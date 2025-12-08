交易中的神经网络：配备注意力机制（MASAAT）的智代融汇（终章）

概述

投资组合管理在投资决策中扮演着关键角色，旨在经由跨资产的资本动态再配置，强化回报、并降低风险。《基于注意力的融汇学习框架，进行金融投资组合优化》研究并阐述了一种创新的多智代自适应框架 MASAAT，其整合了注意力机制、和时间序列分析。该方式创建了一组交易智代，在多个粒度层级上执行方向性价格走势的交叉分析。这样的设计能持续投资组合再平衡，在高度波动的金融市场中达成盈利与风险之间的有效权衡。

为了捕捉显著的价格变动，智代套用具有不同阈值的方向性走势过滤器。这就能从所分析价格时间序列中提取关键趋势特征，改善对不同强度市场转变的解读。该方法提出了一种新颖的序列词元生成技术，令横断面注意力（CSA）和时态分析（TA）模块能够有效识别多元化的相关性。具体而言，在重造特征映射时，CSA 模块中的序列词元是基于单独资产指标生成，并经由注意力机制进行优化。同时，TA 模块中的词元由时态特征构造，其令识别跨时间点的有意义关系成为可能。

资产和时间点相关评估，衍生自 CSA 和 TA 模块，随后由 MASAAT 智代利用注意力机制组合，检测目标是覆盖观察区间内相对每个时间点的资产依赖性。

下面提供了 MASAAT 框架的原版可视化。

MASAAT 框架展现出清晰定义的模块化架构。这令每个模块都可作为独立类实现，然后将出品的对象集成到统一的结构之中。在前一篇文章中，我们讲述了多智代对象 CNeuronPLRMultiAgentsOCL 的实现算法，其将所分析的多模态时间序列转换为多尺度分段式线性表示。我们还复查了 CSA 的 CNeuronCrossSectionalAnalysis 模块算法。在本文中，我们将继续这条工作线。





时间分析模块

我们在上一篇文章的结尾介绍了实现 CSA 模块的 CNeuronCrossSectionalAnalysis 对象。此外，MASAAT 框架还包括时态分析模块（TA）。它设计用于揭示所分析多模态序列中各时间点之间的依赖性。仔细观察这两个模块的结构，发现它们近乎完全相似。不过，它们会对原始数据进行交叉分析。换言之，它们从不同角度有效地分析序列。

这当然提出了一个直截了当的方案：在将其投喂给之前开发的 CNeuronCrossSectionalAnalysis对象之前，先转置原始序列。此刻，我们面临在三维张量内进行二维转置的需求。重点要记住，我们旨在针对若干多模时间序列并行分析。更准确地说，每个智代都按自己的分段式线性尺度处理源多模序列的表示。由此，对象的输入期待一个三维张量，形式为 [智代、资产、时间]。为了分析跨时间点的依赖关系，我们必须将最后两个维度进行置换。鉴于我们的函数库尚不支持该功能，故必须实现它。

有多种途径能完成三维张量最后两个维度的置换。最直接的解决方案是在 OpenCL 程序中开发一个新内核，然后在主程序中创建一个新类来管理该内核。该方式在计算性能方面可能是最高效的。然而，这对开发者来说也是最费人工的。为了降低编程复杂度，就要牺牲计算资源，我们选用先前创建的应用三个顺序换位层来替代实现该过程。更具体地说，首先，我们将最后两个维度合并为一个，然后应用该二维矩阵换位层：

[智代，[资产，时间]] → [[时间，资产]，智代]

接下来，我们使用 CNeuronTransposeRCDOCL对象转置三维张量的前两个维度：

[时间，资产，智代] → [资产，时间，智代]

最后，我们再应用一个二维矩阵换位层，将其它两个维度合并为一个，将智代维度恢复到第一位：

[[资产，时间，智代] → [智代，[时间，资产]]]

