示例
神经网络：从理论到实践

神经网络：从理论到实践

11 883 102
Dmitriy Parfenovich
Dmitriy Parfenovich

简介

现在，每一位交易者肯定听说过神经网络并知道使用它们有多酷。大多数人相信那些能够使用神经网络的人是某种超人。在本文中，我将尝试向您解释神经网络架构，描述其应用并提供几个实践例子。

 

神经网络的概念

人工神经网络是人工智能研究的领域之一，以尝试模拟人类的神经系统的学习和适应能力为基础，这会让我们能够建立一个对人类大脑工作的非常粗略的模拟。

说也奇怪，人工神经网络由人工神经元构成。

图 1. 人工神经元模型
图 1. 人工神经元模型

神经元的结构可表示为以下单元的组合：

  1. 输入 输入
  2. 权重 权重
  3. 传递函数 传递函数 和净输入 神经元的净输入
  4. 激活函数 激活函数
  5. 输出输出

神经网络有很多特性，学习能力是其中最重要的一个。学习过程实际是改变权重 权重

神经元净输入的计算

神经元的净输入 在这里是神经元的净输入。

激活函数的公式

然后，净输入被激活函数转换为输出；我们将在后面介绍激活函数。简而言之，神经网络可被视为一个接收信号作为输入并输出结果的“黑箱”。

图 2. 多层神经网络模型
图 2. 多层神经网络模型

这是一个多层神经网络的形式。它包含：

  • 输入层，用于将数据分配到网络，并且不执行任何计算。此层的输出将信号传递到下一层（隐藏层或输出层）的输入；
  • 输出层，通常包含一个神经元（某些情况下不止一个），生成整个神经网络的输出。此信号是 EA 将来的控制逻辑的基础；
  • 隐藏层，是标准神经元层，将信号从输入层传递到输出层。其输入是上一层的输出，而其输出用作下一层的输入。

本例显示了具有两个隐藏层的神经网络。但是某些神经网络可以具有更多的隐藏层。

 

输入数据正态化

输入数据正态化是对所有数据进行正态化，即减少到 [0,1] 或 [-1,1] 范围内的过程。如果未进行正态化，则输入数据将对神经元有额外的影响，导致错误的决策。换言之，您怎么比较具有不同量级的数值呢？

正态化公式的标准形式如下：

正态化公式

其中：

  • 正态值 - 要正态的值；
  • х 值的范围 - х 值的范围；
  • x 的有效范围 - 要将 x 的值减小到的范围。

让我们用一个例子对其进行解释：

假定我们具有 [0,10] 范围内的 n 个输入数据，则 x 的最小值 = 0，x 的最大值 = 10。我们将数据减小到 [0,1] 范围，则 d1 = 0，d2 = 1。现在，将值插入公式之后，我们可以从 n 个输入数据计算任意 x 的正态值。

以 MQL5 实施时，看起来如下所示：

double d1=0.0;
double d2=1.0;
double x_min=iMA_buf[ArrayMinimum(iMA_buf)];
double x_max=iMA_buf[ArrayMaximum(iMA_buf)];
for(int i=0;i<ArraySize(iMA_buf);i++)
  {
   inputs[i]=(((iMA_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1;
  }

我们首先指定输出值的上限和下限，然后得到指标最大值和最小值（不考虑来自指标的复制数据，但是举例而言，可以有 10 个最后的值）。最后，我们对每一个输入元素（不同柱上的指标值）进行正态化，并将结果存储在一个数组中，供将来使用。

 

激活函数

激活函数是一种计算神经元输出的函数。它收到的输入表示所有的输入及其对应权重之积的和（以下简称为“加权和”）：

图 3. 突出显示了激活函数的人工神经元模型
图 3. 突出显示了激活函数的人工神经元模型

激活函数公式的标准形式如下：

激活函数的公式

其中：

  • 激活函数 是激活函数；
  • 神经元的净输入 是计算神经元输出的第一阶段获得的加权和；
  • 激活函数的阈值 是激活函数的阈值。它仅用于硬阈值函数，在其他函数中等于零。

