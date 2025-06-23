交易中的神经网络：免掩码注意力方式预测价格走势

概述

我们继续运用点云处理方法的探索。在上一篇文章中，我们介绍了 SPFormer 方法。它的作者开发了一种基于 变换器 架构的综合算法。变换器解码器的多个层利用固定数量的对象查询，从而实现全局特征的迭代处理，及直接对象预测。SPFormer 不需要后期处理来剔除重复项，在于训练期间采用了一对一的双分匹配策略。甚至，在最后一层生成的对象掩码，可用于引导交叉注意力。

然而，论文《免掩码注意力的 3D 实例分段转换器》的作者指出，当前基于 变换器 的方法收敛缓慢。通过对基线方法的分析，他们发现这个问题可能源于初始掩码的低品质。具体来说，初始对象掩码是通过映射初始对象查询、和每点的掩码特征之间的相似性来生成的。初始掩码品质太差会增加训练的复杂性，从而减慢收敛速度。

为了解决初始掩码完整性较低的问题，作者提出了一种新型算法，即 免掩码注意力变换器（MATF），它放弃了掩码注意力设计，取而代之引入了一个辅助中心回归任务来引导交叉注意力。为了实现中心回归，作者开发了一系列组件，均会参考点位置。首先，他们添加一组可学习的位置查询，每个代表相应内容查询的位置。这些查询位置贯穿学习空间密集分布。此外，还引入了一个约束，从而确保每个查询都专注于其局部区域。如是结果，查询可以有效地捕获场景中具有更高独特性的物体，其对于降低训练复杂性、及加速收敛至关重要。

此外，MATF 的作者提出了交叉注意力的上下文相对位置编码。与之前工作中所用的注意力掩码相比，这种解决方案更加灵活，在于注意力权重的调整是基于相对位置，而非刚性掩码。查询位置将迭代更新，以便达成更准确的表示。

论文中展示的实验结果表明，MATF 在各种数据集中都提供了卓越的性能。





1. MATF 算法

SPFormer 算法表示一个完全端到端的管线，允许对象查询直接生成实例预测。使用 变换器 解码器，固定数量的对象查询从所分析点云中聚合全局对象信息。此外，SPFormer 利用对象掩码来引导交叉注意力，要求查询仅关注已掩码特征。然而，在训练的早期阶段，这些掩码的品质很低。这会阻碍后续层的性能，并提升整体训练复杂性。

为了解决这一点，MAFT 方法作者引入了一个辅助性中心回归任务来引导实例分段。最初，从原始点云中选择全局位置 𝒫，并通过主干网络提取全局对象特征 ℱ。这些可以是体素或超点。除了内容查询 𝒬0c 之外，MAFT 的作者还引入了固定数量的位置查询 𝒬0p，表示归一化的物体中心。而 𝒬0p 是随机初始化的，而 𝒬0c 是从零值开始。核心意图是允许位置查询在交叉注意力中引导相应的上下文查询，随后两个查询集进行迭代细化，从而预测物体中心、分类、和掩码。

为了有效地解决物体中心回归任务，并改进初始物体掩码的生成，MAFT 的作者提出了一系列参控点位置的架构组件。

与之前的方式不同，引入了一组额外的位置查询 𝒬0p。跨场景的点范围差异明显，初始位置查询以归一化形式存储，作为可学习参数，后随 sigmoid 激活函数。

值得注意的是，这些初始位置查询贯穿目标空间密集分布。甚至，每个查询都会聚合来自其相应局部区域的物体。该设计利用初始查询的能力，来捕获具有高召回率的场景物体。它解决了初始实例掩码品质太差导致的低记忆性问题，并降低了后续层的训练复杂性。

除了绝对位置编码外，MAFT 还在交叉注意力机制中采用了上下文相对位置编码。为了达成这一点，首先计算位置查询 𝒬tp 和全局位置 𝒫 之间的相对位置 𝐫，然后量化为离散整数 𝐫'。这些离散的相对位置当作索引，从位置编码表中提取相应的数值。