该过程在新类 CNeuronTransposeVRCOCL 中实现，其结构如下所示。

class CNeuronTransposeVRCOCL : public CNeuronTransposeOCL { protected : CNeuronTransposeOCL cTranspose; CNeuronTransposeRCDOCL cTransposeRCD; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *prevLayer) override ; public : CNeuronTransposeVRCOCL( void ) {}; ~CNeuronTransposeVRCOCL( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint variables, uint count, uint window, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch); virtual int Type( void ) const override { return defNeuronTransposeVRCOCL; } virtual bool Save( int const file_handle) override ; virtual bool Load( int const file_handle) override ; virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override ; };

作为父对象，我们运用二维矩阵置换层，并发执行数据置换的最后阶段。这种设计允许我们在新类的主体中仅声明两个静态对象。所有对象的初始化由 Init 方法处理，其接收将被转置张量的所有三个维度作为参数。

bool CNeuronTransposeVRCOCL::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint variables, uint count, uint window, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronTransposeOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, count * window, variables, optimization_type, batch)) return false ;

在该方法内，我们调用父类的同名方法。然而，重点要注意，父对象专用于最终的数据重排。因此，调用父方法时，必须提供正确的参数。具体而言，第一维定义为原始张量最后两个维度的乘积。剩下的维度很直接。

父类方法成功执行后，我们继续初始化内部对象。首先，我们初始化主矩阵置换层。其参数与之前提供给父类的参数相反。

if (!cTranspose.Init( 0 , 0 , OpenCL, variables, count * window, optimization, iBatch)) return false;

接下来，我们初始化负责转置三维张量前两维的对象。这一步实际上是资产维度、和时间维度的互换。

if (!cTransposeRCD.Init( 0 , 1 , OpenCL, count, window, variables, optimization, iBatch)) return false ; return true ; }

最后，我们将这些操作的逻辑结果返回给调用程序，结束方法的执行。

此处呈现的初始化方法简单易懂。对于该三维张量置换类的其它方法，也可说均为相同情况。例如，在 feedForward 方法中，我们顺序调用内部对象的相应方法，过程由父类的同名方法最终完成。

bool CNeuronTransposeVRCOCL::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if (!cTranspose.FeedForward(NeuronOCL)) return false ; if (!cTransposeRCD.FeedForward(cTranspose.AsObject())) return false ; return CNeuronTransposeOCL::feedForward(cTransposeRCD.AsObject()); }

反向通验方法的算法已在附件中单独提供。鉴于该对象不包含可训练参数，我们不会在此详研。

现在我们有了必要的数据置换对象，就可以继续实现时态分析模块（TA），其算法在 CNeuronTemporalAnalysis 类中实现。该新类的功能实在简单。我们转置输入数据，然后应用横断面注意力（CSA）模块的机制。新对象的结构如下所示。

class CNeuronTemporalAnalysis : public CNeuronCrossSectionalAnalysis { protected : CNeuronTransposeVRCOCL cTranspose; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *prevLayer) override ; virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; public : CNeuronTemporalAnalysis( void ) {}; ~CNeuronTemporalAnalysis( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint window, uint window_key, uint heads, uint heads_kv, uint units_count, uint layers, uint layers_to_one_kv, uint variables, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) override ; virtual int Type( void ) const override { return defNeuronTemporalAnalysis; } virtual bool Save( int const file_handle) override ; virtual bool Load( int const file_handle) override ; virtual bool WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override ; virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override ; };

作为父类，我们使用横断面注意力模块。如早前所述，该模块的功能奠定了我们算法的基础。我们仅添加一个内部对象，用来置换三维张量最后两个维度。新对象和继承对象的初始化在 Init 方法里执行，与其对应的父类参数结构相呼应。

bool CNeuronTemporalAnalysis::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint window, uint window_key, uint heads, uint heads_kv, uint units_count, uint layers, uint layers_to_one_kv, uint variables, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronCrossSectionalAnalysis::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, 3 * units_count, window_key, heads, heads_kv, window / 3 , layers, layers_to_one_kv, variables, optimization_type, batch)) return false ;

