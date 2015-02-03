近期，比特币再度成为大众关注热点，MarketWatch专栏作家里弗斯(JEFF REEVES)适时发出警告，列出了理由，说明比特币虽然可能意味着巨大的科技进步，但是作为投资工具，却绝非大多数人可以消受。

以下即里弗斯的评论文章全文：

现在，几乎已经无人不知比特币的大名了吧？这种数字货币大约一年前在全球范围内掀起了风暴，而最近，又再次回到了大众的视野当中。

首先，一家名为Coinbase的旧金山初创公司已经获得了超过1亿美元的资金支持，而该公司的目标就是建立一个“真实的”比特币市场。Coinbase要建立一个真正的提供即时定价的比特币市场，而其投资方中既有纽约证券交易所，也有Andreessen Horowitz这样的风险投资巨头。

与此同时，互联网行业闻人温克莱沃斯兄弟(Tyler and Cameron Winklevoss)又就比特币的潜力展开了新一轮的宣传攻势，他们说，潜在的市场将是“万亿级别”。当然，他们在自己的第一支比特币ETF尚未得到监管部门批准的情况下，也只能先做做宣传……不过，要知道，目前比特币的的整个盘子也只有大约35亿美元左右，这无论如何都是个相当长期的预言。

那么，这对于我们大家意味着什么？这种数字货币的价格去年急剧滑落，而近期又开始重振声势，这是否说明希望已经来临？

千万别这么想。

固然遗憾，但事实就是，尽管可能有一小部分特殊的玩家能够通过比特币赚钱，甚至赚大钱，但是大多数散户投资者，根本碰都不该碰它。

这种秘密货币的故事，我们只管将它当作科技领域的奇闻异事就好，千万不要试着让比特币进入你的投资组合，下面我们将说说理由。

——没有真实价值：比特币的支持者总是强调，这种虚拟货币的背后没有央行，没有政府，不可能被操控，这是个巨大的好消息，但事实却是，这同时也将意味着它不具有真实价值。这样的比特币价值该如何确定呢？答案就是随便某人愿意为其支付的价格，因此，才会有人笑称这就是个“更傻的傻瓜”游戏，你能够靠比特币赚到多少利润，完全取决于你找到一个更傻的，愿意出更高价格买你比特币的人的能力。

——匿名性是双刃剑：支持者口中，比特币的另外一个好处在于，其交易不会向我们在银行或者刷卡机上进行普通货币交易那样产生附加成本，而且还是完全匿名的。在你想做成一笔买卖，又不愿意被警察局或者税务局发现时，这确实有很大帮助……可是，如果你的账户被黑客攻破，比特币被窃走，你也几乎没可能再拿回自己的财富了。2014年，这样的事情千真万确就在Mt. Gox发生了，黑客卷走了价值大约4亿6000万美元的比特币。

——波动剧烈：前述那样的特质，很自然地，就会使得比特币具有重大风险，继而，其价格的波动也会非常剧烈。比特币的价格可以从2013年1月的13美元猛涨至当年11月底的1150美元，也可以从那里跌到几周前的178美元。短短两年时间内如此狂野的波动，就足够说明其投机色彩有多么强烈了。

简而言之，你的比特币财富完全可能因为没有真实价值而变成零蛋，也可能被黑客偷走而无法追回。即便它的价值不可能跌到零，短短两年内贬值85%，也足够你疼到半死了。

作为一种投资，比特币显然不该有进入你投资组合的资格。

可是……比特币是否会生存下去呢？

其实说到投资者，有一条非常简单，但是却强大的规则——你想要投资什么的时候，必须首先了解它，而且能够就它为什么会增值做出合乎逻辑的解释。非常遗憾，这种奇特的数字货币并不能通过这一简单标准，至少对大多数投资者而言是如此。

不过，如果就此定论，说比特币注定没有好下场，也言之过早。

我们应该看到，比特币一些最强大的支持者，原本也不是将其看作某种投机性的投资工具的。相反，他们强调的是创新的价值，强调的是交易流程可以得到怎样的改进。

比如风险投资资本家霍洛维茨(Ben Horowitz)，他的公司之所以持续支持各种比特币项目，很大程度上正是因为这种虚拟货币表示着交易低费用，甚至没有费用的未来发展方向。他们显然并不是打算靠货币价值的迅速波动去做短线。

同样，《金融时报》专栏作家盖珀(John Gapper)也强调了比特币的创新性特色，指出不仅仅是比特币，潜在说来，任何数字商品和服务都可以进行便捷和即时的交易。盖珀写道，比特币“修补了互联网一个基本的裂隙”，哪怕“商品”只是基于代码，并不存在于现实世界当中，也可以进行非常安全的交易。

这确实有趣，非常值得观察。尽管比特币作为投资具有波动和投机的特色，但是对于其未来的无限可能，我确实高度好奇和着迷。

不过即便如此，也没谁能够担保，说比特币将成为未来全球经济的一部分。

如果你真想在相关领域做一点未来的投资，那还不如考虑移动支付相关企业的股票，比如eBay(EBAY)将要拆分的PayPal，也会在近期进军数字支付领域的。不必说还有苹果(AAPL)，这个超级大玩家的Apple Pay也完全可能大获成功。

不过，我们应该记得，即便是这些股票，也是面临着诸多变数的，不见得就一定能够成功。

简而言之，观察比特币，以及数字交易未来的发展变化，绝对是件有趣的事情。

可是，说到投资，比特币绝对不该在你的考虑范围之内。