Connexus中的正文（第四部分）：添加HTTP请求正文
引言
本文是这一系列文章的延续，我们将构建一个名为Connexus的库。在第一篇文章中，我们了解了WebRequest函数的基本操作，理解了它的每个参数，并创建了一个示例代码，展示了这个函数的使用及其难点。在上一篇文章中，我们了解了请求的工作原理、请求的头部是什么以及如何使用头部来发起请求，并最终在库中开发了对不同头部的支持。
在API开发中，客户端与服务器之间的通信通过HTTP请求来发送必要的信息。如果头部就像是这种通信的信封，那么正文就是信件本身——包含你想要传输的实际数据。在今天的文章中，我们将探讨HTTP请求中正文的作用、其重要性以及如何使用Connexus正确配置它。让我们开始吧！
HTTP中的正文是什么？
在HTTP协议中，请求或响应的正文指的是正在发送或接收的实际内容。简单来说，正文是我们感兴趣的数据的存储位置，是我们想要发送到服务器或从服务器接收的数据。它是POST、PUT和PATH类型请求的主要组成部分，在这些请求中，需要发送诸如表单、JSON或XML格式的结构化数据，甚至是文件。在本系列文章中，主要关注的是使用JSON格式，这是调用API时最常用的一种格式，但要知道我们也可以发送其他格式的数据。
在GET类型的请求中通常没有正文，因为这种类型的请求用于查询数据，即接收信息而不是发送信息。通常，服务器会以包含请求结果的正文来响应这种类型的请求。然而，在POST请求中，正文是必不可少的，因为就是通过它将数据发送到服务器进行处理的。服务器可能会也可能不会以另一个正文来响应这种类型的请求。
HTTP正文用于在客户端和服务器之间传输信息，具体取决于请求的类型。它在涉及创建、更新甚至删除数据的操作中至关重要。因此，正文的主要功能是携带服务器需要处理的“实际内容”。没有它，HTTP将毫无用处！现在只需将其转换为字符数组：如果没有正文，HTTP通信将仅限于单纯的信息请求，而无法传输复杂数据或执行更复杂的操作。
现在我们已经理解了正文在HTTP通信中的作用，了解如何在请求中正确使用它是很重要的。根据您想要发送的数据类型，正文可以有不同的格式，例如JSON、XML或二进制数据（例如文件上传的情况）。现在让我们看一些实际例子。
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JSON正文：JSON（JavaScript对象表示法）格式在现代应用程序中最为常见，尤其是在REST API中。它轻量级、易于阅读，非常适合传输结构化数据，在使用MQL5中的HTTP时，将是使用最广泛的格式。让我们看看JSON如何用于请求正文中：
{ "type": "BUY", "symbol": "EURUSD", "price": 1.09223 "volume": 0.01 "tp": 1.09233 "sl": 1.09213 }
在本例中，我们将交易数据发送到服务器，以便服务器接收并处理这些数据，将其保存到数据库中，并生成包含账户交易绩效指标的仪表板，或者服务器也可以将交易数据重新发送到其他账户，创建一个交易复制系统。要使用这种正文，您必须在头部指定内容类型为JSON：
内容类型：application/json
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正文文本：在HTTP请求中发送数据的另一种常见方式是使用纯文本格式。这种格式因其简单性而具有优势。您只需写下想要发送的内容，无需遵循太多规则或约定，只要服务器支持所发送的内容即可。由于难以组织大量数据，不建议使用此格式发送数据。对于此类场景，最推荐的格式是JSON。让我们来看一个纯文本的示例：
这是一个纯文本示例
在这里，表单字段被连接起来，并用&分隔，每个值都被分配了一个特定的键。要使用这种格式，头部应设置为：
内容类型：application/text-plain
这是最古老的格式之一，但在各种应用程序中仍然广泛使用。我们的Connexus库将支持这种内容类型，允许开发人员选择最适合其用例的方法。
向HTTP请求添加正文
让我们通过一个实际示例来发送一个正文为JSON的请求，并检查服务器是否正确接收。为了进行这项检查，我们将继续使用在前几篇文章中已经提到的httpbin。从一开始，我将在Experts/Connexus/Test/TestBody.mq5文件夹中创建另一个名为TestBody.mq5的文件，并添加在上一篇文章中使用的简单POST请求。本文使用的所有文件都附在文末。
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestBody.mq5 | //| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Connexus/Data/Json.mqh> #include <Connexus/URL/URL.mqh> #include <Connexus/Header/HttpHeader.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- URL CURL url; url.Parse("https://httpbin.org"); url.Path("post"); //--- Data to be sent string method = "POST"; char body_send[]; //--- Headers that will be sent separated by "\n" CHttpHeader headers_send; headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)"); headers_send.Add("Content-Type","application/json"); //--- Data that will be received char body_receive[]; string headers_receive; //--- Send request int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive); //--- Show response Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive)); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
请求的正文必须包含在 body_send 变量中，这是一个字符类型的数组。你可能会好奇，为什么不用字符串类型代替字符数组呢？字符串不是更适合发送JSON或文本吗？原因涉及灵活性、性能和兼容性等多个方面。以下是具体原因：
- 数据类型灵活性：HTTP请求的正文可以包含各种类型的数据，例如文本、JSON、二进制（文件、图像）或其他格式。使用字符数组可以让函数接受任何类型的数据，无论是以文本还是二进制形式表示。如果正文包含文件（图像、音频等），则需要将其作为字节数组进行处理，这可以直接在字符数组中完成。而字符串仅适用于纯文本数据，这限制了函数在处理二进制内容场景中的使用。
- 性能：字符数组在低级别数据操作方面更为高效。由于它们不涉及动态字符串管理的开销（例如内存分配和重新分配），它们能够让网络代码更接近硬件，这对于需要高性能的应用（如大文件传输或低延迟请求）至关重要。在发送包含大图像文件的请求时，使用字符数组可以避免将二进制内容转换为字符串，从而节省CPU周期。
- HTTP协议兼容性：HTTP协议在通过网络传输数据时直接使用字节。字符数组（即字节序列）更好地反映了协议的这种底层行为。因此，使用字符数组可以让HTTP请求函数与网络层处理和传输数据的方式保持一致。
在涉及二进制数据或大量数据的场景中，使用字符数组作为HTTP请求的正文具有更高的灵活性、性能和兼容性。它允许函数直接处理数据的最基本形式（字节），避免了使用字符串所带来的开销和限制，因为字符串更适合用于文本数据。
现在我们已经理解了这一点，让我们为这个请求添加一个正文，为此我们将使用 StringToCharArray() 函数，让我们看看文档对这个函数的说明：
|参数
|类型
|说明