激活函数的主要类型如下：

  1. 单位阶梯函数硬阈值函数
    单位阶梯函数或硬阈值函数的图形
    用以下公式描述该函数：
    函数的公式
    如果加权和小于指定值，则激活函数返回 0。如果加权和大于指定值，则激活函数返回 1。

  2. S 形函数
    S 函数的图形
    描述 S 函数的公式如下：
    描述 S 函数的公式
    它通常在多层神经网络以及具有连续信号的其它网络中使用。函数光滑度和连续性是非常有用的属性。

  3. 双曲正切函数
    双曲正切函数的图形
    公式：
    描述双曲正切函数的公式or 描述双曲正切函数的公式
    它通常也在具有连续信号的网络中使用。可以返回负值是它的特点。

 

更改激活函数的形状

在上一节中，我们已经介绍了激活函数的类型。仍然有另一个重要的事项需要考虑 - 函数的斜率（硬阈值函数除外）。让我们更加仔细地观察 S 形函数

观察函数的图形，可以轻松地看到函数在 [-5,5] 范围内很光滑。假定我们有一个由具有 10 个输入和 1 个输出的单一神经元构成的网络。现在，让我们尝试计算变量 神经元的净输入 的上限值和下限值。每一个输入将从 [-1,1] 范围采用一个正态值（如输入数据正态化）所述）。

我们将使用负的输入值，因为函数在负自变量也是可区分的。也从相同的范围选择权重。使用所有可能的输入和权重组合，我们将获得 [-10,10] 范围内的极值 神经元的净输入，如下所示：

神经元净输入的计算

在 MQL5 中，该公式如下所示：

for(int n=0; n<10; n++) 
  {
   NET+=Xn*Wn;
  }

现在，我们需要在确定的范围内标绘激活函数。让我们以 S 形函数为例。最简单的方式是使用 Excel。

图 4. S 函数在 Excel 中的图形
图 4. S 函数在 Excel 中的图形

在这里，我们可以清晰地看到，[-5,5] 范围外的自变量值对结果绝对没有影响。这说明值范围不完整。让我们尝试解决这个问题。我们将向自变量添加一个附加系数 d，这样让我们能够扩展值范围。

图 5. 应用了附加系数的 S 形函数在 Excel 中的图形
图 5. 应用了附加系数的 S 形函数在 Excel 中的图形

让我们再次观察图形。我们添加了一个附加系数 d=0.4，这改变了函数的形状。对表中的值进行比较，表明现在它们分布更均匀。因此，可以如下表示结果：

for(int n=0; n<10; n++) 
  {
   NET+=Xn*Wn;
  }
NET*=0.4;

现在，让我们回顾一下双曲正切 激活函数。跳过在回顾上一个函数时介绍的理论，我们立即进行实践应用。在这里，唯一的区别在于输出可在 [-1,1] 的范围内。加权和也可在 [-10,10] 的范围内取值。

图 6. 应用了附加系数的双曲正切函数在 Excel 中的图形
图 6. 应用了附加系数的双曲正切函数在 Excel 中的图形

图形表明，由于使用了附加系数 d=0.2，函数的形状得到改善。因此，可以如下表示结果：

for(int n=0;n<10;n++) 
  {
   NET+=Xn*Wn;
  }
NET*=0.2;

通过这种方式，您可以改变并改善任何激活函数的形状。

 

应用

现在，让我们进行实践应用。首先，我们将尝试实施神经元的净输入计算，接着是添加激活函数。让我们回想一下用于计算神经元的净输入的公式：

神经元净输入的计算

double NET;
double x[3];
double w[3];
int OnInit()
  {
   x[0]=0.1; // set the input value х1
   x[1]=0.8; // set the input value х2
   x[2]=0.5; // set the input value х3

   w[0]=0.5; // set the weight value w1
   w[1]=0.6; // set the weight value w2
   w[2]=0.3; // set the weight value w3

   for(int n=0;n<3;n++)
     {
      NET+=x[n]*w[n]; // add the weighted net input values together
     }
  }

