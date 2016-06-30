如何采用 MQL5 创建用于 Telegram 的 bots

介绍

2016 年 4 月 12 日, 在旧金山举办的 F8 会议期间, Facebook 宣布将 Bot API 集成到即时通信软件里。同日发布了 Telegram Bot 平台的重大更新。版本 2.0 有令人惊喜的功能。看样子, 曾经在 ICQ 时代流行的 bots 正在经历卷土重来。开发 bots 进入了新阶段, 完善的功能, 开放编程的接口, 以及多媒体支持。基本上, 当您查找、查看或购买物品时, 它们拥有令人难以割舍的所有条件。

本文是采用 MQL5 逐步创建用于 Telegram 的 bots 手册。那么, 什么是 "bot"？bot ("robot" 的缩写) 是 Telegram 内的特殊帐户, 用于交换消息。Bots 的操作位于您的客户端, 并且通过部分 Bot API 的特殊命令与 Telegram 服务器进行交互。在我们着手创建 bot 之前, 请下载 Telegram 并登录。注册会与电话号码连接, 但您也可以通过 @username 搜索。现在是时候来认识所有 bots 的文件夹。

注册新的 bot

一个特殊的 bot @BotFather 负责注册并设置 bots。我们将通过搜索引擎来搜索它。将它添加到联系人列表后, 我们将使用 /start 命令开始与之通信。作为响应, 它会发给您所有可用命令的列表, 如图例. 1 所示。

图例.1. 命令 @BotFather 的列表



利用 /newbot 命令我们开始注册新的 bot。我们需要紧跟两个名字。第一个是 bot 的名字, 可用您的母语设定。第二个是拉丁语的用户名, 结尾是 "bot" 后缀。作为结果, 我们得到一个令牌 – bot 通过 API 进行操作的识别符。注册的例子如图例. 2 所示。

图例.2. 新 bot 注册

/setcommands – 支持的设置命令列表。当在聊天窗口键入 "/" 符号时, 此列表将会作为工具提示显示给用户。

/setuserpic – 设置资料图片。若没有它的话, bot 的表现力就不够。

/setdescription – 当机器人添加到即时通信软件时的致辞。通常情况下, 用几句话来描述 bot 的目的。

若您愿意, 一些参数可以省略。我建议保持设置用于内联模式。否则, 我们的 bots 将不能与之工作。我建议仅进行一些装饰性设置:

于是, 新 bot 注册完成。现在让我们来讨论它可以使用的模式。

bots 的操作模式

Telegram 有三种方案用于 bots 和用户之间的交互。第一种 - 私聊。每位用户利用 bot 单独与他人通信, 如图例. 3 所示, 通过产生请求和接收响应。

图例.3. bot 和私聊。







用户发送消息至 bot。它们保存在服务器上不超过 24 小时, 然后即被删除。bot 有足够的时间发送这些消息并响应它们。这是我们的 bots 将要操作的主要模式。

第二种模式涉及群聊。在此情况下, 发自群内任意成员的消息可以被全群所见 (图例. 4)。

图例.4. 群聊模式的 bot。

利用相关 bots, 您可以使用 /setjoingroups 命令让它们加入群。如果 bot 已经被加入群, 则使用 /setprivacy 命令您可以设置选项, 即可接收所有消息, 或开始字符为 "/" 标记的那些。说实话, 我只设想到一个这种模式下 bot 的作用 - 用于后续分析的消息统计数据。

第三种模式重点在于信道操作。Telegram 信道是为大量听众传输消息的帐户, 它可支持无限数量的订阅者。信道的重要特征是它不支持用户留言, 就像新闻提要 (单向连接)。只有信道的管理员才能创建消息 (图例. 5)。





图例.5. Bot 作为通道管理员。



Bots 也可以添加到管理员列表。这可令信道作为理想的提供交易信号的工具。稍后我们将编写一个简单的 bot 来发布标准 MACD 指标的信号。新的公共信道可以通过即时通信软件的 "新信道" 菜单创建。不要忘记将您的 bot 添加到信道的管理员列表。它是通过信道的属性窗口来实现。所有的准备工作已经完成, 让我们继续进行编程。



