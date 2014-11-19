2014年11月19日黄金外汇行情解读
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2014年11月19日黄金外汇行情解读

19 十一月 2014, 04:05
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间9:03:37本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:周二探了一次新高，但这个幅度还不够，也就是说目前是震荡上行的节奏，昨天的1193昨天没有破，可以做为今天的支撑，昨天第一次测试了1204的高点，今天还会再去测试，甚至很有可能突破，空单目前还不能介入，除了超短以外

操作思路上方阻力1238、1241.64下方支撑1183.92、1175.58、1153.12

1. 黄金白盘1183，止损1179，看1197；

2. 黄金晚盘不破1206，止损1210，看1193、1176；

3. 白银15.99附近做，止损15.85看16.32、16.58；

4. 美加1.1319，止损1.1273，看1.1377；

5. 美日116.78，止损116.44118.78；

6. 澳元0.8721，止损0.87780.8666、0.8567

7. 欧元1.2485，止损1.2413看1.2597、1.2740；

8. 英镑1.5644止损1.5670，看1.5410、1.5074；

9. 美瑞0.9626，止损0.96460.9219；

10. 美元兑人民币6.12，止损6.136.11； 

11. 美指87.79止损88.2387.34、86.44；

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