|text_string
|string
|想要复制的字符串。
|array[]
|char[]
|无符号字符（uchar）类型的数组。
|start
|int
|复制开始的位置默认 - 0
|count
|int
|要复制的数组元素数量。定义结果字符串的长度。默认值是 -1，这意味着复制到数组末尾，或者直到遇到终止符 0。终止符 0 也会被复制到目标数组中，在这种情况下，如果需要，动态数组的大小可以增加到字符串的长度。如果动态数组的大小超过了字符串的长度，数组的大小不会被减少。
|codepage
|uint
|代码页的值。在将字符串变量转换为字符类型数组以及反之，MQL5 默认使用当前 Windows 操作系统的 ANSI 编码（CP_ACP）。如果您想指定其他类型的编码，可以通过此参数设置。
下表列出了一些最流行的代码页的内部常量。未指定的代码页可以使用相应的代码页编号来指定。
|常量
|值
|说明
|CP_ACP
|0
|当前Windows ANSI代码页。
|CP_OEMCP
|1
|当前系统的OEM代码页。
|CP_MACCP
|2
|当前系统的Macintosh代码页。这个值主要用于早期编写的程序代码中，现在已基本没有用途，因为现代的Macintosh计算机使用Unicode进行编码。
|CP_THREAD_ACP
|3
|当前进程的Windows ANSI 代码页。
|CP_SYMBOL
|42
|系统代码页
|CP_UTF7
|65000
|UTF-7 代码页。
|CP_UTF8
|65001
|UTF-8 代码页。
对于大多数API，我们将使用UTF-8，这是一种用于电子邮件、网页等的标准编码类型。因此，让我们添加一个遵循UTF-8编码的JSON格式的正文：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Data to be sent string method = "POST"; CJson body; body["type"] = "BUY"; body["symbol"] = "EURUSD"; body["price"] = 1.09223; body["volume"] = 0.01; body["tp"] = 1.09233; body["sl"] = 1.09213; //--- {"price": 1.09223,"sl": 1.09213,"symbol": "EURUSD","tp": 1.09233,"type": "BUY","volume": 0.01} //--- Char that will be sent char body_send[]; //--- Convert string to char (UTF8) StringToCharArray(body.Serialize(),body_send,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8); //--- Show char array ArrayPrint(body_send); return(INIT_SUCCEEDED); }
当你运行这段代码时，工具栏中会显示：
请注意，在数组的最后一个位置我们有一个值为“0”，这可能会在服务器读取请求正文时引发问题。为了避免这种情况，我们将使用ArrayRemove()和ArraySize()函数移除数组的最后一个位置。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Data to be sent string method = "POST"; CJson body; body["type"] = "BUY"; body["symbol"] = "EURUSD"; body["price"] = 1.09223; body["volume"] = 0.01; body["tp"] = 1.09233; body["sl"] = 1.09213; //--- {"price": 1.09223,"sl": 1.09213,"symbol": "EURUSD","tp": 1.09233,"type": "BUY","volume": 0.01} //--- Char that will be sent char body_send[]; //--- Convert string to char (UTF8) StringToCharArray(body.Serialize(),body_send,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8); ArrayRemove(body_send,ArraySize(body_send)-1); //--- Show char array ArrayPrint(body_send); return(INIT_SUCCEEDED); }
当你再次运行时，工具栏中会显示：
现在我们已经解决了这个小问题，让我们将这个正文实际添加到一个HTTP请求中：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- URL CURL url; url.Parse("https://httpbin.org"); url.Path("post"); //--- Data to be sent string method = "POST"; CJson body; body["type"] = "BUY"; body["symbol"] = "EURUSD"; body["price"] = 1.09223; body["volume"] = 0.01; body["tp"] = 1.09233; body["sl"] = 1.09213; char body_send[]; StringToCharArray(body.Serialize(),body_send,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8); ArrayRemove(body_send,ArraySize(body_send)-1); //--- Headers that will be sent separated by "\n" CHttpHeader headers_send; headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)"); headers_send.Add("Content-Type","application/json"); //--- Data that will be received char body_receive[]; string headers_receive; //--- Send request int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive); //--- Show response Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive)); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
当运行这段代码时，我们将会从httpbin中得到如下响应：
Respose: { "args": {}, "data": "{\"type\":\"BUY\",\"symbol\":\"EURUSD\",\"price\":1.09223000,\"volume\":0.01000000,\"tp\":1.09233000,\"sl\":1.09213000}", "files": {}, "form": {}, "headers": { "Accept": "*/*", "Accept-Encoding": "gzip, deflate", "Accept-Language": "pt,en;q=0.5", "Content-Length": "103", "Content-Type": "text/plain", "Host": "httpbin.org", "User-Agent": "Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)", "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-67081b9c-3def4b1527d04edc1511cc6b" }, "json": { "price": 1.09223, "sl": 1.09213, "symbol": "EURUSD", "tp": 1.09233, "type": "BUY", "volume": 0.01 }, "origin": "189.74.63.39", "url": "https://httpbin.org/post" }
