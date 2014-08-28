2014年8月28日黄金外汇行情解读

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本文观点:【环球时报驻俄罗斯特约记者乐静文 柳直】俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科26日晚在白俄罗斯首都明斯克面对面举行约2小时闭门会谈。这是6月以来两国总统的首次会晤。专家称，会谈并没有就结束乌克兰东部军事冲突问题取得突破性进展。

俄《观点报》27日称，在此次会谈中，两国总统就乌克兰危机、俄对乌东部地区的人道主义援助、难民、俄乌能源合作等问题交换了意见。会谈结束后，普京对此次会谈给予积极评价。他在随后的记者会上说：“我们商定将加紧展开俄乌欧三边工作小组的工作，争取9月12日前提出建议。”他强调，俄罗斯将竭尽全力实现乌克兰的和平进程。普京说：“俄罗斯不能谈什么停火条件，不能谈基辅、顿涅茨克和卢甘斯克间可能达成的协议。这不是俄罗斯的事，而是乌克兰的内政。”在回答记者提出的关于俄罗斯空降兵是否被扣押问题时，普京说：“据我所知，他们是在边界巡逻，很可能误入乌克兰境内。”普京说，乌军此前也进入过俄境内，而且人数不少，最近一次达450人。波罗申科会谈后则表示，会谈“非常复杂、艰难”。

俄《晨报》27日称，普京并未将波罗申科视为能够解决东南部危机的平等对话者。在当前复杂形势下，欧盟分量也不够，只有美国才是这一事件谈判的主要参与者。俄新网分析称，普京断然拒绝讨论调解乌克兰危机，表明战争与和平问题不是波罗申科所能够决定的，解决问题应由俄美谈判。俄专家认为，俄乌总统明斯克会晤是迈向修复两国关系的重要一步，但效果如何还要取决于双方做出妥协的意愿。

长期以来，乌克兰问题一直牵动着投资者的心，俄乌会谈未能取得实质性进展，这说明了黄金支撑的强大。我们不得不否认空头的实力和看空谨慎性。

市场分析：北京时间8月28日凌晨消息，据周三公布的最新数据显示，德国和英国市场上的人民币使用量与去年相比增长了一倍以上，原因是伦敦和法兰克福正在为了欧洲人民币交易中心的地位而展开争夺。

【俄罗斯否认计划停止向欧洲输送天然气】俄罗斯能源部长亚历山大-诺瓦克（Alexander Novak）周三否认了乌克兰方面所说的，俄罗斯政府有停止向欧洲输送天然气的计划的指控，称这一说法毫无根据。

【俄气石油公司出口石油接受卢布和人民币付款】俄罗斯生意人报周三报道称，俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom Neft）已经宣布，同意从北极的Novoportovskoye油田出口8万吨原油，公司将接受卢布形式的付款；公司还将通过东西伯利亚-太平洋管线输送原油，并接受人民币付款。

【美国会预算办公室上调2014财年预算赤字预期】美国国会预算办公室（CBO）周三将联邦政府2014财年预算赤字预期上调140亿美元，至5060亿美元，在美国GDP总额中所占比例为2.9%，主要是由于这一财年的政府收入低于预期。

【消息称欧央行不太可能在下周例会中有新政策行动】媒体周三引述欧洲央行消息人士的说法报道，除非将于本周五公布的8月通货膨胀数据显示欧元区已经严重地倾向于进入通货紧缩状态，否则欧洲央行不太可能在下周召开的9月决策例会中采取新的政策行动。

【欧元区各国国债收益率创下历史新低】尽管面临着黯淡的经济前景以及法国的经济政策危机，但欧元区各国的借债成本仍在周三交易中下降至历史最低水平。

【瑞士银行业因逃税调查失去3830亿美元客户资金】会计师事务所普华永道周三发表报告称，瑞士银行业在过去六年间因为协助富裕客户在海外避税的相关调查而失去了3500亿瑞士法郎（3830亿美元）的外国客户资金。

盘面分析：月线显示1261.93处有支撑，支撑来自于1920-1180的黄金分割0.89线，以及99年8月的251.7-13年12月的1182.32形成的趋势，macd开始下降，dif上升趋缓，dea继续看多，周线价格仍在ma6下方运行，macd在减少dif继续下行，日线昨天收长上影小阳线，引线远大于实体，0.89线在1277.43，早上开盘后走高，金价企稳ma6线上方，macd开始收阳，dif与dea金叉后看多。4小时显示k线阳柱开始增多，至博客发表，金价与ma26上方，ma6在ma26上方行走，macd0轴再度阳柱升高，dif在dea金叉。

操作思路：上方阻力位在1288.66、1295.44、1317.08、1333.21下方支撑1278.33、1274.83、1261.93、1251.76

1. 黄金1295下方做空，止损1298看1288.66、1278、1262

2. 上面空单被扫的话，可在1290.74附近再做多，止损1274.83看1288.66、1295.44、1317.08

3. 黄金不破1261.93做多，止损1251.14看1317.08、1333.21

4. 白银19.33附近多持有，止损19.35看19.67、19.97、20.9。

5. 美加1.0880做空，止损1.0925看1.0618。

6. 美日103.75做多，止损103.49看104.20

7. 澳元0.9353做多，止损0.9334看0.9469。

8. 欧元1.3204做多，止损1.3157看1.3312。

9. 英镑1.6545做多，止损1.6533看1.6643

10. 美瑞0.9137做空，止损0.9145看0.9092

11. 美元兑人民币6.144做空，止损6.148看6.138、6.04

12. 美指82.38做空，止损82.66看81.34、81.76