让我们观察一下：

  1. 我们以声明一个用于存储神经元净输入 神经元的净输入 的变量和两个数组：输入 输入 和权重 权重 开始；
  2. 一开始就在所有函数的外部声明这些变量，以让它们具有全局作用范围（从而能够在程序中的任何地方访问）；
  3. OnInit() 初始化函数中（实际上可以是任何其它函数），我们可以填写输入数组和权重数组；
  4. 接着是求和循环，n<3，因为我们只有三个输入和三个对应的权重；
  5. 再接着，我们将加权输入值加在一起，并将它们存储在变量 神经元的净输入 中。

第一项任务已经完成 - 我们得到了和。现在轮到激活函数。以下是用于计算在“激活函数”一节中回顾的激活函数的代码。

单位阶梯函数或硬阈值函数

double Out;
if(NET>=x) Out=1;
else Out=0;

S 形函数

double Out = 1/(1+exp(-NET));

双曲正切函数

double Out = (exp(NET)-exp(-NET))/(exp(NET)+exp(-NET));

 

把所有内容串起来

为了让实施更加容易，我们将采用一个由单一神经元构成的网络。称其为网络多少有点牵强，但是重点在于理解原理。总之，一个多层神经网络由相同的神经元构成，其中上一层神经元的输出是下一层的输入。

我们将使用在《初学者快速入门或简明指南》一文中提出并介绍的 EA 的稍有改动的版本。因此，举例而言，我们会将移动平均线趋势指标替换为相对强弱指数振荡指标。可以在内置的帮助中找到有关指标参数及其顺序的信息。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                neuro-example.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>        //include the library for execution of trades
#include <Trade\PositionInfo.mqh> //include the library for obtaining information on positions

//--- weight values
input double w0=0.5;
input double w1=0.5;
input double w2=0.5;
input double w3=0.5;
input double w4=0.5;
input double w5=0.5;
input double w6=0.5;
input double w7=0.5;
input double w8=0.5;
input double w9=0.5;

int               iRSI_handle;  // variable for storing the indicator handle
double            iRSI_buf[];   // dynamic array for storing indicator values

double            inputs[10];   // array for storing inputs
double            weight[10];   // array for storing weights

double            out;          // variable for storing the output of the neuron

string            my_symbol;    // variable for storing the symbol
ENUM_TIMEFRAMES   my_timeframe; // variable for storing the time frame
double            lot_size;     // variable for storing the minimum lot size of the transaction to be performed

CTrade            m_Trade;      // entity for execution of trades
CPositionInfo     m_Position;   // entity for obtaining information on positions
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- save the current chart symbol for further operation of the EA on this very symbol
   my_symbol=Symbol();
//--- save the current time frame of the chart for further operation of the EA on this very time frame
   my_timeframe=PERIOD_CURRENT;
//--- save the minimum lot of the transaction to be performed
   lot_size=SymbolInfoDouble(my_symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
//--- apply the indicator and get its handle
   iRSI_handle=iRSI(my_symbol,my_timeframe,14,PRICE_CLOSE);
//--- check the availability of the indicator handle
   if(iRSI_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- no handle obtained, print the error message into the log file, complete handling the error
      Print("Failed to get the indicator handle");
      return(-1);
     }
//--- add the indicator to the price chart
   ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,iRSI_handle);
//--- set the iRSI_buf array indexing as time series
   ArraySetAsSeries(iRSI_buf,true);
//--- place weights into the array
   weight[0]=w0;
   weight[1]=w1;
   weight[2]=w2;
   weight[3]=w3;
   weight[4]=w4;
   weight[5]=w5;
   weight[6]=w6;
   weight[7]=w7;
   weight[8]=w8;
   weight[9]=w9;
//--- return 0, initialization complete
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- delete the indicator handle and deallocate the memory space it occupies
   IndicatorRelease(iRSI_handle);
//--- free the iRSI_buf dynamic array of data
   ArrayFree(iRSI_buf);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- variable for storing the results of working with the indicator buffer
   int err1=0;
//--- copy data from the indicator array to the iRSI_buf dynamic array for further work with them
   err1=CopyBuffer(iRSI_handle,0,1,10,iRSI_buf);
//--- in case of errors, print the relevant error message into the log file and exit the function
   if(err1<0)
     {
      Print("Failed to copy data from the indicator buffer");
      return;
     }
//---
   double d1=0.0;                                 //lower limit of the normalization range
   double d2=1.0;                                 //upper limit of the normalization range
   double x_min=iRSI_buf[ArrayMinimum(iRSI_buf)]; //minimum value over the range
   double x_max=iRSI_buf[ArrayMaximum(iRSI_buf)]; //maximum value over the range

