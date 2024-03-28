开发回放系统 — 市场模拟（第 21 部分）：外汇（II）

概述

在上一篇文章“开发回放系统 — 市场模拟（第 20 部分）：外汇（I）”中，我们开始装配，或者更确切地说，调整回放/模拟系统。这样做是为了允许使用市场数据，例如外汇，以便至少能够进行市场回放。

为了开发这种潜能，有必要对系统进行一些修改和调整，但在本文中，我们不仅考虑到外汇市场。可以看出，我们已经能够涵盖广泛的可能市场类型，因为我们现在不仅可以看到最后的交易价格，还可以使用基于出价的显示系统，这在某些特定类型的资产或市场里很常见。

但这并非全部。我们还实现了一种方式，来防止回放/模拟系统在显示资产跳价数据时，在一段期间内没有交易的情况下被“锁定”。系统处于定时模式，并在一定时间后释放，从而能再次使用。我们目前没有遇到这样的问题，尽管新的挑战和问题仍然存在，等待解决，并因此进一步改进我们的回放/模拟系统。





解决配置文件的问题



我们从更加用户友好的配置文件开始。您也许已经注意到，它变得有些更加难以操控。我不希望用户在尝试设置回放/模拟时感到不安，如果图表完全留空，并且无法访问控制指标，那启动服务时就没有消息指示出错。

因此，在尝试使用回放/模拟服务时，可能会发生所示的类似情况，如图例 01:





图例 01：启动顺序失败的结果





此错误不是由于误用或误解了系统如何操作而造成的。之所以出现是因为在自定义资产中放置的所有数据都已被彻底删除。这可能是由于资产配置的更改，也可能是由于资产中存在的数据被破坏而发生的。

但无论如何，如果我们在加载 1-分钟柱线后加载跳价数据，这种失败就会更频繁地发生。在这种情况下，系统会明白它需要更改其显示价格的方式，并经此更改，所有柱线将被删除，如上一篇文章所示。

为了解决这个问题，我们必须在加载以前的柱线之前首先声明加载跳价。这解决了问题，但同时迫使用户遵循配置文件中的某些结构，就个人而言，这对我来说没有多大意义。原因是，通过设计一个负责分析和执行配置文件中内容的程序，我们可以允许用户按任何顺序声明他需要的元素，只要遵循某些语法即可。

基本上，只有一种途径可以解决这个问题。我们创建这条路径的方式令我们产生细微的变化，但基本上它总是相同的。但这是从编程的角度来看的。简而言之，我们需要读取整个配置文件，然后按照它们应该可用的顺序访问必要的元素，如此一切就能完美和谐地工作。

此技术的一种变体是使用 FileSeek 和 FileTell 函数，以便能够按所需的顺序读取。我们可以只访问一次文件，然后直接在内存中访问所需的元素，或者我们可以逐片读取文件，然后执行与内存中相同的工作。但还有另一种选项。

个人而言，我更喜欢将其完全加载到内存中，然后分批读取它，如此我就拥有加载它所需的特定序列，而不会得到如图例 01 所示结果。故此，我们将使用以下技术：我们把配置文件加载到内存当中，然后加载数据，如此资产即可用于回放或模拟。

为了打造在配置文件中可编程序列交错的能力，我们必须首先创建一组变量。但我不会从头开始编写所有内容。代之，我将利用 MQL5 中已经包含的函数。

更准确地说，我们将使用 MQL5 的标准库。好吧，我们将仅用到该标准库中提供的一小部分。该方式的一大优点是它所包含的功能已经过全面测试。如果在将来的某个时候，您对程序进行了改进，无论它们怎样，系统都会自动接受它们。以这种方式，编程过程就变得容易得多，因为我们在测试和优化阶段需要花费的时间更少。

现在我们看看我们需要什么。如下代码所示：

#include "C_FileBars.mqh" #include "C_FileTicks.mqh" #include <Arrays\ArrayString.mqh> class C_ConfigService : protected C_FileTicks { }

此处，我们将用到 MQL5 中提供的包含文件。对于我们的目的来说，这已经足够了。

在此之后，我们将需要类的全局私密变量：

private : enum eTranscriptionDefine {Transcription_INFO, Transcription_DEFINE}; string m_szPath; struct st001 { CArrayString *pTicksToReplay, *pBarsToTicks, *pTicksToBars, *pBarsToPrev; }m_GlPrivate;

