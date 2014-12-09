2014年12月9日黄金外汇行情解读
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2014年12月9日黄金外汇行情解读

9 十二月 2014, 03:40
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间8:09:09本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨天的走势验证了我们的推断，非农数据没有继续产生效应，且不论非农数据的真实性，日线收中阳线就已经很好的给3-3浪做了个底部，收盘价位于ma6的上方，macd有点弱，dif与dea抬起，后市继续看高1212-1218

操作思路上方阻力1203.48、1218.32、1238.2、1290.49下方支撑1181.74、1151.23、1131.64

1. 黄金不破1197做多，止损1193看1206.26、1212.21、1229.46、1290.49；

2. 白银16.2附近做，止损16.0看17.85、19.08；

3. 美加1.1466多，止损1.1435，看1.1568；

4. 美日120.00，止损119.74124.13；

5. 澳元0.8311，止损0.83570.6566

6. 欧元1.2285，止损1.2200看1.433、1.2457；

7. 英镑1.5657止损1.5673看1.5074；

8. 美瑞0.9785，止损0.98170.9673；

9. 美元兑人民币6.16，止损6.156.19； 

10. 美指89.24多，止损88.189.94、92.96；

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