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艾伦·安德鲁斯和他的时间序列分析技术

艾伦·安德鲁斯和他的时间序列分析技术

MetaTrader 5交易系统 |
2 085 40
Oleh Fedorov
Oleh Fedorov

概述

我相信，所有现代图表分析应用程序都会包括 安德鲁草叉。 在高级系统中，在原本的三条主线中会添加一些额外的线（例如，为了更方便，MetaTrader 5 中加入了“侧边”等级）。 一些开发人员在他们的程序中包括“希夫（Schiff）草叉”，“改良希夫（Schiff）草叉”，甚至“向内草叉”。

这些指标线的简单性鼓励开发人员发挥创造力。

然而，那些没有读过艾伦·安德鲁斯原始课程的人经常问：“为什么我们需要这么多不同的草叉？ 如何在交易中运用它们？ 我应该添加哪些额外的指标来让我的交易更好、更精确、更愉快？”

原始课程回答了所有这些问题。 甚至它是免费提供的。 然而，它的风格对于一些读者来说可能看起来太深刻和难以理解。

这就是我决定撰写这篇文章的原因。 我认为是时候向那些不明白真相的人揭示其真面目了。 :-)


马雷夏尔（Marechal）图表

安德鲁斯首先尝试说服他的读者：市场是可预测的。 为此，他引用了马雷夏尔的图表，他预测了未来二十年道琼斯指数的走势。 这是该图表：

道琼斯指数图表 — 二十年预测

说到这张图，这个预测是在 1933 年做出的，远早于个人计算机的发明，甚而更远早于神经网络的概念。 然而，它确实存在，这令我们所有人都有机会相信，如果我们有足够的想象力或优秀的老师，我们的分析方法也可以令我们更接近这种准确性预测。

最有趣的部分就从那之后开始。


中线和平行线

所以市场是可以预测的。 它遵循哪些规律？ 许多分析家认为，物理定律适用于任何振荡过程。 例如，艾伦·安德鲁斯（Alan Andrews）确信牛顿第三定律适用于资金流动：“当两个物体相互作用时，作用力和反作用力在绝对值上相等，在方向上相反”。贯穿整个课程，他称之为“行动”和“反应”，并积极推进这种方法提供的可能性。 我认为，该方法是有效的。

这是可以理解的：如果资源有限，有人需要这些资源（商品、金钱、股票、等等），并且没有垄断，那么作为结果，供需将长期处于动态平衡状态，这些资源的价格将在某个平均线附近波动。

安德鲁斯将这一原则作为他课程的核心。 行动等同反应。

例如，可以遵照中线对这一原理进行建模。 这十分简单：取三个连续的反转点（例如，peak[0]-trough[1]-peak[2]），并绘制一条直线，从最左边的点[0] 穿过 [1] - [2] 距离的中间。

中间线 (ML)

这条线的第一个参数是斜率。 如果线向下倾斜，则局部趋势向下；反之亦然，如果线向上倾斜，则局部趋势向上。

安德鲁斯声称，当接近这条线时，价格很可能会反弹或突破它，形成缺口。 在“平静”的市场中，这大多是正确的，安德鲁斯指定的 80% 数字可能是合理的。 在外汇市场上，价格迅速触及该线之后，经常开始沿着它“滑动”，如上图所示。

然而，价格更愿意停留在中线的平行线形成的通道之中（在安德鲁斯的图表中，它们被标记为 MLH（这里的 “H” 代表 “平行”，就像字母本身一样）。 LMLH 是下平行线，而 UMLH 是上平行线。 如果价格从草叉（ML）的中线反转，那么它很可能会朝着“最靠近” MLH 的方向发展，并会再次突破或反弹。 如果突破 ML，那么最有可能的是，最靠近的目标是与趋势相反的进一步靠近的 MLH。

这三条线构成了大多数交易者使用的“三齿叉”。

草叉 - 主线

当然，该工具最著名的用途是在通道内进行交易。 只要价格在 MLH 线之间，趋势就会延续，操作只顺着趋势的方向进行。 当价格接近通道边界或中线时，我们预计会出现反转。 如果价格超越边界，并固定在那里，我们预计将出现全局性逆转。 例如，如果在上面的图像中，突破后（2009 年 4 月）的第二根蜡烛指向上方，那么就有理由考虑下买单。