请注意两个有趣的地方，第一个是“data”字段包含了我们以字符串格式在正文中发送的JSON，这意味着服务器能够接收并正确解释所发送的数据。另一个需要注意的地方是，“json”字段包含了我们发送的JSON，再次证明服务器正确接收了数据。运行完美！
创建CHttpBody类
既然我们已经了解了正文的工作原理、用途以及如何使用它，让我们在Connexus库中创建一个用于处理请求正文的类。这个类将被命名为CHttpBody，它将拥有用于处理正文的方法，能够添加、更新或删除数据。还将能够定义所使用的编码（默认为UTF-8）。
让我们在Include/Connexus/Header/HttpBody.mqh文件夹中创建一个名为HttpBody.mqh的新文件。创建文件时，它最初看起来会类似于这样：
//+------------------------------------------------------------------+ //| HttpBody.mqh | //| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| class : CHttpBody | //| | //| [PROPERTY] | //| Name : CHttpBody | //| Heritage : No heritage | //| Description : Responsible for organizing and storing the body of | //| a request. | //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CHttpBody { public: CHttpBody(void); ~CHttpBody(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CHttpBody::CHttpBody(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CHttpBody::~CHttpBody(void) { } //+------------------------------------------------------------------+
让我们定义几个类的私有属性，它们是：
- m_body：将以字符数组的形式存储请求正文。
- m_codepage：用于存储所定义的编码。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Include the file CJson class | //+------------------------------------------------------------------+ #include "../Data/Json.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| class : CHttpBody | //| | //| [PROPERTY] | //| Name : CHttpBody | //| Heritage : No heritage | //| Description : Responsible for organizing and storing the body of | //| a request. | //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CHttpBody { private: char m_body[]; // Will store the request body as a char array uint m_codepage; // Used to store the defined encoding };; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CHttpBody::CHttpBody(void) { m_codepage = CP_UTF8; } //+------------------------------------------------------------------+
现在让我们定义一些公共方法来处理请求正文：
- 向正文中添加数据
- AddString(string data)：向请求正文中添加文本字符串。
- AddJson(CJson data)：向正文中添加JSON格式的数据。这可能涉及将JSON对象转换为格式化的字符串。
- AddBinary(char &data[])：允许你直接向请求正文中添加二进制数据（如文件）。
- 从正文中移除数据
- Clear(void)：从请求正文中移除所有内容，让你可以从头开始。
- 获取正文的内容
- GetAsString(void)：将请求正文作为字符串返回。
- GetAsJson(void)：将请求正文转换为JSON对象，当正文包含结构化数据时非常有用。GetAsChar(char &body[])：将正文作为字节数组返回，适用于处理二进制数据。
- 检查正文大小
- GetSize(void)：返回请求正文的大小，通常以字节为单位。
- 编码
- GetCodePage(void)：返回所定义的代码页
- SetCodePage(uint codepage)：设置要使用的代码页
让我们将这些方法添加到类中，最终它将看起来像这样：
//+------------------------------------------------------------------+ //| class : CHttpBody | //| | //| [PROPERTY] | //| Name : CHttpBody | //| Heritage : No heritage | //| Description : Responsible for organizing and storing the body of | //| a request. | //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CHttpBody { private: char m_body[]; // Will store the request body as a char array uint m_codepage; // Used to store the defined encoding public: CHttpBody(void); ~CHttpBody(void); //--- Add data to the body void AddString(string data); // Adds a text string to the request body void AddJson(CJson &data); // Adds data in JSON format to the body void AddBinary(char &data[]); // Allows you to add binary data //--- Clear the body void Clear(void); // Remove all body content //--- Gets the body content string GetAsString(void); // Returns the