2015年1月30日黄金外汇行情解读

博客时间：10:39:18（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天走势变态，美盘消息面利多黄金，不涨反跌，这是技术庄家在操控，导致做消息的交易者被止损，使得下跌加剧，一波下跌的走势在昨天一日走完，最低抵达日线中轨1252附近，导致做消息的交易者被止损，在没有跌破1218前，不代表反弹结束，1253附近是进入做多的最好时机。

操作思路：上方阻力1301.69、1288.41、1279.63下方支撑1249.59、1246.2、1235.6；

1. 黄金1252附近做多，止损1246看1279.6、1301.6；

2. 黄金不破1279做空，止损1283看1269；

3. 白银16.8附近做多，止损16.68看17.59；

4. 美加1.2593做多，止损1.2529，看1.2712、1.3063；

5. 美日117.96做多，止损117.83，看118.42；

6. 澳元0.7871做空，止损0.79看0.7686；

7. 欧元1.1328做空，止损1.1386看1.0305；

8. 英镑1.5067做空，止损1.5081看1.4950；

9. 美瑞0.9250做空，止损0.9450看0.9057；

10. 美元兑人民币6.26050做空，止损6.2696看6.2371、6.2117；

11. 美元止损94.52做多止损94.15看95.76；