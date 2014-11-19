2014年11月19日黄金外汇行情解读

博客时间：9:03:37（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:周二探了一次新高，但这个幅度还不够，也就是说目前是震荡上行的节奏，昨天的1193昨天没有破，可以做为今天的支撑，昨天第一次测试了1204的高点，今天还会再去测试，甚至很有可能突破，空单目前还不能介入，除了超短以外。

操作思路：上方阻力1238、1241.64下方支撑1183.92、1175.58、1153.12；

1. 黄金白盘1183做多，止损1179，看1197；

2. 黄金晚盘不破1206做空，止损1210，看1193、1176；

3. 白银15.99附近做多，止损15.85看16.32、16.58；

4. 美加1.1319做多，止损1.1273，看1.1377；

5. 美日116.78做多，止损116.44看118.78；

6. 澳元0.8721做空，止损0.8778看0.8666、0.8567；

7. 欧元1.2485做多，止损1.2413看1.2597、1.2740；

8. 英镑1.5644做空，止损1.5670，看1.5410、1.5074；

9. 美瑞0.9626做空，止损0.9646看0.9219；

10. 美元兑人民币6.12做空，止损6.13看6.11；

11. 美指87.79做空，止损88.23看87.34、86.44；