使用面向对象的方法来编写EA的模式

本文中我们将讨论MQL5EA能够运行的编程模式。本文的目标是阐释“每种模式都以其自有的方式实现”的想法。作者相信此方法能够让EA不同阶段的开发工作更具效率。

首先，我们要考虑一个EA的开发由哪些阶段组成。然后，探讨MetaTrader 5中EA的运行模式及其辅助应用。最后，以实现上述想法的各层次类的实现结束本文。

1. 开发步骤

开发一个自动交易系统（EA）是一件涉及多方面的工作。关键部分是算法的实现和测试。需要注意的是，EA的交易逻辑和算法代码都需严格测试。

实现步骤如下（图1）。





图1. 开发步骤及EA的实现

第五阶段的“算法交易”阶段需要开发者，程序员，分析师和其他专业人员的介入。只有当所有这些工作都由一个人完成时才可能实现。让我们假设这是一个程序化交易者。

这个方案能够得到更新和扩展。在我看来，这是在EA开发中最为重要的地方。这种循环模式能够让EA在整个开发周期中得到改进和修正。

在开发的每个阶段都需要特定的工具，知识和技能。

在我看来，开发者会遇到如下简单的变量矩阵（图2）。





图2. 变量矩阵



很清楚，只有以高的代码质量实现的盈利策略才能称之为第五阶段的“算法交易”。





2. MQL5中的EA模式

MQL5环境下，EA能够运行于不同的模式。共有7种模式。下面我们逐一分析。

以程序文件类型来分，有大两类：

需要源文件和可执行文件的模式； 和仅需要可执行文件的模式。

调试和分析模式属于第一类。

另一种区分模式的方法是看EA运行于真实数据上还是历史数据上。所有的测试模式都使用历史数据。

有6种模式由编程定义。可以根据结果来确定EA是否运行于标准（发布）模式。一个成型的可用于市场交易的EA程序（*.ex5后缀文件）应该在此模式下运行。同时，程序也允许在策略测试器中使用其他模式。

让我们来创建一个MQL程序的执行模式枚举值ENUM_MQL_MODE：

enum ENUM_MQL_MODE { MQL_MODE_RELEASE= 0 , MQL_MODE_DEBUG= 1 , MQL_MODE_PROFILER= 2 , MQL_MODE_TESTER= 3 , MQL_MODE_OPTIMIZATION= 4 , MQL_MODE_VISUAL= 5 , MQL_MODE_FRAME= 6 , };

后面将用这些值来判断EA当前的运行模式。





2.1. 确定和检验模式的函数

写一个简单的函数来检测所有模式并在日志中打印信息。

void CheckMqlModes( void ) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) Print ( "Debug mode: yes" ); else Print ( "Debug mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER )) Print ( "Profile mode: yes" ); else Print ( "Profile mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) Print ( "Tester mode: yes" ); else Print ( "Tester mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) Print ( "Optimization mode: yes" ); else Print ( "Optimization mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) Print ( "Visual mode: yes" ); else Print ( "Visual mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) Print ( "Frame mode: yes" ); else Print ( "Frame mode: no" ); }

我们将检查函数中的每个模式。它可以在OnInit()事件句柄中调用。

为了测试，我们创建一个EA模板Test1_Modes_EA.mq5。

在输入参数中有确定EA将要运行在何种模式下的选项。确保模式被正确的命名非常重要，否则信息将不正确。就像这样。

下面是发布模式。

CL 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_RELEASE QD 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: no KM 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: no EK 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no CS 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no RJ 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no GL 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: no

对于发布模式，其他所有模式的标识为0。因此，函数确定这既不是调试模式（Debug mode：no），也不是分析模式（Profile mode：no）等等。由此我们得出结论，当前是在发布模式下运行。

现在我们来看看是如何确定调试模式的。

HG 0 17 : 27 : 47.709 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_DEBUG LD 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: yes RS 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: no HE 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no NJ 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no KD 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no RR 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: no

调试模式被正确识别。

在任何编程手册中都会提到在调式模式下便于查找和定位错误。它还强调了程序的特殊性。在MQL5环境下调试程序的更多细节可参见“调试MQL5程序”一文。

此模式最常用于交易策略的形成和算法构建阶段。

在程序中，调试模式可以通过IS_DEBUG_MODE宏或者MQLInfoInteger()函数的MQL_DEBUG标识来设置。

接下来我们来考察分析模式。

GS 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_PROFILER OR 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: no GE 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: yes QM 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no CE 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no FM 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no GJ 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: no

