2014年8月21日黄金外汇行情解读

博客时间：8:54:59（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:到此为止，本周已经连阴，凌晨纪要公布，显示美联储有可能早于预期退出QE，金价受到打压今日继续看空。

市场分析：【会议纪要显示美联储官员认同加息时机可能早于预期】美联储按计划在周三公布了7月决策会议的会议纪要，显示美联储官员们在当时的会议中更加接近就激进刺激措施的退出策略达成一个共识，而讨论内容也表明，加息时机将早于市场预期的可能性正在增加。

【德国对俄罗斯出口额上半年大降15.5%】德国联邦统计局周三公布数据显示，由于西方世界和俄罗斯之间因为乌克兰问题的对峙局面升级，汽车和机械产品的发货量大跌，2014年上半年的对俄罗斯出口额有15.5%的同比降幅。

【俄罗斯关闭4家麦当劳莫斯科餐厅】俄罗斯联邦消费者权益和福利保护局（Rospotrebnadzor）周三宣布，已经因为“大量”违反卫生法规的行为命令快餐业巨头麦当劳在莫斯科的四家餐厅暂停运营。

【中印将取代美加澳成为俄罗斯肉类供应国】俄罗斯当局周三表示，来自中国和印度的肉类将取代被禁止进口到俄罗斯的西方国家的猪肉和牛肉进入俄罗斯市场；即使最终禁令被解除，来自西方世界的供应可能也无法重夺之前的市场地位。

【乌克兰驻美大使：需要更多对俄罗斯制裁措施】乌克兰驻美国大使奥力山大-莫特斯科（Olexander Motsyk）周三表示，美国和欧盟需要对俄罗斯实施更严苛的金融，军事销售以及能源行业的制裁措施，以阻止俄罗斯对乌克兰分离主义分子提供武器和资助，结束该国的冲突局面。

操作思路：上方阻力位在1291.59、1299.23下方支撑1284.8、1251.76

1. 黄金1291.59做空，止损1295看1284.8、1251.76

2. 黄金不破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银19.40附近做多，止损19.36看19.47。

4. 美加1.971做多，止损1.0964看1.0998。

5. 美日103.6做多，止损103.08看105.43

6. 澳元0.9319做空，止损0.9333看0.9301、0.9241。

7. 欧元1.3250做多，止损1.3240看1.3340。

8. 英镑1.6640做空，止损1.6692看1.6251

9. 美瑞0.9131做多，止损0.9114看0.9155、0.9249

10. .美元兑人民币6.14做多，止损6.13看6.16

11. 美指82.24做多，止损81.77看82.7