这些变量位于结构内部，实际上是指向我们将要用到的类的指针。重点要注意的是，操控指针与操控变量不同，因为指针是指向内存中某处（更准确地说是地址）的结构，而变量仅包含值。

整个故事中的一个重要细节是，默认情况下，为了令许多程序员（尤其是那些刚刚开始学习编程的人）的生活更轻松，MQL5 实际上并未采用与 C/C++ 完全相同的指针概念。那些曾用 C/C++ 编程的人都知道指针是多么实用，但指针同时又是危险和令人困惑的。不过，在 MQL5 中，开发人员试图消除使用指针时相关的许多混淆和危险。出于实际目的，应当注意的是，我们实际上将用指针来访问 CArrayString 类。

如果您想了解更多关于 CArrayString 类的方法，请参考其文档。只需单击 CArrayString 即查看已供我们所用的内容。它非常适合我们的目的。

鉴于我们要用指针来访问对象，因此需要先初始化它们，这就是我们在下面的代码中所做的。

bool SetSymbolReplay( const string szFileConfig) { m_GlPrivate.pTicksToReplay = m_GlPrivate.pTicksToBars = m_GlPrivate.pBarsToTicks = m_GlPrivate.pBarsToPrev = NULL ; }

大概程序员在使用指针时所犯最大错误在于，尤其是在 C/C++ 中，就是他们试图在指针初始化数据之前使用它。指针的危险在于，它们在初始化之前永远不会指向我们所用的内存区域。试图在一个不熟悉的内存区域读取，尤其是写入，很可能意味着我们在危险部分写入或读取错误的信息。在这种情况下，系统往往会崩溃，导致各种问题。因此，在程序中使用指针时要非常小心。

考虑到所有预防措施，我们来看看它是如何进出回放/模拟系统配置函数的。整个函数如下代码所示：

bool SetSymbolReplay( const string szFileConfig) { #define macroFileName ((m_szPath != NULL ? m_szPath + "\\" : "" ) + szInfo) int file, iLine; char cError, cStage; string szInfo; bool bBarsPrev; if ((file = FileOpen ( "Market Replay\\" + szFileConfig, FILE_CSV | FILE_READ | FILE_ANSI )) == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open the configuration file [" , szFileConfig, "]. Closing the service..." ); return false ; } Print ( "Loading ticks for replay. Please wait...." ); ArrayResize (m_Ticks.Rate, def_BarsDiary); m_Ticks.nRate = - 1 ; m_Ticks.Rate[ 0 ].time = 0 ; iLine = 1 ; cError = cStage = 0 ; bBarsPrev = false ; m_GlPrivate.pTicksToReplay = m_GlPrivate.pTicksToBars = m_GlPrivate.pBarsToTicks = m_GlPrivate.pBarsToPrev = NULL ; while ((! FileIsEnding (file)) && (! _StopFlag ) && (cError == 0 )) { switch (GetDefinition( FileReadString (file), szInfo)) { case Transcription_DEFINE: cError = (WhatDefine(szInfo, cStage) ? 0 : 1 ); break ; case Transcription_INFO: if (szInfo != "" ) switch (cStage) { case 0 : cError = 2 ; break ; case 1 : if (m_GlPrivate.pBarsToPrev == NULL ) m_GlPrivate.pBarsToPrev = new CArrayString(); (*m_GlPrivate.pBarsToPrev).Add(macroFileName); pFileBars = new C_FileBars(macroFileName); if ((m_dtPrevLoading = (*pFileBars).LoadPreView()) == 0 ) cError = 3 ; else bBarsPrev = true ; delete pFileBars; break ; case 2 : if (m_GlPrivate.pTicksToReplay == NULL ) m_GlPrivate.pTicksToReplay = new CArrayString(); (*m_GlPrivate.pTicksToReplay).Add(macroFileName); if (LoadTicks(macroFileName) == 0 ) cError = 4 ; break ; case 3 : if (m_GlPrivate.pTicksToBars == NULL ) m_GlPrivate.pTicksToBars = new CArrayString(); (*m_GlPrivate.pTicksToBars).Add(macroFileName); if ((m_dtPrevLoading = LoadTicks(macroFileName, false )) == 0 ) cError = 5 ; else bBarsPrev = true ; break ; case 4 : if (m_GlPrivate.pBarsToTicks == NULL ) m_GlPrivate.pBarsToTicks = new CArrayString(); (*m_GlPrivate.pBarsToTicks).Add(macroFileName); if (!BarsToTicks(macroFileName)) cError = 6 ; break ; case 5 : if (!Configs(szInfo)) cError = 7 ; break ; } break ; }; iLine += (cError > 0 ? 0 : 1 ); } FileClose (file); Cmd_TicksToReplay(cError); Cmd_BarsToTicks(cError); bBarsPrev = (Cmd_TicksToBars(cError) ? true : bBarsPrev); bBarsPrev = (Cmd_BarsToPrev(cError) ? true : bBarsPrev); switch (cError) { case 0 : if (m_Ticks.nTicks <= 0 ) { Print ( "No ticks to use. Closing the service..." ); cError = - 1 ; } else if (!bBarsPrev) FirstBarNULL(); break ; case 1 : Print ( "Command in line " , iLine, " could not be recognized by the system..." ); break ; case 2 : Print ( "The contents of the line are unexpected for the system " , iLine); break ; default : Print ( "Error occurred while accessing one of the specified files..." ); } return (cError == 0 ? ! _StopFlag : false ); #undef macroFileName }

