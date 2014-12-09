2014年12月9日黄金外汇行情解读

博客时间：8:09:09（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天的走势验证了我们的推断，非农数据没有继续产生效应，且不论非农数据的真实性，日线收中阳线就已经很好的给3-3浪做了个底部，收盘价位于ma6的上方，macd有点弱，dif与dea抬起，后市继续看高1212-1218。

操作思路：上方阻力1203.48、1218.32、1238.2、1290.49下方支撑1181.74、1151.23、1131.64；

1. 黄金不破1197做多，止损1193看1206.26、1212.21、1229.46、1290.49；

2. 白银16.2附近做多，止损16.0看17.85、19.08；

3. 美加1.1466做多，止损1.1435，看1.1568；

4. 美日120.00做多，止损119.74看124.13；

5. 澳元0.8311做空，止损0.8357看0.6566；

6. 欧元1.2285做多，止损1.2200看1.433、1.2457；

7. 英镑1.5657做空，止损1.5673看1.5074；

8. 美瑞0.9785做多，止损0.9817看0.9673；

9. 美元兑人民币6.16做多，止损6.15看6.19；

10. 美指89.24做多，止损88.1看89.94、92.96；