在该方法内，我们立即调用父类的初始化方法，传递所有接收到的参数。

此刻，我们应当被注意实现中的若干细微差别。首先，外部参数指定原始数据的维度。回想一下，我们计划将三维张量的最后两个维度转置。因此，当参数传递给父类初始化方法时，我们交换对应的维度。

其次，我们必须考虑输入数据的结构。该对象接收多智代趋势检测模块的输出。相应地，模型输入由一个张量组成，表示多模时间序列的分段式线性近似。在我们的实现中，单变量时间序列的每个有向区段由三个元素表示。逻辑上，分析期间应将这些数据视为一个整体单元。因此，我们将分析窗口大小增加三倍，并相应地将序列长度减少三倍。

在父类初始化成功完成后，我们调用内部三维张量转置对象的初始化方法。

if (!cTranspose.Init( 0 , 0 , OpenCL,variables, units_count, window, optimization_type, batch)) return false ; return true ; }

然后，我们将操作的逻辑结果返回给调用程序，终结该方法。

CNeuronTemporalAnalysis 对象的前馈和反向通验算法相当简单。因此，本文不打算详细展开。该类及其所有方法的完整源代码均可在本文附件中找到。





投资组合生成模块

在 CSA 和 TA 模块的输出处，我们分别得到有关资产至资产、以及时间至时间的丰富依赖性信息。这些信息通过注意力机制被整合，令每个智代能够构造自己的投资组合版本。更准确地说，每个智代首先形成参考了时态依赖性的资产嵌入。这些嵌入随后通过一个全连通层，生成一个权重矢量，表示资产组合配比，所有矢量元素的合计等于 1。

投资组合生成函数的数学表示如下：

基于投资组合提案，构造最终的投资组合代表。

此处我们略微偏离了作者最初阐述的 MASAAT 框架。然而，这种偏离更多是逻辑上的，而非数学本质。在实际中，紧随原始函数的同时，我们重新解释得到的输出。

我们与 MASAAT 作者的任务有所不同。在模型输出处，我们旨在获得一个智代的动作向量，即指定交易方向、仓位规模、以及止损和止盈价位。为了判定仓位规模，我们需要账户状态信息，加上金融产品动态，但来自输入的数据缺少这些信息。因此，在我们实现 MASAAT 时，我们期望输出是一个隐藏状态嵌入，封装了当前市场形势的综合分析。

MASAAT 的最终功能在 CNeuronPortfolioGenerator 对象中实现，其结构如下所示。

class CNeuronPortfolioGenerator : public CNeuronBaseOCL { protected : uint iAssets; uint iTimePoints; uint iAgents; uint iDimension; CNeuronBaseOCL cAssetTime[ 2 ]; CNeuronTransposeVRCOCL cTransposeVRC; CNeuronSoftMaxOCL cSoftMax; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override { return false ; } virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CBufferFloat *SecondInput) override ; virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *prevLayer) override { return false ; } virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CBufferFloat *SecondInput, CBufferFloat *SecondGradient, ENUM_ACTIVATION SecondActivation = None) override ; virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; public : CNeuronPortfolioGenerator( void ) {}; ~CNeuronPortfolioGenerator( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint assets, uint time_points, uint dimension, uint agents, uint projection, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch); virtual int Type( void ) const override { return defNeuronPortfolioGenerator; } virtual bool Save( int const file_handle) override ; virtual bool Load( int const file_handle) override ; virtual bool WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override ; virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override ; };

在该新类结构中，我们声明了几个内部对象，其函数将在方法实现过程中描述。所有内部对象都声明为静态，允许我们保持类的构造和析构函数为空。这些声明和继承的内部对象的初始化均在 Init 方法中执行。请注意这里的一些细微差别。

bool CNeuronPortfolioGenerator::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint assets, uint time_points, uint dimension, uint agents, uint projection, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (assets <= 0 || time_points <= 0 || dimension <= 0 || agents <= 0 ) return false ;

该方法包含若干参数，需进行澄清：

assets — CSA 模块中所分析资产的数量；

— 模块中所分析资产的数量； time_points — TA 模块中所分析时间点的数量；

— 模块中所分析时间点的数量； dimension — 所分析序列中每个元素的嵌入向量大小（ CSA 和 TA 模块共有）;

