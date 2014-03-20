神经网络：从理论到实践

简介

现在，每一位交易者肯定听说过神经网络并知道使用它们有多酷。大多数人相信那些能够使用神经网络的人是某种超人。在本文中，我将尝试向您解释神经网络架构，描述其应用并提供几个实践例子。

神经网络的概念

人工神经网络是人工智能研究的领域之一，以尝试模拟人类的神经系统的学习和适应能力为基础，这会让我们能够建立一个对人类大脑工作的非常粗略的模拟。

说也奇怪，人工神经网络由人工神经元构成。



图 1. 人工神经元模型

神经元的结构可表示为以下单元的组合：

输入 ； 权重 ； 传递函数 和净输入 ； 激活函数 ； 输出 。

神经网络有很多特性，学习能力是其中最重要的一个。学习过程实际是改变权重 。

在这里是神经元的净输入。

然后，净输入被激活函数转换为输出；我们将在后面介绍激活函数。简而言之，神经网络可被视为一个接收信号作为输入并输出结果的“黑箱”。



图 2. 多层神经网络模型

这是一个多层神经网络的形式。它包含：

输入层 ，用于将数据分配到网络，并且不执行任何计算。此层的输出将信号传递到下一层（隐藏层或输出层）的输入；

，用于将数据分配到网络，并且不执行任何计算。此层的输出将信号传递到下一层（隐藏层或输出层）的输入； 输出层 ，通常包含一个神经元（某些情况下不止一个），生成整个神经网络的输出。此信号是 EA 将来的控制逻辑的基础；

，通常包含一个神经元（某些情况下不止一个），生成整个神经网络的输出。此信号是 EA 将来的控制逻辑的基础； 隐藏层，是标准神经元层，将信号从输入层传递到输出层。其输入是上一层的输出，而其输出用作下一层的输入。

本例显示了具有两个隐藏层的神经网络。但是某些神经网络可以具有更多的隐藏层。

输入数据正态化

输入数据正态化是对所有数据进行正态化，即减少到 [0,1] 或 [-1,1] 范围内的过程。如果未进行正态化，则输入数据将对神经元有额外的影响，导致错误的决策。换言之，您怎么比较具有不同量级的数值呢？

正态化公式的标准形式如下：

其中：

- 要正态的值；

- 要正态的值； - х 值的范围；

- 值的范围； - 要将 x 的值减小到的范围。

让我们用一个例子对其进行解释：

假定我们具有 [0,10] 范围内的 n 个输入数据，则 = 0， = 10。我们将数据减小到 [0,1] 范围，则 = 0， = 1。现在，将值插入公式之后，我们可以从 n 个输入数据计算任意 x 的正态值。

以 MQL5 实施时，看起来如下所示：

double d1= 0.0 ; double d2= 1.0 ; double x_min=iMA_buf[ ArrayMinimum (iMA_buf)]; double x_max=iMA_buf[ ArrayMaximum (iMA_buf)]; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (iMA_buf);i++) { inputs[i]=(((iMA_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1; }

我们首先指定输出值的上限和下限，然后得到指标最大值和最小值（不考虑来自指标的复制数据，但是举例而言，可以有 10 个最后的值）。最后，我们对每一个输入元素（不同柱上的指标值）进行正态化，并将结果存储在一个数组中，供将来使用。