request body as a string CJson GetAsJson(void); // Converts the request body into a JSON object, useful when the body contains structured data void GetAsBinary(char &body[]); // Returns the body as an array of bytes, useful for working with binary data //--- Size in bytes int GetSize(void); // Returns the size of the request body, usually in bytes //--- Codepage uint GetCodePage(void); // Returns the defined codepage void SetCodePage(uint codepage); // Defines the codepage to be used }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CHttpBody::CHttpBody(void) { m_codepage = CP_UTF8; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CHttpBody::~CHttpBody(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Adds a text string to the request body | //+------------------------------------------------------------------+ void CHttpBody::AddString(string data) { StringToCharArray(data,m_body,this.GetSize()-1,WHOLE_ARRAY,m_codepage); ArrayRemove(m_body,this.GetSize()-1); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Adds data in JSON format to the body | //+------------------------------------------------------------------+ void CHttpBody::AddJson(CJson &data) { this.AddString(data.Serialize()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Allows you to add binary data | //+------------------------------------------------------------------+ void CHttpBody::AddBinary(char &data[]) { ArrayCopy(m_body,data); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Remove all body content | //+------------------------------------------------------------------+ void CHttpBody::Clear(void) { ArrayFree(m_body); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns the request body as a string | //+------------------------------------------------------------------+ string CHttpBody::GetAsString(void) { return(CharArrayToString(m_body,0,WHOLE_ARRAY,m_codepage)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Converts the request body into a JSON object, useful when the | //| body contains structured data | //+------------------------------------------------------------------+ CJson CHttpBody::GetAsJson(void) { CJson json; json.Deserialize(this.GetAsString()); return(json); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns the body as an array of bytes, useful for working with | //| binary data | //+------------------------------------------------------------------+ void CHttpBody::GetAsBinary(char &body[]) { ArrayCopy(body,m_body); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns the size of the request body, usually in bytes | //+------------------------------------------------------------------+ int CHttpBody::GetSize(void) { return(ArraySize(m_body)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns the defined codepage | //+------------------------------------------------------------------+ uint CHttpBody::GetCodePage(void) { return(m_codepage); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Defines the codepage to be used | //+------------------------------------------------------------------+ void CHttpBody::SetCodePage(uint codepage) { m_codepage = codepage; } //+------------------------------------------------------------------+
这些方法简单直接——最长的也不过三行代码。然而，不要被它们的简单性所迷惑。它们极其有用，将显著减少你的库中的代码行数。它们不仅会使你的代码更加简洁，还会使你的库更容易使用和维护。
测试
让我们继续进行测试，看看这个类的表现如何。我将使用文章开头提到的同一个文件，TestBody.mq5。
{ "type": "BUY", "symbol": "EURUSD", "price": 1.09223 "volume": 0.01 "tp": 1.09233 "sl": 1.09213 }
在这个测试中，我们将这个JSON添加到POST请求的正文中。我们将使用以下数据创建JSON对象：
