2014年12月8日黄金外汇行情解读
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2014年12月8日黄金外汇行情解读

8 十二月 2014, 03:59
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间8:23:40本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:非农过去了，留下了令人深思的局势，反弹结束了？还是多头保卫战成功了？记得我们在上一周是说过，如果金价没有跌破1181，那就有可能日线级3浪中的小2浪就已经完成后市将推动3浪上升，在周线级空间里我们推算到空间至少还有1227-1238，非农没有给足空头动力以击破1181，那么我们更愿意相信3-3浪的到来，所以后期我们会建议逢低做多为主

操作思路上方阻力1203.48、1218.32、1238.2、1290.49下方支撑1181.74、1151.23、1131.64

1. 黄金不破1181做多，止损1178看1199.4、1216.16、1275、1290.49；

2. 黄金跌破1181追空，止损1183看169、1140、1131；

3. 白银16.2附近做，止损16.0看17.85、19.08；

4. 美加1.1443空，止损1.1474，看1.1332、1.1221；

5. 美日120.52，止损119.74124.13；

6. 澳元0.8321，止损0.83570.6566

7. 欧元1.2255，止损1.2200看1.433、1.2457；

8. 英镑1.5630止损1.5660看1.5074；

9. 美瑞0.9769，止损0.96300.9971；

10. 美元兑人民币6.16，止损6.176.13； 

11. 美指89.24多，止损88.189.94、92.96；

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