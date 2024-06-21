交易者容易使用的止损和止盈

概述

如果最伟大的剧作家能为这篇文章题词，他也许会这样说：

要还是不要？这就是问题所在：

是否对疯狂的市场设置止损、 还是利用止盈攫取战利品？

止损和止盈是在价格达到其设定值时平仓的停止单。止损可以让交易者限制损失，而止盈则可以让交易者保住收益。使用止损和止盈的主要好处在于能够控制金融风险和进行资金管理。

但有些交易者倾向于不使用止损单。他们的理由很简单，有些情况下，价格到达止损点后会反转，如果没有止损，头寸可能会以取得利润平仓。同样的道理也适用于止盈。达到其价格水平后，进行平仓。但是，价格仍继续朝同一方向移动，如果没有设置止盈，本可以获得额外利润。

这种方法更可能与交易者的主观评估有关。但是这种主观性可能会导致大问题。例如，如果交易者没有设置止损，经纪商就会帮他设置。为避免术语上的混淆，经纪商将其水平称为 "停止（stop out）"。通过使用带有 ACCOUNT_MARGIN_SO_SO 标识的 AccountInfoDouble 函数，您可以随时了解经纪商的止损水平。止盈也是同样的情况。交易者有没有可能自己选择了错误的水平，因此无法获得所有可能的利润？

让我们试着理性地选择止损和止盈水平。

准备数据

那么，让我们来了解一下我们的研究课题吧。首先，我们需要找出价格上下波动时可能会达到的水平。此外，我们还对某一水平在历史上出现的频率感兴趣。

我们将使用一个相对简单的模型。假设每个仓位都以 "开盘价"建仓。此外，还要确定持仓 N 个柱，我们感兴趣的是这个期间的价格的最大上下偏差。我们将收集它们的数值进行统计。例如，我使用了 5 个柱的持仓时间，图形上看起来是这样的。

这样，我们将得到历史数据中出现特定价格偏差的次数。换句话说，我们可以估算出价格达到某一水平的概率。例如，价格向上移动的统计数据是这样的。

这里是价格向下的统计。

首先映入我们眼帘的是较大的偏差 - 它们不太常见。第二个重要结果是价格上涨和下跌之间的差异。

这种差异表明，买入和卖出仓位的止损和止盈值可能不同。

现在，我们需要再迈出一步。触发止损和止盈的条件可表述如下：价格将达到指定水平，或许还会进一步发展。

我们需要使用附加累积函数（additional cumulative functions）来估算在指定水平触发止损或止盈的概率。附加累积函数的本质非常简单 - 我们需要将指定水平的概率与其后所有水平的概率相加。

在实际应用中，我们可以通过以下方法找到函数。让我们来看看一开始得到的概率估计值，从倒数第二级的值开始，我们需要求出形式如下的和：

因此，我们应该得到这样一幅图片。

让我再次提醒你们，一开始，我们得到的是价格正好达到这一水平的概率。现在，我们得到的是价格达到这一水平以及更进一步发展的概率。

现在，我们可以开始研究的主要部分了。

独立的 SL 和 TP

就这样，我们知道了价格达到某一水平的概率。现在，我们应该通过这些知识赚钱了，我们将从 ...... 顺便问一句，您是否注意到 MetaQuotes 的所有产品都首先建议设置止损，然后再设置止盈？这是因为在那里工作的都是悲观主义者。而我们则是乐观主义者，所以我们将从止盈开始。

任何交易者都希望获得大额止盈，止盈越大，利润也就越大。但是，正如我们已经看到的，止盈的增加会导致执行概率的下降。我们需要找到执行概率最高的最大止盈点：

让我们看看这个条件能否满足。

事实上，我们有一个明确定义的最大值，我们可以接受这个止盈值为最佳值。

现在，我们可以开始寻找最佳止损点了。乍一看，一切都很简单 - 我们需要一个最小的止损点和最小的执行概率。但是，这种简单是具有欺骗性的。事实上，我们必须反其道而行之。

当我们收集价格偏差的统计数据时，我们也得到了最大值。现在，在评估最优性时，我们可以取这个最大值与止损值之间的差值。这个差值越大越好。我们在评估执行概率时也会这样做。执行的小概率相当于不执行的大概率。换句话说，我们希望满足以下条件：

让我们来做验证。确实，这种最大值是存在的。最佳止损点已经找到。

对于 EURUSD H1，持仓时间为 5 个柱，我得到了以下数值。



SL / 概率 TP / 概率 买入 622 / 6.90% 210 / 37.28% 卖出 603 / 7.28% 220 / 35.31%

让我们来看看这些值有多理想。我将使用一个简单的策略 - 如果没有开启的仓位，则在每个新的柱形图上开仓。仓位类型是随机选择的。我们要检查三个选项：

最佳止损订单；

止损点减少 10 点；

止盈点增加 10 个点。

这就是使用最佳止损订单时的余额曲线。

表格中列出了所有选项的测试结果。

净利润总额 毛利润 毛损失 利润因子 期望收益 303.02 1 870.84 -1 567.82 1.19 0.27 100.79 1 817.04 -1 716.25 1.06 0.09 135.07 1 773.24 -1 638.17 1.08 0.13

