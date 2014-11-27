2014年11月27日黄金外汇行情解读
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2014年11月27日黄金外汇行情解读

27 十一月 2014, 02:42
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间8:03:46本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日金价窄幅震荡，最终收盘在1199.23下方，呈现小阴线金价走势运行在ma6下方，macd小于0，dif与dea死叉，kdj死叉，kdj出现双头，整体结构上看，日线级别顶部已经形成，日内不参与做多，尽可能的高空

操作思路上方阻力1199.23、1204.1、1207.63、1211.02、1215.96下方支撑1192.03,1179.89

1. 黄金1199上方做，止损1205，看1192、1169.55；

2. 白银16.71附近做，止损16.89看15.87、15.22；

3. 美加1.1220，止损1.1160，看1.328、1.1435；

4. 美日117.6，止损117.26118.20、118.80；

5. 澳元0.8513，止损0.84420.8598、0.8636

6. 欧元1.2511，止损1.2530看1.2377；

7. 英镑1.5785止损1.5825，看1.5715；

8. 美瑞0.9609，止损0.95790.9662、0.9714；

9. 美元兑人民币6.139，止损6.126.15； 

10. 美指87.63多，止损87.4588.18、88.43；

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