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交易中的神经网络：免掩码注意力方式预测价格走势

交易中的神经网络：免掩码注意力方式预测价格走势

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Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk

概述

我们继续运用点云处理方法的探索。在上一篇文章中，我们介绍了 SPFormer 方法。它的作者开发了一种基于 变换器 架构的综合算法。变换器解码器的多个层利用固定数量的对象查询，从而实现全局特征的迭代处理，及直接对象预测。SPFormer 不需要后期处理来剔除重复项，在于训练期间采用了一对一的双分匹配策略。甚至，在最后一层生成的对象掩码，可用于引导交叉注意力。

然而，论文《免掩码注意力的 3D 实例分段转换器》的作者指出，当前基于 变换器 的方法收敛缓慢。通过对基线方法的分析，他们发现这个问题可能源于初始掩码的低品质。具体来说，初始对象掩码是通过映射初始对象查询、和每点的掩码特征之间的相似性来生成的。初始掩码品质太差会增加训练的复杂性，从而减慢收敛速度。

为了解决初始掩码完整性较低的问题，作者提出了一种新型算法，即 免掩码注意力变换器MATF），它放弃了掩码注意力设计，取而代之引入了一个辅助中心回归任务来引导交叉注意力。为了实现中心回归，作者开发了一系列组件，均会参考点位置。首先，他们添加一组可学习的位置查询，每个代表相应内容查询的位置。这些查询位置贯穿学习空间密集分布。此外，还引入了一个约束，从而确保每个查询都专注于其局部区域。如是结果，查询可以有效地捕获场景中具有更高独特性的物体，其对于降低训练复杂性、及加速收敛至关重要。

此外，MATF 的作者提出了交叉注意力的上下文相对位置编码。与之前工作中所用的注意力掩码相比，这种解决方案更加灵活，在于注意力权重的调整是基于相对位置，而非刚性掩码。查询位置将迭代更新，以便达成更准确的表示。

论文中展示的实验结果表明，MATF 在各种数据集中都提供了卓越的性能。


1. MATF 算法

SPFormer 算法表示一个完全端到端的管线，允许对象查询直接生成实例预测。使用 变换器 解码器，固定数量的对象查询从所分析点云中聚合全局对象信息。此外，SPFormer 利用对象掩码来引导交叉注意力，要求查询仅关注已掩码特征。然而，在训练的早期阶段，这些掩码的品质很低。这会阻碍后续层的性能，并提升整体训练复杂性。

为了解决这一点，MAFT 方法作者引入了一个辅助性中心回归任务来引导实例分段。最初，从原始点云中选择全局位置 𝒫，并通过主干网络提取全局对象特征 ℱ。这些可以是体素或超点。除了内容查询 𝒬0c 之外，MAFT 的作者还引入了固定数量的位置查询 𝒬0p，表示归一化的物体中心。而 𝒬0p 是随机初始化的，而 𝒬0c 是从零值开始。核心意图是允许位置查询在交叉注意力中引导相应的上下文查询，随后两个查询集进行迭代细化，从而预测物体中心、分类、和掩码。

为了有效地解决物体中心回归任务，并改进初始物体掩码的生成，MAFT 的作者提出了一系列参控点位置的架构组件。

与之前的方式不同，引入了一组额外的位置查询 𝒬0p。跨场景的点范围差异明显，初始位置查询以归一化形式存储，作为可学习参数，后随 sigmoid 激活函数。

值得注意的是，这些初始位置查询贯穿目标空间密集分布。甚至，每个查询都会聚合来自其相应局部区域的物体。该设计利用初始查询的能力，来捕获具有高召回率的场景物体。它解决了初始实例掩码品质太差导致的低记忆性问题，并降低了后续层的训练复杂性。

除了绝对位置编码外，MAFT 还在交叉注意力机制中采用了上下文相对位置编码。为了达成这一点，首先计算位置查询 𝒬tp 和全局位置 𝒫 之间的相对位置 𝐫，然后量化为离散整数 𝐫'。这些离散的相对位置当作索引，从位置编码表中提取相应的数值。

接下来，将相对位置编码 𝐟pos 与交叉注意力模块中的 查询 𝐟q、或 特征 𝐟k 相乘。然后把结果添加到交叉注意力权重之中，然后是 Softmax 函数。

值得注意的是，比之掩码注意力，相对位置编码提供了更大的灵活性，以及对错误的健壮性。本质上，它的功能是一个软性掩码，可以灵活地调整注意力权重，超过应用严格的掩码。另一个优点是它集成了语义信息，且可选择性地捕获局部上下文。这是经由相对位置和语义特征之间的互动来达成的。

由于解码器层中的上下文查询不断更新，故在贯穿解码过程中维护固定的位置查询并不理想。由于初始位置查询是静态的，故在后续层中适配特定的输入场景是有益的。为达此目的，作者基于内容查询迭代优化位置查询。具体地，用 MLP 来预测据更新的上下文查询 𝒬t+1c 的中心偏移量 Δpt。然后将该偏移量添加到前面的位置查询 𝒬tp 中。