//--- In the loop, fill in the array of inputs with the pre-normalized indicator values
   for(int i=0;i<ArraySize(inputs);i++)
     {
      inputs[i]=(((iRSI_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1;
     }
//--- store the neuron calculation result in the out variable
   out=CalculateNeuron(inputs,weight);
//--- if the output value of the neuron is less than 0.5
   if(out<0.5)
     {
      //--- if the position for this symbol already exists
      if(m_Position.Select(my_symbol))
        {
         //--- and this is a Sell position, then close it
         if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL) m_Trade.PositionClose(my_symbol);
         //--- or else, if this is a Buy position, then exit
         if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) return;
        }
      //--- if we got here, it means there is no position; then we open it
      m_Trade.Buy(lot_size,my_symbol);
     }
//--- if the output value of the neuron is equal to or greater than 0.5
   if(out>=0.5)
     {
      //--- if the position for this symbol already exists
      if(m_Position.Select(my_symbol))
        {
         //--- and this is a Buy position, then close it
         if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) m_Trade.PositionClose(my_symbol);
         //--- or else, if this is a Sell position, then exit
         if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL) return;
        }
      //--- if we got here, it means there is no position; then we open it
      m_Trade.Sell(lot_size,my_symbol);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|   Neuron calculation function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateNeuron(double &x[],double &w[])
  {
//--- variable for storing the weighted sum of inputs
   double NET=0.0;
//--- Using a loop we obtain the weighted sum of inputs based on the number of inputs
   for(int n=0;n<ArraySize(x);n++)
     {
      NET+=x[n]*w[n];
     }
//--- multiply the weighted sum of inputs by the additional coefficient
   NET*=0.4;
//--- send the weighted sum of inputs to the activation function and return its value
   return(ActivateNeuron(NET));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|   Activation function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double ActivateNeuron(double x)
  {
//--- variable for storing the activation function results
   double Out;
//--- sigmoid
   Out=1/(1+exp(-x));
//--- return the activation function value
   return(Out);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

我们需要做的第一件事情是训练我们的网络。让我们优化权重。

图 7. 设置了所需参数的策略测试程序

图 7. 设置了所需参数的策略测试程序

我们将使用以下参数运行优化：

  • Date（日期） - 具体而言从一年的开头开始。周期越长，曲线拟合出现得就越少，结果也越好。
  • Execution（执行） - normal（常规），Opening prices only（仅开盘价）。在 Every tick（每一价格变动）模式中测试没有意义，因为了除了当前值以外，EA 仅采用指标的最后 10 个值。
  • Optimization（优化）可设置为使用慢速完整算法运行。然而，基因优化将提供更快的结果，这种优化在评估某个算法时特别有用。如果结果令人满意，也可以使用慢速完整算法以获得更加精确的结果。
  • Forward（前进） 1/2 及更多让您能够评估您的 EA 在下一次优化之前要用多才时间才能生成获得的结果。
  • Time frame（时间框架）Currency pair（货币对）可以依据您的需要设置。

图 8. 设置要优化的参数及它们的相应范围

图 8. 设置要优化的参数及它们的相应范围

优化将依据所有权重及它们的范围进行。返回到 Settings（设置）选项卡，然后单击 Start（开始）按钮即可开始优化。

图 9. 在优化之后得到的数据

图 9. 在优化之后得到的数据

在优化完成后，我们在 Optimization Results（优化结果）选项卡中选择具有最大盈利值的轮次（要按其中一个参数排序，单击相应的列标题）。然后，您可以评估其他参数并在必要时选择需要的轮次。

