2014年8月26日黄金外汇行情解读

博客时间：10:39:38（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差） 本文观点:大家记住每年这个季节，都是看多的季节，8月份没有给我们惊人的下跌，而是在1250-1350区间企稳，这在月线上看是一个底部构造，鉴于越来越复杂的地缘政治，以及耶林含糊说辞，都使得金价在1261.9上方获得支撑，本周为8月分尾端行情，下周一收月线，估计这周不会有太大振幅，稳健的观望是为上策，激进的快进快出。 市场分析：【美联储布拉德：联储需要调整利率前瞻指引】圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德（James Bullard）周一表示，随着经济的改善以及资产采购项目的结束，美联储将很快需要修改自己的货币政策声明。 【俄罗斯经济连续两月萎缩 增加全面衰退担忧】俄罗斯经济部日前表示，俄罗斯经济在此前连续两个月与上年同期相比出现低幅度的萎缩，这增加了市场对俄罗斯经济可能因为乌克兰问题引发的西方制裁而陷入全面的衰退的担忧。 【俄再关闭一间麦当劳 副总理称无意停止其在俄经营】俄罗斯联邦食品安全监管机构宣布，已经因为卫生违规要求一间在南部斯塔夫罗波尔地区的麦当劳餐厅暂时关门。俄罗斯副总理阿尔卡季-德沃尔科维奇则表示，俄罗斯当局并无意禁止麦当劳在俄罗斯的经营。 【以色列央行宣布降息 预示全球经济并不乐观】以色列央行周一出人意料的宣布降息0.25个百分点至0.25%，并指出通胀和通胀预期的下降，货物出口的放缓，以及旅游业负面影响的扩大等因素是促使该国降息的原因。 【世卫组织：终止埃博拉病毒扩散需要花费4.3亿美元】媒体周一引述一份世界卫生组织就对抗埃博拉病毒蔓延所制定策略的说明文件报道，控制住这一次有史以来最严重埃博拉病毒的扩散将再需要4.3亿美元。 盘面分析：月线显示1261.93处有支撑，支撑来自于1920-1180的黄金分割0.89线，以及99年8月的251.7-13年12月的1182.32形成的趋势，macd开始下降，dif上升趋缓，dea继续看多，周线价格仍在ma6下方运行，macd在减少dif继续下行，日线昨天收下引小阴线，引线与实体相当，0.89线在1277.43，早上开盘后走高，金价触及ma6线，macd阴柱缩短，与0轴靠近，dif转向上行与dea靠近。4小时显示k线阳柱开始增多，至博客发表，金价与ma26靠近，macd0轴再度阳柱升高，dif再度远离dea，呈看多走势。 操作思路：上方阻力位在1316.92、1297、1285下方支撑1277.43、1273.18、1261.76 1. 黄金1283.88做空，止损1285看1277.43、1261.72、1251.76 2. 上面空单被扫的话，可在1298.77附近再做空，止损1303看1285、1277、1262 3. 黄金不破1277.43做多，止损1271.14看1294、1298. 4. 白银18.91附近做多，止损19.18.7看20.9。 5. 美加1.0981做空，止损1.0995看1.0873。 6. 美日104.1做空，止损104.35看103.73 7. 澳元0.9322做空，止损0.9334看0.9277。 8. 欧元1.3195做多，止损1.3187看1.3314。 9. 英镑1.6565做多，止损1.6533看1.6643 10. 美瑞0.9151做空，止损0.9156看0.9133、0.9057 11. 美元兑人民币6.166做空，止损6.17看6.138 12. 美指82.58做空，止损82.67看81.34、81.76