2015年1月19日黄金外汇行情解读

博客时间：9:32:28（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周五金价再度创新高，触及1281.82，最后以1289.1收盘，日线呈中阳，macd显示有调整需求，周线上大阳收盘，macd看多，MA6与MA26形成金叉，在月线看多趋势影响下，周线有望继续上涨至最后1300-1335，再回到四小时看MA26坚挺，但MA6离MA26太远，有回归愿望，macd也存在调整需求，那么日内交易以低多高空的思路操作，另外本周四欧央行推出全面的QE政策，有可能会加急黄金涨势，本周面临1281.82高点的确认，操盘需要谨慎。

操作思路：上方阻力1294.4、1298、1321、1354下方支撑1273.33、1269.23、1243.24；

1. 黄金1281附近做空止损1283，看1273、1268.36、1257.86、1243；

2. 黄金不破1243.2做多，止损1239看1254、1267、1274、1278、1294、1300；

3. 白银17.68附近做空，止损17.95看17.34、17.07；

4. 美加1.1992做空，止损1.2045，看1.1829、1.1804；

5. 美日117.65做空，止损117.83看116.33；

6. 澳元0.8234做空，止损0.8251看0.8092；

7. 欧元1.1582做空，止损1.1646看1.1460；

8. 英镑1.5154做空，止损1.5170看1.5097、1.5036；

9. 美瑞0.8646做多，止损0.8338看0.8866、0.9490、0.9937；

10. 美元兑人民币6.2377做空，止损6.2439看6.2156；

11. 美指92.56做多，止损92.18看93.13；