删除了前面代码中划掉的部分，因为我们在这里不再需要它们。它们被放置在另一处。但在新位置查看它们之前，要注意代码在这个阶段是如何工作的。

您可以看到这里有相当一些重复的代码，即使我们总是会访问不同的指针。

该段代码旨在由 new 运算符创建一片内存区域维持类的存在。同时，该运算符初始化类。由于没有初始化构造函数，因此在所有情况下都使用默认值创建和初始化该类。

类经初始化后，指针值将不再为 NULL。指针将仅引用第一个元素，如果我们在此不讨论数组，它看起来像一个列表。现在指针指向内存中的正确位置，我们可以调用类方法之一附加一个字符串。

注意，这几乎是透明的。我们不需要知道我们添加的信息在类中的位置和组织形式。真正重要的是，每次我们调用该方法时，类都会为我们存储数据。

请注意，我们从未引用过配置文件中将列出的文件。实时读取时所要做的唯一事情就是设置基本操作信息。读取数据，无论是直方图还是跳价数据，都将在稍后完成。

一旦系统读取配置文件完毕，我们就转入下一步。目前，您在添加或使用该系统时遇到绝对应该考虑的主要问题。故此，请密切注意我将要解释的内容，因为它可能对您的特定系统很重要。对我们来说，这并不重要。

此处我们有 4 个函数，它们出现的顺序会影响最终结果。现在，不要担心每个单独函数的代码。在此有必要考虑它们在代码中的出现顺序，因为取决于它们的出现顺序，系统将以一种或另一种方式显示图形。这也许令您感到困惑，但我们尝试了解情况将如何发展。我们需要知道哪个顺序最合适，具体取决于我们将要采用的数据库类型。

按照代码中所用的顺序，系统执行以下操作。首先，它读取实际跳价数据。接下来，它使用建模过程将数据转换为跳价。然后它创建柱线，坚持从跳价到柱线的初始转换，最后加载 1-分钟柱线。

数据的读取顺序完全相同。如果我们想改变这个顺序，我们就不得不改变这些函数的调用顺序。不过，在读取我们建模时所需跳价之前，您不应该读取以前的柱线。这是因为事实上，读取回放中所用的跳价，或读取在测试器中所用的柱线，结果都是在图表上删除所有内容。这与上一篇文章中讨论的细节有关。但是，使用或读取的顺序是在系统中判定的，而非在配置文件中确定的，故令在报价之前声明柱线成为可能，同时允许系统应对可能的问题。

然而，事无单纯。这样做的话，我们允许系统判定事件的顺序，或者更确切地说，是读取事件的顺序。然而，当我们把所有数据读取到内存中，然后解释它时，这种包揽所有事情的方式，令系统很难报告读取失败的确切行。我们仍然拥有文件数据的名称，但无法访问。