接下来，将相对位置编码 𝐟pos 与交叉注意力模块中的 查询 𝐟q、或 键 特征 𝐟k 相乘。然后把结果添加到交叉注意力权重之中，然后是 Softmax 函数。

值得注意的是，比之掩码注意力，相对位置编码提供了更大的灵活性，以及对错误的健壮性。本质上，它的功能是一个软性掩码，可以灵活地调整注意力权重，超过应用严格的掩码。另一个优点是它集成了语义信息，且可选择性地捕获局部上下文。这是经由相对位置和语义特征之间的互动来达成的。

由于解码器层中的上下文查询不断更新，故在贯穿解码过程中维护固定的位置查询并不理想。由于初始位置查询是静态的，故在后续层中适配特定的输入场景是有益的。为达此目的，作者基于内容查询迭代优化位置查询。具体地，用 MLP 来预测据更新的上下文查询 𝒬t+1c 的中心偏移量 Δpt。然后将该偏移量添加到前面的位置查询 𝒬tp 中。

上述论文中 MAFT 方法的原始可视化如下所示。





2. 利用 MQL5 实现

在探索了免掩码注意力变换器方法的理论基础之后，我们现在进入本文的实践部分，在那里我们利用 MQL5 实现对所提出方法的解释。我们首先扩展 OpenCL 程序。

2.1扩展 OpenCL 程序



我们首先构造相对位置编码算法。一方面，算法相对简单。我们只需计算两点之间的距离。甚至，作者还分别计算沿每个坐标轴的距离。另一方面，MAFT 作者对生成的偏移量执行量化，用其索引到可学习的参数表之中。我们选择轻微优化原始解决方案。我们的实现基于以下假设：最大的影响来自位于所分析查询附近的点。照该逻辑，我们首先计算 N-维空间中两点之间的距离 S。然后用以下公式计算位置偏置系数 kpb：

很明显，任意两点之间的距离总是大于或等于 0。如果点重合，则系数等于 1。随着距离的增加，相对位置编码系数接近 0。

所提算法的实现在 CalcPositionBias 内核中提供。内核参数包括指向三个全局数据缓冲区的指针：其中 2 个包含输入数据。第三个存储结果。此外，我们还指定了单个元素的特征向量的维数。

注意，为了正确计算两个向量之间的距离，必须将它们投影到同一个子空间上。这意味着两个输入张量中的特征向量必须具有相同的维度。

__kernel void CalcPositionBias(__global const float *data1, __global const float *data2, __global float *result, const int dimension ) { const size_t idx1 = get_global_id( 0 ); const size_t idx2 = get_global_id( 1 ); const size_t total1 = get_global_size( 0 ); const size_t total2 = get_global_size( 1 );

我们计划在二维任务空间中启动内核，每个都等于原始数据相应张量中的元素数量。在内核主体中，我们立即在任务空间的两个维度中标识当前线程。

在下一步中，我们判定数据缓冲区的偏移量。

const int shift1 = idx1 * dimension; const int shift2 = idx2 * dimension; const int shift_out = idx1 * total2 + idx2;

准备阶段完结后，我们继续计算的执行。在这里，我们首先组织一个循环来计算分析向量之间的距离。

float res = 0 ; for ( int i = 0 ; i < dimension; i++) res = pow (data1[shift1 + i] - data2[shift2 + i], 2.0 f); res = sqrt (res);

然后我们计算相对偏差系数。

res = 1.0 f / exp (res); if (isnan(res) || isinf(res)) res = 0 ; result[shift_out] = res; }

然后，我们将计算出的数值写入结果缓冲区中的相应元素。

注意，得到的任何系数都非负数。这意味着我们不会掩盖输入序列中的任何元素。相较之，我们的实现强调在空间上最接近查询的元素。

在该阶段，我们已计算出相对位置偏置系数。下一步是将它们集成到我们的交叉注意力机制当中。不过，在我们继续实现之前，我想提请您注意一个重要的细节。细看上面显示的作者对 MAFT 方法的可视化。特别注意场景表示信息的流向。作者的方法立足于场景表示内的位置编码。具体而言，位置编码仅应用于 j键 实体。值 实体不受位置编码的影响。这体现了一个经过深思熟虑的选择，以确保在计算注意力权重时会参考位置编码。但与此同时，它们不会扭曲场景元素的实际特征描述符。故此，必须从不同的来源生成 键 和 值 张量。实际上，我们必须首先自原始输入表示中生成 值 张量。然后，我们将位置编码添加到原始数据之中。只有这样，我们才能获得 键 张量。

