2014年12月8日黄金外汇行情解读

博客时间：8:23:40（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:非农过去了，留下了令人深思的局势，反弹结束了？还是多头保卫战成功了？记得我们在上一周是说过，如果金价没有跌破1181，那就有可能日线级3浪中的小2浪就已经完成后市将推动3浪上升，在周线级空间里我们推算到空间至少还有1227-1238，非农没有给足空头动力以击破1181，那么我们更愿意相信3-3浪的到来，所以后期我们会建议逢低做多为主。

操作思路：上方阻力1203.48、1218.32、1238.2、1290.49下方支撑1181.74、1151.23、1131.64；

1. 黄金不破1181做多，止损1178看1199.4、1216.16、1275、1290.49；

2. 黄金跌破1181追空，止损1183看169、1140、1131；

3. 白银16.2附近做多，止损16.0看17.85、19.08；

4. 美加1.1443做空，止损1.1474，看1.1332、1.1221；

5. 美日120.52做多，止损119.74看124.13；

6. 澳元0.8321做空，止损0.8357看0.6566；

7. 欧元1.2255做多，止损1.2200看1.433、1.2457；

8. 英镑1.5630做空，止损1.5660看1.5074；

9. 美瑞0.9769做多，止损0.9630看0.9971；

10. 美元兑人民币6.16做空，止损6.17看6.13；

11. 美指89.24做多，止损88.1看89.94、92.96；