激活函数

激活函数是一种计算神经元输出的函数。它收到的输入表示所有的输入及其对应权重之积的和（以下简称为“加权和”）：



图 3. 突出显示了激活函数的人工神经元模型

激活函数公式的标准形式如下：

其中：

是激活函数；

是激活函数； 是计算神经元输出的第一阶段获得的加权和；

是计算神经元输出的第一阶段获得的加权和； 是激活函数的阈值。它仅用于硬阈值函数，在其他函数中等于零。

激活函数的主要类型如下：

单位阶梯函数 或硬阈值函数。



用以下公式描述该函数：



如果加权和小于指定值，则激活函数返回 0。如果加权和大于指定值，则激活函数返回 1。 S 形函数。



描述 S 函数的公式如下：



它通常在多层神经网络以及具有连续信号的其它网络中使用。函数光滑度和连续性是非常有用的属性。 双曲正切函数。



公式：

or

它通常也在具有连续信号的网络中使用。可以返回负值是它的特点。

更改激活函数的形状

在上一节中，我们已经介绍了激活函数的类型。仍然有另一个重要的事项需要考虑 - 函数的斜率（硬阈值函数除外）。让我们更加仔细地观察 S 形函数。

观察函数的图形，可以轻松地看到函数在 [-5,5] 范围内很光滑。假定我们有一个由具有 10 个输入和 1 个输出的单一神经元构成的网络。现在，让我们尝试计算变量 的上限值和下限值。每一个输入将从 [-1,1] 范围采用一个正态值（如输入数据正态化）所述）。

我们将使用负的输入值，因为函数在负自变量也是可区分的。也从相同的范围选择权重。使用所有可能的输入和权重组合，我们将获得 [-10,10] 范围内的极值 ，如下所示：

在 MQL5 中，该公式如下所示：

for ( int n= 0 ; n< 10 ; n++) { NET+=Xn*Wn; }

现在，我们需要在确定的范围内标绘激活函数。让我们以 S 形函数为例。最简单的方式是使用 Excel。



图 4. S 函数在 Excel 中的图形

在这里，我们可以清晰地看到，[-5,5] 范围外的自变量值对结果绝对没有影响。这说明值范围不完整。让我们尝试解决这个问题。我们将向自变量添加一个附加系数 d，这样让我们能够扩展值范围。



图 5. 应用了附加系数的 S 形函数在 Excel 中的图形

让我们再次观察图形。我们添加了一个附加系数 d=0.4，这改变了函数的形状。对表中的值进行比较，表明现在它们分布更均匀。因此，可以如下表示结果：

for ( int n= 0 ; n< 10 ; n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*= 0.4 ;

现在，让我们回顾一下双曲正切 激活函数。跳过在回顾上一个函数时介绍的理论，我们立即进行实践应用。在这里，唯一的区别在于输出可在 [-1,1] 的范围内。加权和也可在 [-10,10] 的范围内取值。



图 6. 应用了附加系数的双曲正切函数在 Excel 中的图形

图形表明，由于使用了附加系数 d=0.2，函数的形状得到改善。因此，可以如下表示结果：

for ( int n= 0 ;n< 10 ;n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*= 0.2 ;

通过这种方式，您可以改变并改善任何激活函数的形状。

应用

现在，让我们进行实践应用。首先，我们将尝试实施神经元的净输入计算，接着是添加激活函数。让我们回想一下用于计算神经元的净输入的公式：

double NET; double x[ 3 ]; double w[ 3 ]; int OnInit () { x[ 0 ]= 0.1 ; x[ 1 ]= 0.8 ; x[ 2 ]= 0.5 ; w[ 0 ]= 0.5 ; w[ 1 ]= 0.6 ; w[ 2 ]= 0.3 ; for ( int n= 0 ;n< 3 ;n++) { NET+=x[n]*w[n]; } }

让我们观察一下：

我们以声明一个用于存储神经元净输入 的变量和两个数组：输入 和权重 开始； 一开始就在所有函数的外部声明这些变量，以让它们具有全局作用范围（从而能够在程序中的任何地方访问）； 在 OnInit() 初始化函数中（实际上可以是任何其它函数），我们可以填写输入数组和权重数组； 接着是求和循环，n<3，因为我们只有三个输入和三个对应的权重； 再接着，我们将加权输入值加在一起，并将它们存储在变量 中。

