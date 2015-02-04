2015年2月4日黄金外汇行情解读

博客时间：10:10:44（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天再玩过山车，金价刷出新高后再刷新低，并在MA26均线收盘，日线MA6与MA26距离缩小，macd保持看空状态，抄底为时过早，4小时也有继续下跌势态，今天关注1258支撑效果。

操作思路：上方阻力1320、1301.69、1288.41、1280.34下方支撑1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89；

1. 黄金1258.6附近做多，止损1252看1262、1266、1270、1282；

2. 黄金升破1279.63做多，止损1275看1287、1301；

3. 黄金跌破1258.7做空，止损1266看1249.59、1218；

4. 白银17.24附近做多，止损16.9看17.59、18.27；

5. 美加1.2574做空，止损1.2610，看1.2180；

6. 美日117.59做多，止损117.29，看118.2；

7. 澳元0.7795做多，止损0.7762看0.7850、0.8005；

8. 欧元1.1458做空，止损1.1507看1.1336、1.1285；

9. 英镑1.5144做多，止损1.5131看1.5367；

10. 美瑞0.9235做空，止损0.9252看0.9196、0.9086；

11. 美元兑人民币6.269做空，止损6.28看6.238；

12. 美元止损93.84做空止损94.30看92.0；