2014年11月27日黄金外汇行情解读

博客时间：8:03:46（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日金价窄幅震荡，最终收盘在1199.23下方，呈现小阴线金价走势运行在ma6下方，macd小于0，dif与dea死叉，kdj死叉，kdj出现双头，整体结构上看，日线级别顶部已经形成，日内不参与做多，尽可能的高空。

操作思路：上方阻力1199.23、1204.1、1207.63、1211.02、1215.96下方支撑1192.03,1179.89；

1. 黄金1199上方做空，止损1205，看1192、1169.55；

2. 白银16.71附近做空，止损16.89看15.87、15.22；

3. 美加1.1220做多，止损1.1160，看1.328、1.1435；

4. 美日117.6做多，止损117.26看118.20、118.80；

5. 澳元0.8513做多，止损0.8442看0.8598、0.8636；

6. 欧元1.2511做空，止损1.2530看1.2377；

7. 英镑1.5785做空，止损1.5825，看1.5715；

8. 美瑞0.9609做多，止损0.9579看0.9662、0.9714；

9. 美元兑人民币6.139做多，止损6.12看6.15；

10. 美指87.63做多，止损87.45看88.18、88.43；