为了解决系统无法报告发生错误的确切行造成的不便，我们只得针对代码进行一个较小且相当简单的修改。记住：我们不想降低系统的功能。取而代之，我们希望增加和扩展它，以便涵盖尽可能多的情况。

在我们实现解决方案之前，我希望您明白我们做出此决定的原因。

为了解决这个定义问题，在加载阶段，我们必须同时存储文件名称，以及它的声明所在行。这个解决方案其实很简单。我们需要做的就是使用 CArrayInt 类声明另一组变量。该类将存储与每个文件名相对应的字符串。

虽然表面看，这似乎是一个相当不错的解决方案，因为我们将使用标准库，但它迫使我们添加更多的所需变量，如此会比自行开发解决方案麻烦一点。我们将采用标准库中所用类相同的原理，但能够同时处理大量数据。

您也许会认为，通过这种方式，我们令项目复杂化，因为我们可以使用标准库中已测试和实现的解决方案，就个人而言，在许多情况下我都同意这一想法。但在此这并无多大意义，因为我们不需要标准库中提供的所有这些方法。您只需要其中两个。因此，实现成本弥补了额外的劳动力成本。由此，我们的项目中出现了一个新类：C_Array。

其完整代码如下所示：

#property copyright "Daniel Jose" class C_Array { private : string m_Info[]; int m_nLine[]; int m_maxIndex; public : C_Array() :m_maxIndex( 0 ) {}; ~C_Array() { if (m_maxIndex > 0 ) { ArrayResize (m_nLine, 0 ); ArrayResize (m_Info, 0 ); } }; bool Add( const string Info, const int nLine) { m_maxIndex++; ArrayResize (m_Info, m_maxIndex); ArrayResize (m_nLine, m_maxIndex); m_Info[m_maxIndex - 1 ] = Info; m_nLine[m_maxIndex - 1 ] = nLine; return true ; } string At( const int Index, int &nLine) const { if (Index >= m_maxIndex) { nLine = - 1 ; return "" ; } nLine = m_nLine[Index]; return m_Info[Index]; } };

注意它有多么简单和紧凑，但同时它完美契合我们需要的目的。使用这个类，我们能够存储包含回放或模拟所需信息的行和文件名称。所有这些数据都在配置文件中声明。因此，通过将这个类添加到我们的项目中，我们保持了相同级别的功能，或者更确切地说，提升了它，因为现在我们还可以回放来自于类似外汇市场的数据。

需要对负责设置回放/模拟的类代码进行一些修改。这些修改从以下代码开始：

#property copyright "Daniel Jose" #include "C_FileBars.mqh" #include "C_FileTicks.mqh" #include "C_Array.mqh" class C_ConfigService : protected C_FileTicks { protected : datetime m_dtPrevLoading; int m_ReplayCount; inline void FirstBarNULL( void ) { MqlRates rate[ 1 ]; for ( int c0 = 0 ; m_Ticks.Info[c0].volume_real == 0 ; c0++) rate[ 0 ].close = m_Ticks.Info[c0].last; rate[ 0 ].open = rate[ 0 ].high = rate[ 0 ].low = rate[ 0 ].close; rate[ 0 ].tick_volume = 0 ; rate[ 0 ].real_volume = 0 ; rate[ 0 ].time = m_Ticks.Info[ 0 ].time - 60 ; CustomRatesUpdate (def_SymbolReplay, rate); m_ReplayCount = 0 ; } private : enum eTranscriptionDefine {Transcription_INFO, Transcription_DEFINE}; string m_szPath; struct st001 { C_Array *pTicksToReplay, *pBarsToTicks, *pTicksToBars, *pBarsToPrev; int Line; }m_GlPrivate;

