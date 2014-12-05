2014年12月5日黄金外汇行情解读

博客时间：8:47:08（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:经过昨日的折腾，最后没有收出我们理想中的阴包阳，这里边就存在诸多不确定的因素，对于今晚即将公布的非农走势分析带来许多困惑，尽管如此，也至少体现了空头在这次反弹中所起的作用，有分析师认为周三的ADP和周四的初请数据可以推断周五非农的走向，我个人观点还是一样觉得一切看1181的支撑，非农前在1181之上多单不宜介入，只有等待非农确认这个支撑才能把握未来的走向。

操作思路：上方阻力1212.56、1218.32、1238.2、1290.49下方支撑1181.74、1151.23、1131.64；

1. 黄金不破1181做多，止损1178看1199.4、1216.16、1275、1290.49；

2. 黄金跌破1181追空，止损1183看169、1140、1131；

3. 白银16.47附近做空，止损16.76看15.46、14.44；

4. 美加1.1385做多，止损1.1320，看1.1428；

5. 美日119.70做多，止损119.4看124.13；

6. 澳元0.8403做空，止损0.8336看0.8574；

7. 欧元1.2436做空，止损1.2475看1.2255；

8. 英镑1.5704做空，止损1.5825看1.5074；

9. 美瑞0.9712做多，止损0.9664看0.9855、1.0668；

10. 美元兑人民币6.149做多，止损6.13看6.16；

11. 美指89.66做多，止损88.1看89.2；