为什么我现在要强调这一点？上述推理意味着我们必须将 键 和 值 实体分离成不同的张量。我们可以设计一个新的注意力内核，来解释这种架构上的细微差别。这种方式还可令我们避免级联两个张量，而我们以前必须这样做。

为了实现注意力算法，我们将创建一个名为 MHPosBiasAttentionOut 的内核。这个内核接受后续的全局数据缓冲区，其中许多已在我们之前实现的注意力机制中领略。此外，我们传递一个指向相对位置偏差缓冲区中 pos_bias 的索引。我们在设计该内核时，还可选择性地支持无需位置偏差的标准注意力计算。该功能可用 use_pos_bias 参数启用和禁用。

__kernel void MHPosBiasAttentionOut(__global const float *q, __global const float *k, __global const float *v, __global float *score, __global const float *pos_bias, __global float *out, const int dimension, const int heads_kv, const int use_pos_bias ) { const int q_id = get_global_id( 0 ); const int k_id = get_global_id( 1 ); const int h = get_global_id( 2 ); const int qunits = get_global_size( 0 ); const int kunits = get_global_size( 1 ); const int heads = get_global_size( 2 );

如前，我们计划在三维任务空间中运行这个内核。前两个示意正分析序列中的元素数量，任务空间的第三个维度示意用到的注意力头数量。内核算法首先在任务空间的所有三个维度中标识当前线程。

接下来，我们定义所有必要的常量。

const int h_kv = h % heads_kv; const int shift_q = dimension * (q_id * heads + h); const int shift_kv = dimension * (heads_kv * k_id + h_kv); const int shift_s = kunits * (q_id * heads + h) + k_id; const int shift_pb = q_id * kunits + k_id; const uint ls = min(( uint )get_local_size( 1 ), ( uint )LOCAL_ARRAY_SIZE); float koef = sqrt (( float )dimension); if (koef < 1 ) koef = 1 ;

然后我们在局部内存中创建一个数据数组，用来在局部组的线程之间交换数据。

__local float temp[LOCAL_ARRAY_SIZE];

准备工作阶段就这样完成了，我们转入直接计算。计算过程在很大程度上重复了经典算法。我们只在必要时添加相对位置偏差。使用它们的必要性由 use_pos_bias 参数值控制。

首先，我们计算注意力系数的指数值之和。在第一阶段，局部组的每个线程计算其一部分。然后，它将结果保存在局部数据数组的相应元素之中。

uint count = 0 ; if (k_id < ls) { temp[k_id] = 0 ; do { if (q_id >= (count * ls + k_id)) if ((count * ls) < (kunits - k_id)) { float sum = 0 ; int sh_k = dimension * heads_kv * count * ls; for ( int d = 0 ; d < dimension; d++) sum = q[shift_q + d] * k[shift_kv + d + sh_k]; sum = exp (sum / koef); if (isnan(sum)) sum = 0 ; temp[k_id] = temp[k_id] + sum + (use_pos_bias > 0 ? pos_bias[shift_pb + count * ls] : 0 ); } count++; } while ((count * ls + k_id) < kunits); } barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);

请注意，我们计算出的总和，必须包括位置偏差系数的总和。

接下来，我们汇总局部数组的元素值。

count = min(ls, ( uint )kunits); do { count = (count + 1 ) / 2 ; if (k_id < ls) temp[k_id] += (k_id < count && (k_id + count) < kunits ? temp[k_id + count] : 0 ); if (k_id + count < ls) temp[k_id + count] = 0 ; barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); } while (count > 1 );

在计算总和之后，我们判定并存储依赖系数的归一化值，同时参考位置偏差系数。

float sum = temp[ 0 ]; float sc = 0 ; if (q_id >= (count * ls + k_id)) if (sum != 0 ) { for ( int d = 0 ; d < dimension; d++) sc = q[shift_q + d] * k[shift_kv + d]; sc = ( exp (sc / koef) + (use_pos_bias > 0 ? pos_bias[shift_pb] : 0 )) / sum; if (isnan(sc)) sc = 0 ; } score[shift_s] = sc; barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);

