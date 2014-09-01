2014年9月1日黄金外汇行情解读

博客时间：8:45:34（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:历来这个季节大多都看涨，那今年这个季节会怎样？市场持有多空观点也不计其数，上个月的长上影十字阴线怎么理解对这个月的理解就会怎样，这里我持看多观点，因为上周似乎给我止跌的感觉。

市场分析：【欧盟各国外长敦促向俄罗斯进一步施压】瑞典和立陶宛的外交部长周五称，俄罗斯在乌克兰采取的军事行动相当于“入侵”该国。欧盟的多名高级官员都已呼吁称，应对俄罗斯方面施加更大的压力。

【英国要求欧盟禁止俄罗斯使用SWIFT银行结算网络】媒体周五引述匿名英国政府消息来源说法报道，英国将会要求欧盟国家领导人考虑禁止俄罗斯使用SWIFT银行间交易结算系统，作为扩大因为乌克兰冲突而对该国实施的制裁的一个方式。

【IMF批准对乌克兰发放14亿美元贷款】国际货币基金组织（IMF）周五宣布，在完成对援助贷款项目的首轮评估之后，基金组织董事会已经同意向乌克兰发放基于这个项目的14亿美元款项。

【国际货币基金组织力挺总裁拉加德】国际货币基金组织（IMF）理事会周五对该组织总裁克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）表示支持，她正在法国面临与2008年的一项政治贪腐案相关的刑事调查。

【欧元区CPI在8月进一步降温 欧央行或推出QE】欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区18国的通货膨胀率年化指标在8月继续下降，这也使得欧洲央行需要采取更多积极措施加速货币联盟内停滞的经济增长的压力进一步变大。

盘面分析：上月线收长上影十字星，月线显示1261.93处有支撑，支撑来自于1920-1180的黄金分割0.89线，以及99年8月的251.7-13年12月的1182.32形成的趋势，macd开始下降，dif上升趋缓，dea继续看多，周线收阳，但价格仍在ma6下方运行，macd止跌，dif继续下行，日线昨天收长下影小阴线，引线等于实体，0.89线在1277.43，早上开盘后震荡，金价企稳ma6线上方，macd继续收阳，dif与dea金叉后看多。4小时显示k线阳阴柱基本相仿，金价企稳ma6上方，至博客发表，金价与ma26上方，ma6在ma26上方行走，macd阳柱回到0轴，dif在dea金叉。

操作思路：上方阻力位在1290.59、1295.44、1317.08、1333.21下方支撑1278.33、1274.83、1261.93、1251.76

1. 黄金1295下方做空，止损1298看1288.66、1278、1262

2. 上面空单被扫的话，可在1290.74附近再做多，止损1274.83看1288.66、1295.44、1317.08

3. 黄金不破1261.93做多，止损1251.14看1317.08、1333.21

4. 白银站稳19.46附近继续多单持有，止损19.30看19.67、19.97、20.12。

5. 美加跌破1.0869做空，止损1.0877看1.0817。

6. 美日104.16做多，止损103.74看105.43、110.6

7. 澳元0.9325做多，止损0.9322看0.9367。

8. 欧元1.3117做多，止损1.3157看1.3312。

9. 英镑1.6548做多，止损1.6533看1.6643

10. 美瑞0.9153做多，止损0.9145看0.9092

11. 美元兑人民币6.15做空，止损6.16看6.138、6.04

12. 美指82.68做多，止损82.33看84.99