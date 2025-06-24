Connexus请求解析（第六部分）：创建HTTP请求与响应

概述

本文是我们正在构建的名为Connexus的库的系列文章的一部分。在第一篇文章中，我们介绍了WebRequest函数的基本功能，理解了它的各个参数，并编写了一段示例代码来演示其用法以及与之相关的挑战。在上一篇文章中，我们探讨了什么是HTTP方法以及服务器返回的状态码，这些状态码用于指示请求是否成功处理，或者客户端或服务器端是否出现了错误。

在Connexus库系列文章的第六篇中，我们将聚焦于完整的HTTP请求，涵盖构成请求的各个组件。我们将创建一个表示整个请求的类，这将有助于将之前创建的各个类整合在一起。此外，我们还将开发一个类似的类来处理服务器的响应，该类将包含响应数据、状态码，甚至请求的持续时间。

在HTTP通信中，一个请求由多个组件构成，这些组件共同组成了完整的请求。在之前的文章中，我们已经探讨了所有这些组件，并为请求的每个元素创建了单独的类。下面让我们回顾一下这些元素：

URL（统一资源定位符） ：定义了服务器在网络上的地址，由域名、端口、路径等更小的部分组成。在Connexus的第二部分中，我们对此进行了更详细的探讨，并创建了一个类来正确格式化URL。

：定义了服务器在网络上的地址，由域名、端口、路径等更小的部分组成。在Connexus的第二部分中，我们对此进行了更详细的探讨，并创建了一个类来正确格式化URL。 请求头 ：这些是随请求一起发送的附加数据，用于提供有关请求的详细信息，这些信息不属于请求体或 URL 的一部分。在Connexus的第三部分中，我们对此进行了更详细的探讨，并创建了一个类来负责组织请求头。

：这些是随请求一起发送的附加数据，用于提供有关请求的详细信息，这些信息不属于请求体或 URL 的一部分。在Connexus的第三部分中，我们对此进行了更详细的探讨，并创建了一个类来负责组织请求头。 请求体 ：指的是实际发送或接收的内容。简而言之，请求体就是存储我们感兴趣的数据的位置，这些数据是我们想要发送到服务器的。在第四部分中，我们对此进行了更详细地探讨，并创建一个类来负责存储请求体，该类支持以不同格式添加请求体，如纯文本（字符串）、JSON 或字符数组（二进制）。

：指的是实际发送或接收的内容。简而言之，请求体就是存储我们感兴趣的数据的位置，这些数据是我们想要发送到服务器的。在第四部分中，我们对此进行了更详细地探讨，并创建一个类来负责存储请求体，该类支持以不同格式添加请求体，如纯文本（字符串）、JSON 或字符数组（二进制）。 HTTP方法 ：客户端使用HTTP方法来告诉服务器想要执行什么操作。在Connexus的第五部分中，我们对此进行了更详细的讨论。

：客户端使用HTTP方法来告诉服务器想要执行什么操作。在Connexus的第五部分中，我们对此进行了更详细的讨论。 超时：超时在之前的文章中并未提及，但简要来说，它是服务器必须响应的时间（以毫秒为单位）。如果请求耗时超过分配的时间，请求将被终止，并产生超时错误。这个值对于避免服务器响应时间过长的情况很有用，因为WebRequest函数是同步的，这意味着在等待服务器响应时，EA会保持“暂停”状态。如果请求耗时远超预期，这可能会成为一个问题。为了避免这种情况，建议使用超时设置。超时值可以根据您的需求进行调整，但对于大多数服务器来说，5000毫秒（5 秒）足以让请求得到正确处理。

这些组件中的每一个在构建正确的HTTP请求中都起着基础性的作用，但值得注意的是，并非所有组件都是必需的。唯一必需的元素是URL和HTTP方法（GET、POST、PUT 等）。

为了帮助我们了解库的进度以及我们已经创建的类，让我们看一下当前库的架构图：

请注意，我们已经创建了用于处理HTTP方法、状态码、带查询参数的URL、请求头和请求体的类。





外观（Facade）设计模式

为了继续构建这个库，我们将实现一种设计模式。如果您对设计模式不熟悉，我建议您阅读由Mohamed Abdelmaaboud撰写的系列文章《软件开发与 MQL5 中的设计模式》。在该系列文章中，作者通过示例代码描述了几种设计模式。对于Connexus库，我们将实现“外观”设计模式，这是编程中一种广为人知的模式。这种模式为更复杂的子系统集合提供了一个简化的接口，隐藏了内部复杂性，并允许客户端以一种更简单的方式与系统进行交互。

