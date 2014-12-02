2014年12月2日黄金外汇行情解读

博客时间：8:16:33（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天的走势很妖怪，我们知道会反弹，但反谈这么猛烈出乎意料，有分析师猜想这是有机构在借助瑞士公投进行炒作，这话也不无道理，有一点很明朗，1218.32与1131.51两个价位决定金价的走势，昨天金价触碰了1220.86，最后回落1211.79收盘，这个收盘价反映出多头要攻克1218不是简单，哪怕昨天的力道有多猛，但这不代表不能破，因为本周数据太多，消息面因数影响太多，多头有可能借助消息面发力，那么既然这样，在周五之前1218不会突破。另外如果非农以后也不能突破此价位，这里就有可能是本月的高点，因此我们至少可以在1218附近以1223为止损做空时间控制在周四前，同时有一个中间价1181.74影响也很大，周三收盘前应该关注能否守住这是对本月趋势的一次定义，如果破了，恐怕1131有被跌破的可能，从而延长下跌趋势，本周的走势跨度大速度快，下单要小心。

操作思路：上方阻力1212.56、1218.32、1238.2下方支撑1181.74、1151.23、1131.64；

1. 黄金白盘1212.56上方做空，止损1217，看1205、1201、1187、1181；

2. 黄金不破1205做多，止损1201，看1212、1219、1238；

3. 黄金不破1181做多，止损1178看1199.4、1216.16、1275；

4. 黄金跌破1181追空，止损1183看169、1140、1131；

5. 白银16.47附近做空，止损16.76看15.46、14.44；

6. 美加1.1324做多，止损1.1312，看1.1441；

7. 美日118.09做多，止损117.73看118.99、1124.13；

8. 澳元0.8510做空，止损0.8570看0.6564；

9. 欧元1.2462做多，止损1.2400看1.2519、1.2583；

10. 英镑1.5743做空，止损1.5783，看1.5673、1.5603；

11. 美瑞0.9650做空，止损0.9679看0.9629、0.9551；

12. 美元兑人民币6.149做空，止损6.16看6.14；

13. 美指88.06做多，止损87.65看88.34；