控制走势的第三种方式是所谓的“滑动平行线”（SH）。 如果价格突破 MLH，但继续沿着“主要”趋势的方向滑动，那么您可以画一条平行于 ML 的线，与走势相切，这样只有一根蜡烛触及这条线，其余的都在它和 MLH 之间。

安德鲁斯本人建议在前一根蜡烛的一些重要价格（通常在极值点 — 最大值或最小值）画一条线。 那么突破这条线就可以表明局部反转或趋势变化。

滑动平行线

至少还有两种方式可以用到此构造。 安德鲁斯没有直接提到这一点，但如果您还记得图表上的任何对角线都是价格随时间变化率的线，那么您就可以尝试预测走势的边界 — 无论是水平还是反转的大致时间。 为此，需绘制几条线 — 垂直和水平。

添加价格和时间预测

垂直和水平回答了交易者的主要问题：“如果价格继续以相同的速度移动，它将在哪里结束？ 以及它究竟什么时候才能转身？这些线与速度线（任何倾斜线）的交点给出了相当可靠的未来反转价位。 但是，不要忘记止损价位

图表上的任何临界点都决定了其它临界点的位置 — 无论是在时间上还是在目标位上 — 只要图表遵守构建其左侧（历史上的记录）的规律。 在本文中，我们将枢轴点视为“临界点”，尽管可能还有其它选择。

在价格图表上，这也许会发生，因为每个人都可以看到这些点：无论是初学者还是大型投资者 — 每个人都尝试以大致相同的方式解读它们。 然而，这并不能解释为什么同样的形态也出现在太阳活动、或鸟类迁徙图上。 这看起来太魔幻了。

在每次重大反转后，我曾试图仅绘制它们的中线来追踪价格路径。 这里的所有 ML 线都很细，只有一个像素宽。 每对 ML 及其所在的线都以自己的颜色高亮显示，例如，4ML 5-6 为深绿色，4ML 5-8 为黄色。

由于作用等于反应，ML 本身的右端也由某个级别表示（当然，表示为某个时间）。 从起始顶点到交叉线的距离，等于从交叉线到标高的距离。 没有进一步的计算。

中线顺序

如果两条或多条连续的中线指向同一方向，则趋势非常强劲，价格将继续快速移动。

三条连续中线指向同一个方向

如果价格从中线急剧反弹，并形成长影线，或者正好触及 ML 线，并且蜡烛在 ML 之前收盘，则在不久的将来很可能出现全局性反转。 例如，可以通过相反方向的 ML 形成，以及价格从 MLH 线反弹来确认反转。

安德鲁斯声称，如果价格没有达到 ML 并突破MLH，那么全局性逆转可能很快就会发生。 只有来自下一个 ML 的精确反弹才能阻止这种情况 — 然后一个大的反转将朝着相反的方向发展。 但是这个规则并不总是对我起作用，故一定要确保测试它。


从中线反弹的长阴影

反转确认 —形成相反方向的中线，并从平行线反弹

很明显，我们可以在最近的枢轴点和更远的枢轴点构建 ML — 当接近两条线时，价格通常会反转。 例如，蓝线是从 2019 年初开始的。 也许其信号对某些人可能比洋红色模型的信号更重要。

远枢轴点

哈戈皮亚（Hagopian）规则

如果价格尚未达到中线，并且在与 ML 斜率相反的方向上突破了 MLH，则根据“尝试但未到达目的地”的区域的极值绘制趋势线是有意义的。

安德鲁斯建议在突破此趋势线后立即入场。

价格没有达到中间线

然而，我再次重申在我看来，这种情况只是意味着价格处于横盘区域（或者如果我们借助埃利奥特（Elliott）的术语，则是处于调整状态）。 价格通常会在这些地方进行全局性反转，因此您当然可以入场并设置非常短距离的止损，因为大多数情况下，这样的价格起伏尚不清楚横盘是否已经结束。 或者，您可以设置更远的停止价位 — 大约是横盘走廊的宽度或更多一些。

不过，如果价格真的在这里反转（横盘之后），那么走势很可能非常强劲，并且在很长一段时间内可能不会回到击穿点（见上一节的最后一图）。 最主要的是及时判定横盘已经结束。