让我们简要探讨一下这种方法的实际应用。

首先，我们可以 "原封不动 "地使用它，并将其作为一个指标来实现。这样，我们将会获得独特的支撑位和阻力位。

其次，假设我们有一个交易策略，可以生成开仓和平仓信号。那么我们可以这样做，首先，分别收集买入和卖出信号的统计数据。在这种情况下，持仓时间是从开仓信号到平仓信号来计算的。

当然，我们也可以只使用止盈或止损。它们互不依赖，因此分开使用也是可以接受的。





Expected payoff (预期收益)



预期收益（或数学期望值）的概念由来已久，并广泛应用于交易中。例如，SMA 指标显示价格预期回报。在文章"交易中的数学：如何估算交易结果" 中详细介绍了如何使用数学期望值评估交易策略。

让我们尝试用数学期望值来计算止损单。我们已经掌握了所有必要的统计数据。我们只需了解我们将计算什么以及如何计算。

我们可以用下面的公式计算头寸的预期收益：

其中 p 是在止盈时平仓的概率。这就是我们需要找到的概率。

任何头寸都将通过止盈或止损进行平仓，没有其他选择。这意味着这两个事件的总概率必须等于 1。止盈平仓的概率由两部分组成：价格达到止盈水平的概率和价格未达到止损水平的概率。通过止损平仓的估算方法相同。在这种情况下，预期收益公式将如下所示：

我们要做的就是找到止损和止盈值，使预期收益为正值。例如，使用以下止损订单值可以获得最大收益。



SL / 概率 TP / 概率 预期值 买入 4611 / 7.69% 3690 / 92.31% 3051.53 卖出 4071 / 14.29% 3950 / 85.71% 2804.19

实际应用中，数学期望值可以这样使用。首先，我们需要选择一个特定的止损或止盈值。然后，我们需要找到另一个停止单的最佳值。例如，我从上一个例子中提取了止损值，并为它们找到了预期收益最高的止盈。我得到了以下数值：



SL / 概率 TP / 概率 预期值 买入 622 / 19.24% 310 / 80.76% 130.68 卖出 603 / 19.25% 300 / 80.75% 126.13

这就是改变余额的样子。

除了预期收益，我们还可以使用其他标准。例如，如下标准

可以使我们获得平均利润与平均损失的最佳比率的止损单值。





时间和利润

每个人都知道"时间就是金钱"。让我们看看这句箴言在交易中是否有效（以及如何有效）。

任何理性的交易者都希望获利，利润越大越好。我提供 3 种交易策略供您选择：第一种可带来 1440 点利润，第二种 - 600 点，第三种 - 20 点。您将选择哪种策略？

在此，我要稍作澄清。第一种策略在一天内获利，第二种在一小时内获利，第三种在一分钟内获利。显然，为了评估这些策略的盈利能力，我们需要将它们放在同一时间段内。例如，M1。然后，我们将得到以下值：

1440/1440 = 1;

600/60 = 10;

20/1 = 20.

换句话说，我们使用以下标准来评估这些策略：

让我们尝试用同样的方法来计算止损单。显然，交易者都希望在尽可能短的时间内获得最大的利润。同样，他们也力求将损失降到最低，并尽可能地将损失时间推后。

在选择止损单时，我们可以这样考虑。比方说，我们希望在 5 个柱形图内获利。然后，我们可以通过执行时间将止损点移动到更长的时间。例如，止损执行时间可设置为 7 或 10 个柱。在这种情况下，止损的大小会增加，但执行的概率会降低。

这种方法可用于有开仓信号但无平仓信号的策略。只有在达到止损或止盈时才能平仓。

例如，我将止盈执行时间定为 5 个柱。止损执行时间为 5、10 和 15 个柱。其中一个改变交易余额的选项是这样的。

主要测试结果如表格中所示。

净利润总额 毛利润 毛损失 利润因子 期望收益 -1 462.31 45 593.97 -47 056.28 0.97 -0.13 3 177.61 59 307.98 -56 130.37 1.06 0.28 1 833.58 59 963.97 -58 130.39 1.03 0.16

我们可以看到，改变止损执行时间会对交易结果产生正面的影响。





结论

撰写本文时使用了以下程序。

名称 类型 描述 Lvl SL & TP 脚本 该脚本允许计算最佳止损和止盈。

Duration 设置以柱数为单位的预期持仓时间。它决定了 SL 和 TP 的大小。计算结果显示在 "专家" 选项卡中

设置以柱数为单位的预期持仓时间。它决定了 SL 和 TP 的大小。计算结果显示在 "专家" 选项卡中 Verifiable SL 和 Verifiable TP 在设置止损或止盈时，我们需要选择最佳预期收益。 计算结果保存在 Files 文件夹中 EA SL&TP EA 允许检查止损和止盈水平。

Seed - 影响仓位序列的初始编号。如果数值不为 0，则重复仓位。这有助于比较不同的止损和止盈

- 影响仓位序列的初始编号。如果数值不为 0，则重复仓位。这有助于比较不同的止损和止盈 SLBuy, TPBuy, SLSell, TPSell - 仓位的止损和获利。它们的值可从 Lvl SL & TP 脚本中获取 EA TIM EA 可以测试 SL 和 TP 时间不同的假设。

Seed - 影响仓位序列的初始编号。

- 影响仓位序列的初始编号。 DurationTP - 预期止盈时间

- 预期止盈时间 ShiftSL - 预期 SL 会延长多少个柱