让我们想象一个与库相关的实例：您想要创建一个请求。为了做到这一点，您需要为请求的每个元素创建一个实例并进行配置，大致如下：

CURL m_url; m_url.Parse( "http://example.com/api" ); CHttpBody m_body; m_body.AddString( "my text" ); CHttpHeader m_headers; m_headers.Add( "content-type" , "text/plain" ); CHttpMethod m_method; m_method = HTTP_METHOD_GET; int m_timeout = 5000 ;

这种方法会使代码变得杂乱无章，需要创建多个实例，占用许多行代码，从而降低了代码的可读性。当处理大量请求时，情况会变得更糟，因为管理诸如头信息、正文和URL等多个对象变得复杂且难以维护。这就是外观设计模式发挥作用之处。回到概念本身：该模式为一组更复杂的子系统提供了一个简化的接口，隐藏了内部复杂性，允许客户端以更简单的方式与系统交互。

在这个上下文中，子系统是请求元素的类，如CHttpBody、CHttpHeaders等，目标是为它们创建一个更直观的接口。该模式通过引入一个作为“外观”的类或接口来访问子系统，从而解决了这个问题。最终的开发者只与这个简化的接口交互。

简言之，外观 架构具有以下优势：

简化交互：开发者无需直接处理一系列复杂的类，而是可以使用一个隐藏了内部细节的简化接口。 减少耦合：由于客户端没有直接与内部子系统耦合，因此可以在不影响客户端的情况下对这些子系统进行修改。 提高可维护性：外观接口与内部子系统之间的清晰分离使得代码更容易维护和扩展，因为任何内部变化都可以通过外观进行抽象。

这种设计模式将如何在库中实现？为了实现这一点，我们将创建一个名为CHttpRequest的新类，它将包含子系统。对于库的用户来说，该类的使用应该如下所示：

CHttpRequest request; request.Method() = HTTP_METHOD_GET; request.Url().Parse( "http://example.com/api" ); request.Body().AddString( "my text" ); request.Header().Add( "content-type" , "text/plain" );

我们注意到代码已经变得简洁且更易读，这正是这种设计模式背后的理念。外观模式为一组更复杂的子系统（如管理 CHttpBody、CHttpHeader 等实例）提供了一个简化的接口（CHttpRequest），隐藏了内部复杂性，并允许客户端以一种更简单的方式与系统进行交互。





创建 CHttpRequest 类

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" class CHttpRequest { public : CHttpRequest( void ); ~CHttpRequest( void ); }; CHttpRequest::CHttpRequest( void ) { } CHttpRequest::~CHttpRequest( void ) { }

既然我们已经理解了外观模式的概念，那么我们就可以将这种架构应用到CHttpRequest类中。让我们在一个名为core的新文件夹中创建这个类。文件将被命名为HttpRequest.mqh，最终的路径将是Include/Connexus/Core/HttpRequest.mqh。起初，该文件将如下所示：

让我们导入之前文件中创建的类：CURL、CHttpBody、CHttpHeader 和 CHttpMethod。我们将为每个类创建一个实例，并添加“*”以告知编译器将手动管理指针。此外，我们还将添加一个名为m_timeout的int类型变量，用于存储请求的超时值。

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "../URL/URL.mqh" #include "../Header/HttpBody.mqh" #include "../Header/HttpHeader.mqh" #include "../Constants/HttpMethod.mqh" class CHttpRequest { private : CURL *m_url; CHttpBody *m_body; CHttpHeader *m_headers; CHttpMethod *m_method; int m_timeout; public : CHttpRequest( void ); ~CHttpRequest( void ); }; CHttpRequest::CHttpRequest( void ) { m_url = new CURL(); m_body = new CHttpBody(); m_headers = new CHttpHeader(); m_method = new CHttpMethod(); m_timeout = 5000 ; } CHttpRequest::~CHttpRequest( void ) { delete m_url; delete m_body; delete m_headers; delete m_method; }

现在，让我们为每个实例的指针添加一些访问方法，以及设置和获取超时值的方法：

CURL *Url(void)：返回指向 URL 的指针

CHttpBody *Body(void)：返回指向请求体的指针

CHttpHeader *Header(void)：返回指向请求头的指针

CHttpMethod *Method(void)：返回指向HTTP方法的指针

CHttpRequest *Timeout(int timeout)：设置超时值

int Timeout(void)：获取超时值

除了这些方法外，我们还将添加了一些辅助方法：

void Clear(void)：清除所有实例中的数据

string FormatString(void)：生成一个包含所有请求数据的字符串 格式化请求的示例： HTTP Request: --------------- Method: GET URL: https: Headers: --------------- Authorization: Bearer token Content-Type: application/json User-Agent: MyHttpClient/ 1.0 Body: --------------- { "key" : "value" , "data" : [ 1 , 2 , 3 ] } ---------------