得到的注意力系数，令我们能计算所分析序列中每个元素的多头注意力的最终值。

for ( int d = 0 ; d < dimension; d++) { uint count = 0 ; if (k_id < ls) do { if ((count * ls) < (kunits - k_id)) { int sh_v = 2 * dimension * heads_kv * count * ls; float sum = v[shift_kv + d + sh_v] * (count == 0 ? sc : score[shift_s + count * ls]); if (isnan(sum)) sum = 0 ; temp[k_id] = (count > 0 ? temp[k_id] : 0 ) + sum; } count++; } while ((count * ls + k_id) < kunits); barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); count = min(ls, ( uint )kunits); do { count = (count + 1 ) / 2 ; if (k_id < ls) temp[k_id] += (k_id < count && (k_id + count) < kunits ? temp[k_id + count] : 0 ); if (k_id + count < ls) temp[k_id + count] = 0 ; barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); } while (count > 1 ); out [shift_q + d] = temp[ 0 ]; } }

接下来，我们继续在 MHPosBiasAttentionInsideGradients 内核中实现反向传播算法。值得一提的是，当经由求和运算分派误差梯度时，该梯度典型情况下会全部传播到两个合计值。采用明显小于一的学习率，给予潜在的错误过度计算更多补偿。另一个需要考虑的关键点是，相对位置偏差系数的计算完全基于点的实际空间布局。这些实际上表示原始输入数据。故此，这些计算不受模型参数的影响。计算过程本身不包含可学习的参数。相较之，将梯度传播到相对位置偏差系数的张量是不合逻辑的。因此，我们将该步骤从反向传播过程中排除。

考虑到这些因素，我们得出了注意力模块的经典梯度分派方法。不过，我们开发了一个新的内核，正如早前所述，我们已将 键 和 值 实体分离到不同的数据缓冲区当中。您可在附件中查看 MHPosBiasAttentionInsideGradients 反向传播内核的实现。至此，我们结束 OpenCL 组件的工作。

2.2创建 MAFT 类

下一阶段我们的工作涉及创建一个新对象，该对象封装了我们免掩码变换器方法作者提出的技术解释。为此目的，我们引入了一个名为 CNeuronMAFT 的新类。

MAFT 算法基于前面讨论的 SPFormer 架构搭建。类似地，我们的实现将利用 CNeuronSPFormer 类中奠定的基础。不过，修改的规模和范围令继承该类不切实际。如是结果，我们的新对象将直接继承自基本全连接层类 CNeuronBaseOCL。新类结构如下所示。

class CNeuronMAFT : public CNeuronBaseOCL { protected : uint iWindow; uint iUnits; uint iHeads; uint iSPWindow; uint iSPUnits; uint iSPHeads; uint iWindowKey; uint iLayers; uint iLayersSP; CLayer cSuperPoints; CLayer cQuery; CLayer cQPosition; CLayer cQKey; CLayer cQValue; CLayer cMHSelfAttentionOut; CLayer cSelfAttentionOut; CLayer cSPKey; CLayer cSPValue; CArrayInt cScores; CArrayInt cPositionBias; CLayer cMHCrossAttentionOut; CLayer cCrossAttentionOut; CLayer cResidual; CLayer cFeedForward; CBufferFloat cTempSP; CBufferFloat cTempQ; CBufferFloat cTempCrossK; CBufferFloat cTempCrossV; virtual bool CreateBuffers( void ); virtual bool CalcPositionBias(CBufferFloat *pos_q, CBufferFloat *pos_k, const int pos_bias, const int units, const int units_kv, const int dimension); virtual bool AttentionOut(CNeuronBaseOCL *q, CNeuronBaseOCL *k, CNeuronBaseOCL *v, const int scores, CNeuronBaseOCL * out , const int pos_bias, const int units, const int heads, const int units_kv, const int heads_kv, const int dimension, const bool use_pos_bias); virtual bool AttentionInsideGradients(CNeuronBaseOCL *q, CNeuronBaseOCL *k, CNeuronBaseOCL *v, const int scores, CNeuronBaseOCL * out , const int units, const int heads, const int units_kv, const int heads_kv, const int dimension); virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; public : CNeuronMAFT( void ) {}; ~CNeuronMAFT( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint window, uint window_key, uint units_count, uint heads, uint window_sp, uint units_sp, uint heads_sp, uint layers, uint layers_to_sp, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch); virtual int Type( void ) override const { return defNeuronMAFT; } virtual bool Save( int const file_handle) override ; virtual bool Load( int const file_handle) override ; virtual bool WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override ; virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override ; };

