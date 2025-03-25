



我如何使用 VeMAs 指标进行交易











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市场上有许多金融工具（英镑兑美元、欧元兑美元、澳元兑美元、新西兰元兑美元和其他.....）可供交易。这非常好。因为每个交易者都有很大的机会选择最合适的交易方案。





下面是其中一些例子：



有机会选择 1 - 2 种货币工具（例如，英镑兑美元和欧元兑美元），并只对其进行交易。同时，不断深入研究它们，分析它们的走势，学习了解它们。

使用所有可用货币工具（货币对、金属、股票及其他......）的变体。这种方法通常使用某种重复的行为模式。在所有可用的交易工具上都要不断寻找这种重复模式。只有在这种模式出现之后，交易者才会开始考虑在出现这种模式的货币工具上进行交易。

综合使用前两种方案。这取决于何时使用哪种方案更有利于交易。



每一种选择都能促进在市场上进行良好、冷静、自信和有利可图的交易 。

指标就像您的助手，您一定要认真倾听。它们有助于找到交易的最佳时机 。





在我的交易中，我经常分析和仔细研究许多货币对，以寻找良机。我将 VeMAs 指标作为决策和出色交易入场的主要工具之一。

我还会密切关注市场结构，以便清楚地了解我们的现状和未来走向。 因为这对高质量交易非常重要 。

















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