上述论文中 MAFT 方法的原始可视化如下所示。


2. 利用 MQL5 实现

在探索了免掩码注意力变换器方法的理论基础之后，我们现在进入本文的实践部分，在那里我们利用 MQL5 实现对所提出方法的解释。我们首先扩展 OpenCL 程序。

2.1扩展 OpenCL 程序


我们首先构造相对位置编码算法。一方面，算法相对简单。我们只需计算两点之间的距离。甚至，作者还分别计算沿每个坐标轴的距离。另一方面，MAFT 作者对生成的偏移量执行量化，用其索引到可学习的参数表之中。我们选择轻微优化原始解决方案。我们的实现基于以下假设：最大的影响来自位于所分析查询附近的点。照该逻辑，我们首先计算 N-维空间中两点之间的距离 S。然后用以下公式计算位置偏置系数 kpb

很明显，任意两点之间的距离总是大于或等于 0。如果点重合，则系数等于 1。随着距离的增加，相对位置编码系数接近 0。

所提算法的实现在 CalcPositionBias 内核中提供。内核参数包括指向三个全局数据缓冲区的指针：其中 2 个包含输入数据。第三个存储结果。此外，我们还指定了单个元素的特征向量的维数。

注意，为了正确计算两个向量之间的距离，必须将它们投影到同一个子空间上。这意味着两个输入张量中的特征向量必须具有相同的维度。  

__kernel void CalcPositionBias(__global const float *data1,
                               __global const float *data2,
                               __global float *result,
                               const int dimension
                              )
  {
   const size_t idx1 = get_global_id(0);
   const size_t idx2 = get_global_id(1);
   const size_t total1 = get_global_size(0);
   const size_t total2 = get_global_size(1);

我们计划在二维任务空间中启动内核，每个都等于原始数据相应张量中的元素数量。在内核主体中，我们立即在任务空间的两个维度中标识当前线程。

在下一步中，我们判定数据缓冲区的偏移量。

   const int shift1 = idx1 * dimension;
   const int shift2 = idx2 * dimension;
   const int shift_out = idx1 * total2 + idx2;

准备阶段完结后，我们继续计算的执行。在这里，我们首先组织一个循环来计算分析向量之间的距离。

   float res = 0;
   for(int i = 0; i < dimension; i++)
      res = pow(data1[shift1 + i] - data2[shift2 + i], 2.0f);
   res = sqrt(res);

然后我们计算相对偏差系数。

   res = 1.0f / exp(res);
   if(isnan(res) || isinf(res))
      res = 0;
//---
   result[shift_out] = res;
  }

然后，我们将计算出的数值写入结果缓冲区中的相应元素。

注意，得到的任何系数都非负数。这意味着我们不会掩盖输入序列中的任何元素。相较之，我们的实现强调在空间上最接近查询的元素。

在该阶段，我们已计算出相对位置偏置系数。下一步是将它们集成到我们的交叉注意力机制当中。不过，在我们继续实现之前，我想提请您注意一个重要的细节。细看上面显示的作者对 MAFT 方法的可视化。特别注意场景表示信息的流向。作者的方法立足于场景表示内的位置编码。具体而言，位置编码仅应用于 j键 实体。 实体不受位置编码的影响。这体现了一个经过深思熟虑的选择，以确保在计算注意力权重时会参考位置编码。但与此同时，它们不会扭曲场景元素的实际特征描述符。故此，必须从不同的来源生成 张量。实际上，我们必须首先自原始输入表示中生成 张量。然后，我们将位置编码添加到原始数据之中。只有这样，我们才能获得 张量。

为什么我现在要强调这一点？上述推理意味着我们必须将 键 和 值 实体分离成不同的张量。我们可以设计一个新的注意力内核，来解释这种架构上的细微差别。这种方式还可令我们避免级联两个张量，而我们以前必须这样做。

为了实现注意力算法，我们将创建一个名为 MHPosBiasAttentionOut 的内核。这个内核接受后续的全局数据缓冲区，其中许多已在我们之前实现的注意力机制中领略。此外，我们传递一个指向相对位置偏差缓冲区中 pos_bias 的索引。我们在设计该内核时，还可选择性地支持无需位置偏差的标准注意力计算。该功能可用 use_pos_bias 参数启用和禁用。

__kernel void MHPosBiasAttentionOut(__global const float *q,         ///<[in] Matrix of Querys
                                    __global const float *k,         ///<[in] Matrix of Keys
                                    __global const float *v,         ///<[in] Matrix of Values
                                    __global float *score,           ///<[out] Matrix of Scores
                                    __global const float *pos_bias,  ///<[in] Position Bias
                                    __global float *out,             ///<[out] Matrix of attention
                                    const int dimension,             ///< Dimension of Key
                                    const int heads_kv,
                                    const int use_pos_bias
                                   )
  {
//---
   const int q_id = get_global_id(0);
   const int k_id = get_global_id(1);
   const int h = get_global_id(2);
   const int qunits = get_global_size(0);
   const int kunits = get_global_size(1);
   const int heads = get_global_size(2);