函数正确识别出当前为分析模式。

在此模式下能够检测程序的运行速度。分析模式能够将时间开销信息传给程序段。此功能能检测出算法的瓶颈。虽然往往可能无法消除瓶颈，但至少这些信息是非常有用的。

分析模式可以通过IS_PROFILE_MODE宏或者 MQLInfoInteger()函数的MQL_PROFILER标识符来设置。

现在让我们来看看测试模式。策略测试器的信息将在“日志”标签页下显示。

EG 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_TESTER OS 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no GJ 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no ER 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes ED 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: no NL 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: no EJ 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

测试模式被正确识别。

当策略测试器开启后，这是EA的默认模式。

没有宏对应此模式，在MQL5中我们只能通过MQLInfoInteger()函数的MQL_TESTER标识符来设置。

现在我们来看看优化模式。日志将保存在测试器的文件夹内。在我的情况下，保存目录为： %Program Files\MetaTrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs

OH 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_OPTIMIZATION KJ 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no NO 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no FI 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes KE 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: yes LS 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: no QE 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

如果优化模式激活了，测试模式默认开启。

如果“优化”字段在“设置”标签中未被禁止，那么优化模式在策略测试器中被开启。

要确认MQL5中EA是否在优化模式下进行测试，使用MQL_OPTIMIZATION 标识符调用MQLInfoInteger()函数。

再来看可视化模式。

JQ 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_VISUAL JK 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no KF 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no CP 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes HJ 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: no LK 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: yes KS 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

这里我们可以看到可视化模式和标准测试模式开启了。

如果策略测试器“设置”页下的“可视化”字段选中，EA将在此模式下运行。

MQL5程序要运行在可视化测试模式下，可以通过MQLInfoInteger()函数的MQL_VISUAL_MODE 标识符来设置。

最后一个模式是时间框架控制模式。

HI 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_FRAME GR 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no JR 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no JG 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes GM 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: yes HR 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: no MI 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

有意思的是，函数仅仅识别出测试和优化模式，时间框架集聚模式的标识为0。如果通过OnTesterInit()句柄来调用函数，那么“智能交易”日志将包含以下内容：

IO 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_FRAME GE 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: no ML 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: no CJ 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no QR 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no PL 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no GS 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: yes

现在仅检测到时间框架集聚模式。

如果“设置”页中的“优化”字段未被禁用的话，策略测试器将启动此模式。经验显示，此模式在OnTesterInit()，OnTesterPass() 和 OnTesterDeinit() 函数内定义。

MQLInfoInteger() 函数配合MQL_FRAME_MODE标识符，能够方便的定义EA在时间框架聚集模式下进行测试。

下面是能够自动确定EA在何种模式下运行的函数MqlMode()。

ENUM_MQL_MODE MqlMode( void ) { ENUM_MQL_MODE curr_mode= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) curr_mode=MQL_MODE_DEBUG; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER )) curr_mode=MQL_MODE_PROFILER; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) curr_mode=MQL_MODE_VISUAL; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) curr_mode=MQL_MODE_OPTIMIZATION; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) curr_mode=MQL_MODE_TESTER; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) curr_mode=MQL_MODE_FRAME; else curr_mode=MQL_MODE_RELEASE; return curr_mode; }

由于标准测试模式被优化和可视化测试模式定义，那么标准测试模式将在优化和可视化模式后再检测。

如果看下第二个模板EATest2_Modes_EA.mq5中的函数的运作方式，我们可以看到当模板加载时有一行新的日志出现。例如，分析模式下有如下日志：

HG 0 11 : 23 : 52.992 Test2_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_PROFILER

我们讨论一下MQL5 EA模式的细节，以便创建特定类的模型。我们将在本文的另一部分实现之。





3. 设计用于不同模式的EA模板

我建议再来审视一遍EA的开发步骤。

在算法阶段，程序开发者经常要调试和分析代码。在历史数据回测阶段，他们会尝试所有的策略测试器模式。最终模式（发布模式）用于在线交易。

在我看来，EA必须是包含多种模式的，因为开发和测试阶段的需求必须反映在代码中。



这样主要的算法逻辑将被保持，EA在不同的模式下也将会有不同的表现。面向对象的编程工具非常合适实现这个想法。

图 3. 用于设计在不同模式下运行EA的类的层次结构

图3表示实现不同模式的类的层次结构。

基础类CModeBase封装了所有常用对象，它有2个子类：CModeRelease和CModeTester 类。第一个是调试类的父类，第二个是用于EA进行历史数据回测的类。

