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Connexus中的正文（第四部分）：添加HTTP请求正文

Connexus中的正文（第四部分）：添加HTTP请求正文

MetaTrader 5示例 |
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joaopedrodev
joaopedrodev

引言

本文是这一系列文章的延续，我们将构建一个名为Connexus的库。在第一篇文章中，我们了解了WebRequest函数的基本操作，理解了它的每个参数，并创建了一个示例代码，展示了这个函数的使用及其难点。在上一篇文章中，我们了解了请求的工作原理、请求的头部是什么以及如何使用头部来发起请求，并最终在库中开发了对不同头部的支持。

在API开发中，客户端与服务器之间的通信通过HTTP请求来发送必要的信息。如果头部就像是这种通信的信封，那么正文就是信件本身——包含你想要传输的实际数据。在今天的文章中，我们将探讨HTTP请求中正文的作用、其重要性以及如何使用Connexus正确配置它。让我们开始吧！


HTTP中的正文是什么？

在HTTP协议中，请求或响应的正文指的是正在发送或接收的实际内容。简单来说，正文是我们感兴趣的数据的存储位置，是我们想要发送到服务器或从服务器接收的数据。它是POST、PUT和PATH类型请求的主要组成部分，在这些请求中，需要发送诸如表单、JSON或XML格式的结构化数据，甚至是文件。在本系列文章中，主要关注的是使用JSON格式，这是调用API时最常用的一种格式，但要知道我们也可以发送其他格式的数据。

在GET类型的请求中通常没有正文，因为这种类型的请求用于查询数据，即接收信息而不是发送信息。通常，服务器会以包含请求结果的正文来响应这种类型的请求。然而，在POST请求中，正文是必不可少的，因为就是通过它将数据发送到服务器进行处理的。服务器可能会也可能不会以另一个正文来响应这种类型的请求。

HTTP正文用于在客户端和服务器之间传输信息，具体取决于请求的类型。它在涉及创建、更新甚至删除数据的操作中至关重要。因此，正文的主要功能是携带服务器需要处理的“实际内容”。没有它，HTTP将毫无用处！现在只需将其转换为字符数组：如果没有正文，HTTP通信将仅限于单纯的信息请求，而无法传输复杂数据或执行更复杂的操作。

现在我们已经理解了正文在HTTP通信中的作用，了解如何在请求中正确使用它是很重要的。根据您想要发送的数据类型，正文可以有不同的格式，例如JSON、XML或二进制数据（例如文件上传的情况）。现在让我们看一些实际例子。

  1. JSON正文：JSON（JavaScript对象表示法）格式在现代应用程序中最为常见，尤其是在REST API中。它轻量级、易于阅读，非常适合传输结构化数据，在使用MQL5中的HTTP时，将是使用最广泛的格式。让我们看看JSON如何用于请求正文中：

    {
  "type": "BUY",
  "symbol": "EURUSD",
  "price": 1.09223
  "volume": 0.01
  "tp": 1.09233
  "sl": 1.09213
}

    在本例中，我们将交易数据发送到服务器，以便服务器接收并处理这些数据，将其保存到数据库中，并生成包含账户交易绩效指标的仪表板，或者服务器也可以将交易数据重新发送到其他账户，创建一个交易复制系统。要使用这种正文，您必须在头部指定内容类型为JSON：

    内容类型：application/json

  1. 正文文本：在HTTP请求中发送数据的另一种常见方式是使用纯文本格式。这种格式因其简单性而具有优势。您只需写下想要发送的内容，无需遵循太多规则或约定，只要服务器支持所发送的内容即可。由于难以组织大量数据，不建议使用此格式发送数据。对于此类场景，最推荐的格式是JSON。让我们来看一个纯文本的示例：