处理消息流

当撰写本文时, 我有一个目标就是创建一个类来承担例行消息处理, 并可以集中精力于 bot 的逻辑。作为结果, 类 CCustomBot 实现了所写操作的最小功能。

使用 WebRequst 函数 POST 请求可与服务器进行通信。每个命令有其自己的 URL:



https://api.telegram.org/bot< TOKEN >/ METHOD_NAME

此处 TOKEN 是注册 bot 的令牌; METHOD_NAME — 支持的方法列表。

自服务器的响应抵达时是 JSON 格式, 所以需要一款优秀的 JSON 解析器。我应用了一款本地化的解析器 JSON 序列化和逆序列化。我十分感谢 Alexey (sergeev) 为此所做的贡献。此外, 还应用了显示参数的面板。类 CComment 取自代码库, 它十分适合这个任务。类的公共方法名称借助 API 的文档来达到普适性。在类中我们已管理的方法列表如下:

为了理解如何使用这些方法, 我们将进一步深入编程。

GetMe

由于以上所有函数每次请求期间要发送令牌, 则 GetMe 函数检查其可信度。最好是在 EA 开始时执行检查, 并且在出故障的情况下通知用户。



int GetMe() 返回值 错误代码

如果成功, GetMe 返回 0, 并且您可以通过 Name() 方法找出 bot 的用户名。此名字并非用于操作。不过, 出于提示目的, 它将显示在面板上。像是 telegram.me/<botname> 的地址可以使用即时通信软件的网页版, 且作为您的 bot 的广告链接。EA 在 OnInit 当中检查令牌的代码如下所示:

#property copyright "Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <Telegram.mqh> input string InpToken= "177791741:AAH0yB3YV7ywm80af_-AGqb7hzTR_Ud9DhQ" ; CCustomBot bot; int getme_result; int OnInit () { bot.Token(InpToken); getme_result=bot.GetMe(); EventSetTimer ( 3 ); OnTimer (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); } void OnTimer () { if (getme_result!= 0 ) { Comment ( "错误: " ,GetErrorDescription(getme_result)); return ; } Comment ( "机器人名字: " ,bot.Name()); }

GetUpdates

主函数 GetUpdates 从服务器上读取一个消息数组。它需要通过定时器来调用。定时器的更新周期不应低于一秒钟, 以避免服务器过载。

int GetUpdate() 返回值 错误代码

让我们来看看这个函数的内部。当它被调用时, 将会执行读取并解析用户接收的所有未读消息。以下提供这些消息之一的例子:

{ "ok" : true , "result" :[ { "update_id" : 349778698 , "message" :{ "message_id" : 2 , "from" :{ "id" : 198289825 , "first_name" : "Andriy" , "last_name" : "Voitenko" , "username" : "avaticks" }, "chat" :{ "id" : 198289825 , "first_name" : "Andriy" , "last_name" : "Voitenko" , "username" : " avaticks" , "type" : "private" }, "date" : 1459775817 , "text" : "\/start" } } ] }

一名用户以 avaticks 为用户名发送 /start 命令至 bot。要点是保存这种信息, 并在以后作出回应。聊天号码 chat[id] 是独有的标识符。同一用户使用各种不同设备与 bot 通信会有不同的聊天标识符。此参数适合作为构建聊天列表的独有关键字。当操作时, bot 将会累加聊天数组, 并依次更新最后收到的消息。如果我们已经做出了回应, 则此消息已被处理, 我们可以为它设置结束标志。聊天类型也是已知的。它可以是私聊, 或群聊。

为了编写您自己的机器人, 只需要简单地继承 CCustomBot 类, 并重写类中的 ProcessMessage 虚函数, 实现操作逻辑。一个成熟的 bot, 依据 Telegram 文档, 需要知道如何响应两个命令: "/start" 和 "/help"。让我们编写第一个 bot 来响应它们。



