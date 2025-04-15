如何使用 MACD 背离搜索指标赚取数百万？！

向您隆重介绍原创用户指标《Divergence Bomber》（背离轰炸机）——一款基于MACD背离交易策略的通用交易系统。

该技术指标的主要功能是识别价格走势与MACD指标之间的背离，并据此生成交易信号（包括推送通知），以提示价格可能的后续走向。

此类信号的平均准确率超过98%。您可以在本页面提供的视频介绍中了解更多关于该指标的工作原理。

该系统支持设置止损（Stop Loss）订单，并在出现回撤时动态关闭交易。





My Telegram group - link

My Youtube channel - link

每位购买该指标的用户还将额外免费获得：

《Bomber Utility》（轰炸机助手）用户工具：自动管理每笔交易，设置止损和止盈（Take Profit）水平，并根据策略规则自动平仓

针对不同交易资产优化好的设置文件（set文件），以确保指标的最佳运行效果

Bomber Utility 的三种模式设置文件：「最小风险」、「均衡风险」、「观望策略」

一步一步的视频指南，帮助您完成安装、配置并快速开始使用本策略

⚠️重要提示：为了领取上述所有赠品，请通过 MQL5 平台的私信功能联系卖家。

指标购买页面：

https://www.mql5.com/ru/market/product/136033?source=Site+Profile+Seller

Divergence Bomber 指标主要特点：

支持资产：AUDCAD、AUDCHF、AUDSGD、AUDUSD、CADCHF、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURNZD、EURSGD、EURUSD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDCAD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF、USDSGD

推荐时间周期：M15、H1 或 H4（时间周期越高，信号越准确，价格潜在波动幅度越大）

交易时间：全天候，7天24小时不间断

最低启动资金：$100 起