在分模式的背景下开发类方法时，让我们用过程和模块化组合来完成开发构想。作为例子，让我们考虑下面的交易逻辑：

如果没有持仓，根据信号开仓。 如果有未平仓订单，根据信号平仓。 如果有未平仓订单，开启滑动止损。

当新的柱形到来时，交易信号由标准指标MACD发出。

买入信号出现在MACD的主线在负值区域从下往上穿越信号线（图4）。

图4. 买入信号

卖出信号出现在MACD的主线在正值区域从上往下穿越信号线（图5）。

图5. 卖出信号

当出现反向信号或者止损时平仓。

CModeBase类的定义如下：

class CModeBase { private : CiMACD m_macd_obj; double m_macd_main_vals[ 2 ]; double m_macd_sig_vals[ 2 ]; protected : long m_pos_id; bool m_is_new_bar; uint m_trailing_stop; uint m_trail_step; CSymbolInfo m_symbol_info; CTrade m_trade; CPositionInfo m_pos_info; CDealInfo m_deal_info; ENUM_MQL_MODE m_mql_mode; CisNewBar m_new_bar; bool m_is_curr_tick_signal; ENUM_ORDER_TYPE m_close_ord_type; public : void CModeBase(); void ~CModeBase( void ){}; virtual bool Init( int _fast_ema, int slow_ema, int _sig, ENUM_APPLIED_PRICE _app_price); virtual void Deinit( void ){}; virtual void Main( void ){}; virtual void Open( void ){}; virtual void Close( void ){}; virtual void Trail( void ){}; static ENUM_MQL_MODE CheckMqlMode( void ); ENUM_MQL_MODE GetMqlMode( void ); void SetMqlMode( const ENUM_MQL_MODE _mode); void SetTrailing( const uint _trailing, const uint _trail_step); protected : ENUM_ORDER_TYPE CheckOpenSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _open_sig); ENUM_ORDER_TYPE CheckCloseSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _close_sig); ENUM_ORDER_TYPE CheckTrailSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _trail_sig, double &_sl_pr); double GetMacdVal( const int _idx, const bool _is_main= true ); private : bool RefreshIndicatorData( void ); double NormalPrice( double d); double NormalDbl( double d, int n=- 1 ); double NormalSL( const ENUM_ORDER_TYPE _ord_type, double op, double pr, uint SL, double stop); double NormalTP( const ENUM_ORDER_TYPE _ord_type, double op, double pr, uint _TP, double stop); double NormalLot( const double _lot); };

任何只要在继承类中要使用的，都可以在基础类中引入。

MACD指标数据将不能被后续类使用，因为他们是私有变量。

必须注意到在这些方法中的 Main(), Open(), Close(), Trail()虚拟方法。他们的实现取决于EA当前的运行模式。在基类中这些方法的方法体将为空。

此外，基本类包括了对所有MQL模式相同的交易逻辑方法。包含所有的信号方法：

CModeBase::CheckOpenSignal() ,

, CModeBase::CheckCloseSignal() ,

, CModeBase::CheckTrailSignal() .

本文的目的不是为了提供所有MQL模式类型的代码。用标准和可视化测试模式作例子。





3.1. 测试模式

当算法代码完成并通过编译后，我通常用策略测试器在历史数据上检验运行效果。



往往需要检查系统对交易信号的执行准确性。不管怎样，在这个阶段EA的基本目标是要能够正确运行并交易。

用于常规测试的CModeTester类的实现如下：

class CModeTester : public CModeBase { public : void CModeTester( void ){}; void ~CModeTester( void ){}; virtual void Main( void ); virtual void Open( void ); virtual void Close( void ); virtual void Trail( void ); };