如前，我们计划在三维任务空间中运行这个内核。前两个示意正分析序列中的元素数量，任务空间的第三个维度示意用到的注意力头数量。内核算法首先在任务空间的所有三个维度中标识当前线程。

接下来，我们定义所有必要的常量。

   const int h_kv = h % heads_kv;
   const int shift_q = dimension * (q_id * heads + h);
   const int shift_kv = dimension * (heads_kv * k_id + h_kv);
   const int shift_s = kunits * (q_id *  heads + h) + k_id;
   const int shift_pb = q_id * kunits + k_id;
   const uint ls = min((uint)get_local_size(1), (uint)LOCAL_ARRAY_SIZE);
   float koef = sqrt((float)dimension);
   if(koef < 1)
      koef = 1;

然后我们在局部内存中创建一个数据数组，用来在局部组的线程之间交换数据。

   __local float temp[LOCAL_ARRAY_SIZE];

准备工作阶段就这样完成了，我们转入直接计算。计算过程在很大程度上重复了经典算法。我们只在必要时添加相对位置偏差。使用它们的必要性由 use_pos_bias 参数值控制。

首先，我们计算注意力系数的指数值之和。在第一阶段，局部组的每个线程计算其一部分。然后，它将结果保存在局部数据数组的相应元素之中。

//--- sum of exp
   uint count = 0;
   if(k_id < ls)
     {
      temp[k_id] = 0;
      do
        {
         if(q_id >= (count * ls + k_id))
            if((count * ls) < (kunits - k_id))
              {
               float sum = 0;
               int sh_k = dimension * heads_kv * count * ls;
               for(int d = 0; d < dimension; d++)
                  sum = q[shift_q + d] * k[shift_kv + d + sh_k];
               sum = exp(sum / koef);
               if(isnan(sum))
                  sum = 0;
               temp[k_id] = temp[k_id] + sum + (use_pos_bias > 0 ? pos_bias[shift_pb + count * ls] : 0);
              }
         count++;
        }
      while((count * ls + k_id) < kunits);
     }
   barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);

请注意，我们计算出的总和，必须包括位置偏差系数的总和。

接下来，我们汇总局部数组的元素值。

   count = min(ls, (uint)kunits);
//---
   do
     {
      count = (count + 1) / 2;
      if(k_id < ls)
         temp[k_id] += (k_id < count && (k_id + count) < kunits ? temp[k_id + count] : 0);
      if(k_id + count < ls)
         temp[k_id + count] = 0;
      barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);
     }
   while(count > 1);

在计算总和之后，我们判定并存储依赖系数的归一化值，同时参考位置偏差系数。

//--- score
   float sum = temp[0];
   float sc = 0;
   if(q_id >= (count * ls + k_id))
      if(sum != 0)
        {
         for(int d = 0; d < dimension; d++)
            sc = q[shift_q + d] * k[shift_kv + d];
         sc = (exp(sc / koef) + (use_pos_bias > 0 ? pos_bias[shift_pb] : 0)) / sum;
         if(isnan(sc))
            sc = 0;
        }
   score[shift_s] = sc;
   barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);

得到的注意力系数，令我们能计算所分析序列中每个元素的多头注意力的最终值。

//--- out
   for(int d = 0; d < dimension; d++)
     {
      uint count = 0;
      if(k_id < ls)
         do
           {
            if((count * ls) < (kunits - k_id))
              {
               int sh_v = 2 * dimension * heads_kv * count * ls;
               float sum =
                  v[shift_kv + d + sh_v] * (count == 0 ? sc : score[shift_s + count * ls]);
               if(isnan(sum))
                  sum = 0;
               temp[k_id] = (count > 0 ? temp[k_id] : 0) + sum;
              }
            count++;
           }
         while((count * ls + k_id) < kunits);
      barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);
      //---
      count = min(ls, (uint)kunits);
      do
        {
         count = (count + 1) / 2;
         if(k_id < ls)
            temp[k_id] += (k_id < count && (k_id + count) < kunits ? temp[k_id + count] : 0);
         if(k_id + count < ls)
            temp[k_id + count] = 0;
         barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);
        }
      while(count > 1);
      //---
      out[shift_q + d] = temp[0];
     }
  }

接下来，我们继续在 MHPosBiasAttentionInsideGradients 内核中实现反向传播算法。值得一提的是，当经由求和运算分派误差梯度时，该梯度典型情况下会全部传播到两个合计值。采用明显小于一的学习率，给予潜在的错误过度计算更多补偿。另一个需要考虑的关键点是，相对位置偏差系数的计算完全基于点的实际空间布局。这些实际上表示原始输入数据。故此，这些计算不受模型参数的影响。计算过程本身不包含可学习的参数。相较之，将梯度传播到相对位置偏差系数的张量是不合逻辑的。因此，我们将该步骤从反向传播过程中排除。