#property copyright "版权所有 2014, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <Telegram.mqh> class CMyBot: public CCustomBot { public : void ProcessMessages( void ) { for ( int i= 0 ; i<m_chats.Total(); i++) { CCustomChat *chat=m_chats.GetNodeAtIndex(i); if (!chat.m_new_one.done) { chat.m_new_one.done= true ; string text=chat.m_new_one.message_text; if (text== "/start" ) SendMessage(chat.m_id, "你好, 世界!我是 bot。\xF680" ); if (text== "/help" ) SendMessage(chat.m_id, "我的命令列表:

/start-开始和我聊天

/help-获取帮助" ); } } } }; input string InpToken= "177791741:AAH0yB3YV7ywm80af_-AGqb7hzTR_Ud9DhQ" ; CMyBot bot; int getme_result; int OnInit () { bot.Token(InpToken); getme_result=bot.GetMe(); EventSetTimer ( 3 ); OnTimer (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); } void OnTimer () { if (getme_result!= 0 ) { Comment ( "错误: " ,GetErrorDescription(getme_result)); return ; } Comment ( "Bot 名称: " ,bot.Name()); bot.GetUpdates(); bot.ProcessMessages(); }

获得的结果示于图例 6。









图例.6. 拥有最小命令集的 bot。

利用键盘操作

为了便于用户与 bot 之间的交互通信, 开发者产生的想法是使用 "键盘"。当每次聊天发送消息时, 可以显示一个具有预选按键集合的 "键盘"。当按下按键y, 用户发送一个其上指示的消息。此种方式, 令 bot 和一名用户之间的交互显著简化。

这个类有三个函数用于键盘操作。第一个函数创建键盘的对象。

string ReplyKeyboardMarkup( const string keyboard, const bool resize, const bool one_time) keyboard

本地按键集合的字符串 resize 改变键盘大小的许可 one_time 仅显示一次键盘在按键之后键盘消失。 返回值 当 SendMessage 发送消息时, 字符串 (JSON 对象) 需要作为 reply_markup 参数传递。

第二个函数隐藏键盘。

string ReplyKeyboardHide() 返回值 当 SendMessage 发送消息时, 字符串 (JSON 对象) 需要作为 reply_markup 参数传递。

第三个函数可以发送一条小面板, 其类型表示 bot 期望能从您这里得到文本表单的应答 (不显示键盘)。

string ForceReply() 返回值 当 SendMessage 发送消息时, 字符串 (JSON 对象) 需要作为 reply_markup 参数传递。

现在我们来分析这些函数如何使用。

SendMessage

键盘不能显示或自行隐身。这个动作伴随一条消息发送。函数 SendMessage 发送聊天消息如下所示:

int SendMessage( const long chat_id, const string text, const string reply_markup= NULL ) chat_id

聊天号码 text 消息文本 reply markup 键盘 (JSON 对象) 返回值 错误代码

在此情况下键盘是选项。我们可以从我们的 MQL 程序里发送简单的文本消息。我的看法是, 此函数比原生的 SendNotification 更有趣。首先, 我们可以更频繁地发送消息 (大概每秒钟一条)。第二, 它支持 HTML 格式。此外, 发送表情的能力是一桩红利。

Тelegram 所支持的表情符号可 在此 查看。如您所见, 主要的表情代码范围在 1F300 – 1F700。它们的位数已经超出了 MQL5 可接受的双字节字符串范围。如果您删除高位仅保留两位, 则所得范围 (F300 – F700) 落入 (E000— F8FF) 区域, 而此范围在 Unicode 表里当前保留。如此一来, 没有什么可以阻止我们使用低两位发送表情符号。带有经典 U+1F642 代码表情的消息看上去如下:

string text= "Have a nice day.\xF642" ;