    这是一个纯文本示例

    在这里，表单字段被连接起来，并用&分隔，每个值都被分配了一个特定的键。要使用这种格式，头部应设置为：

    内容类型：application/text-plain

    这是最古老的格式之一，但在各种应用程序中仍然广泛使用。我们的Connexus库将支持这种内容类型，允许开发人员选择最适合其用例的方法。


向HTTP请求添加正文

让我们通过一个实际示例来发送一个正文为JSON的请求，并检查服务器是否正确接收。为了进行这项检查，我们将继续使用在前几篇文章中已经提到的httpbin。从一开始，我将在Experts/Connexus/Test/TestBody.mq5文件夹中创建另一个名为TestBody.mq5的文件，并添加在上一篇文章中使用的简单POST请求。本文使用的所有文件都附在文末。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     TestBody.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Connexus/Data/Json.mqh>
#include <Connexus/URL/URL.mqh>
#include <Connexus/Header/HttpHeader.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- URL
   CURL url;
   url.Parse("https://httpbin.org");
   url.Path("post");
   
   //--- Data to be sent
   string method = "POST";
   char body_send[];
   
   //--- Headers that will be sent separated by "\n"
   CHttpHeader headers_send;
   headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)");
   headers_send.Add("Content-Type","application/json");
   
   //--- Data that will be received
   char body_receive[];
   string headers_receive;
   
   //--- Send request
   int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive);
   
   //--- Show response
   Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive));
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

请求的正文必须包含在 body_send 变量中，这是一个字符类型的数组。你可能会好奇，为什么不用字符串类型代替字符数组呢？字符串不是更适合发送JSON或文本吗？原因涉及灵活性、性能和兼容性等多个方面。以下是具体原因：

  • 数据类型灵活性：HTTP请求的正文可以包含各种类型的数据，例如文本、JSON、二进制（文件、图像）或其他格式。使用字符数组可以让函数接受任何类型的数据，无论是以文本还是二进制形式表示。如果正文包含文件（图像、音频等），则需要将其作为字节数组进行处理，这可以直接在字符数组中完成。而字符串仅适用于纯文本数据，这限制了函数在处理二进制内容场景中的使用。
  • 性能：字符数组在低级别数据操作方面更为高效。由于它们不涉及动态字符串管理的开销（例如内存分配和重新分配），它们能够让网络代码更接近硬件，这对于需要高性能的应用（如大文件传输或低延迟请求）至关重要。在发送包含大图像文件的请求时，使用字符数组可以避免将二进制内容转换为字符串，从而节省CPU周期。
  • HTTP协议兼容性：HTTP协议在通过网络传输数据时直接使用字节。字符数组（即字节序列）更好地反映了协议的这种底层行为。因此，使用字符数组可以让HTTP请求函数与网络层处理和传输数据的方式保持一致。

在涉及二进制数据或大量数据的场景中，使用字符数组作为HTTP请求的正文具有更高的灵活性、性能和兼容性。它允许函数直接处理数据的最基本形式（字节），避免了使用字符串所带来的开销和限制，因为字符串更适合用于文本数据。

现在我们已经理解了这一点，让我们为这个请求添加一个正文，为此我们将使用 StringToCharArray() 函数，让我们看看文档对这个函数的说明：

参数
类型
说明
text_string
string
想要复制的字符串。
array[]
char[]
无符号字符（uchar）类型的数组。
start
int
复制开始的位置默认 - 0
count
int
要复制的数组元素数量。定义结果字符串的长度。默认值是 -1，这意味着复制到数组末尾，或者直到遇到终止符 0。终止符 0 也会被复制到目标数组中，在这种情况下，如果需要，动态数组的大小可以增加到字符串的长度。如果动态数组的大小超过了字符串的长度，数组的大小不会被减少。
codepage
uint 代码页的值。在将字符串变量转换为字符类型数组以及反之，MQL5 默认使用当前 Windows 操作系统的 ANSI 编码（CP_ACP）。如果您想指定其他类型的编码，可以通过此参数设置。