— 所分析序列中每个元素的嵌入向量大小（ 和 模块共有）; agents — 智代的数量；

— 智代的数量； projection — 所分析状态在模块输出处的大小。

在方法内部，我们首先验证参数值。所有这些都必须大于零。然后我们调用父类初始化方法，传递所分析状态的投影大小。它对应于模块输出时的预期张量。

if (!CNeuronBaseOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, projection, optimization_type, batch)) return false ;

父类初始化执行成功后，我们将外部参数值存储在内部变量之中。

iAssets = assets; iTimePoints = time_points; iDimension = dimension; iAgents = agents;

接着我们开始初始化内部对象。回头参考早前讲述的公式，我们注意到 TA 模块输出被用过两次：一次是转置形式，一次是原始形式。

回想 TA 模块输出一个三维张量 [智代、时间、嵌入]。由此，在这种情况下，我们必须用一个三维张量对象转置最后两个维度。

if (!cTransposeVRC.Init( 0 , 0 , OpenCL, iAgents, iTimePoints, iDimension, optimization, iBatch)) return false;

接下来，我们将 CSA 模块结果乘以转置的 TA 输出。矩阵乘法继承自父类。为了存储结果，我们初始化一个内部全连接层。

if (!cAssetTime[ 0 ].Init( 0 , 1 , OpenCL, iAssets * iTimePoints * iAgents, optimization, iBatch)) return false; cAssetTime[ 0 ].SetActivationFunction( None );

所得数值调用 Softmax 函数归一化。

if (!cSoftMax.Init( 0 , 2 , OpenCL, cAssetTime[ 0 ].Neurons(), optimization, iBatch)) return false; cSoftMax.SetHeads(iAssets * iAgents);

需要强调的是，每个资产、每个智代都要执行归一化。因此，归一化头的数量等于资产数量与智代数量的乘积。

在跨智代的各个资产层面，归一化系数作为各时间点的注意力权重。将该系数矩阵乘以 TA 输出，我们得到所分析资产的嵌入。为了存储这些嵌入，我们初始化另一个全连接层。

if (!cAssetTime[ 1 ].Init(Neurons(), 3 , OpenCL, iAssets * iDimension * iAgents, optimization, iBatch)) return false ; cAssetTime[ 1 ].SetActivationFunction(None); return true ; }

为了将所有智代生成的嵌入投影为所分析环境的统一表示，我们采用了全连接层。此处重点要注意的是，这个全连接层是我们类的父对象。基于该事实，我们避免创建额外的内层，而是用父类功能替代。在最后一的内层，我们仅指定输出连接数量，与由外部程序提供的投影大小相对应。

所有内部对象成功初始化之后，我们将这些操作的逻辑结果返回给调用程序，并终结该方法。

我们下一阶段的工作是在 feedForward 方法中开发前馈算法。重点要注意，在这种情况下我们正在应对两个输入数据来源。同时，我们必须记住时态分析模块的结果会被用到两次。这种情况迫使我们将这条信息流指定为主要信息流。

bool CNeuronPortfolioGenerator::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CBufferFloat *SecondInput) { if (!SecondInput) return false ; if (!cTransposeVRC.FeedForward(NeuronOCL)) return false ;

在该方法内，我们首先验证指向第二个数据源的指针，并对第一个数据源进行转置。这些准备步骤完成后，我们继续实际计算。首先，我们将第二个数据源的张量乘以第一个数据源的转置张量。

if (!MatMul(SecondInput, cTransposeVRC.getOutput(), cAssetTime[ 0 ].getOutput(), iAssets, iDimension, iTimePoints, iAgents)) return false ;

结果调用 SoftMax 函数归一化。

if (!cSoftMax.FeedForward(cAssetTime[ 0 ].AsObject())) return false ;

然后它们会乘以原始信息流的数据。

if (!MatMul(cSoftMax.getOutput(), NeuronOCL.getOutput(), cAssetTime[ 1 ].getOutput(), iAssets, iTimePoints, iDimension, iAgents)) return false ;