在所呈现结构中，我们观察到熟悉的可覆盖虚拟方法集，以及大量内部对象。其中一些内部组件重复了以前用到的组件，而另一些则是全新的。随着我们继续实现 CNeuronMAFT 类方法，我们将熟悉每个类方法的功能。

如前，所有内部对象都声明为静态，允许我们将类构造函数和析构函数留空。继承的组件和新声明的组件的初始化都在 Init 方法中处理。

bool CNeuronMAFT::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint window, uint window_key, uint units_count, uint heads, uint window_sp, uint units_sp, uint heads_sp, uint layers, uint layers_to_sp, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronBaseOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, window * units_count, optimization_type, batch)) return false ;

该方法的参数包括定义正在创建的对象架构的主要常量。此处可注意到，该方法的参数完全借鉴了 CNeuronSPFormer 类的相关方法。这与我们遵循的基于继承的设计理念是一致的。不过，该方法的实际逻辑并未发生重大变化。

在方法主体中，我们首先调用父类的同名方法，该方法针对接收到的参数实现了主要控制，并初始化继承的对象。之后，我们将结果常量保存在类的内部变量之中。

iWindow = window; iUnits = units_count; iHeads = heads; iSPUnits = units_sp; iSPWindow = window_sp; iSPHeads = heads_sp; iWindowKey = window_key; iLayers = MathMax (layers, 1 ); iLayersSP = MathMax (layers_to_sp, 1 );

下一步是初始化对象，以便生成对象的可学习查询，及其位置编码。MAFT 方法作者建议按零值初始化查询。我们也可这样做。为此，我们重置查询生成参数。

CNeuronBaseOCL * base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base ) return false ; if (! base .Init(iWindow * iUnits, 0 , OpenCL, 1 , optimization, iBatch)) return false ; CBufferFloat *buf = base .getOutput(); if (!buf || !buf.BufferInit( 1 , 1 ) || !buf.BufferWrite()) return false ; buf = base .getWeights(); if (!buf || !buf.BufferInit(buf.Total(), 0 ) || !buf.BufferWrite()) return false ; if (!cQuery.Add( base )) return false ; base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base || ! base .Init( 0 , 1 , OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch)) return false ; if (!cQuery.Add( base )) return false ;

我们还添加了一个用随机值初始化可学习位置编码。

CNeuronLearnabledPE *pe = new CNeuronLearnabledPE(); if (!pe || !pe.Init( 0 , 2 , OpenCL, base .Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; if (!cQuery.Add(pe)) return false ;

应当说，位置编码作为单独的信息流，贯穿整个 MAFT 算法。因此，我们将它作为单独的对象提供。

if (! base || ! base .Init( 0 , 3 , OpenCL, pe.Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; if (! base .SetOutput(pe.getOutput())) return false ; if (!cQPosition.Add( base )) return false ;

下一阶段是主要的数据处理。在此，我们借鉴 SPFormer 方法中讲述的超点方式。

int layer_id = 4 ; for ( int r = 0 ; r < 4 ; r++) { if (iSPUnits % 2 == 0 ) { iSPUnits /= 2 ; CResidualConv *residual = new CResidualConv(); if (!residual) return false ; if (!residual.Init( 0 , layer_id, OpenCL, 2 * iSPWindow, iSPWindow, iSPUnits, optimization, iBatch)) return false ; if (!cSuperPoints.Add(residual)) return false ; } else { iSPUnits--; CNeuronConvOCL *conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, 2 * iSPWindow, iSPWindow, iSPWindow, iSPUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cSuperPoints.Add(conv)) return false ; } layer_id++; }

请注意，此处提供的实现允许使用不同维度的张量进行交叉注意力。然而，这对于所提议相对位置偏差系数算法来说是不可接受的。因此，我们在可学习查询空间中添加了一个超点投影层。