下表列出了一些最流行的代码页的内部常量。未指定的代码页可以使用相应的代码页编号来指定。

常量
说明
CP_ACP
0
 当前Windows ANSI代码页。
CP_OEMCP
1 当前系统的OEM代码页。
CP_MACCP
2 当前系统的Macintosh代码页。这个值主要用于早期编写的程序代码中，现在已基本没有用途，因为现代的Macintosh计算机使用Unicode进行编码。
CP_THREAD_ACP
3 当前进程的Windows ANSI 代码页。
CP_SYMBOL
42 系统代码页
CP_UTF7
65000 UTF-7 代码页。
CP_UTF8
 65001 UTF-8 代码页。

对于大多数API，我们将使用UTF-8，这是一种用于电子邮件、网页等的标准编码类型。因此，让我们添加一个遵循UTF-8编码的JSON格式的正文： 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Data to be sent
   string method = "POST";
   CJson body;
   body["type"] = "BUY";
   body["symbol"] = "EURUSD";
   body["price"] = 1.09223;
   body["volume"] = 0.01;
   body["tp"] = 1.09233;
   body["sl"] = 1.09213;
   //--- {"price": 1.09223,"sl": 1.09213,"symbol": "EURUSD","tp": 1.09233,"type": "BUY","volume": 0.01}
   
   //--- Char that will be sent
   char body_send[];
   
   //--- Convert string to char (UTF8)
   StringToCharArray(body.Serialize(),body_send,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8);
   
   //--- Show char array
   ArrayPrint(body_send);
         
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

当你运行这段代码时，工具栏中会显示：

toolbox | experts

请注意，在数组的最后一个位置我们有一个值为“0”，这可能会在服务器读取请求正文时引发问题。为了避免这种情况，我们将使用ArrayRemove()ArraySize()函数移除数组的最后一个位置。 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Data to be sent
   string method = "POST";
   CJson body;
   body["type"] = "BUY";
   body["symbol"] = "EURUSD";
   body["price"] = 1.09223;
   body["volume"] = 0.01;
   body["tp"] = 1.09233;
   body["sl"] = 1.09213;
   //--- {"price": 1.09223,"sl": 1.09213,"symbol": "EURUSD","tp": 1.09233,"type": "BUY","volume": 0.01}
   
   //--- Char that will be sent
   char body_send[];
   
   //--- Convert string to char (UTF8)
   StringToCharArray(body.Serialize(),body_send,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8);
   ArrayRemove(body_send,ArraySize(body_send)-1);
   
   //--- Show char array
   ArrayPrint(body_send);
         
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

当你再次运行时，工具栏中会显示：

toolbox | experts

现在我们已经解决了这个小问题，让我们将这个正文实际添加到一个HTTP请求中： 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- URL
   CURL url;
   url.Parse("https://httpbin.org");
   url.Path("post");
   
   //--- Data to be sent
   string method = "POST";
   CJson body;
   body["type"] = "BUY";
   body["symbol"] = "EURUSD";
   body["price"] = 1.09223;
   body["volume"] = 0.01;
   body["tp"] = 1.09233;
   body["sl"] = 1.09213;
   char body_send[];
   StringToCharArray(body.Serialize(),body_send,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8);
   ArrayRemove(body_send,ArraySize(body_send)-1);
   
   //--- Headers that will be sent separated by "\n"
   CHttpHeader headers_send;
   headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)");
   headers_send.Add("Content-Type","application/json");
   
   //--- Data that will be received
   char body_receive[];
   string headers_receive;
   
   //--- Send request
   int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive);
   
   //--- Show response
   Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive));
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

当运行这段代码时，我们将会从httpbin中得到如下响应： 

Respose: {
  "args": {}, 
  "data": "{\"type\":\"BUY\",\"symbol\":\"EURUSD\",\"price\":1.09223000,\"volume\":0.01000000,\"tp\":1.09233000,\"sl\":1.09213000}", 
  "files": {}, 
  "form": {}, 
  "headers": {
    "Accept": "*/*", 
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate", 
    "Accept-Language": "pt,en;q=0.5", 
    "Content-Length": "103", 
    "Content-Type": "text/plain", 
    "Host": "httpbin.org", 
    "User-Agent": "Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)", 
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-67081b9c-3def4b1527d04edc1511cc6b"
  }, 
  "json": {
    "price": 1.09223, 
    "sl": 1.09213, 
    "symbol": "EURUSD", 
    "tp": 1.09233, 
    "type": "BUY", 
    "volume": 0.01
  }, 
  "origin": "189.74.63.39", 
  "url": "https://httpbin.org/post"
}