最后，利用父类功能，我们将获得的数据投影到指定的子空间之中。

return CNeuronBaseOCL::feedForward(cAssetTime[ 1 ].AsObject()); }

这些操作的逻辑结果会返回给调用程序，并结束方法。

前馈过程实现完成后，我们转到反向传播算法。于此，我们首先检验误差梯度分布法 calcInputGradients。

bool CNeuronPortfolioGenerator::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CBufferFloat *SecondInput, CBufferFloat *SecondGradient, ENUM_ACTIVATION SecondActivation = - 1 ) { if (!NeuronOCL || !SecondGradient || !SecondInput) return false ;

方法参数包括指向输入数据对象的指针，以及两条信息流对应的误差梯度。在方法主体中，我们立即验证指针的有效性。如果指针无效，后续操作将毫无意义。

正如您所知，误差梯度的传播完全遵循前馈信息流的结构，仅逆反。该方法的操作从调用父类同名方法开始，将梯度传播到内部对象。

if (!CNeuronBaseOCL::calcInputGradients(cAssetTime[ 1 ].AsObject())) return false ;

接下来，我们调用误差梯度分布方法进行矩阵乘法，将数据往下传递到输入层和内部的 Softmax 层。

if (!MatMulGrad(cSoftMax.getOutput(), cSoftMax.getGradient(), NeuronOCL.getOutput(), cTransposeVRC.getPrevOutput(), cAssetTime[ 1 ].getGradient(), iAssets, iTimePoints, iDimension, iAgents)) return false ;

然而，重点要记住，主要信息流输入级别的误差梯度必须来自两个不同的流。因此，该阶段获得的值会存储在数据置换对象的辅助缓冲区之中。

然后我们将误差梯度传播回 Softmax 层，回到未归一化系数的级别。

if (!cAssetTime[ 0 ].calcHiddenGradients(cSoftMax.AsObject())) return false ;

之后，我们将所得梯度分派到第二个数据源，和我们的置换层。

if (!MatMulGrad(SecondInput, SecondGradient, cTransposeVRC.getOutput(), cTransposeVRC.getGradient(), cAssetTime[ 0 ].getGradient(), iAssets, iDimension, iTimePoints, iAgents)) return false ;

此刻，我们立即检查第二个数据源的激活函数，并在必要时使用相应导数调整误差梯度。

if (SecondActivation != None) if (!DeActivation(SecondInput, SecondGradient, SecondGradient, SecondActivation)) return false ;

在该阶段，梯度已传递给 CSA 模块（这种情况下为第二数据源）。剩下的就是完成梯度向时态注意力模块（主要信息流）的转移。该模块通过两条信息流接收梯度：注意力系数，和直接结果。这两条流的数据目前存储在数据置换对象的不同缓冲区当中。在主梯度缓冲区中，我们找到注意力系数流的转置值。利用三维张量置换对象的核心功能，我们将这些值传播回输入级。

if (!NeuronOCL.calcHiddenGradients(cTransposeVRC.AsObject()) || !SumAndNormilize(NeuronOCL.getGradient(), cTransposeVRC.getPrevOutput(), NeuronOCL.getGradient(), iDimension, false, 0 , 0 , 0 , 1 )) return false;

接下来，我们汇总来自两条信息流的数据。最后，我们根据主流激活函数的导数调整所得梯度。

if (NeuronOCL.Activation() != None) if (!DeActivation(NeuronOCL.getOutput(), cTransposeVRC.getPrevOutput(), cTransposeVRC.getPrevOutput(), NeuronOCL.Activation())) return false ; return true ; }

