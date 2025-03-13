



VeMAs 应用选项及一些观察结果。





相信很多人都知道，市场容量和结构是需要关注的一些基本问题。





VeMAs 指标使用先进的算法来评估成交量变化和价格走势。它专为追求准确性和效率的交易者设计。

该指标分析资产的价格行为和交易量，并确定理想的入市点。









在此介绍 VeMAs 的设置和优点： VeMAs mt5 VeMAs mt4















VeMAs 指标通过过滤噪音和关注与趋势强度相匹配的成交量变化，可更准确地检测脉冲形态。

它完全适合任何交易系统 。因此，VeMAs 可单独使用，也可作为更复杂系统的一部分。





VeMAs 指标可用于多种不同的交易。

本博客将介绍该指标的几种使用方法。





您还可以找到您可能感兴趣的其他 VeMAs 指标数据组合。

例如，通过使用 VeMAs 指标检查图表，您可以看到某些重复出现的模式，这些模式非常适合用来提高您的交易质量。









VeMAs 的最佳组合：

购买型号 ：

当你看到一条强劲的绿色柱状线穿过零线时，这意味着买入势头正在形成。

检查 VeMAs 背景，背景颜色应为绿色。

VeMAs 信号线应高于 0。

进场：一旦成交量通过 1-2 个绿色柱状图条得到确认，就在蜡烛收盘时进场（通常是第二个或第三个柱状图条）。



















待售型号 ：

当你看到一根强有力的红色柱子穿过零线时，这意味着势头正朝着卖出的方向发展。

检查 VeMAs 背景，应为红色。

VeMAs 信号线应低于 0。

进场：一旦成交量通过 1-2 个红色柱状图条得到确认，就在蜡烛收盘时进场（通常是第二个或第三个柱状图条）。

















您可以使用柱状图的第一个柱形图进行交易，但如果您在柱状图中相同颜色的第二个柱形图收盘后进行交易，效果会更好。





当 VeMAs 背景无色时 - 不要交易。等到它变成绿色（看涨）或红色（看跌）。凭借经验，您可以利用第一次颜色变化，但这是主观的，取决于您的风格和经验。





信号线将帮助你站在市场的正确一边，你可以使用多种时间框架方法。





如果柱状图上突然出现一个非常大的柱状图，尽量不要立即开仓交易，因为它很可能正在占用流动性，而且很有可能会移动到相反的一边。





当音量逐渐增大时，VeMAs 录音效果最佳。





不一定要遵循上述模式。它们只是建议。您可以结合自己的模式，进入更适合您的交易。





一段时间后，你就会开始更好地了解这个工具，以及你能用它做什么。你还会发现有哪些机会等着你。

















VeMAs 的多种用途中的一些用途：

与您的交易系统配合使用。VeMAs 可用于确认交易系统发出的信号，从而进一步提高交易效率。

如果您已经有了一套行之有效的交易系统，VeMAs 可用于在较低的时间框架内寻找更理想的交易入口。

如果您进行中期交易、长期交易或头皮交易， VeMAs 同样适用。

VeMAs 指标完全可以用作交易中的主要指标。

与时间框架相结合的方法已经得到了很好的证明。







使用 VeMAs，您还可以开发自己的交易系统。





时间框架组合：

使用完整模式。当 VeMAs 指标在您感兴趣的时间框架上出现完整的卖出或买入模式时。切换到较小的时间框架，等待完整模式出现，然后进行交易或一系列交易。 在更高的时间框架上只使用 0 交叉点。建仓的最佳方法是等待 VeMAs 指标在更高的时间框架上归零。成交量开始进入市场，您可以切换到较低的时间框架，寻找更早的交易。























当在多个时间框架上出现信号时，它就会发挥巨大作用，这意味着您正在跟踪趋势。但不要忘了关注 H1、H4 和 Daily，以了解长期方向，因为这才是强大趋势的来源。





尤其是在美国时段，当市场出现额外成交量时，要特别留意与 VeMAs 的交易。





VeMAs 是一个强大的指标，用于跟踪和处理交易量。





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