以下是这些方法的实现过程。

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" class CHttpRequest { public : CURL *Url( void ); CHttpBody *Body( void ); CHttpHeader *Header( void ); CHttpMethod *Method( void ); CHttpRequest *Timeout( int timeout); int Timeout( void ); void Clear( void ); string FormatString( void ); }; CURL *CHttpRequest::Url( void ) { return ( GetPointer (m_url)); } CHttpBody *CHttpRequest::Body( void ) { return ( GetPointer (m_body)); } CHttpHeader *CHttpRequest::Header( void ) { return ( GetPointer (m_headers)); } CHttpMethod *CHttpRequest::Method( void ) { return ( GetPointer (m_method)); } CHttpRequest *CHttpRequest::Timeout( int timeout) { m_timeout = timeout; return ( GetPointer ( this )); } int CHttpRequest::Timeout( void ) { return (m_timeout); } void CHttpRequest::Clear( void ) { m_url.Clear(); m_body.Clear(); m_headers.Clear(); m_timeout = 5000 ; } string CHttpRequest::FormatString( void ) { return ( "HTTP Request:" + "

---------------" + "

Method: " +m_method.GetMethodDescription()+ "

URL: " +m_url.FullUrl()+ "

" + "

---------------" + "

Headers:" + "

" +m_headers.Serialize()+ "

" + "

---------------" + "

Body:" + "

" +m_body.GetAsString()+ "

---------------" ); }

至此，我们已经完成了这个类，它作为外观来访问构成HTTP请求的对象。需要注意的是，我只添加了代码中修改过的部分。完整的文件可以在所附文章的末尾找到。

有了这个新的CHttpRequest类，更新后的库架构图如下所示：

总之，CHttpRequest类充当了一个外观角色，简化了配置和发送HTTP请求的过程。在内部，CHttpHeaders类负责处理请求头的逻辑，而CHttpBody类则负责构建请求体。使用这个库的开发人员无需担心请求头或请求体的处理细节——他们只需使用CHttpRequest类的方法设置值，外观类就会处理其余的事情。





创建CHttpResponse类

遵循同样的理念，让我们创建另一个类，用于表示服务器的响应数据。其结构与CHttpRequest类似。以下是构成响应的元素：

请求头 ：与请求一样，响应也包含一个请求头，它向客户端提供有关请求的元数据。

：与请求一样，响应也包含一个请求头，它向客户端提供有关请求的元数据。 响应体 ：这将包含服务器的响应体。服务器会将我们想要获取的数据发送到这里，这是消息的核心部分。

：这将包含服务器的响应体。服务器会将我们想要获取的数据发送到这里，这是消息的核心部分。 状态码 ：包含状态码，我们在该系列的第五部分中会对此进行了更详细地探讨。此状态码是一个三位数，用于告知请求是否成功处理，或者是否遇到了客户端或服务器端的错误。

：包含状态码，我们在该系列的第五部分中会对此进行了更详细地探讨。此状态码是一个三位数，用于告知请求是否成功处理，或者是否遇到了客户端或服务器端的错误。 持续时间：存储请求完成所需的时间，以毫秒为单位。

我们将在core文件夹内创建一个名为HttpResponse的新文件，最终的路径将是 Include/Connexus/Core/HttpResponse.mqh。创建的类应如下所示：

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" class CHttpResponse { public : CHttpResponse( void ); ~CHttpResponse( void ); }; CHttpResponse::CHttpResponse( void ) { } CHttpResponse::~CHttpResponse( void ) { }

我们将导入构成响应的元素，它们分别是：CHttpHeader、CHttpBody和CHttpStatusCode。之后，我们将为这些类分别创建一个实例，并创建一个类型为ulong的私有变量，用于存储请求的持续时间。最终的代码如下所示：

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "../Constants/HttpStatusCode.mqh" #include "../Header/HttpBody.mqh" #include "../Header/HttpHeader.mqh" class CHttpResponse { private : CHttpHeader *m_header; CHttpBody *m_body; CHttpStatusCodes *m_status_code; ulong m_duration; public : CHttpResponse( void ); ~CHttpResponse( void ); }; CHttpResponse::CHttpResponse( void ) { m_header = new CHttpHeader(); m_body = new CHttpBody(); m_status_code = new CHttpStatusCodes(); m_duration = 0 ; } CHttpResponse::~CHttpResponse( void ) { delete m_header; delete m_body; delete m_status_code; }