该方法的结尾是将操作的逻辑结果返回给调用程序。

至于负责更新模型参数的方法，我建议您独立复查。CNeuronPortfolioGenerator 类及其所有方法的完整源代码已在附件中提供。





MASAAT 框架的汇编

我们已经实现了 MASAAT 框架各个模块的功能，现在是时候将它们汇编到一个统一的结构了。该集成在 CNeuronMASAAT 类中实现。作为其父对象，我们选择了之前创建的 CNeuronPortfolioGenerator，其代表了我们 MASAAT 实现的最后一个模块。这一选择消除了将该模块声明为新类内部对象的必要，因为所有必要的功能都会被继承。新类结构如下所示。

class CNeuronMASAAT : public CNeuronPortfolioGenerator { protected : CNeuronTransposeOCL cTranspose; CNeuronPLRMultiAgentsOCL cPLR; CNeuronBaseOCL cConcat; CNeuronCrossSectionalAnalysis cCrossSectionalAnalysis; CNeuronTemporalAnalysis cTemporalAnalysis; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CBufferFloat *SecondInput) override { return feedForward(NeuronOCL); } virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *prevLayer) override ; virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CBufferFloat *SecondInput, CBufferFloat *SecondGradient, ENUM_ACTIVATION SecondActivation = None) override { return calcInputGradients(NeuronOCL); } virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; public : CNeuronMASAAT( void ) {}; ~CNeuronMASAAT( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint window, uint window_key, uint heads, uint units_cout, uint layers, vector < float > &min_distance, uint projection, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch); virtual int Type( void ) const override { return defNeuronMASAAT; } virtual bool Save( int const file_handle) override ; virtual bool Load( int const file_handle) override ; virtual bool WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override ; virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override ; };

在该类结构中，我们看到了所有先前创建的对象声明。如您所见，所有方法的算法都构建在顺序调用内部对象的对应方法。随着我们推进方法实现，执行顺序会变得更加清晰。

所有内部对象都声明为静态，这令该类的构造和析构函数可以保持留空。所有已声明和继承对象的初始化都在 Init 方法中执行。

bool CNeuronMASAAT::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint window, uint window_key, uint heads, uint units_cout, uint layers, vector < float > &min_distance, uint projection, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronPortfolioGenerator::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, window, units_cout / 3 , window_key, ( uint )min_distance.Size() + 1 , projection, optimization_type, batch)) return false ;

该方法的参数包括描述输入数据结构，并定义被初始化对象架构的关键常量。

在方法主体中，按照既定做法，我们立即调用父类初始化方法，其中已包含了初始化继承对象和基本接口的逻辑。然而，值得注意的是，在这种情况下，我们把父类作为更广泛算法中的一个全功能模块使用。该模块作为我们 MASAAT 实现的最终输出。因此，我们必须稍微提前看看，判定父对象的正确初始化参数。

在父对象输入处，我们计划提供 CSA 和 TA 模块的结果。对于这些模块，所分析资产数量等于输入窗口大小，而时间点数量对应输入序列的长度。但稍等 — 我们正在将原始多模态时间序列的变换为分段式线性表示。这意味着时间点数量将减少三倍。由此，在将参数传递给父类初始化方法时，我们将原始序列的长度除以三。

进一步验证参数后，我们得出了智代数量。如早前讨论，在构建多智代变换对象时，智代数量由阈值偏差向量的长度决定。然而，如果参考 MASAAT 作者对单独框架组件的分析，我们发现将时间序列的分段式线性表示、与原始序列结合，可以提升模型效率。因此，我们将智代数量增加一个，并分配额外的智代在未修改的原始时间序列上操作。

传递的其它参数不变。

一旦父类初始化成功执行，我们继续初始化新声明的对象。首先，我们初始化数据转置对象。

if (!cTranspose.Init( 0 , 0 , OpenCL, units_cout, window, optimization, iBatch)) return false;

接下来，我们初始化生成分析序列分段式线性表示的多智代变换对象。

if (!cPLR.Init( 0 , 1 , OpenCL, window, units_cout, false , min_distance, optimization, iBatch)) return false ;

变换结果与原始数据级联。为此，我们初始化一个对应大小的全连接层。

if (!cConcat.Init( 0 , 2 , OpenCL, cTranspose.Neurons() + cPLR.Neurons(), optimization, iBatch)) return false;