这也是公平的, 事实上文本才是关键。没有什么可以阻止我们从按键上使用表情符号。让我们来编写事件处理器显示三个按键的例程。

#property copyright "版权所有 2014, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <Telegram.mqh> class CMyBot: public CCustomBot { private : string m_button[ 3 ]; public : void CMyBot::CMyBot( void ) { m_button[ 0 ]= "按钮 #1" ; m_button[ 1 ]= "按钮 #2" ; m_button[ 2 ]= "按钮 #3" ; } string GetKeyboard() { return ( "[[\"" +m_button[ 0 ]+ "\"],[\"" +m_button[ 1 ]+ "\"],[\"" +m_button[ 2 ]+ "\"]]" ); } void ProcessMessages( void ) { for ( int i= 0 ;i<m_chats.Total();i++) { CCustomChat *chat=m_chats.GetNodeAtIndex(i); if (!chat.m_new_one.done) { chat.m_new_one.done= true ; string text=chat.m_new_one.message_text; if (text== "/start" || text== "/help" ) bot.SendMessage(chat.m_id, "点击按钮" ,bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); int total= ArraySize (m_button); for ( int k= 0 ;k<total;k++) { if (text==m_button[k]) bot.SendMessage(chat.m_id,m_button[k],bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); } } } } }; input string InpToken= "177791741:AAH0yB3YV7ywm80af_-AGqb7hzTR_Ud9DhQ" ; CMyBot bot; int getme_result; int OnInit () { bot.Token(InpToken); getme_result=bot.GetMe(); EventSetTimer ( 1 ); OnTimer (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); } void OnTimer () { if (getme_result!= 0 ) { Comment ( "错误: " ,GetErrorDescription(getme_result)); return ; } Comment ( "Bot 名称: " ,bot.Name()); bot.GetUpdates(); bot.ProcessMessages(); }

结果就是我们得到一条带键盘的消息, 如图例. 7。





图例.7. 带键盘的消息。



#property copyright "版权所有 2014, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <Telegram.mqh> #define MUTE_TEXT "静音" #define UNMUTE_TEXT "非静音" #define LOCK_TEXT "锁定" #define UNLOCK_TEXT "解锁" #define RADIO_SELECT "\xF518" #define RADIO_EMPTY "\x26AA" #define MUTE_CODE "\xF515" #define UNMUTE_CODE "\xF514" #define LOCK_CODE "\xF512" #define UNLOCK_CODE "\xF513" class CMyBot: public CCustomBot { private : string m_radio_button[ 3 ]; int m_radio_index; bool m_lock_state; bool m_mute_state; public : void CMyBot::CMyBot( void ) { m_radio_button[ 0 ]= "单选按钮 #1" ; m_radio_button[ 1 ]= "单选按钮 #2" ; m_radio_button[ 2 ]= "单选按钮 #3" ; m_radio_index= 0 ; m_lock_state= false ; m_mute_state= true ; } string GetKeyboard() { string radio_code[ 3 ]={RADIO_EMPTY,RADIO_EMPTY,RADIO_EMPTY}; if (m_radio_index>= 0 && m_radio_index<= 2 ) radio_code[m_radio_index]=RADIO_SELECT; string mute_text=UNMUTE_TEXT; string mute_code=UNMUTE_CODE; if (m_mute_state) { mute_text=MUTE_TEXT; mute_code=MUTE_CODE; } string lock_text=UNLOCK_TEXT; string lock_code=UNLOCK_CODE; if (m_lock_state) { lock_text=LOCK_TEXT; lock_code=LOCK_CODE; } return ( StringFormat ( "[[\"%s %s\"],[\"%s %s\"],[\"%s %s\"],[\"%s %s\",\"%s %s\"]]" , radio_code[ 0 ],m_radio_button[ 0 ], radio_code[ 1 ],m_radio_button[ 1 ], radio_code[ 2 ],m_radio_button[ 2 ], lock_code,lock_text, mute_code,mute_text)); } void ProcessMessages( void ) { for ( int i= 0 ;i<m_chats.Total();i++) { CCustomChat *chat=m_chats.GetNodeAtIndex(i); if (!chat.m_new_one.done) { chat.m_new_one.done= true ; string text=chat.m_new_one.message_text; if (text== "/start" || text== "/help" ) { bot.SendMessage(chat.m_id, "点击按钮" ,bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); } int total= ArraySize (m_radio_button); for ( int k= 0 ;k<total;k++) { if (text==RADIO_EMPTY+ " " +m_radio_button[k]) { m_radio_index=k; bot.SendMessage(chat.m_id,m_radio_button[k],bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); } } if (text==LOCK_CODE+ " " +LOCK_TEXT) { m_lock_state= false ; bot.SendMessage(chat.m_id,UNLOCK_TEXT,bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); } if (text==UNLOCK_CODE+ " " +UNLOCK_TEXT) { m_lock_state= true ; bot.SendMessage(chat.m_id,LOCK_TEXT,bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); } if (text==MUTE_CODE+ " " +MUTE_TEXT) { m_mute_state= false ; bot.SendMessage(chat.m_id,UNMUTE_TEXT,bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); } if (text==UNMUTE_CODE+ " " +UNMUTE_TEXT) { m_mute_state= true ; bot.SendMessage(chat.m_id,MUTE_TEXT,bot.ReplyKeyboardMarkup(GetKeyboard(), false , false )); } } } } };