请注意两个有趣的地方，第一个是“data”字段包含了我们以字符串格式在正文中发送的JSON，这意味着服务器能够接收并正确解释所发送的数据。另一个需要注意的地方是，“json”字段包含了我们发送的JSON，再次证明服务器正确接收了数据。运行完美！


创建CHttpBody类

既然我们已经了解了正文的工作原理、用途以及如何使用它，让我们在Connexus库中创建一个用于处理请求正文的类。这个类将被命名为CHttpBody，它将拥有用于处理正文的方法，能够添加、更新或删除数据。还将能够定义所使用的编码（默认为UTF-8）。

让我们在Include/Connexus/Header/HttpBody.mqh文件夹中创建一个名为HttpBody.mqh的新文件。创建文件时，它最初看起来会类似于这样：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     HttpBody.mqh |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CHttpBody                                                |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : CHttpBody                                          |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Responsible for organizing and storing the body of |
//|               a request.                                         |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CHttpBody
  {
public:
                     CHttpBody(void);
                    ~CHttpBody(void);

  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CHttpBody::CHttpBody(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CHttpBody::~CHttpBody(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+

让我们定义几个类的私有属性，它们是：

  • m_body：将以字符数组的形式存储请求正文。
  • m_codepage：用于存储所定义的编码。
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include the file CJson class                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "../Data/Json.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CHttpBody                                                |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : CHttpBody                                          |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Responsible for organizing and storing the body of |
//|               a request.                                         |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CHttpBody
  {
private:
   
   char              m_body[];                           // Will store the request body as a char array
   uint              m_codepage;                         // Used to store the defined encoding
  };;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CHttpBody::CHttpBody(void)
  {
   m_codepage = CP_UTF8;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

现在让我们定义一些公共方法来处理请求正文：

  • 向正文中添加数据
    • AddString(string data)：向请求正文中添加文本字符串。
    • AddJson(CJson data)：向正文中添加JSON格式的数据。这可能涉及将JSON对象转换为格式化的字符串。
    • AddBinary(char &data[])：允许你直接向请求正文中添加二进制数据（如文件）。
  • 从正文中移除数据
    • Clear(void)：从请求正文中移除所有内容，让你可以从头开始。
  • 获取正文的内容
    • GetAsString(void)：将请求正文作为字符串返回。
    • GetAsJson(void)：将请求正文转换为JSON对象，当正文包含结构化数据时非常有用。GetAsChar(char &body[])：将正文作为字节数组返回，适用于处理二进制数据。
  • 检查正文大小
    • GetSize(void)：返回请求正文的大小，通常以字节为单位。
  • 编码
    • GetCodePage(void)：返回所定义的代码页
    • SetCodePage(uint codepage)：设置要使用的代码页

让我们将这些方法添加到类中，最终它将看起来像这样：

//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CHttpBody                                                |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : CHttpBody                                          |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Responsible for organizing and storing the body of |
//|               a request.                                         |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CHttpBody
  {
private:
   
   char              m_body[];                           // Will store the request body as a char array
   uint              m_codepage;                         // Used to store the defined encoding
   
public:
                     CHttpBody(void);
                    ~CHttpBody(void);

   //--- Add data to the body
   void              AddString(string data);             // Adds a text string to the request body
   void              AddJson(CJson &data);               // Adds data in JSON format to the body
   void              AddBinary(char &data[]);            // Allows you to add binary data
   
   //--- Clear the body
   void              Clear(void);                        // Remove all body content
   