最后，我们初始化 CSA 和 TA 模块。两者都运行在相同的源数据上，因此接收的参数相同。

if (!cCrossSectionalAnalysis.Init( 0 , 3 , OpenCL, units_cout, window_key, heads, heads / 2 , window, layers, 1 , iAgents, optimization, iBatch)) return false ; if (!cTemporalAnalysis.Init( 0 , 4 , OpenCL, units_cout, window_key, heads, heads / 2 , window, layers, 1 , iAgents, optimization, iBatch)) return false ; return true ; }

所有内部对象初始化成功后，我们将这些操作的逻辑结果返回给调用程序，并终结该方法。

接下来我们进入 feedForward 方法中的前向通验算法。此处的一切都很简单。该方法参数提供了指向输入数据对象的指针，我们会立即将其传递给置换对象的同名方法。

bool CNeuronMASAAT::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if (!cTranspose.FeedForward(NeuronOCL)) return false ;

所得数据随后被转换为多分段式线性时间序列表示的版本，输出与原始数据级联，尽管是以置换形式。

if (!cPLR.FeedForward(cTranspose.AsObject())) return false ; if (!Concat(cTranspose.getOutput(), cPLR.getOutput(), cConcat.getOutput(), cTranspose.Neurons(), cPLR.Neurons(), 1 )) return false ;

准备好的数据随后传递到 CSA 和 TA 模块，其输出再提供给对应的父类方法。

if (!cCrossSectionalAnalysis.FeedForward(cConcat.AsObject())) return false ; if (!cTemporalAnalysis.FeedForward(cConcat.AsObject())) return false ; return CNeuronPortfolioGenerator::feedForward(cTemporalAnalysis.AsObject(), cCrossSectionalAnalysis.getOutput()); }

然后，该方法将操作的逻辑结果返回给调用方，并结束。

前向通验方法表面上看似简单，背后隐藏着信息流的复杂分支。注意，转置的原始数据和级联张量都会被用到两次。这导致了在 calcInputGradients 方法中误差梯度分布组织上的复杂性。

在该方法的参数中，我们收到一个指向输入数据对象的指针，其必须接收误差梯度。在方法主体中，我们立即检查所接收指针的相关性。

bool CNeuronMASAAT::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *prevLayer) { if (!prevLayer) return false ;

随后，我们调用父类的同名方法，根据 CSA 和 TA 模块对模型输出的影响分配误差梯度。

if (!CNeuronPortfolioGenerator::calcInputGradients(cTemporalAnalysis.AsObject(), cCrossSectionalAnalysis.getOutput(), cCrossSectionalAnalysis.getGradient(), (ENUM_ACTIVATION)cCrossSectionalAnalysis.Activation())) return false ;

这两个模块都在级联张量上操作。因此，梯度必须从两个不同的流传播到该张量。首先，我们从一个模块传递梯度。

if (!cConcat.calcHiddenGradients(cCrossSectionalAnalysis.AsObject())) return false ;

然后，应用缓冲区替换技术，我们从第二个数据流中提取梯度值，随后将两个来源的信息汇总。

CBufferFloat *grad = cConcat.getGradient(); if (!cConcat.SetGradient(cConcat.getPrevOutput(), false) || !cConcat.calcHiddenGradients(cTemporalAnalysis.AsObject()) || !SumAndNormilize(grad, cConcat.getGradient(), grad, 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 ) || !cConcat.SetGradient(grad, false)) return false;

级联张量的梯度随后被分派到级联对象之间。此刻，我们必须记住，数据转置对象预期经由另一条流接收梯度。因此，我们在该阶段用到一个辅助数据缓冲区。

if (!DeConcat(cTranspose.getPrevOutput(), cPLR.getGradient(), cConcat.getGradient(), cTranspose.Neurons(), cPLR.Neurons(), 1 )) return false ;

继续在对象间分派梯度之前，我们先验证修正激活函数导数是否必要。

if (cPLR.Activation() != None) if (!DeActivation(cPLR.getOutput(), cPLR.getGradient(), cPLR.getGradient(), cPLR.Activation())) return false ;