现在, 我们将尝试实现 RadioButton 和 CheckBox 控件的模拟。例如, 我们不得不从三个选项中选出其一, 并启用或禁用确定的选项。变化仅会影响我们的类, 所以从前例中保留的 EA 代码将保持不变。

结果是我们得到以下窗口 (图例 8)。

图例.8. 单选按钮和多选按钮控件



我们可以从这里看出, 在此使用的表情符号提供一个更好的视觉设置。除了这些控件, 我们将能够轻松实现每个子菜单导航的层叠菜单。一切都取决于您将要提出并决定实现的功能。



当我们决定在信道里发布消息的情况下, 此时有第二个选项 - SendMessage。



int SendMessage( const string channel_name, const string text) channel_name

信道名称如 @name text 消息文本。支持 HTML 标签。 返回值 错误代码

此函数的结果显示如下图例 9。

多媒体操作

Bots 可以交换照片, 声频和视频文件, 还有语音消息, 贴纸和位置坐标。在撰写本文之时, 具有交换联系人数据并邀请他人参加会议功能的 Bot API 2.0 已经发布。从已提供的完整清单中, 只有交换照片选项与我们相关。

SendPhoto

该类已经实现了两种发送照片的应用方式。



int SendPhoto( const long chat_id, const string local_path, string &photo_id, const string caption= NULL , const bool common_flag= false , const int timeout= 10000 ) chat_id 聊天号码 local_path 在 <数据文件夹>\MQL5\Files 里的本地路径 photo_id 上载到服务器的照片标识符 caption 照片下面的签名文本 common_flag 文件在所有客户终端的共享文件夹 \Terminal\Common\Files 中的位置标记 timeout 以毫秒为单位的操作超时

发送照片的例程代码:

CCustomBot bot; string token = "208375865:AAFnuOjlZ3Wsdan6PAjeqqUtBybe0Di1or8" ; bot.Token(token); string photo_id; int result=bot.SendPhoto( 198289825 , "EURUSD1.gif" ,photo_id, "屏幕截图" ); if (result== 0 ) Print ( "照片 ID: " ,photo_id); else Print ( "错误: " ,GetErrorDescription(result));

我相信您会遇到这种情况: 需要将一张照片发送给多个用户, 或将同一照片发送多次。在此情况下, 更合理的情形是载照片只上一次, 当重发照片时, 利用 SendPhoto 函数的第二种选项, 并应用 photo_id 识别符:

int SendPhoto( const long chat_id, const string photo_id, const string caption= NULL ) chat_id 聊天号码 photo_id 上载到服务器的照片标识符 caption 照片下面的签名文本