   //--- Gets the body content
   string            GetAsString(void);                  // Returns the request body as a string
   CJson             GetAsJson(void);                    // Converts the request body into a JSON object, useful when the body contains structured data
   void              GetAsBinary(char &body[]);          // Returns the body as an array of bytes, useful for working with binary data
   
   //--- Size in bytes
   int               GetSize(void);                      // Returns the size of the request body, usually in bytes
   
   //--- Codepage
   uint              GetCodePage(void);                  // Returns the defined codepage
   void              SetCodePage(uint codepage);         // Defines the codepage to be used
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CHttpBody::CHttpBody(void)
  {
   m_codepage = CP_UTF8;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CHttpBody::~CHttpBody(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adds a text string to the request body                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpBody::AddString(string data)
  {
   StringToCharArray(data,m_body,this.GetSize()-1,WHOLE_ARRAY,m_codepage);
   ArrayRemove(m_body,this.GetSize()-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adds data in JSON format to the body                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpBody::AddJson(CJson &data)
  {
   this.AddString(data.Serialize());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Allows you to add binary data                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpBody::AddBinary(char &data[])
  {
   ArrayCopy(m_body,data);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remove all body content                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpBody::Clear(void)
  {
   ArrayFree(m_body);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the request body as a string                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string CHttpBody::GetAsString(void)
  {
   return(CharArrayToString(m_body,0,WHOLE_ARRAY,m_codepage));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Converts the request body into a JSON object, useful when the    |
//| body contains structured data                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
CJson CHttpBody::GetAsJson(void)
  {
   CJson json;
   json.Deserialize(this.GetAsString());
   return(json);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the body as an array of bytes, useful for working with   |
//| binary data                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpBody::GetAsBinary(char &body[])
  {
   ArrayCopy(body,m_body);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the size of the request body, usually in bytes           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CHttpBody::GetSize(void)
  {
   return(ArraySize(m_body));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the defined codepage                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
uint CHttpBody::GetCodePage(void)
  {
   return(m_codepage);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Defines the codepage to be used                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpBody::SetCodePage(uint codepage)
  {
   m_codepage = codepage;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

这些方法简单直接——最长的也不过三行代码。然而，不要被它们的简单性所迷惑。它们极其有用，将显著减少你的库中的代码行数。它们不仅会使你的代码更加简洁，还会使你的库更容易使用和维护。


测试

让我们继续进行测试，看看这个类的表现如何。我将使用文章开头提到的同一个文件，TestBody.mq5。

{
  "type": "BUY",
  "symbol": "EURUSD",
  "price": 1.09223
  "volume": 0.01
  "tp": 1.09233
  "sl": 1.09213
}

在这个测试中，我们将这个JSON添加到POST请求的正文中。我们将使用以下数据创建JSON对象：

CJson body_json;
body_json["type"] = "BUY";
body_json["symbol"] = "EURUSD";
body_json["price"] = 1.09223;
body_json["volume"] = 0.01;
body_json["tp"] = 1.09233;
body_json["sl"] = 1.09213;

让我们创建一个CHttpBody类的实例，并将这个JSON添加到其中： 

CHttpBody body;
body.AddJson(body_json);

完成！现在只需将其转换为字符数组： 

//--- Body in char array
char body_send[];
body.GetAsBinary(body_send);

就这么简单，我们毫无困难地将JSON添加到了请求中。在库开发完成之后，这最后一步将不再必要，因为我们仍然处于开发阶段，目前我们还需要手动完成所有操作。最终，代码将如下所示： 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- URL
   CURL url;
   url.Parse("https://httpbin.org");
   url.Path("post");
   
   //--- Data to be sent
   string method = "POST";
   CJson body_json;
   body_json["type"] = "BUY";
   body_json["symbol"] = "EURUSD";
   body_json["price"] = 1.09223;
   body_json["volume"] = 0.01;
   body_json["tp"] = 1.09233;
   body_json["sl"] = 1.09213;
   CHttpBody body;
   body.AddJson(body_json);
   