考虑到这些因素，我们得出了注意力模块的经典梯度分派方法。不过，我们开发了一个新的内核，正如早前所述，我们已将 实体分离到不同的数据缓冲区当中。您可在附件中查看 MHPosBiasAttentionInsideGradients 反向传播内核的实现。至此，我们结束 OpenCL 组件的工作。

2.2创建 MAFT 类


下一阶段我们的工作涉及创建一个新对象，该对象封装了我们免掩码变换器方法作者提出的技术解释。为此目的，我们引入了一个名为 CNeuronMAFT 的新类。

MAFT 算法基于前面讨论的 SPFormer 架构搭建。类似地，我们的实现将利用 CNeuronSPFormer 类中奠定的基础。不过，修改的规模和范围令继承该类不切实际。如是结果，我们的新对象将直接继承自基本全连接层类 CNeuronBaseOCL。新类结构如下所示。

class CNeuronMAFT   : public CNeuronBaseOCL
  {
protected:
   uint              iWindow;
   uint              iUnits;
   uint              iHeads;
   uint              iSPWindow;
   uint              iSPUnits;
   uint              iSPHeads;
   uint              iWindowKey;
   uint              iLayers;
   uint              iLayersSP;
   //---
   CLayer            cSuperPoints;
   CLayer            cQuery;
   CLayer            cQPosition;
   CLayer            cQKey;
   CLayer            cQValue;
   CLayer            cMHSelfAttentionOut;
   CLayer            cSelfAttentionOut;
   CLayer            cSPKey;
   CLayer            cSPValue;
   CArrayInt         cScores;
   CArrayInt         cPositionBias;
   CLayer            cMHCrossAttentionOut;
   CLayer            cCrossAttentionOut;
   CLayer            cResidual;
   CLayer            cFeedForward;
   CBufferFloat      cTempSP;
   CBufferFloat      cTempQ;
   CBufferFloat      cTempCrossK;
   CBufferFloat      cTempCrossV;
   //---
   virtual bool      CreateBuffers(void);
   virtual bool      CalcPositionBias(CBufferFloat *pos_q, CBufferFloat *pos_k, const int pos_bias,
                                      const int units,
                                      const int units_kv,
                                      const int dimension);
   virtual bool      AttentionOut(CNeuronBaseOCL *q, CNeuronBaseOCL *k, CNeuronBaseOCL *v,
                                  const int scores, CNeuronBaseOCL *out, const int pos_bias,
                                  const int units,
                                  const int heads,
                                  const int units_kv,
                                  const int heads_kv,
                                  const int dimension,
                                  const bool use_pos_bias);
   virtual bool      AttentionInsideGradients(CNeuronBaseOCL *q, CNeuronBaseOCL *k, CNeuronBaseOCL *v,
         const int scores, CNeuronBaseOCL *out,
         const int units, const int heads,
         const int units_kv, const int heads_kv,
         const int dimension);
   //---
   virtual bool      feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   //---
   virtual bool      calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   virtual bool      updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;

public:
                     CNeuronMAFT(void) {};
                    ~CNeuronMAFT(void) {};
   //---
   virtual bool      Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                          uint window, uint window_key, uint units_count, uint heads,
                          uint window_sp, uint units_sp, uint heads_sp,
                          uint layers, uint layers_to_sp,
                          ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch);
   //---
   virtual int       Type(void) override   const   {  return defNeuronMAFT; }
   //---
   virtual bool      Save(int const file_handle) override;
   virtual bool      Load(int const file_handle) override;
   //---
   virtual bool      WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override;
   virtual void      SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override;
  };

在所呈现结构中，我们观察到熟悉的可覆盖虚拟方法集，以及大量内部对象。其中一些内部组件重复了以前用到的组件，而另一些则是全新的。随着我们继续实现 CNeuronMAFT 类方法，我们将熟悉每个类方法的功能。

如前，所有内部对象都声明为静态，允许我们将类构造函数和析构函数留空。继承的组件和新声明的组件的初始化都在 Init 方法中处理。

bool CNeuronMAFT::Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                       uint window, uint window_key, uint units_count,
                       uint heads, uint window_sp, uint units_sp, uint heads_sp,
                       uint layers, uint layers_to_sp,
                       ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch)
  {
   if(!CNeuronBaseOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, window * units_count, optimization_type, batch))
      return false;

该方法的参数包括定义正在创建的对象架构的主要常量。此处可注意到，该方法的参数完全借鉴了 CNeuronSPFormer 类的相关方法。这与我们遵循的基于继承的设计理念是一致的。不过，该方法的实际逻辑并未发生重大变化。

在方法主体中，我们首先调用父类的同名方法，该方法针对接收到的参数实现了主要控制，并初始化继承的对象。之后，我们将结果常量保存在类的内部变量之中。

   iWindow = window;
   iUnits = units_count;
   iHeads = heads;
   iSPUnits = units_sp;
   iSPWindow = window_sp;
   iSPHeads = heads_sp;
   iWindowKey = window_key;
   iLayers = MathMax(layers, 1);
   iLayersSP = MathMax(layers_to_sp, 1);

