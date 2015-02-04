2015年2月4日黄金外汇行情解读
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2015年2月4日黄金外汇行情解读

4 二月 2015, 06:05
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间10:10:44本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨天再玩过山车，金价刷出新高后再刷新低，并在MA26均线收盘，日线MA6与MA26距离缩小，macd保持看空状态，抄底为时过早，4小时也有继续下跌势态，今天关注1258支撑效果

操作思路上方阻力1320、1301.69、1288.41、1280.34下方支撑1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89

1. 黄金1258.6附近做，止损1252看1262、1266、1270、1282；

2. 黄金升破1279.63，止损1275看1287、1301；

3. 黄金跌破1258.7做，止损1266看1249.59、1218；

4. 白银17.24附近，止损16.917.59、18.27； 

5. 美加1.2574，止损1.2610，看1.2180

6. 美日117.59，止损117.29，看118.2； 

7. 澳元0.7795，止损0.77620.7850、0.8005

8. 欧元1.1458，止损1.15071.13361.1285

9. 英镑1.5144，止损1.51311.5367

10. 美瑞0.9235空，止损0.9252看0.9196、0.9086

11. 美元兑人民币6.269，止损6.286.238 

12. 美元止损93.84止损94.30看92.0；

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