   //--- Body in char array
   char body_send[];
   body.GetAsBinary(body_send);
   
   //--- Headers that will be sent separated by "\n"
   CHttpHeader headers_send;
   headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)");
   headers_send.Add("Content-Type","application/json");
   
   //--- Data that will be received
   char body_receive[];
   string headers_receive;
   
   //--- Send request
   int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive);
   
   //--- Show response
   Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive));
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
运行结果如下： 
Respose: {
  "args": {}, 
  "data": "{\"type\":\"BUY\",\"symbol\":\"EURUSD\",\"price\":1.09223000,\"volume\":0.01000000,\"tp\":1.09233000,\"sl\":1.09213000}", 
  "files": {}, 
  "form": {}, 
  "headers": {
    "Accept": "*/*", 
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate", 
    "Accept-Language": "pt,en;q=0.5", 
    "Content-Length": "103", 
    "Content-Type": "application/json", 
    "Host": "httpbin.org", 
    "User-Agent": "Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)", 
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-670902d1-5a796b1e1fe2053f18a07654"
  }, 
  "json": {
    "price": 1.09223, 
    "sl": 1.09213, 
    "symbol": "EURUSD", 
    "tp": 1.09233, 
    "type": "BUY", 
    "volume": 0.01
  }, 
  "origin": "189.74.63.39", 
  "url": "https://httpbin.org/post"
}

请注意，“data”和“json”字段中包含了一个对象，这意味着服务器正确接收了我们在正文中发送的数据。如果你想要发送未经格式化的纯文本正文，只需将其作为字符串插入到CHttpBody类中，并将头部更改为text/plain，正如我们在上一篇文章中看到的那样： 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- URL
   CURL url;
   url.Parse("https://httpbin.org");
   url.Path("post");
   
   //--- Data to be sent
   string method = "POST";
   CHttpBody body;
   body.AddString("My simple text");
   
   //--- Body in char array
   char body_send[];
   body.GetAsBinary(body_send);
   
   //--- Headers that will be sent separated by "\n"
   CHttpHeader headers_send;
   headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)");
   headers_send.Add("Content-Type","text/plain");
   
   //--- Data that will be received
   char body_receive[];
   string headers_receive;
   
   //--- Send request
   int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive);
   
   //--- Show response
   Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive));
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


结论

在本文中，我们探讨了 HTTP 请求中正文的概念，展示了它在客户端和服务器之间数据传输中的基本作用。我们了解到正文是我们放置要发送数据的部分，它可以以不同的方式格式化，例如 JSON、XML 甚至文件，但我们更多地探讨了 JSON 的使用，JSON 是在 API 上下文中使用最广泛的，这也是我们目前关注的重点。此外，我们讨论了每种正文类型所需的请求头，以确保服务器正确解释请求。

我们还介绍了 Connexus 库中 CHttpBody 类的创建，该类将负责简化请求正文的处理工作。这个类允许轻松地操作要发送的数据，而无需担心低级格式化（字节）。

在系列文章的下一篇中，我们将更深入地探讨 HTTP 协议的操作，探索一些方法，例如 GET、POST、PUT、DELETE 等。我们还将讨论 HTTP 状态码，例如 200（OK），也许是网络上最著名的，404（未找到）以及其他如 500（内部服务器错误）等，以及它们对客户端-服务器通信意味着什么。敬请关注！

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/16098

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joaopedrodev
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最近评论 | 前往讨论 (2)
yucong tang
yucong tang | 4 6月 2025 在 22:37
如何发送中文内容？中文内容乱码。
joaopedrodev
joaopedrodev | 10 9月 2025 在 23:38
问题通常不在于中文内容本身，而在于用于发送和解释 HTTP 请求正文的字符编码。理想情况下，应使用 UTF-8，因为它与 ASCII 兼容并支持所有汉字。此外，确保 Content-Type 标头指定了 charset=utf-8，并且服务器也配置为以该格式解释内容也很重要。
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