SendChartAction

想象一下, 您处理一条用户的回应, 并几乎准备好提供结果。由于创建回应需要花费几秒钟, 此时应当客气地通知用户您已经在处理。这就是使用事件的目的。例如, 在将产生的图表截图发送给用户期间, 您可以提示 "发送照片" 事件。这是通过 SendChatAction 实现的。

int SendChatAction( const long chat_id, const ENUM_CHAT_ACTION actiona) chat_id 聊天号码 action 事件标识符

Bots 例程

在三个展示的 bots 里实现的所有上述功能, 我们会稍后讨论。

第一个 bot 是 Telegram_Bot_EA, 可以获取关于账户余额、报价和图表截图的信息。在这部视频里演示了它是如何运作的。

第二个 bot 是 Telegram_Search_EA, 发送搜索结果至 MQL5.com。您也许会好奇地观看下面的视频来看看它是如何实际工作的。







第三个 bot 是 Telegram_Signal_EA, 在信道里发布来自 MACD 标准指标的信号。我认为很容易就能将 MACD 改为您喜爱的指标, 并用此代码为您的目的服务。

#property copyright "版权所有 2014, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Telegram.mqh> input string InpChannelName= "@forexsignalchannel" ; input string InpToken= "177791741:AAH0yB3YV7ywm80af_-AGqb7hzTR_Ud9DhQ" ; CCustomBot bot; int macd_handle; datetime time_signal= 0 ; int OnInit () { time_signal= 0 ; bot.Token(InpToken); macd_handle= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); if (macd_handle== INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { datetime time[ 1 ]; if ( CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,time)!= 1 ) return ; if (time_signal!=time[ 0 ]) { if (time_signal== 0 ) { time_signal=time[ 0 ]; return ; } double macd[ 2 ]={ 0.0 }; double signal[ 2 ]={ 0.0 }; if ( CopyBuffer (macd_handle, 0 , 0 , 2 ,macd)!= 2 ) return ; if ( CopyBuffer (macd_handle, 1 , 0 , 2 ,signal)!= 2 ) return ; time_signal=time[ 0 ]; if (macd[ 1 ]>signal[ 1 ] && macd[ 0 ]<=signal[ 0 ]) { string msg= StringFormat ( "名称: MACD 信号

品种: %s

时间帧: %s

类型: 买入

价格: %s

时间: %s" , _Symbol , StringSubstr ( EnumToString ( _Period ), 7 ), DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ), TimeToString (time[ 0 ])); int res=bot.SendMessage(InpChannelName,msg); if (res!= 0 ) Print ( "错误: " ,GetErrorDescription(res)); } if (macd[ 1 ]<signal[ 1 ] && macd[ 0 ]>=signal[ 0 ]) { string msg= StringFormat ( "名称: MACD 信号

品种: %s

时间帧: %s

类型: 卖出

价格: %s

时间: %s" , _Symbol , StringSubstr ( EnumToString ( _Period ), 7 ), DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ), TimeToString (time[ 0 ])); int res=bot.SendMessage(InpChannelName,msg); if (res!= 0 ) Print ( "错误: " ,GetErrorDescription(res)); } } }

结果就是您将收到一条消息, 如图例. 9。





图例.9. MACD 指标信号。

结论

那些希望将它们的 bot 连接到 Yandex.AppMetrika 基地进行分析的用户, 也许可以使用 Botan 源。该服务的思路是: 用户接收的消息发送给它们, 并请求诸如分段、跟踪、队列分析等指标。没有必要退出即时通信软件, 因为统计数据将通过挂载到图表上的特殊 bot 发送, 更详细的报告将在网站上提供。

我希望这篇文章能启发您在交易中应用 Telegram。我的目标并非要覆盖所有的细节, 因为它们已经在 Bot API 的文档里提供。本文所附的代码适用于这两个交易平台 — MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