双击需要的轮次会开始测试显示在 Results（结果）和 Graph（图形）选项卡中的结果。

图 10. 测试报告

图 10. 测试报告

图 11. 余额图

图 11. 余额图

图 12. EA 的交易性能

图 12. EA 的交易性能

这样，我们最终获得了结果，并且对于刚开始而言，它们并不算差。请记住，我们仅有一个神经元。提供的例子相当原始，但是我们必须承认即使单独使用它也能盈利。

 

神经网络的优点

现在，让我们尝试将一个依据标准逻辑的 EA 与一个神经网络驱动的 EA 进行比较。我们将比较随客户端提供的 MACD 示例 EA 和基于 MACD 的神经网络驱动 EA 的优化与测试结果。

在优化中不涉及 Take Profit（获利）和 Trailing Stop（跟踪止损）值，因为在神经网络驱动 EA 中不存在这两项。我们要测试的两个 EA 都以具有以下参数的 MACD 为基础：

  • 快速移动平均线周期： 12;
  • 慢速移动平均线周期： 26;
  • 差异平均周期： 9;
  • 价格类型：收盘价。

您还可以设置需要的货币对和时间框架，但是在我们的例子中，我们将保持它们不变 - 分别为 EURUSD、H1。两个例子中的测试周期是相同的：从一年的开头开始，使用开盘价。

MACD 示例 MACD 神经网络示例
含有 MACD 示例的设置参数的策略测试程序
 含有 MACD 神经网络示例的设置参数的策略测试程序
设置要优化的参数及它们的相应范围
 设置要优化的参数及它们的相应范围
在优化之后得到的数据
 在优化之后得到的数据
测试报告
 测试报告
余额图
 余额图


现在，让我们比较所测试 EA 的关键参数：

参数 MACD 示例 MACD 神经网络示例
总净利润 733,56 2 658,29
余额亏损绝对值 0,00 534,36
市值亏损最大值 339,50 (3,29%) 625,36 (6,23%)
盈利系数 4,72 1,55
回收系数 2,16 4,25
预计获利 30,57 8,08
夏普比率 0,79 0,15
总交易次数 24 329
总成交次数 48 658
盈利交易次数（总交易次数的%） 21 (87,50%) 187 (56,84%)
平均获利交易 44,33 39,95
平均连续盈利次数 5 2

 

图 13. 关键参数的比较

图 13. 关键参数的比较

 

总结

本文介绍了使用神经网络设计 EA 时需要知道的要点。它向我们说明了神经元和神经网络架构的结构，概要介绍了激活函数以及改变激活函数形状的方法，还说明了优化和输入数据正态化的过程。此外，我们将一个依据标准逻辑的 EA 与一个神经网络驱动的 EA 进行了比较。

附加的文件 |
下载ZIP
neuro-example.mq5 (7.45 KB)
macd-neuro-example.mq5 (8.8 KB)

该作者的其他文章

最近评论 | 前往讨论 (102)
dustin shiozaki
dustin shiozaki | 31 8月 2022 在 16:12

在回溯测试中仅打开 1 笔交易



emad koosha
emad koosha | 5 11月 2022 在 15:00
感谢您的文章。
taylor.yaron
taylor.yaron | 19 1月 2023 在 08:11

一个重要问题：

RSI N 过去值设置为 14（N=14）。

输入数为 10（过去值）。

有问题吗？似乎 ML 结果可能不稳定？

请回答....。


谢谢

Khalid Akkoui
Khalid Akkoui | 12 11月 2023 在 01:51
Slm
VikMorroHun
VikMorroHun | 3 3月 2025 在 17:17
taylor.yaron #:

一个重要的问题

RSI N 过去值设置为 14（N=14）。

输入数为 10（过去值）。

有问题吗？多项式运算结果似乎不稳定？

请回答....


谢谢

14 是计算 RSI 指标的周期。从 RSI 缓冲区输入 10 个值。

