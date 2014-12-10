2014年12月10日黄金外汇行情解读

博客时间：9:11:46（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天金价成功突破1218，最高1238.01触及周线压力位1238.20，回落1230强市收盘，3-3浪运行中，目前3-3浪波幅深度不够，macd继续支持看多，周线macd正放阳线，dif与dea金叉，支持看多，中线看张无疑，3-3浪目标预测1284，四小时盘面有回踩1214需求，可能是日内做多最佳选择。

操作思路：上方阻力1238.2、1284、1322下方支撑214.61、1212.06、1196.36；

1. 黄金1232做空，止损1238看1214.61、1212.21、1196.35；

2. 黄金不破1214做多，止损1211看1226.47、1238、1266、1322；

3. 白银16.85附近做多，止损16.50看19.88；

4. 美加1.1447做多，止损1.1435，看1.1568；

5. 美日120.00做空，止损121.83看118.29；

6. 澳元0.8285做空，止损0.8357看0.6566；

7. 欧元1.2285做多，止损1.2200看1.2433、1.2457；

8. 英镑1.5682做空，止损1.5720看1.5074；

9. 美瑞0.9799做空，止损0.9817看0.9673；

10. 美元兑人民币6.19做多，止损6.15看6.25；

11. 美指89.06做空，止损89.6看87.04；