只需将这些项目添加到文件之中。另外，我们需要对配置函数进行更正。它看起来像这样：

bool SetSymbolReplay( const string szFileConfig) { #define macroFileName ((m_szPath != NULL ? m_szPath + "\\" : "" ) + szInfo) int file; char cError, cStage; string szInfo; bool bBarsPrev; if ((file = FileOpen ( "Market Replay\\" + szFileConfig, FILE_CSV | FILE_READ | FILE_ANSI )) == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open configuration file [" , szFileConfig, "]. Closing the service..." ); return false ; } Print ( "Loading ticks for replay. Please wait...." ); ArrayResize (m_Ticks.Rate, def_BarsDiary); m_Ticks.nRate = - 1 ; m_Ticks.Rate[ 0 ].time = 0 ; cError = cStage = 0 ; bBarsPrev = false ; m_GlPrivate.Line = 1 ; m_GlPrivate.pTicksToReplay = m_GlPrivate.pTicksToBars = m_GlPrivate.pBarsToTicks = m_GlPrivate.pBarsToPrev = NULL ; while ((! FileIsEnding (file)) && (! _StopFlag ) && (cError == 0 )) { switch (GetDefinition( FileReadString (file), szInfo)) { case Transcription_DEFINE: cError = (WhatDefine(szInfo, cStage) ? 0 : 1 ); break ; case Transcription_INFO: if (szInfo != "" ) switch (cStage) { case 0 : cError = 2 ; break ; case 1 : if (m_GlPrivate.pBarsToPrev == NULL ) m_GlPrivate.pBarsToPrev = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pBarsToPrev).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 2 : if (m_GlPrivate.pTicksToReplay == NULL ) m_GlPrivate.pTicksToReplay = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pTicksToReplay).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 3 : if (m_GlPrivate.pTicksToBars == NULL ) m_GlPrivate.pTicksToBars = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pTicksToBars).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 4 : if (m_GlPrivate.pBarsToTicks == NULL ) m_GlPrivate.pBarsToTicks = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pBarsToTicks).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 5 : if (!Configs(szInfo)) cError = 7 ; break ; } break ; }; m_GlPrivate.Line += (cError > 0 ? 0 : 1 ); } FileClose (file); Cmd_TicksToReplay(cError); Cmd_BarsToTicks(cError); bBarsPrev = (Cmd_TicksToBars(cError) ? true : bBarsPrev); bBarsPrev = (Cmd_BarsToPrev(cError) ? true : bBarsPrev); switch (cError) { case 0 : if (m_Ticks.nTicks <= 0 ) { Print ( "No ticks to use. Closing the service..." ); cError = - 1 ; } else if (!bBarsPrev) FirstBarNULL(); break ; case 1 : Print ( "Command in line " , m_GlPrivate.Line, " could not be recognized by the system..." ); break ; case 2 : Print ( "The contents of the line is unexpected for the system: " , m_GlPrivate.Line); break ; default : Print ( "Access error occurred in the files indicated in line: " , m_GlPrivate.Line); } return (cError == 0 ? ! _StopFlag : false ); #undef macroFileName }

现在我们可以看到，我们可以告诉用户发生了错误，以及它发生在哪一行。这样做的成本几乎为零，因为如您所见，函数与以前几乎相同，只是添加了一个新元素。考虑到如果我们使用标准库，我们需要做如此多的工作，现在这样很值了。请正确理解我的意思：我并不是说您不该使用标准库，我只是在表明有时您需要创建自己的解决方案，因为在某些情况下，利用标准库的代价重于自研。

现在，我们可以查看添加到系统中的新函数，即上面显示的四个函数。它们都非常简单，代码如下所示，且由于它们都遵循相同的原理工作，我会马上解释它们，如此就不会令过程过于繁琐。