CNeuronConvOCL *conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iSPWindow, iSPWindow, iWindow, iSPUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cSuperPoints.Add(conv)) return false ; layer_id++;

我们添加了一个位置编码层。

pe = new CNeuronLearnabledPE(); if (!pe || !pe.Init( 0 , layer_id, OpenCL, conv.Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; if (!cSuperPoints.Add(pe)) return false ; layer_id++;

请注意，在这一点上，我们与 MAFT 方法作者提出的原始算法略有不同。在他们的工作中，用到了基于原始坐标的点云体素化。取而代之，我们使用了完全可学习位置编码，从而允许模型学习输入序列每个元素的最优位置。

在完成源数据的初级处理工作后，我们组织一个遍历解码器内层的循环。

for ( uint l = 0 ; l < iLayers; l++) { conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cQuery.Add(conv)) return false ; layer_id++;

注意，MAFT 的作者在此处使用了经典布局：自注意力 -> 交叉注意力 -> 前馈。不过，SPFormer 方法的作者互换了 自注意力 和 交叉注意力。

首先，我们生成查询实体。然后我们添加 键 和 值。

conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cQKey.Add(conv)) return false ; layer_id++; conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cQValue.Add(conv)) return false ; layer_id++;

在这种情况下，我们期待使用少量的可学习查询。因此，我们不会减少处置 键-值 的头数量，而是在每个内层生成新实体。

我们将生成的实体传递至多头注意力模块，无需使用位置偏差系数。

base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base || ! base .Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads * iUnits, optimization, iBatch)) return false ; if (!cMHSelfAttentionOut.Add( base )) return false ; layer_id++;

我们增加了一个多头注意力结果的伸缩层。

conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads, iWindowKey * iHeads, iWindow, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cSelfAttentionOut.Add(conv)) return false ; layer_id++;

在 自注意力 模块的末尾，我们遵循经典的 变换器 算法，添加一个残差连接层。

base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base || ! base .Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch)) return false ; if (!cResidual.Add( base )) return false ; layer_id++;

接下来，我们构建交叉注意力模块的对象。我们从 查询 实体张量开始。

conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iHeads, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cQuery.Add(conv)) return false ; layer_id++;

然后，我们为 键 和 值 实体添加张量。这一次，我们按照用户的指令来降低注意力头和交替层。

if (l % iLayersSP == 0 ) { conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iSPHeads, iSPUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cSPKey.Add(conv)) return false ; layer_id++; conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindowKey * iSPHeads, iSPUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cSPValue.Add(conv)) return false ; layer_id++; }

我们添加了一个来自多头关注的结果层。

base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base || ! base .Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads * iUnits, optimization, iBatch)) return false ; if (!cMHCrossAttentionOut.Add( base )) return false ; layer_id++;

然后，通过添加残差连接来伸缩它。

conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindowKey * iHeads, iWindowKey * iHeads, iWindow, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cCrossAttentionOut.Add(conv)) return false ; layer_id++; base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base || ! base .Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch)) return false ; if (!cResidual.Add( base )) return false ; layer_id++;

解码器由 FeedForward 模块完成，我们还向该模块添加残差连接。

conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, 4 * iWindow, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; conv.SetActivationFunction(LReLU); if (!cFeedForward.Add(conv)) return false ; layer_id++; conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, 4 * iWindow, 4 * iWindow, iWindow, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cFeedForward.Add(conv)) return false ; layer_id++; base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base || ! base .Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow * iUnits, optimization, iBatch)) return false ; if (! base .SetGradient(conv.getGradient())) return false ; if (!cResidual.Add( base )) return false ; layer_id++;

现在，我们只需添加 MLP 校正即可处置可学习查询的位置编码。

conv = new CNeuronConvOCL(); if (!conv || !conv.Init( 0 , layer_id, OpenCL, iWindow, iWindow, iWindow, iUnits, 1 , optimization, iBatch)) return false ; conv.SetActivationFunction(SIGMOID); if (!cQPosition.Add(conv)) return false ; layer_id++; base = new CNeuronBaseOCL(); if (! base || ! base .Init( 0 , layer_id, OpenCL, conv.Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; if (! base .SetGradient(conv.getGradient())) return false ; if (!cQPosition.Add( base )) return false ; layer_id++; }

