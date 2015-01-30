2015年1月30日黄金外汇行情解读
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2015年1月30日黄金外汇行情解读

30 一月 2015, 06:49
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间10:39:18本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨天走势变态，美盘消息面利多黄金，不涨反跌，这是技术庄家在操控，导致做消息的交易者被止损，使得下跌加剧，一波下跌的走势在昨天一日走完，最低抵达日线中轨1252附近，导致做消息的交易者被止损，在没有跌破1218前，不代表反弹结束，1253附近是进入做多的最好时机

操作思路上方阻力1301.69、1288.41、1279.63下方支撑1249.59、1246.2、1235.6

1. 黄金1252附近做，止损1246看1279.6、1301.6；

2. 黄金不破1279，止损1283看1269；

3. 白银16.8附近，止损16.6817.59； 

4. 美加1.2593，止损1.2529，看1.2712、1.3063

5. 美日117.96，止损117.83，看118.42； 

6. 澳元0.7871，止损0.790.7686

7. 欧元1.1328，止损1.13861.0305

8. 英镑1.5067，止损1.50811.4950

9. 美瑞0.9250空，止损0.9450看0.9057

10. 美元兑人民币6.26050，止损6.26966.2371、6.2117 

11. 美元止损94.52止损94.15看95.76；

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