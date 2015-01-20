2015年1月20日黄金外汇行情解读

博客时间：8:59:37（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:欧元区QE政策前的平静，昨天黄金走势表现的十分平静，价格位于1270-1278范围波动，市场在期待欧元QE的到来和希腊大选的结果揭晓，似乎一场风暴即将来临，越是这样的平静越是令人焦灼不安，日K线渐渐靠近MA6，macd调整需求越来越明显，2013年3月9日与13年7月6日形成的趋势压力或使金价难以突破，成败就在1269.23。

操作思路：上方阻力1282、1294.4、1298、1321、1354下方支撑1269.23、1243.24；

1. 黄金1281附近做空止损1283，看1273、1268.36、1257.86、1243；

2. 黄金跌破1269.2做空，止损1275看1257、1243；

3. 1282挂突破多单，止损1273看1294、1300、1330、1354

4. 白银17.68附近做空，止损17.95看17.34、17.07；

5. 美加1.1992做空，止损1.2045，看1.1829、1.1804；

6. 美日117.95做多，止损117.83看119.51；

7. 澳元0.8180做空，止损0.8200看0.8092；

8. 欧元1.1582做空，止损1.1646看1.1460；

9. 英镑1.5077做空，止损1.5097看1.5036；

10. 美瑞观望

11. 美元兑人民币6.225做多，止损6.2156看6.2377；

12. 美指92.56做多，止损92.18看93.38；