下一步是初始化对象，以便生成对象的可学习查询，及其位置编码。MAFT 方法作者建议按零值初始化查询。我们也可这样做。为此，我们重置查询生成参数。

   CNeuronBaseOCL *base = new CNeuronBaseOCL();
   if(!base)
      return false;
   if(!base.Init(iWindow * iUnits, 0, OpenCL, 1, optimization, iBatch))
      return false;
   CBufferFloat *buf = base.getOutput();
   if(!buf || !buf.BufferInit(1, 1) || !buf.BufferWrite())
      return false;
   buf = base.getWeights();
   if(!buf || !buf.BufferInit(buf.Total(), 0) ||
      !buf.BufferWrite())
      return false;
   if(!cQuery.Add(base))
      return false;
   base = new CNeuronBaseOCL();
   if(!base || !base.Init(0, 1, OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch))
      return false;
   if(!cQuery.Add(base))
      return false;

 我们还添加了一个用随机值初始化可学习位置编码。

   CNeuronLearnabledPE *pe = new CNeuronLearnabledPE();
   if(!pe || !pe.Init(0, 2, OpenCL, base.Neurons(), optimization, iBatch))
      return false;
   if(!cQuery.Add(pe))
      return false;

应当说，位置编码作为单独的信息流，贯穿整个 MAFT 算法。因此，我们将它作为单独的对象提供。

   if(!base || !base.Init(0, 3, OpenCL, pe.Neurons(), optimization, iBatch))
      return false;
   if(!base.SetOutput(pe.getOutput()))
      return false;
   if(!cQPosition.Add(base))
      return false;

下一阶段是主要的数据处理。在此，我们借鉴 SPFormer 方法中讲述的超点方式。

//--- Init SuperPoints
   int layer_id = 4;
   for(int r = 0; r < 4; r++)
     {
      if(iSPUnits % 2 == 0)
        {
         iSPUnits /= 2;
         CResidualConv *residual = new CResidualConv();
         if(!residual)
            return false;
         if(!residual.Init(0, layer_id, OpenCL, 2 * iSPWindow, iSPWindow, iSPUnits, optimization, iBatch))
            return false;
         if(!cSuperPoints.Add(residual))
            return false;
        }
      else
        {
         iSPUnits--;
         CNeuronConvOCL *conv = new CNeuronConvOCL();
         if(!conv.Init(0, layer_id, OpenCL, 2 * iSPWindow, iSPWindow, iSPWindow, iSPUnits, 1,
                                                                        optimization, iBatch))
            return false;
         if(!cSuperPoints.Add(conv))
            return false;
        }
      layer_id++;
     }

请注意，此处提供的实现允许使用不同维度的张量进行交叉注意力。然而，这对于所提议相对位置偏差系数算法来说是不可接受的。因此，我们在可学习查询空间中添加了一个超点投影层。

   CNeuronConvOCL *conv = new CNeuronConvOCL();
   if(!conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iSPWindow, iSPWindow, iWindow, iSPUnits, 1, optimization, iBatch))
      return false;
   if(!cSuperPoints.Add(conv))
      return false;
   layer_id++;

我们添加了一个位置编码层。

   pe = new CNeuronLearnabledPE();
   if(!pe || !pe.Init(0, layer_id, OpenCL, conv.Neurons(), optimization, iBatch))
      return false;
   if(!cSuperPoints.Add(pe))
      return false;
   layer_id++;

请注意，在这一点上，我们与 MAFT 方法作者提出的原始算法略有不同。在他们的工作中，用到了基于原始坐标的点云体素化。取而代之，我们使用了完全可学习位置编码，从而允许模型学习输入序列每个元素的最优位置。

在完成源数据的初级处理工作后，我们组织一个遍历解码器内层的循环。

//--- Inside layers
   for(uint l = 0; l < iLayers; l++)
     {
      //--- Self-Attention
      //--- Query
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1, 
                                                                              optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cQuery.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;

注意，MAFT 的作者在此处使用了经典布局：自注意力 -> 交叉注意力 -> 前馈。不过，SPFormer 方法的作者互换了 自注意力交叉注意力

首先，我们生成查询实体。然后我们添加 

      //--- Key
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1, 
                                                                              optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cQKey.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;
      //--- Value
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1, 
                                                                               optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cQValue.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;

在这种情况下，我们期待使用少量的可学习查询。因此，我们不会减少处置 键-值 的头数量，而是在每个内层生成新实体。

我们将生成的实体传递至多头注意力模块，无需使用位置偏差系数。

      //--- Multy-Heads Attention Out
      base = new CNeuronBaseOCL();
      if(!base || !base.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads * iUnits, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cMHSelfAttentionOut.Add(base))
         return false;
      layer_id++;

我们增加了一个多头注意力结果的伸缩层。

      //--- Self-Attention Out
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads, iWindowKey * iHeads, iWindow,
                                                                     iUnits, 1, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cSelfAttentionOut.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;

