2015年1月28日黄金外汇行情解读
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2015年1月28日黄金外汇行情解读

28 一月 2015, 05:52
weiliang Li
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2015年1月28日黄金外汇行情解读

博客时间10:29:18本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日早盘金价试探1272获得支撑，晚盘美国数据较差，金价走高至1297收盘回到1292下方，日线形态旗形整理，结合macd看空走势，日内不破1297就会有再次回落，下方不破1265，金价继续高位整理

操作思路上方阻力1303下方支撑1265、1254、1246.2、1235.6

1. 黄金1295附近做，止损1300看1272、1268、1254.66、1237.332；

2. 黄金不破1265，止损1260看1303、1335；

3. 白银18.13附近，止损18.4616.98； 

4. 美加1.2396，止损1.2366，看1.2499

5. 美日118.6-117.35区间多空操作； 

6. 澳元0.7910，止损0.78550.7990、0.8074

7. 欧元1.1386，止损1.14211.0305

8. 英镑1.5081，止损1.50571.5126、1.5237

9. 美瑞观望

10. 美元兑人民币6.26050，止损6.26966.2371、6.2117 

11. 美元止损94.15止损93.76看95.56；

#黄金外汇