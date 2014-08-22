2014年8月22日黄金外汇行情解读

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本文观点:到此为止，本周已经连阴，昨晚美公布初请数据，数据利空金价，金价未能继续下跌，这说明1275一带需要修整。

市场分析：【美联储威廉姆斯倾向于2015年夏季加息】旧金山联储主席约翰-威廉姆斯（John Williams）周四表示，考虑到当前的经济进展，特别是劳动力市场状况的总体改善，在2015年夏季的时候提高基准利率水平是一个“合理的猜测”。

【美国上周初请失业金人数降至29.8万 好于预期】美国劳工部公布报告称，截至8月16日当周美国初次申请失业救济金人数减少1.4万人，至29.8万人，五个星期以来第三次下降至不足30万人，再一次表明公司裁员人数仍旧保持在经济衰退周期结束以后的低点，且美国大多数主要行业的聘用人数均有所增长。

【花旗：日本和欧洲将在今年底明年初推出大规模QE】花旗集团首席经济学家威廉姆-比特（Willem Buiter）周四发表报告称，日本央行和欧洲央行会在2014年晚些时候或者是2015年初分别推出“大规模”量化宽松项目，而美联储和英国央行都会很快走向其货币政策正常化的进程。

【高盛：中国不宜进一步放宽货币政策】外媒刊文称，表现疲软的7月份中国经济数据再度引发了市场有关中国政府将会放宽货币政策的猜测；但高盛集团认为，进一步放宽货币政策所将带来的影响将会逐步变小，而且其代价是金融稳定性将遭到损害。

【印度央行报告称该国经济前景已有改善】印度央行周四发表报告称，这个亚洲第三大经济体的前景正在改善，但是也警告说，美国的货币政策紧缩可能造成全球金融市场 的不稳定，并对新兴经济体造成伤害。

操作思路：上方阻力位在1317.08、1291.59下方支撑1272.8、1251.76

1. 黄金1291.53做空，止损1295看1284.8、1251.76

2. 黄金不破1275.18做多，止损1271.14看1291

3. 白银19.40附近做多，止损19.36看19.67。

4. 美加1.0971做空，止损1.0985看1.0873。

5. 美日103.6做多，止损103.55看105.43

6. 澳元0.9300做多，止损0.9289看0.9342。

7. 欧元1.3281做空，止损1.3297看1.3240。

8. 英镑1.6573做多，止损1.6563看1.6646

9. 美瑞0.9131做空，止损0.9145看0.9033

10. 美元兑人民币6.15做多，止损6.13看6.17

11. 美指82.24做空，止损82.37看81.94