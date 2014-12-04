2014年12月4日黄金外汇行情解读

博客时间：8:21:42（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日又收出擀子线，其幅度遮盖了上一交易日的阴线，形成阳吞阴格局，但是1212.25关键位最后突破失败，这就值得思考了，日内是否又会收出阴吞阳的线来呢？那就请关注1203.34与1194.4，目前日图macd阳线，dif出现拐头迹象，今日明日收线十分重要，这将可能影响以后几个月的走势，关键位就是1218.32与1238.2，在1212-1218这一带不建议做多，持观望态度为好，非农可能看多，但个人认为做多位置最好选择1182，因为这里止损比较好设置。

操作思路：上方阻力1212.56、1218.32、1238.2、1290.49下方支撑1181.74、1151.23、1131.64；

1. 黄金不破1181做多，止损1178看1199.4、1216.16、1275、1290.49；

2. 黄金跌破1181追空，止损1183看169、1140、1131；

3. 白银16.47附近做空，止损16.76看15.46、14.44；

4. 美加1.1385做空止损1.1423，看1.1328,1.1220；

5. 美日119.70做多，止损119.4看124.13；

6. 澳元0.8420做空，止损0.8443看0.6564；

7. 欧元1.2332做空，止损1.22339看1.2255；

8. 英镑1.5687做多，止损1.5633看1.5743、1.6054；

9. 美瑞0.9754做多，止损0.9740看0.9855、1.0668；

10. 美元兑人民币6.149做空，止损6.16看6.14；

11. 美指89.05做空，止损89.1看88.55；