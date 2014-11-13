2014年11月13日黄金外汇行情解读

博客时间：12:35:19（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:别小看昨天的锤子阴线，它有如指南针，给空头指明了方向，周五非农的反弹确实给空头提供了机会，接下来的震荡也许会窄幅延续几个交易日，但绝不会高于1178.5，激进的可以1162附近做空，稳健的可以观望，这个震荡耗费精力和时间。

操作思路：上方阻力1173.48、1187.72下方支撑1146.18、1134、；

1. 黄金白盘反弹1163做空，止损1169，看1147、1136；

2. 黄金不破1148做多，止损1146，看1158、1164、1173、1178；

3. 白银15.62附近做空，止损15.83看15.49、15.06；

4. 美加1.1340做空，止损1.1370，看1.1317、1.1293、1.1159；

5. 美日115.85做空，止损116.34看114.97、114.1；

6. 澳元0.8724做空，止损0.8732看0.8665、0.8608；

7. 欧元1.2451做空，止损1.2498看1.2406；

8. 英镑1.5778做空，止损1.5790，看1.5074；

9. 美瑞0.9630做多，止损0.913看0.9698、0.9740；

10. 美元兑人民币6.13做空，止损6.14看6.12、6.11；

11. 美指87.70做多，止损87.4看88.18；