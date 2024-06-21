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交易者容易使用的止损和止盈

交易者容易使用的止损和止盈

MetaTrader 5交易 |
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Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

概述

如果最伟大的剧作家能为这篇文章题词，他也许会这样说：

要还是不要？这就是问题所在：

是否对疯狂的市场设置止损、

还是利用止盈攫取战利品？

止损和止盈是在价格达到其设定值时平仓的停止单。止损可以让交易者限制损失，而止盈则可以让交易者保住收益。使用止损和止盈的主要好处在于能够控制金融风险和进行资金管理。

但有些交易者倾向于不使用止损单。他们的理由很简单，有些情况下，价格到达止损点后会反转，如果没有止损，头寸可能会以取得利润平仓。同样的道理也适用于止盈。达到其价格水平后，进行平仓。但是，价格仍继续朝同一方向移动，如果没有设置止盈，本可以获得额外利润。

这种方法更可能与交易者的主观评估有关。但是这种主观性可能会导致大问题。例如，如果交易者没有设置止损，经纪商就会帮他设置。为避免术语上的混淆，经纪商将其水平称为 "停止（stop out）"。通过使用带有 ACCOUNT_MARGIN_SO_SO 标识的 AccountInfoDouble 函数，您可以随时了解经纪商的止损水平。止盈也是同样的情况。交易者有没有可能自己选择了错误的水平，因此无法获得所有可能的利润？

让我们试着理性地选择止损和止盈水平。


准备数据

那么，让我们来了解一下我们的研究课题吧。首先，我们需要找出价格上下波动时可能会达到的水平。此外，我们还对某一水平在历史上出现的频率感兴趣。

我们将使用一个相对简单的模型。假设每个仓位都以 "开盘价"建仓。此外，还要确定持仓 N 个柱，我们感兴趣的是这个期间的价格的最大上下偏差。我们将收集它们的数值进行统计。例如，我使用了 5 个柱的持仓时间，图形上看起来是这样的。

这样，我们将得到历史数据中出现特定价格偏差的次数。换句话说，我们可以估算出价格达到某一水平的概率。例如，价格向上移动的统计数据是这样的。

这里是价格向下的统计。

首先映入我们眼帘的是较大的偏差 - 它们不太常见。第二个重要结果是价格上涨和下跌之间的差异。

这种差异表明，买入和卖出仓位的止损和止盈值可能不同。

现在，我们需要再迈出一步。触发止损和止盈的条件可表述如下：价格将达到指定水平，或许还会进一步发展。

我们需要使用附加累积函数（additional cumulative functions）来估算在指定水平触发止损或止盈的概率。附加累积函数的本质非常简单 - 我们需要将指定水平的概率与其后所有水平的概率相加。

在实际应用中，我们可以通过以下方法找到函数。让我们来看看一开始得到的概率估计值，从倒数第二级的值开始，我们需要求出形式如下的和：

因此，我们应该得到这样一幅图片。

让我再次提醒你们，一开始，我们得到的是价格正好达到这一水平的概率。现在，我们得到的是价格达到这一水平以及更进一步发展的概率。

现在，我们可以开始研究的主要部分了。


独立的 SL 和 TP

就这样，我们知道了价格达到某一水平的概率。现在，我们应该通过这些知识赚钱了，我们将从 ...... 顺便问一句，您是否注意到 MetaQuotes 的所有产品都首先建议设置止损，然后再设置止盈？这是因为在那里工作的都是悲观主义者。而我们则是乐观主义者，所以我们将从止盈开始。

任何交易者都希望获得大额止盈，止盈越大，利润也就越大。但是，正如我们已经看到的，止盈的增加会导致执行概率的下降。我们需要找到执行概率最高的最大止盈点：

让我们看看这个条件能否满足。

事实上，我们有一个明确定义的最大值，我们可以接受这个止盈值为最佳值。

现在，我们可以开始寻找最佳止损点了。乍一看，一切都很简单 - 我们需要一个最小的止损点和最小的执行概率。但是，这种简单是具有欺骗性的。事实上，我们必须反其道而行之。

当我们收集价格偏差的统计数据时，我们也得到了最大值。现在，在评估最优性时，我们可以取这个最大值与止损值之间的差值。这个差值越大越好。我们在评估执行概率时也会这样做。执行的小概率相当于不执行的大概率。换句话说，我们希望满足以下条件：

