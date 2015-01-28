2015年1月28日黄金外汇行情解读

博客时间：10:29:18（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日早盘金价试探1272获得支撑，晚盘美国数据较差，金价走高至1297收盘回到1292下方，日线形态旗形整理，结合macd看空走势，日内不破1297就会有再次回落，下方不破1265，金价继续高位整理。

操作思路：上方阻力1303下方支撑1265、1254、1246.2、1235.6；

1. 黄金1295附近做空，止损1300看1272、1268、1254.66、1237.332；

2. 黄金不破1265做多，止损1260看1303、1335；

3. 白银18.13附近做空，止损18.46看16.98；

4. 美加1.2396做多，止损1.2366，看1.2499；

5. 美日118.6-117.35区间多空操作；

6. 澳元0.7910做多，止损0.7855看0.7990、0.8074；

7. 欧元1.1386做空，止损1.1421看1.0305；

8. 英镑1.5081做多，止损1.5057看1.5126、1.5237；

9. 美瑞观望；

10. 美元兑人民币6.26050做空，止损6.2696看6.2371、6.2117；

11. 美元止损94.15做多止损93.76看95.56；