主模块实现如下：

void CModeTester::Main( void ) { this .Close(); this .Open(); this .Trail(); }

对于常规测试模式，在日志中将交易信号产生的信息打印出来。

将作为交易信号来源的指标值以字符串形式打印出来。

下面是从日志中摘取的一个开仓信号和随后的平仓信号。

HE 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 ---=== Signal to open: SELL===--- FI 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 A bar before the last one, main: 0.002117 ; signal: 0.002109 DL 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 The last bar, main: 0.002001 ; signal: 0.002118 LO 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 market sell 0.03 EURUSD.e ( 1.25242 / 1.25251 / 1.25242 ) KH 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 deal # 660 sell 0.03 EURUSD.e at 1.25242 done (based on order # 660 ) GE 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 deal performed [ # 660 sell 0.03 EURUSD.e at 1.25242 ] OD 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 order performed sell 0.03 at 1.25242 [ # 660 sell 0.03 EURUSD.e at 1.25242 ] IK 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 CTrade:: OrderSend : market sell 0.03 EURUSD.e [done at 1.25242 ] IL 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 CJ 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 ---=== Signal to close: SELL===--- GN 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 A bar before the last one, main: - 0.001218 ; signal: - 0.001148 QL 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 The last bar, main: - 0.001123 ; signal: - 0.001189 EP 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 market buy 0.03 EURUSD.e ( 1.25039 / 1.25047 / 1.25039 ) FG 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 deal # 661 buy 0.03 EURUSD.e at 1.25047 done (based on order # 661 ) OJ 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 deal performed [ # 661 buy 0.03 EURUSD.e at 1.25047 ] PD 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 order performed buy 0.03 at 1.25047 [ # 661 buy 0.03 EURUSD.e at 1.25047 ] HE 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 CTrade:: OrderSend : market buy 0.03 EURUSD.e [done at 1.25047 ]

请注意，策略测试器的日志不在“智能交易”标签页中。所有的信息都能在“日志”标签页找到，包含了策略测试器在测试及优化阶段所有的运行记录。

这也是为什么要通过搜索来找到想查看的字符串信息。如果想要分离相关信息，可以将其记录在一个文件中。

标准测试策略在TestMode_tester.mq5 EA中实现。

3.2. 可视化测试模式

有时想要通过实时图表来观察EA是如果处理当前行情的。

可视化测试不仅能够顾观察交易系统对报价是如何反应的，并且能够在测试结束时比较相似的价格模型。

可视化测试CModeVisual类定义如下：

class CModeVisual : public CModeTester { private : CArrayObj m_objects_arr; double m_subwindow_max; double m_subwindow_min; public : void CModeVisual( void ); void ~CModeVisual( void ); virtual void Open( void ); virtual void Close( void ); private : bool CreateSignalLine( const bool _is_open_sig, const bool _is_new_bar= true ); bool CreateRectangle( const ENUM_ORDER_TYPE _signal); void RefreshRectangles( void ); };

本类含有私有成员。m_objects_arr类的成员有一个CArrayObj类型的动态数组。图形对象，例如线和长方形属于此。另外两个类的成员(m_subwindow_max, m_subwindow_min)控制指标窗口的最大化和最小化。

图形对象通过私有方法来控制。

这个类中不包含Main()和Trail()方法。他们的父函数CModeTester::Main()和CModeTester::Trail()将被分别调用。

图形对象可以在可视化测试模式下创建。不能在策略测试器的其他模式下实现。

当入场信号出现时在图表上绘制红色垂直线，当出场信号出现时绘制蓝色垂直线。在指标窗口中，用相应颜色的矩形填充入场和出场点之间的区域。



如果是多单，矩形为浅蓝色。如果是空单，矩形为粉色（图6）。





图6. 可视化测试模式下的图形对象

矩形的高度取决于其创建时图表子窗口的最大和最小值。如果图表子窗口的大小改变，那么需要添加改变矩形坐标的代码，以便将所有矩形设置为一样的尺寸。

因此在MACD指标子窗口我们有如下区域：未标颜色的（没有持仓），粉色的（空单），浅蓝色（多单）。

常规测试模式在TestMode_visual_tester.mq5 EA中实现。

总结

在本文中我试图介绍MetaTrader 5和MQL5语言创建不同模式程序的能力。不得不提的是，虽然创建多模式程序编写交易算法会增加开销，但也是一次逐步了解每一个开发阶段的良机。在这种情况下面向对象的编程是开发者的好帮手。