CJson body_json; body_json["type"] = "BUY"; body_json["symbol"] = "EURUSD"; body_json["price"] = 1.09223; body_json["volume"] = 0.01; body_json["tp"] = 1.09233; body_json["sl"] = 1.09213;
让我们创建一个CHttpBody类的实例，并将这个JSON添加到其中：
CHttpBody body; body.AddJson(body_json);
完成！现在只需将其转换为字符数组：
//--- Body in char array char body_send[]; body.GetAsBinary(body_send);
就这么简单，我们毫无困难地将JSON添加到了请求中。在库开发完成之后，这最后一步将不再必要，因为我们仍然处于开发阶段，目前我们还需要手动完成所有操作。最终，代码将如下所示：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- URL CURL url; url.Parse("https://httpbin.org"); url.Path("post"); //--- Data to be sent string method = "POST"; CJson body_json; body_json["type"] = "BUY"; body_json["symbol"] = "EURUSD"; body_json["price"] = 1.09223; body_json["volume"] = 0.01; body_json["tp"] = 1.09233; body_json["sl"] = 1.09213; CHttpBody body; body.AddJson(body_json); //--- Body in char array char body_send[]; body.GetAsBinary(body_send); //--- Headers that will be sent separated by "\n" CHttpHeader headers_send; headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)"); headers_send.Add("Content-Type","application/json"); //--- Data that will be received char body_receive[]; string headers_receive; //--- Send request int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive); //--- Show response Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive)); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+运行结果如下：
Respose: { "args": {}, "data": "{\"type\":\"BUY\",\"symbol\":\"EURUSD\",\"price\":1.09223000,\"volume\":0.01000000,\"tp\":1.09233000,\"sl\":1.09213000}", "files": {}, "form": {}, "headers": { "Accept": "*/*", "Accept-Encoding": "gzip, deflate", "Accept-Language": "pt,en;q=0.5", "Content-Length": "103", "Content-Type": "application/json", "Host": "httpbin.org", "User-Agent": "Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)", "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-670902d1-5a796b1e1fe2053f18a07654" }, "json": { "price": 1.09223, "sl": 1.09213, "symbol": "EURUSD", "tp": 1.09233, "type": "BUY", "volume": 0.01 }, "origin": "189.74.63.39", "url": "https://httpbin.org/post" }
请注意，“data”和“json”字段中包含了一个对象，这意味着服务器正确接收了我们在正文中发送的数据。如果你想要发送未经格式化的纯文本正文，只需将其作为字符串插入到CHttpBody类中，并将头部更改为text/plain，正如我们在上一篇文章中看到的那样：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- URL CURL url; url.Parse("https://httpbin.org"); url.Path("post"); //--- Data to be sent string method = "POST"; CHttpBody body; body.AddString("My simple text"); //--- Body in char array char body_send[]; body.GetAsBinary(body_send); //--- Headers that will be sent separated by "\n" CHttpHeader headers_send; headers_send.Add("User-Agent","Connexus/1.0 (MetaTrader 5 Terminal)"); headers_send.Add("Content-Type","text/plain"); //--- Data that will be received char body_receive[]; string headers_receive; //--- Send request int status_code = WebRequest(method,url.FullUrl(),headers_send.Serialize(),5000,body_send,body_receive,headers_receive); //--- Show response Print("Respose: ",CharArrayToString(body_receive)); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
结论
在本文中，我们探讨了 HTTP 请求中正文的概念，展示了它在客户端和服务器之间数据传输中的基本作用。我们了解到正文是我们放置要发送数据的部分，它可以以不同的方式格式化，例如 JSON、XML 甚至文件，但我们更多地探讨了 JSON 的使用，JSON 是在 API 上下文中使用最广泛的，这也是我们目前关注的重点。此外，我们讨论了每种正文类型所需的请求头，以确保服务器正确解释请求。
我们还介绍了 Connexus 库中 CHttpBody 类的创建，该类将负责简化请求正文的处理工作。这个类允许轻松地操作要发送的数据，而无需担心低级格式化（字节）。
在系列文章的下一篇中，我们将更深入地探讨 HTTP 协议的操作，探索一些方法，例如 GET、POST、PUT、DELETE 等。我们还将讨论 HTTP 状态码，例如 200（OK），也许是网络上最著名的，404（未找到）以及其他如 500（内部服务器错误）等，以及它们对客户端-服务器通信意味着什么。敬请关注！
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/16098
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