inline void Cmd_TicksToReplay( char &cError) { string szInfo; if (m_GlPrivate.pTicksToReplay != NULL ) { for ( int c0 = 0 ; (c0 < INT_MAX ) && (cError == 0 ); c0++) { if ((szInfo = (*m_GlPrivate.pTicksToReplay).At(c0, m_GlPrivate.Line)) == "" ) break ; if (LoadTicks(szInfo) == 0 ) cError = 4 ; } delete m_GlPrivate.pTicksToReplay; } } inline void Cmd_BarsToTicks( char &cError) { string szInfo; if (m_GlPrivate.pBarsToTicks != NULL ) { for ( int c0 = 0 ; (c0 < INT_MAX ) && (cError == 0 ); c0++) { if ((szInfo = (*m_GlPrivate.pBarsToTicks).At(c0, m_GlPrivate.Line)) == "" ) break ; if (!BarsToTicks(szInfo)) cError = 6 ; } delete m_GlPrivate.pBarsToTicks; } } inline bool Cmd_TicksToBars( char &cError) { bool bBarsPrev = false ; string szInfo; if (m_GlPrivate.pTicksToBars != NULL ) { for ( int c0 = 0 ; (c0 < INT_MAX ) && (cError == 0 ); c0++) { if ((szInfo = (*m_GlPrivate.pTicksToBars).At(c0, m_GlPrivate.Line)) == "" ) break ; if ((m_dtPrevLoading = LoadTicks(szInfo, false )) == 0 ) cError = 5 ; else bBarsPrev = true ; } delete m_GlPrivate.pTicksToBars; } return bBarsPrev; } inline bool Cmd_BarsToPrev( char &cError) { bool bBarsPrev = false ; string szInfo; C_FileBars *pFileBars; if (m_GlPrivate.pBarsToPrev != NULL ) { for ( int c0 = 0 ; (c0 < INT_MAX ) && (cError == 0 ); c0++) { if ((szInfo = (*m_GlPrivate.pBarsToPrev).At(c0, m_GlPrivate.Line)) == "" ) break ; pFileBars = new C_FileBars(szInfo); if ((m_dtPrevLoading = (*pFileBars).LoadPreView()) == 0 ) cError = 3 ; else bBarsPrev = true ; delete pFileBars; } delete m_GlPrivate.pBarsToPrev; } return bBarsPrev; }

但等等......仔细看看上面的所有四个函数......有很多重复的代码...... 当我们有太多重复的代码时，我们该怎么办？我们尝试将函数降解到更基本的级别，以便实现代码重用。我知道这对我来说可能听起来很笨或粗心，但在这一系列文章中，我不仅展示了如何从头开始创建程序，还展示了优秀的程序员如何通过减少维护工作量来改进他们的程序，并创建它们。

这不是关于您有多少年的编程经验，而事实在于，即使您刚刚开始进入编程领域，也能明白应当通常改进函数，并减少代码，从而令开发更容易、更快捷。出于可重用性而优化代码表面看似乎是在浪费时间。然而，在贯穿整个开发过程中它都能帮助我们，因为当我们需要改进某些东西时，我们在多处需要重复做的事情就更少。在编程时问自己这个问题：我可以减少执行此任务的代码量吗？

这正是下面的函数的作用：它替换了前面的 4 个函数，如此如果我们需要改进系统，我们只需要修改一个函数，而不是四个函数。

inline bool CMD_Array( char &cError, eWhatExec e1) { bool bBarsPrev = false ; string szInfo; C_FileBars *pFileBars; C_Array *ptr = NULL ; switch (e1) { case eTickReplay: ptr = m_GlPrivate.pTicksToReplay; break ; case eTickToBar : ptr = m_GlPrivate.pTicksToBars; break ; case eBarToTick : ptr = m_GlPrivate.pBarsToTicks; break ; case eBarPrev : ptr = m_GlPrivate.pBarsToPrev; break ; } if (ptr != NULL ) { for ( int c0 = 0 ; (c0 < INT_MAX ) && (cError == 0 ); c0++) { if ((szInfo = ptr.At(c0, m_GlPrivate.Line)) == "" ) break ; switch (e1) { case eTickReplay: if (LoadTicks(szInfo) == 0 ) cError = 4 ; break ; case eTickToBar : if ((m_dtPrevLoading = LoadTicks(szInfo, false )) == 0 ) cError = 5 ; else bBarsPrev = true ; break ; case eBarToTick : if (!BarsToTicks(szInfo)) cError = 6 ; break ; case eBarPrev : pFileBars = new C_FileBars(szInfo); if ((m_dtPrevLoading = (*pFileBars).LoadPreView()) == 0 ) cError = 3 ; else bBarsPrev = true ; delete pFileBars; break ; } } delete ptr; } return bBarsPrev; }

重点要注意的是，这个函数实际上分为两个部分，尽管它位于同一个函数之中。在第一段中，我们初始化一个指针，该指针用来访问读取配置文件时存储的数据。这部分非常简单，我认为任何人都不难理解它。此后，我们转入第二部分，我们将在其中读取用户指定文件的内容。此处，每个指针都是用来读取存储在内存中的内容，并完成其工作。最后，指针被销毁，释放所用的内存。