第一项任务已经完成 - 我们得到了和。现在轮到激活函数。以下是用于计算在“激活函数”一节中回顾的激活函数的代码。

单位阶梯函数或硬阈值函数

double Out; if (NET>=x) Out= 1 ; else Out= 0 ;

S 形函数

double Out = 1 /( 1 + exp (-NET));

双曲正切函数

double Out = ( exp (NET)- exp (-NET))/( exp (NET)+ exp (-NET));

把所有内容串起来

为了让实施更加容易，我们将采用一个由单一神经元构成的网络。称其为网络多少有点牵强，但是重点在于理解原理。总之，一个多层神经网络由相同的神经元构成，其中上一层神经元的输出是下一层的输入。

我们将使用在《初学者快速入门或简明指南》一文中提出并介绍的 EA 的稍有改动的版本。因此，举例而言，我们会将移动平均线趋势指标替换为相对强弱指数振荡指标。可以在内置的帮助中找到有关指标参数及其顺序的信息。

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> input double w0= 0.5 ; input double w1= 0.5 ; input double w2= 0.5 ; input double w3= 0.5 ; input double w4= 0.5 ; input double w5= 0.5 ; input double w6= 0.5 ; input double w7= 0.5 ; input double w8= 0.5 ; input double w9= 0.5 ; int iRSI_handle; double iRSI_buf[]; double inputs[ 10 ]; double weight[ 10 ]; double out; string my_symbol; ENUM_TIMEFRAMES my_timeframe; double lot_size; CTrade m_Trade; CPositionInfo m_Position; int OnInit () { my_symbol= Symbol (); my_timeframe= PERIOD_CURRENT ; lot_size= SymbolInfoDouble (my_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); iRSI_handle= iRSI (my_symbol,my_timeframe, 14 , PRICE_CLOSE ); if (iRSI_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get the indicator handle" ); return (- 1 ); } ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 ,iRSI_handle); ArraySetAsSeries (iRSI_buf, true ); weight[ 0 ]=w0; weight[ 1 ]=w1; weight[ 2 ]=w2; weight[ 3 ]=w3; weight[ 4 ]=w4; weight[ 5 ]=w5; weight[ 6 ]=w6; weight[ 7 ]=w7; weight[ 8 ]=w8; weight[ 9 ]=w9; return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (iRSI_handle); ArrayFree (iRSI_buf); } void OnTick () { int err1= 0 ; err1= CopyBuffer (iRSI_handle, 0 , 1 , 10 ,iRSI_buf); if (err1< 0 ) { Print ( "Failed to copy data from the indicator buffer" ); return ; } double d1= 0.0 ; double d2= 1.0 ; double x_min=iRSI_buf[ ArrayMinimum (iRSI_buf)]; double x_max=iRSI_buf[ ArrayMaximum (iRSI_buf)]; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (inputs);i++) { inputs[i]=(((iRSI_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1; } out=CalculateNeuron(inputs,weight); if (out< 0.5 ) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) return ; } m_Trade.Buy(lot_size,my_symbol); } if (out>= 0.5 ) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) return ; } m_Trade.Sell(lot_size,my_symbol); } } double CalculateNeuron( double &x[], double &w[]) { double NET= 0.0 ; for ( int n= 0 ;n< ArraySize (x);n++) { NET+=x[n]*w[n]; } NET*= 0.4 ; return (ActivateNeuron(NET)); } double ActivateNeuron( double x) { double Out; Out= 1 /( 1 + exp (-x)); return (Out); }

我们需要做的第一件事情是训练我们的网络。让我们优化权重。

图 7. 设置了所需参数的策略测试程序

我们将使用以下参数运行优化：

Date （日期） - 具体而言从一年的开头开始。周期越长，曲线拟合出现得就越少，结果也越好。

（日期） - 具体而言从一年的开头开始。周期越长，曲线拟合出现得就越少，结果也越好。 Execution（执行） - normal（常规），Opening prices only（仅开盘价）。在 Every tick（每一价格变动）模式中测试没有意义，因为了除了当前值以外，EA 仅采用指标的最后 10 个值。