然后我们转到循环的下一次迭代，创建解码器的新内层对象。

解码器所有内层的对象初始化成功后，我们替换指向误差梯度缓冲区的指针，并返回调用程序示意成功的布尔结果。

base = cResidual[iLayers * 3 - 1 ]; if (!SetGradient( base .getGradient())) return false ; SetOpenCL(OpenCL); return true ; }

应当补充的是，辅助数据缓冲区的初始化已移至单独的方法 CreateBuffers，我建议您自行研究。

该类及其所有方法的完整实现均可在附件中找到。

初始化内部对象之后，我们转到 feedForward 方法构造前馈通验算法。在该方法参数中，我们接收指向源数据对象的指针。

bool CNeuronMAFT::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { CNeuronBaseOCL *superpoints = NeuronOCL; int total_sp = cSuperPoints.Total(); for ( int i = 0 ; i < total_sp; i++) { if (!cSuperPoints[i] || !((CNeuronBaseOCL*)cSuperPoints[i]).FeedForward(superpoints)) return false ; superpoints = cSuperPoints[i]; }

我们在生成超点特征时立即使用生成的对象。为此，我们将用到嵌套模型 cSuperPoints。

该模型的最后一层是位置编码层。

接下来，我们配以位置编码生成可学习查询。

CNeuronBaseOCL *inputs = NULL ; for ( int i = 0 ; i < 2 ; i++) { inputs = cQuery[i + 1 ]; if (!inputs || !inputs.FeedForward(cQuery[i])) return false ; }

然后，我们创建局部变量来临时存储指向对象的指针。

CNeuronBaseOCL *query = NULL , *key = NULL , *value = NULL , *base = NULL ;

我们组织一个遍历解码器内层的循环。

for ( uint l = 0 ; l < iLayers; l++) { query = cQuery[l * 2 + 3 ]; if (!query || !query.FeedForward(inputs)) return false ; key = cQKey[l]; if (!key || !key.FeedForward(inputs)) return false ; value = cQValue[l]; if (! value || ! value .FeedForward(inputs)) return false ;

在此，我们首先为所用位置编码的可学习查询组织 自注意力 模块的操作。为此，我们首先生成必要的实体，并将其传递至多头注意力模块。

if (!AttentionOut(query, key, value , cScores[l * 2 ], cMHSelfAttentionOut[l], - 1 , iUnits, iHeads, iUnits, iHeads, iWindowKey, false )) return false ;

然后，我们伸缩获得的结果，并添加残差连接。

base = cSelfAttentionOut[l]; if (! base || ! base .FeedForward(cMHSelfAttentionOut[l])) return false ; value = cResidual[l * 3 ]; if (! value || !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), base .getOutput(), value .getOutput(), iWindow, true , 0 , 0 , 0 , 1 )) return false ; inputs = value ;

作为单独的线程，我们加入位置编码。

value = cQPosition[l * 2 ]; if (! value || !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), value .getOutput(),inputs.getOutput(), iWindow, false , 0 , 0 , 0 , 1 )) return false ;

之后，我们转到交叉注意力模块。但首先，我们定义相对位置偏差系数。

if (!CalcPositionBias( value .getOutput(), ((CNeuronLearnabledPE*)superpoints).GetPE(), cPositionBias[l], iUnits, iSPUnits, iWindow)) return false ;

接下来，我们据位置查询张量生成一个查询实体，同时参考位置编码。

query = cQuery[l * 2 + 4 ]; if (!query || !query.FeedForward(inputs)) return false ;

至于 键 和 值 实体的操作，则充满了细微差别。首先，新张量仅在必要时生成。

key = cSPKey[l / iLayersSP]; value = cSPValue[l / iLayersSP]; if (l % iLayersSP == 0 ) { if (!key || !key.FeedForward(superpoints)) return false ; if (! value || ! value .FeedForward(cSuperPoints[total_sp - 2 ])) return false ; }

其二，键实体是依据最后一个 cSuperPoints 层的数据生成的，其包含位置编码。为了生成 值，我们用到没有位置编码的倒数第二层。

我们将结果实体传递给多头注意力模块，无需用到位置偏差系数。

if (!AttentionOut(query, key, value , cScores[l * 2 + 1 ], cMHCrossAttentionOut[l], cPositionBias[l], iUnits, iHeads, iSPUnits, iSPHeads, iWindowKey, true )) return false ;