接下来，我们将梯度传播到多智代分段线性变换对象中，并汇总两个流的值。

if (!cTranspose.calcHiddenGradients(cPLR.AsObject()) || !SumAndNormilize(cTranspose.getGradient(), cTranspose.getPrevOutput(), cTranspose.getGradient(), iDimension, false, 0 , 0 , 0 , 1 )) return false;

如有需要，我们根据激活函数导数调整梯度，然后将其传回输入级别。

if (cTranspose.Activation() != None) if (!DeActivation(cTranspose.getOutput(), cTranspose.getGradient(), cTranspose.getGradient(), cTranspose.Activation())) return false ; if (!prevLayer.calcHiddenGradients(cTranspose.AsObject())) return false ; return true ; }

最后，该方法返回操作的逻辑结果给调用程序，并结束。

此刻，我们对 MASAAT 方法算法实现的探讨完毕。全部所呈现类和方法的完整源代码都能在附件中找到。在那里，您还会找到编写本文时用到的所有程序，以及模型架构。我们将简要触及模型架构。我们的 MASAAT 框架实现已集成到参与者模型当中。我们不会在此详研整个架构。它几乎完全继承自我们之前的作品。取而代之，我们看看新层的声明。

在动态窗口大小数组中，我们指定所分析数据窗口的大小，以及输出层产生的隐藏状态张量的长度。

if (!(descr = new CLayerDescription())) return false ; descr.type = defNeuronMASAAT; { int temp[] = {BarDescr, LatentCount}; if ( ArrayCopy (descr.windows, temp) < ( int )temp.Size()) return false ; }

我们三位智代的阈值是通过几何级数生成的。

{ vector < float > ones = vector < float >::Ones( 3 ); vector < float > cs = ones.CumSum() - 1 ; descr.radius = pow (ones * 2 , cs) * 0.01 f; }

其它参数保持标准值。

descr.window_out = 32 ; descr.count = HistoryBars; descr.step = 4 ; descr.layers = 3 ; descr.batch = 1 e4; descr.activation = None; descr.optimization = ADAM; if (!actor.Add(descr)) { delete descr; return false ; }

如前所述，模型的完整架构可在附件中查看。





测试

我们实现 MASAAT 框架方式的 MQL5 版本的工作已抵达其逻辑终结。接下来进入最重要的阶段 — 评估已实现方法在真实历史数据上的有效性。

重点要强调的是，我们评估的是*所实现*的方式，而非 MASAAT 的原始框架。这是因为在实现期间中引入了一些修改。

模型依据 EURUSD 的 2023 年历史数据训练，时间帧为 H1。所有分析指标均以其默认参数设置。

在初始训练阶段，我们取用早期研究收集的数据集，并在训练过程中定期更新，以便适应参与者当前的政策。

经过若干次周期性训练和数据集更新后，我们获得了一项在训练和测试数据集上均具盈利性的政策。

训练政策的最终测试依据 2024 年 1 月的历史数据进行，其它参数保持不变。测试结果呈现如下。

数据展示，该模型在测试期间执行了 16 笔交易。其中略多于三分之一赢利了结。然而，最大盈利交易超过了最大亏损 2.5 倍。甚至，每笔交易的平均盈利是平均亏损的三倍。如是结果，我们观察到账户余额呈明显上升趋势。





结束语

本项工作中，我们验证了多智代自适应 MASAAT 框架，其设计用于优化投资组合。MASAAT 结合了注意力机制、与时间序列分析。该框架采用一组交易智代进行多方面价格数据分析，从而降低交易决策中的偏见。每位智代采用基于注意力的横断面分析机制，识别观察期内资产与时间点之间的相关性。这些信息随后通过时空融合模块进行合并，实现数据的有效整合、及交易策略的强化。

在实操部分，我们利用 MQL5 实现了所提议方法的自我诠释 。我们将这些方式整合到模型，并依据真实历史数据进行训练。训练模型的测试结果展示出所提议方法的潜力。

参考

文章中所用程序