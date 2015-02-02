2015年2月2日黄金外汇行情解读

博客时间：12:11:21（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周多头的收盘漂亮，在金价试探1252时，多头积极介入，最后周线收出长下影的小阴线，月线则是收出大阳线，MA26线向下延伸，金价位于此线下方，周线1287阻力形成，macd降低，dif升势趋缓，由此看来，中线周期开始与长线周期冲突，后期或陷入漫长震荡整理之中，短期日线显示前两个交易日处于阴阳组合状态，周五虽然大阳收回，但振幅小于周四，本周一若不能反弹1301，很有可能陷入日线级三角形整理，目前1279成为分水岭，macd于0轴下方升高，dif与dea趋势看空，四小时图显示MA26走平，MA6与之相交金价位于MA26线之上，macd降低，dif趋缓，周一白盘走势不明朗，本周遇非农，此次非农可能决定今年的走向，周初如此走势可以理解，无论多空都已超短为主，操作时应该谨慎。

操作思路：上方阻力1301.69、1288.41、1279.63下方支撑1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89；

1. 黄金1281.6附近做空，止损1285看1271.31231.3；

2. 黄金升破1281.6做多，止损1278看1287、1301；

3. 白银16.8附近做多，止损16.68看17.59；

4. 美加1.2660做多，止损1.2587，看1.3063；

5. 美日117.6做空，止损118.2，看116.9；

6. 澳元0.7784做多，止损0.7762看0.7850、0.8005；

7. 欧元1.1259做多，止损1.1097看1.1522、1.1569；

8. 英镑1.5126做空，止损1.5197看1.4950；

9. 美瑞0.9201做多，止损0.9130看0.9375、0.9992；

10. 美元兑人民币6.27做空，止损6.29看6.24；

11. 美元止损94.52做多止损94.15看95.18、95.88；