但在我们回到设置函数之前，我想向您展示，用此系统做更多事情。在本主题的开头，我说过您需要编译一个程序，思考读取将如何发生，但是在文章的工作过程中，我思考了有关之处，并决定可以扩大范围，这样您就不需要不断地重新编译程序了。

这个思路是首先加载模拟数据，然后在需要时加载以前的柱线。但我们有一个问题：将在回放/模拟中使用的跳价和之前的柱线都可以来自 “Tick” 或 “Bar” 类型的文件，但我们需要以某种方式指出这一点。故此，我建议利用一个用户可定义变量。我们非常特别地保持事情的简单性，并令事情从长远看可行。为此，我们使用下表格：

值 读取模式 1 跳价 - 跳价模式 2 跳价 - 柱线模式 3 柱线 - 跳价模式 4 柱线 - 柱线模式

表格 01 - 内部读取模型的数据

上表展示了读取将如何发生。我们总是从读取回放或模拟中所用数据开始，然后读取恢复以前图表的数据值。然后，如果用户报告的值为 1，系统将按如下方式工作：实际跳文件 - 柱线文件转换为跳价 - 跳价文件转换为以前数据 - 以前柱线的文件。这将是选项 1，但假设由于某种原因我们想要修改系统，如此即可使用相同的数据库，但执行不同类型的分析。在这种情况下，您可以报告特定值，例如值 4，系统将使用相同的数据库，但结果会略有不同，因为读取将按以下顺序完成： 柱线文件转换为跳价 - 实际调价文件 - 以前根柱的文件 - 跳价文件转换为以前数据... 如果我们这样尝试，我们将看到指标，如平均或其它，即使使用相同的数据库，从一种模式到另一种模式也会产生微小的变化。

这种实现需要最少的编程工作量，所以我认为提供这样的资源是有意义的。

现在我们来看看如何实现这样的系统。首先，我们在类中添加一个全局私密变量，以便我们可以继续工作。

class C_ConfigService : protected C_FileTicks { protected : datetime m_dtPrevLoading; int m_ReplayCount, m_ModelLoading;

此变量将存储模型。如果用户没有在配置文件中定义它，我们将为其设置一个初始值。

C_ConfigService() :m_szPath( NULL ), m_ModelLoading( 1 ) { }

换言之，默认情况下，我们将始终运行并采用跳价 - 跳价模式。此后，您需要给用户指定所用值的机会。这也很简单：

inline bool Configs( const string szInfo) { const string szList[] = { "PATH" , "POINTSPERTICK" , "VALUEPERPOINTS" , "VOLUMEMINIMAL" , "LOADMODEL" }; string szRet[]; char cWho; if ( StringSplit (szInfo, '=' , szRet) == 2 ) { StringTrimRight (szRet[ 0 ]); StringTrimLeft (szRet[ 1 ]); for (cWho = 0 ; cWho < ArraySize (szList); cWho++) if (szList[cWho] == szRet[ 0 ]) break ; switch (cWho) { case 0 : m_szPath = szRet[ 1 ]; return true ; case 1 : CustomSymbolSetDouble (def_SymbolReplay, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE , StringToDouble (szRet[ 1 ])); return true ; case 2 : CustomSymbolSetDouble (def_SymbolReplay, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE , StringToDouble (szRet[ 1 ])); return true ; case 3 : CustomSymbolSetDouble (def_SymbolReplay, SYMBOL_VOLUME_STEP , StringToDouble (szRet[ 1 ])); return true ; case 4 : m_ModelLoading = StringInit (szRet[ 1 ]); m_ModelLoading = ((m_ModelLoading < 1 ) && (m_ModelLoading > 4 ) ? 1 : m_ModelLoading); return true ; } Print ( "Variable >>" , szRet[ 0 ], "<< undefined." ); } else Print ( "Set-up configuration >>" , szInfo, "<< invalid." ); return false ; }

在此，我们指定用户操控变量时将用的名称，并允许我们定义所用值，如表格 01 所示。这有一个小问题：我们需要确保该值在系统预期的限制范围内。如果用户指定的值与预期值不同，并不会发生错误，但系统会开始采用默认值。