自注意力 模块的末尾，我们遵循经典的 变换器 算法，添加一个残差连接层。

      //--- Residual
      base = new CNeuronBaseOCL();
      if(!base || !base.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cResidual.Add(base))
         return false;
      layer_id++;

接下来，我们构建交叉注意力模块的对象。我们从 查询 实体张量开始。

      //--- Cross-Attention
      //--- Query
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1,
                                                                              optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cQuery.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;

然后，我们为 实体添加张量。这一次，我们按照用户的指令来降低注意力头和交替层。

      if(l % iLayersSP == 0)
        {
         //--- Key
         conv = new CNeuronConvOCL();
         if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iSPHeads, iSPUnits, 1,
                                                                                     optimization, iBatch))
            return false;
         if(!cSPKey.Add(conv))
            return false;
         layer_id++;
         //--- Value
         conv = new CNeuronConvOCL();
         if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iSPHeads, iSPUnits, 1, 
                                                                                     optimization, iBatch))
            return false;
         if(!cSPValue.Add(conv))
            return false;
         layer_id++;
        }

我们添加了一个来自多头关注的结果层。

      //--- Multy-Heads Attention Out
      base = new CNeuronBaseOCL();
      if(!base || !base.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads * iUnits, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cMHCrossAttentionOut.Add(base))
         return false;
      layer_id++;

然后，通过添加残差连接来伸缩它。

      //--- Cross-Attention Out
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads, iWindowKey * iHeads, iWindow,
                                                                    iUnits, 1, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cCrossAttentionOut.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;
      //--- Residual
      base = new CNeuronBaseOCL();
      if(!base || !base.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cResidual.Add(base))
         return false;
      layer_id++;

解码器由 FeedForward 模块完成，我们还向该模块添加残差连接。

      //--- Feed Forward
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, 4 * iWindow, iUnits, 1, 
                                                                         optimization, iBatch))
         return false;
      conv.SetActivationFunction(LReLU);
      if(!cFeedForward.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, 4 * iWindow, 4 * iWindow, iWindow, iUnits, 1, 
                                                                         optimization, iBatch))
         return false;
      if(!cFeedForward.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;
      //--- Residual
      base = new CNeuronBaseOCL();
      if(!base || !base.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!base.SetGradient(conv.getGradient()))
         return false;
      if(!cResidual.Add(base))
         return false;
      layer_id++;

现在，我们只需添加 MLP 校正即可处置可学习查询的位置编码。

      //--- Delta position
      conv = new CNeuronConvOCL();
      if(!conv || !conv.Init(0, layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindow, iUnits, 1, optimization, iBatch))
         return false;
      conv.SetActivationFunction(SIGMOID);
      if(!cQPosition.Add(conv))
         return false;
      layer_id++;
      base = new CNeuronBaseOCL();
      if(!base || !base.Init(0, layer_id, OpenCL, conv.Neurons(), optimization, iBatch))
         return false;
      if(!base.SetGradient(conv.getGradient()))
         return false;
      if(!cQPosition.Add(base))
         return false;
      layer_id++;
     }

然后我们转到循环的下一次迭代，创建解码器的新内层对象。

解码器所有内层的对象初始化成功后，我们替换指向误差梯度缓冲区的指针，并返回调用程序示意成功的布尔结果。

   base = cResidual[iLayers * 3 - 1];
   if(!SetGradient(base.getGradient()))
      return false;
//---
   SetOpenCL(OpenCL);
//---
   return true;
  }

应当补充的是，辅助数据缓冲区的初始化已移至单独的方法 CreateBuffers，我建议您自行研究。

该类及其所有方法的完整实现均可在附件中找到。

初始化内部对象之后，我们转到 feedForward 方法构造前馈通验算法。在该方法参数中，我们接收指向源数据对象的指针。

bool CNeuronMAFT::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
//--- Superpoints
   CNeuronBaseOCL *superpoints = NeuronOCL;
   int total_sp = cSuperPoints.Total();
   for(int i = 0; i < total_sp; i++)
     {
      if(!cSuperPoints[i] ||
         !((CNeuronBaseOCL*)cSuperPoints[i]).FeedForward(superpoints))
         return false;
      superpoints = cSuperPoints[i];
     }

我们在生成超点特征时立即使用生成的对象。为此，我们将用到嵌套模型 cSuperPoints

该模型的最后一层是位置编码层。

接下来，我们配以位置编码生成可学习查询。

//--- Query
   CNeuronBaseOCL *inputs = NULL;
   for(int i = 0; i < 2; i++)
     {
      inputs = cQuery[i + 1];
      if(!inputs ||
         !inputs.FeedForward(cQuery[i]))
         return false;
     }

然后，我们创建局部变量来临时存储指向对象的指针。

   CNeuronBaseOCL *query = NULL, *key = NULL, *value = NULL, *base = NULL;