现在，让我们继续为这个类添加方法。我们将从最简单的方法开始，这些方法包括只返回各个类实例的指针、以及设置和获取持续时间：

CHttpHeader *Header(void)：返回指向请求头的指针

CHttpBody *Body(void)：返回指向请求体的指针

CHttpStatusCodes *StatusCode(void)：返回指向状态码的指针。

void Duration(ulong duration)：设置持续时间。

ulong Duration(void)：获取持续时间。

对于该类，我们将为CHttpRequest创建相同的辅助方法：

void Clear(void)：清除实例中的所有数据

string FormatString(void)：生成一个包含所有响应数据的字符串。 格式化响应的示例 HTTP Response: --------------- Status Code: 200 OK Duration: 120 ms Headers: --------------- Content-Type: application/json Content-Length: 256 Server: Apache/ 2.4 . 41 (Ubuntu) Date: Wed, 02 Oct 2024 12 : 34 : 56 GMT Body: --------------- { "message" : "Success" , "data" : { "id" : 123 , "name" : "Sample Item" , "status" : "active" } } ---------------

以下是包含实现这些函数的代码：

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" class CHttpResponse { public : CHttpHeader *Header( void ); CHttpBody *Body( void ); CHttpStatusCodes *StatusCode( void ); void Duration( ulong duration); ulong Duration( void ); void Clear( void ); string FormatString( void ); }; CHttpHeader *CHttpResponse::Header( void ) { return ( GetPointer (m_header)); } CHttpBody *CHttpResponse::Body( void ) { return ( GetPointer (m_body)); }; CHttpStatusCodes *CHttpResponse::StatusCode( void ) { return ( GetPointer (m_status_code)); }; void CHttpResponse::Duration( ulong duration) { m_duration = duration; } ulong CHttpResponse::Duration( void ) { return (m_duration); } void CHttpResponse::Clear( void ) { m_header.Clear(); m_body.Clear(); m_status_code.SetStatusCode(HTTP_STATUS_URL_NOT_ALLOWED); } string CHttpResponse::FormatString( void ) { return ( "HTTP Response:" + "

---------------" + "

Status Code: " +m_status_code.GetStatusCodeFormat()+ "

Duration: " + IntegerToString (m_duration)+ " ms" + "

" + "

---------------" + "

Headers:" + "

" +m_header.Serialize()+ "

---------------" + "

Body:" + "

" +m_body.GetAsString()+ "

---------------" ); }

需要提醒一下，这里我只包含了对类的修改部分，以避免文章过于冗长。所有使用的代码都附在文末。

至此，响应类已经完成。这些类相对简单，目标只有一个：将请求或响应的元素组合在一起。这样，我们就可以将请求作为一个单独的对象来处理，从而显著简化HTTP请求和响应的使用。有了这个新的CHttpResponse类，更新后的架构图如下所示：





使用示例

简要来说，我将给出这些类的一些使用示例。从CHttpRequest开始，我将使用这个类来构造一个HTTP请求。

CHttpRequest request; request.Method() = HTTP_METHOD_GET; request.Url().Parse( "http://example.com/api/symbols" ); CHttpRequest request; request.Method() = HTTP_METHOD_POST; request.Url().Parse( "http://example.com/api/symbols" ); request.Body().AddToString( "{\"EURUSD\":1.08312}" ); request.Header().Add( "content-type" , "application/json" ); CHttpRequest request; request.Method() = HTTP_METHOD_DELETE; request.Url().Parse( "http://example.com/api/symbols?symbol=EURUSD" );

这里的一大优势在于创建请求、添加请求头和请求体或更改HTTP方法的简便性。

对于响应而言，我们需要的是与之相反的操作，不是轻松地创建一个请求对象，而是轻松地读取一个响应对象。两者以类似的方式工作，这使得创建和读取都变得简单。我将附上一张图片，展示开发者使用Connexus时的屏幕界面：

这就是开发者将会看到的界面。我用不同的颜色标记了可以访问的每个响应数据。让我们来访问响应体：

请注意，我们可以以不同的格式（如字符串、JSON或二进制）访问响应体。这里，我们直接访问了CHttpBody类的指针，然后访问了它所拥有的所有方法。当我们为响应的这些元素分别创建类时，我就考虑到库的这一部分，即我们使用每个类的部分。





结论

在本文中，我们探讨了拥有一个CHttpRequest对象的重要性，该对象将HTTP请求的所有组件组合在一起，确保了代码的清晰性、可重用性和易于维护性。我们还看到了如何应用外观（Facade） 设计模式来简化与复杂组件的交互，隐藏内部复杂性，并提供一个清晰且高效的接口。在Connexus中，将外观模式应用于ChttpRequest类，使得创建完整的HTTP请求变得更加容易，简化了开发者的开发过程。同时，我们还创建了遵循相同格式的CHttpResponse类，这应该有助于访问HTTP响应的数据。

在下一篇文章中，我们将深入探讨传输层，该层必须接收一个CHttpRequest对象，并将数据转换为WebRequest函数（这是库的最后一层）。传输层必须能够处理响应数据，并返回一个类型为CHttpResponse的对象，以便开发者随后可以使用响应数据。敬请期待！