2014年12月3日黄金外汇行情解读
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2014年12月3日黄金外汇行情解读

3 十二月 2014, 03:34
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间8:36:32本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:一天的暴涨后，行情重回理性，昨天金价又回到了整理震荡，日线以上下引线等长的中阴线收盘，macd形态怪异多空难测，从波浪角度分析，周一的暴涨应该划分为上升3浪中的第一浪，那么周二周三甚至周四有可能是第二浪，这里有一个关键位置1181.74是验证这种推断的正确与否标志，这里不能突破！这里要是再次被跌破，那么反弹就宣告结束，而走出月线下跌延长浪，日内要操作多单也只有这一个位置合理，同时止损不能过大；另外昨天说过的观点就是1218.32是判断下跌是否走完的依据

操作思路上方阻力1212.56、1218.32、1238.2、1290.49下方支撑1181.74、1151.23、1131.64

1. 黄金不破1181做多，止损1178看1199.4、1216.16、1275、1290.49；

2. 黄金跌破1181追空，止损1183看169、1140、1131；

3. 白银16.47附近做，止损16.76看15.46、14.44；

4. 美加1.1385，止损1.1364，看1.1441、1.1487；

5. 美日119.16，止损118.97124.13；

6. 澳元0.8420，止损0.84430.6564

7. 欧元1.2441，止损1.2478看1.2177、1.2041；

8. 英镑1.5610止损1.51.5584，看1.5673、1.5743；

9. 美瑞0.9716，止损0.96900.9855、1.0668；

10. 美元兑人民币6.149，止损6.166.14； 

11. 美指88.58多，止损88.4089、91；

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