我们组织一个遍历解码器内层的循环。

//--- Inside layers
   for(uint l = 0; l < iLayers; l++)
     {
      //--- Self-Atention
      query = cQuery[l * 2 + 3];
      if(!query || !query.FeedForward(inputs))
         return false;
      key = cQKey[l];
      if(!key || !key.FeedForward(inputs))
         return false;
      value = cQValue[l];
      if(!value || !value.FeedForward(inputs))
         return false;

在此，我们首先为所用位置编码的可学习查询组织 自注意力 模块的操作。为此，我们首先生成必要的实体，并将其传递至多头注意力模块。

      if(!AttentionOut(query, key, value, cScores[l * 2], cMHSelfAttentionOut[l], -1, 
                                   iUnits, iHeads, iUnits, iHeads, iWindowKey, false))
         return false;

然后，我们伸缩获得的结果，并添加残差连接。

      base = cSelfAttentionOut[l];
      if(!base || !base.FeedForward(cMHSelfAttentionOut[l]))
         return false;
      value = cResidual[l * 3];
      if(!value ||
         !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), base.getOutput(), value.getOutput(), iWindow, true, 0, 0, 0, 1))
         return false;
      inputs = value;

作为单独的线程，我们加入位置编码。

      value = cQPosition[l * 2];
      if(!value ||
         !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), value.getOutput(),inputs.getOutput(), iWindow, false, 0, 0, 0, 1))
         return false;

之后，我们转到交叉注意力模块。但首先，我们定义相对位置偏差系数。

      //--- Calc Position bias
      if(!CalcPositionBias(value.getOutput(),
                           ((CNeuronLearnabledPE*)superpoints).GetPE(), cPositionBias[l],
                           iUnits, iSPUnits, iWindow))
         return false;

接下来，我们据位置查询张量生成一个查询实体，同时参考位置编码。

      //--- Cross-Attention
      query = cQuery[l * 2 + 4];
      if(!query || !query.FeedForward(inputs))
         return false;

至于 实体的操作，则充满了细微差别。首先，新张量仅在必要时生成。

      key = cSPKey[l / iLayersSP];
      value = cSPValue[l / iLayersSP];
      if(l % iLayersSP == 0)
        {
         if(!key || !key.FeedForward(superpoints))
            return false;
         if(!value || !value.FeedForward(cSuperPoints[total_sp - 2]))
            return false;
        }

其二，实体是依据最后一个 cSuperPoints 层的数据生成的，其包含位置编码。为了生成 ，我们用到没有位置编码的倒数第二层。

我们将结果实体传递给多头注意力模块，无需用到位置偏差系数。

      if(!AttentionOut(query, key, value, cScores[l * 2 + 1], cMHCrossAttentionOut[l], cPositionBias[l], 
                                                  iUnits, iHeads, iSPUnits, iSPHeads, iWindowKey, true))
         return false;

之后，我们伸缩获得的数据，并添加残差连接。

      base = cCrossAttentionOut[l];
      if(!base || !base.FeedForward(cMHCrossAttentionOut[l]))
         return false;
      value = cResidual[l * 3 + 1];
      if(!value ||
         !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), base.getOutput(), value.getOutput(), iWindow, true, 0, 0, 0, 1))
         return false;
      inputs = value;

在解码器的末尾，我们经由前馈模块传递数据，后随残差连接。

      //--- Feed Forward
      base = cFeedForward[l * 2];
      if(!base || !base.FeedForward(inputs))
         return false;
      base = cFeedForward[l * 2 + 1];
      if(!base || !base.FeedForward(cFeedForward[l * 2]))
         return false;
      value = cResidual[l * 3 + 2];
      if(!value ||
         !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), base.getOutput(), value.getOutput(), iWindow, true, 0, 0, 0, 1))
         return false;
      inputs = value;

在该阶段，我们已完成了一个解码器层的操作，但我们仍要调整可学习查询的位置编码数据。为此，我们将基于得到的数据生成位置偏差，并将其添加到现有数值之中。

      //--- Delta Query position
      base = cQPosition[l * 2 + 1];
      if(!base ||
         !base.FeedForward(inputs))
         return false;
      value = cQPosition[(l + 1) * 2];
      query = cQPosition[l * 2];
      if(!value ||
         !SumAndNormilize(query.getOutput(), base.getOutput(), value.getOutput(), iWindow, false, 0,0,0,0.5f))
         return false;
     }

现在我们可转去执行解码器下一个内层操作。

在成功执行解码器的所有内层操作之后，我们得到的结果，会是丰富的查询配上其细化位置的形式。我们将 2 个结果张量相加，并将它们传递至预测头。

   value = cQPosition[iLayers * 2];
   if(!value ||
      !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), value.getOutput(), Output, iWindow, true, 0, 0, 0, 1))
      return false;
//---
   return true;
  }

该方法返回一个布尔值，该值指示初始化过程的成功或失败。

据此，我们就完成了前馈通验的实现。现在我们继续开发反向传播算法，在 calcInputGradientsupdateInputWeights 方法中实现。前者负责根据误差梯度对最终输出的贡献，在所有内部组件之间分派误差梯度。后者更新模型参数。