让我们来做验证。确实，这种最大值是存在的。最佳止损点已经找到。

对于 EURUSD H1，持仓时间为 5 个柱，我得到了以下数值。


 SL / 概率 TP / 概率
买入 622 / 6.90% 210 / 37.28%
卖出 603 / 7.28% 220 / 35.31%

让我们来看看这些值有多理想。我将使用一个简单的策略 - 如果没有开启的仓位，则在每个新的柱形图上开仓。仓位类型是随机选择的。我们要检查三个选项：

  • 最佳止损订单；
  • 止损点减少 10 点；
  • 止盈点增加 10 个点。

这就是使用最佳止损订单时的余额曲线。

表格中列出了所有选项的测试结果。

净利润总额 毛利润 毛损失 利润因子 期望收益
303.02 1 870.84 -1 567.82 1.19 0.27
100.79 1 817.04 -1 716.25 1.06 0.09
135.07 1 773.24 -1 638.17 1.08 0.13

让我们简要探讨一下这种方法的实际应用。

首先，我们可以 "原封不动 "地使用它，并将其作为一个指标来实现。这样，我们将会获得独特的支撑位和阻力位。

其次，假设我们有一个交易策略，可以生成开仓和平仓信号。那么我们可以这样做，首先，分别收集买入和卖出信号的统计数据。在这种情况下，持仓时间是从开仓信号到平仓信号来计算的。

当然，我们也可以只使用止盈或止损。它们互不依赖，因此分开使用也是可以接受的。


Expected payoff (预期收益)

预期收益（或数学期望值）的概念由来已久，并广泛应用于交易中。例如，SMA 指标显示价格预期回报。在文章"交易中的数学：如何估算交易结果" 中详细介绍了如何使用数学期望值评估交易策略。

让我们尝试用数学期望值来计算止损单。我们已经掌握了所有必要的统计数据。我们只需了解我们将计算什么以及如何计算。

我们可以用下面的公式计算头寸的预期收益：

其中 p 是在止盈时平仓的概率。这就是我们需要找到的概率。

任何头寸都将通过止盈或止损进行平仓，没有其他选择。这意味着这两个事件的总概率必须等于 1。止盈平仓的概率由两部分组成：价格达到止盈水平的概率和价格未达到止损水平的概率。通过止损平仓的估算方法相同。在这种情况下，预期收益公式将如下所示：

我们要做的就是找到止损和止盈值，使预期收益为正值。例如，使用以下止损订单值可以获得最大收益。


 SL / 概率 TP / 概率 预期值
买入 4611 / 7.69% 3690 / 92.31% 3051.53
卖出 4071 / 14.29% 3950 / 85.71% 2804.19

实际应用中，数学期望值可以这样使用。首先，我们需要选择一个特定的止损或止盈值。然后，我们需要找到另一个停止单的最佳值。例如，我从上一个例子中提取了止损值，并为它们找到了预期收益最高的止盈。我得到了以下数值：


 SL / 概率 TP / 概率 预期值
买入 622 / 19.24% 310 / 80.76% 130.68
卖出 603 / 19.25% 300 / 80.75% 126.13

这就是改变余额的样子。

除了预期收益，我们还可以使用其他标准。例如，如下标准

可以使我们获得平均利润与平均损失的最佳比率的止损单值。


时间和利润

每个人都知道"时间就是金钱"。让我们看看这句箴言在交易中是否有效（以及如何有效）。

任何理性的交易者都希望获利，利润越大越好。我提供 3 种交易策略供您选择：第一种可带来 1440 点利润，第二种 - 600 点，第三种 - 20 点。您将选择哪种策略？

在此，我要稍作澄清。第一种策略在一天内获利，第二种在一小时内获利，第三种在一分钟内获利。显然，为了评估这些策略的盈利能力，我们需要将它们放在同一时间段内。例如，M1。然后，我们将得到以下值：

  • 1440/1440 = 1;

  • 600/60 = 10;

  • 20/1 = 20.