- normal（常规），Opening prices only（仅开盘价）。在 Every tick（每一价格变动）模式中测试没有意义，因为了除了当前值以外，EA 仅采用指标的最后 10 个值。 Optimization（优化） 可设置为使用慢速完整算法运行。然而，基因优化将提供更快的结果，这种优化在评估某个算法时特别有用。如果结果令人满意，也可以使用慢速完整算法以获得更加精确的结果。

可设置为使用慢速完整算法运行。然而，基因优化将提供更快的结果，这种优化在评估某个算法时特别有用。如果结果令人满意，也可以使用慢速完整算法以获得更加精确的结果。 Forward（前进） 1/2 及更多让您能够评估您的 EA 在下一次优化之前要用多才时间才能生成获得的结果。

1/2 及更多让您能够评估您的 EA 在下一次优化之前要用多才时间才能生成获得的结果。 Time frame（时间框架）和 Currency pair（货币对）可以依据您的需要设置。

图 8. 设置要优化的参数及它们的相应范围

优化将依据所有权重及它们的范围进行。返回到 Settings（设置）选项卡，然后单击 Start（开始）按钮即可开始优化。

图 9. 在优化之后得到的数据

在优化完成后，我们在 Optimization Results（优化结果）选项卡中选择具有最大盈利值的轮次（要按其中一个参数排序，单击相应的列标题）。然后，您可以评估其他参数并在必要时选择需要的轮次。

双击需要的轮次会开始测试显示在 Results（结果）和 Graph（图形）选项卡中的结果。

图 10. 测试报告

图 11. 余额图

图 12. EA 的交易性能

这样，我们最终获得了结果，并且对于刚开始而言，它们并不算差。请记住，我们仅有一个神经元。提供的例子相当原始，但是我们必须承认即使单独使用它也能盈利。

神经网络的优点

现在，让我们尝试将一个依据标准逻辑的 EA 与一个神经网络驱动的 EA 进行比较。我们将比较随客户端提供的 MACD 示例 EA 和基于 MACD 的神经网络驱动 EA 的优化与测试结果。

在优化中不涉及 Take Profit（获利）和 Trailing Stop（跟踪止损）值，因为在神经网络驱动 EA 中不存在这两项。我们要测试的两个 EA 都以具有以下参数的 MACD 为基础：

快速移动平均线周期 ： 12;

： 12; 慢速移动平均线周期 ： 26;

： 26; 差异平均周期 ： 9;

： 9; 价格类型：收盘价。

您还可以设置需要的货币对和时间框架，但是在我们的例子中，我们将保持它们不变 - 分别为 EURUSD、H1。两个例子中的测试周期是相同的：从一年的开头开始，使用开盘价。

MACD 示例 MACD 神经网络示例

























现在，让我们比较所测试 EA 的关键参数：

参数 MACD 示例 MACD 神经网络示例 总净利润 733,56 2 658,29 余额亏损绝对值 0,00 534,36 市值亏损最大值 339,50 (3,29%) 625,36 (6,23%) 盈利系数 4,72 1,55 回收系数 2,16 4,25 预计获利 30,57 8,08 夏普比率 0,79 0,15 总交易次数 24 329 总成交次数 48 658 盈利交易次数（总交易次数的%） 21 (87,50%) 187 (56,84%) 平均获利交易 44,33 39,95 平均连续盈利次数 5 2



图 13. 关键参数的比较

总结

本文介绍了使用神经网络设计 EA 时需要知道的要点。它向我们说明了神经元和神经网络架构的结构，概要介绍了激活函数以及改变激活函数形状的方法，还说明了优化和输入数据正态化的过程。此外，我们将一个依据标准逻辑的 EA 与一个神经网络驱动的 EA 进行了比较。