如您所知，梯度分派是相对于前馈通验的信息流，严格按照相反的顺序执行的。我鼓励您自行探索这些方法的实现。

该类及其所有方法的完整实现均可在附件中找到。

本文所用的模型架构，以及用来训练和与环境互动的所有程序，完全借鉴了我们以前的工作。事实上，我们针对环境状态编码器所做的唯一更改，只是修改了单个层的标识符。因此，我们不会在此详究它们。附件中还包含准备本文时所有程序类的完整代码。


3. 测试

在本文中，我们领略了 MAFT 方法，并利用 MQL5 实现了我们对所提议方式的愿景。现在，我们开始评估我们的工作成果。该模型将采用 MAFT 框架据真实历史数据上进行训练，随后测试经过训练的参与者政策。

如常，为了训练模型，我们采用 EURUSD 金融产品整个 2023 年的真实历史数据，以及 H1 时间帧。所有指标参数均按其默认值设置。

模型训练过程和相关工具，是从我们之前的文章中继承而来的。

训练后的参与者政策在 MetaTrader 5 策略测试器中依据 2024 年 1 月的历史数据进行了测试。所有其它参数保持不变。测试结果呈现如下。

测试期间的余额图显示出上升趋势，这显然是一个积极的结果。然而，该模型在整个测试期间只执行了 21 笔交易，其中 12 笔盈利。不幸的是，有限的交易数量无法给出模型在较长时间内有效的结论性评估。


结束语

在本文中，我们讨论了 免掩码变换器MAFT）方法及其在算法交易中的应用。与传统的 Transformer 架构不同，MAFT 通过消除数据屏蔽和加速序列处理的需求来提供更高的计算效率。

测试结果确认，MAFT 能提升预测准确性，同时还降低了模型训练时间。 

参考

文章中所用程序

# 名称 类型 说明
1 Research.mq5 智能系统 收集样本的 EA
2 ResearchRealORL.mq5
 智能系统
 利用 Real ORL方法收集样本的 EA
3 Study.mq5 智能系统 模型训练 EA
4 Test.mq5 智能系统 模型测试 EA
5 Trajectory.mqh 类库 系统状态描述结构
6 NeuroNet.mqh 类库 创建神经网络的类库
7 NeuroNet.cl 函数库 OpenCL 程序代码库

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/15973

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Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk
    • 任何的MT4和MT5複雜專業寫作計劃。

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    最近评论 | 前往讨论 (4)
    CapeCoddah
    CapeCoddah | 15 5月 2025 在 00:08

    你好，德米特里、


    看来您的压缩文件制作有误。 我本以为您的压缩包里会列出源代码，但压缩包里却只有这些。 看来列出的每个目录都包含您在不同文章中使用过的文件。 您能否提供每个目录的说明，或者最好在每个目录后附上相应的文章编号。


    谢谢

    科达角



    Dmitriy Gizlyk
    Dmitriy Gizlyk | 15 5月 2025 在 12:29
    CapeCoddah #:

    你好，德米特里、


    看来您的压缩文件制作有误。 我本以为您的压缩包里会列出源代码，但压缩包里却只有这些。 看来列出的每个目录都包含您在不同文章中使用过的文件。 您能否提供每个目录的说明，或者最好在每个目录后附上相应的文章编号。


    谢谢

    科达角



    你好，CapeCoddah、

    压缩文件包含所有系列的文件。保存在 "MQL5\Experts\NeuroNet_DNG\NeuroNet.cl "中的 OpenCL 程序。您可以在 "MQL5\Experts\NeuroNet_DNG\NeuroNet.mqh "中找到包含所有类的库。本文引用的模型和专家位于目录 "MQL5\Experts\MAFT\" 中。

    Regards,
    Dmitriy.

    CapeCoddah
    CapeCoddah | 17 5月 2025 在 09:49
    Dmitriy Gizlyk #:

    你好，科达角

    压缩文件包含所有系列的文件。保存在 "MQL5\Experts\NeuroNet_DNG\NeuroNet.cl "中的 OpenCL 程序。您可以在 "MQL5\Experts\NeuroNet_DNG\NeuroNet.mqh "中找到包含所有类的库。本文引用的模型和专家位于目录 "MQL5\Experts\MAFT\" 中。

    Regards,
    Dmitriy.

    你好，德米特里、

    感谢您的及时回复。 我明白您的意思，但我认为您误解了我的意思。 我如何将子目录名称与相应的文章关联起来，可以通过名称或文章编号来搜索文章。


    谢谢

    科达角

    Dmitriy Gizlyk
    Dmitriy Gizlyk | 17 5月 2025 在 16:09
    CapeCoddah #:

    你好，德米特里、

    感谢您的及时回复。 我明白您的意思，但我认为您误解了我的意思。 我如何将子目录名称与相应的文章关联起来，可以通过名称或文章编号来搜索文章。


    谢谢

    科达角

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