所有这些完成后，我们可以看看最终的加载和设置函数是什么样子的。它如下所示：

bool SetSymbolReplay( const string szFileConfig) { #define macroFileName ((m_szPath != NULL ? m_szPath + "\\" : "" ) + szInfo) int file; char cError, cStage; string szInfo; bool bBarsPrev; if ((file = FileOpen ( "Market Replay\\" + szFileConfig, FILE_CSV | FILE_READ | FILE_ANSI )) == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open configuration file [" , szFileConfig, "]. Closing the service..." ); return false ; } Print ( "Loading ticks for replay. Please wait...." ); ArrayResize (m_Ticks.Rate, def_BarsDiary); m_Ticks.nRate = - 1 ; m_Ticks.Rate[ 0 ].time = 0 ; cError = cStage = 0 ; bBarsPrev = false ; m_GlPrivate.Line = 1 ; m_GlPrivate.pTicksToReplay = m_GlPrivate.pTicksToBars = m_GlPrivate.pBarsToTicks = m_GlPrivate.pBarsToPrev = NULL ; while ((! FileIsEnding (file)) && (! _StopFlag ) && (cError == 0 )) { switch (GetDefinition( FileReadString (file), szInfo)) { case Transcription_DEFINE: cError = (WhatDefine(szInfo, cStage) ? 0 : 1 ); break ; case Transcription_INFO: if (szInfo != "" ) switch (cStage) { case 0 : cError = 2 ; break ; case 1 : if (m_GlPrivate.pBarsToPrev == NULL ) m_GlPrivate.pBarsToPrev = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pBarsToPrev).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 2 : if (m_GlPrivate.pTicksToReplay == NULL ) m_GlPrivate.pTicksToReplay = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pTicksToReplay).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 3 : if (m_GlPrivate.pTicksToBars == NULL ) m_GlPrivate.pTicksToBars = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pTicksToBars).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 4 : if (m_GlPrivate.pBarsToTicks == NULL ) m_GlPrivate.pBarsToTicks = new C_Array(); (*m_GlPrivate.pBarsToTicks).Add(macroFileName, m_GlPrivate.Line); break ; case 5 : if (!Configs(szInfo)) cError = 7 ; break ; } break ; }; m_GlPrivate.Line += (cError > 0 ? 0 : 1 ); } FileClose (file); CMD_Array(cError, (m_ModelLoading <= 2 ? eTickReplay : eBarToTick)); CMD_Array(cError, (m_ModelLoading <= 2 ? eBarToTick : eTickReplay)); bBarsPrev = (CMD_Array(cError, ((m_ModelLoading & 1 ) == 1 ? eTickToBar : eBarPrev)) ? true : bBarsPrev); bBarsPrev = (CMD_Array(cError, ((m_ModelLoading & 1 ) == 1 ? eBarPrev : eTickToBar)) ? true : bBarsPrev); switch (cError) { case 0 : if (m_Ticks.nTicks <= 0 ) { Print ( "No ticks to use. Closing the service..." ); cError = - 1 ; } else if (!bBarsPrev) FirstBarNULL(); break ; case 1 : Print ( "Command in line " , m_GlPrivate.Line, " could not be recognized by the system..." ); break ; case 2 : Print ( "The contents of the line is unexpected for the system: " , m_GlPrivate.Line); break ; default : Print ( "Access error occurred in the files indicated in line: " , m_GlPrivate.Line); } return (cError == 0 ? ! _StopFlag : false ); #undef macroFileName }

现在我们有了一个小型系统，允许我们选择加载的模型。不过，请记住，我们开始总是从加载将在回放或模拟中所用的内容，然后加载以前柱线的数据。





后记



配置文件的这一阶段工作到此结束。现在（至少对于现在）用户将能够指定这个早期阶段所需的一切。

这篇文章花了相当多的时间，但在我看来，这是值得的，因为现在我们暂时不用担心配置文件的问题了。无论它是如何构建的，它都将始终按预期工作。

在下一篇文章中，我们将继续调整回放/模拟系统，以进一步涵盖外汇和类似市场，因为股票市场已经处于更高级的阶段。我将专注于外汇市场，如此即可令系统能按股票市场一样的方式工作。