之后，我们伸缩获得的数据，并添加残差连接。

base = cCrossAttentionOut[l]; if (! base || ! base .FeedForward(cMHCrossAttentionOut[l])) return false ; value = cResidual[l * 3 + 1 ]; if (! value || !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), base .getOutput(), value .getOutput(), iWindow, true , 0 , 0 , 0 , 1 )) return false ; inputs = value ;

在解码器的末尾，我们经由前馈模块传递数据，后随残差连接。

base = cFeedForward[l * 2 ]; if (! base || ! base .FeedForward(inputs)) return false ; base = cFeedForward[l * 2 + 1 ]; if (! base || ! base .FeedForward(cFeedForward[l * 2 ])) return false ; value = cResidual[l * 3 + 2 ]; if (! value || !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), base .getOutput(), value .getOutput(), iWindow, true , 0 , 0 , 0 , 1 )) return false ; inputs = value ;

在该阶段，我们已完成了一个解码器层的操作，但我们仍要调整可学习查询的位置编码数据。为此，我们将基于得到的数据生成位置偏差，并将其添加到现有数值之中。

base = cQPosition[l * 2 + 1 ]; if (! base || ! base .FeedForward(inputs)) return false ; value = cQPosition[(l + 1 ) * 2 ]; query = cQPosition[l * 2 ]; if (! value || !SumAndNormilize(query.getOutput(), base .getOutput(), value .getOutput(), iWindow, false , 0 , 0 , 0 , 0.5 f)) return false ; }

现在我们可转去执行解码器下一个内层操作。

在成功执行解码器的所有内层操作之后，我们得到的结果，会是丰富的查询配上其细化位置的形式。我们将 2 个结果张量相加，并将它们传递至预测头。

value = cQPosition[iLayers * 2 ]; if (! value || !SumAndNormilize(inputs.getOutput(), value .getOutput(), Output, iWindow, true , 0 , 0 , 0 , 1 )) return false ; return true ; }

该方法返回一个布尔值，该值指示初始化过程的成功或失败。

据此，我们就完成了前馈通验的实现。现在我们继续开发反向传播算法，在 calcInputGradients 和 updateInputWeights 方法中实现。前者负责根据误差梯度对最终输出的贡献，在所有内部组件之间分派误差梯度。后者更新模型参数。

如您所知，梯度分派是相对于前馈通验的信息流，严格按照相反的顺序执行的。我鼓励您自行探索这些方法的实现。

该类及其所有方法的完整实现均可在附件中找到。

本文所用的模型架构，以及用来训练和与环境互动的所有程序，完全借鉴了我们以前的工作。事实上，我们针对环境状态编码器所做的唯一更改，只是修改了单个层的标识符。因此，我们不会在此详究它们。附件中还包含准备本文时所有程序类的完整代码。





3. 测试

在本文中，我们领略了 MAFT 方法，并利用 MQL5 实现了我们对所提议方式的愿景。现在，我们开始评估我们的工作成果。该模型将采用 MAFT 框架据真实历史数据上进行训练，随后测试经过训练的参与者政策。

如常，为了训练模型，我们采用 EURUSD 金融产品整个 2023 年的真实历史数据，以及 H1 时间帧。所有指标参数均按其默认值设置。

模型训练过程和相关工具，是从我们之前的文章中继承而来的。

训练后的参与者政策在 MetaTrader 5 策略测试器中依据 2024 年 1 月的历史数据进行了测试。所有其它参数保持不变。测试结果呈现如下。

测试期间的余额图显示出上升趋势，这显然是一个积极的结果。然而，该模型在整个测试期间只执行了 21 笔交易，其中 12 笔盈利。不幸的是，有限的交易数量无法给出模型在较长时间内有效的结论性评估。





结束语

在本文中，我们讨论了 免掩码变换器（MAFT）方法及其在算法交易中的应用。与传统的 Transformer 架构不同，MAFT 通过消除数据屏蔽和加速序列处理的需求来提供更高的计算效率。

测试结果确认，MAFT 能提升预测准确性，同时还降低了模型训练时间。

参考

文章中所用程序