换句话说，我们使用以下标准来评估这些策略：

让我们尝试用同样的方法来计算止损单。显然，交易者都希望在尽可能短的时间内获得最大的利润。同样，他们也力求将损失降到最低，并尽可能地将损失时间推后。

在选择止损单时，我们可以这样考虑。比方说，我们希望在 5 个柱形图内获利。然后，我们可以通过执行时间将止损点移动到更长的时间。例如，止损执行时间可设置为 7 或 10 个柱。在这种情况下，止损的大小会增加，但执行的概率会降低。

这种方法可用于有开仓信号但无平仓信号的策略。只有在达到止损或止盈时才能平仓。

例如，我将止盈执行时间定为 5 个柱。止损执行时间为 5、10 和 15 个柱。其中一个改变交易余额的选项是这样的。

主要测试结果如表格中所示。

净利润总额 毛利润 毛损失 利润因子 期望收益
-1 462.31 45 593.97 -47 056.28 0.97 -0.13
3 177.61 59 307.98 -56 130.37 1.06 0.28
1 833.58 59 963.97 -58 130.39 1.03 0.16

我们可以看到，改变止损执行时间会对交易结果产生正面的影响。


结论

撰写本文时使用了以下程序。

名称 类型 描述
Lvl SL & TP 脚本 该脚本允许计算最佳止损和止盈。
  • Duration 设置以柱数为单位的预期持仓时间。它决定了 SL 和 TP 的大小。计算结果显示在 "专家" 选项卡中
  • Verifiable SLVerifiable TP 在设置止损或止盈时，我们需要选择最佳预期收益。 计算结果保存在 Files 文件夹中
EA SL&TP EA 允许检查止损和止盈水平。
  • Seed - 影响仓位序列的初始编号。如果数值不为 0，则重复仓位。这有助于比较不同的止损和止盈
  • SLBuy, TPBuy, SLSell, TPSell - 仓位的止损和获利。它们的值可从 Lvl SL & TP 脚本中获取
EA TIM EA 可以测试 SL 和 TP 时间不同的假设。
  • Seed - 影响仓位序列的初始编号。
  • DurationTP - 预期止盈时间
  • ShiftSL - 预期 SL 会延长多少个柱


本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/13737

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Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

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最近评论 | 前往讨论 (22)
Dmitrii Troshin
Dmitrii Troshin | 6 2月 2024 在 13:26
"任何头寸都会在止盈或止损时平仓。头寸可能根本不会平仓。在平淡的市场中，价格不会达到止盈或止损。
[删除] | 15 3月 2024 在 17:51
MetaQuotes:

查看新文章：适合交易者的止损和止盈

作者：Aleksej Poljakov阿列克谢-波利亚科夫

您好，您将看到更多好的一面，请帮助我平衡，谢谢。
Wen Feng Lin
Wen Feng Lin | 22 6月 2024 在 02:39
实用的帖子
Scott Adam Meldrum
Scott Adam Meldrum | 9 2月 2025 在 21:56
MetaQuotes:

查看新文章：适合交易者的止损和止盈

作者：Aleksej Poljakov阿列克谢-波利亚科夫

很好！你对当地时间怎么看！你的数据跨越时间，但没有精确定位 >>>> 地点/地理位置，这合理吗？

例如，是否有某些时区我们应该做 A、B、C 而不是 D、E、F？


这将涉及到一个多变量的回溯测试，但每个市场都是非常不同的。

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov | 10 2月 2025 在 07:27
Scott Adam Meldrum #:

很好！你对当地时间怎么看！你的数据跨越了时间，但没有精确定位 >>>> 位置/地理位置，有意义吗？

例如，是否有些时区我们应该做 A、B、C 而不是 D、E、F？


这将涉及到一个多变量的回溯测试，但每个市场都是非常不同的。

按照您的建议去做不仅是可能的，也是必要的。

例如，我决定在 1 点、5 点和 13 点建仓。我希望这些仓位在一天结束前都是平仓的。然后，对于每个时间段，我都需要单独计算 SL 和 TP。接下来，我不仅要考虑一天中的时间，还要考虑一周中的哪一天。那么我就需要为一周中的每一天和每一小时分别计算 SL 和 TP。

再举个例子。我需要支撑位和阻力位，但时间要向前推移。那么，对于每个条形图的开盘时间，我将有自己的 SL 和 TP 值。

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