这是“未达目的地”的另一种情况。 如果我们考虑到这是月度图表的屏幕截图，那么此处和上图中的状况都是相当有利可图的。 但如果我立刻在此处进行了交易，我很可能更希望等待更具体的状况，例如，对于做空 — 向下突破 2016 年低点的，或与草叉的“调整”设置匹配，那个时刻对我来说更具说服力。

未能再次触及目标价位... 只是一个横盘指标

反之，在下一个片段中，有一个几乎毋庸置疑的入场点：价格值得信任地突破了 MLH，在此之前它几乎正好触及了中线，并在此之前形成了一个很长的尖峰。 甚至，它在草叉的顶端行走，很长一段时间都没有超越中段。 非常有趣的状况！

延续先前的局势 — 强势入场点

就在第一根蜡烛结束后（突破之后），将止损位移到盈亏平衡点，然后前往体育场观赛（或开始环游世界 — 这取决于时间间隔的尺度）。 唯一的问题是，您仍然需要跟踪价格如何穿越一些重要等级，但考虑到趋势力量，这并不困难，且您已拥有安德鲁斯草叉这样的工具。

小型草叉

为了判定一个好的入场点，可以使用“小型”草叉代替趋势线。

通常草叉会捕获相当大的区域 — 三角形底部每侧有 5-7 根蜡烛，甚至更多。

“小型”草叉则可在由中线划分的部分包含 2-3 根蜡烛，例如，一根蜡烛作为“基准”。 实际上，这只是较小时间间隔内的趋势，大多数情况下，在那里标记它更方便。 但是没有人阻止您实现以下标记：

小型草叉

若干个因素聚集到红色箭头标记的蜡烛上：

  • 它在 MLH 平行线下方收盘，
  • 价格触及之前的中线，
  • 前一根蜡烛的接触点与 THR 最大和最小平均线的交点相匹配 — 非常强的一个反转价位，就像任何其它交点一样，
  • 接触点 — 蓝色中线的 100% 级别，
  • 点位级别 [1] 高于接触点，
  • 蜡烛是“内孕柱线”。 内孕柱线通常充当交易的触发器，因为突破其边界的价格可能会突然朝某个方向移动（在本例中，急剧下跌的可能性很高）。

这种“组合”的回撤包括：

  • 价格在 2016 年范围内，
  • 前两年处于横盘下跌，
  • 因此，全局性向上反转的可能性很高。 不过，市场起伏并未显示何时会发生这种反转。

然而，在局部，市场起伏看起来像是向下走势的可能性较大。

结论：您可以做空，但您需要清楚地明白目标在何处。 您可以在“较低”时间间隔内搜索它们，或构建下一个草叉（[1]ML[2]-[3]。 这里的点位 [3] 没有明确标记，但它已经形成 — 十月柱线的高点（左侧箭头旁边的黑色蜡烛）。

若要进行交易，您可以做空，例如，在 十一 月柱线的低点（由箭头指示）的突破之处做空。 提取方案，您可以在下一个（十二 月）蜡烛开盘时入场交易，或者在较低的时间间隔内寻找入场点。 止损价位则放置于十月蜡烛高点上方的某个位置。 例如，您可在此处未显示的中线交叉处（2 ML 3-Arrow），或尾随停止处离场。

不要指望在箭头的那一刻出现巨大的（在给定时期内）下降趋势。 考虑到这是一张月线图，两根阴线总共给出了 1000 点的利润（三位小数图表上则为 10000 点）。 如果我们设法至少捕获这一波走势的 90%（若在新月初入场则是很有可能的），那么结果可以谓之令人满意。

希夫（Schiff）草叉

有时中线不足以准确地描述走势。 例如，当价格沿着 MLH 上线移动，并且无法以任何方式触及中线，甚至超出构建的通道，但继续沿 ML 指示的方向移动时。 可以清楚地看到，这个趋势在该时间间隔内“很弱”，但无法用现有的直线结构来衡量它，并且还没有理由建造新的草叉，且顶部尚未形成。

弱趋势 —价格沿着 MLH 线走

解决此问题的一种方式是找到比 ML 更准确地描述给定走势的线条。 例如，我们可以将通过第一个点的垂直移动到 [0]-[1] 区间的中间来减小中线的斜率。

在这种情况下，走势看起来已经更加可控，我们能够尝试预测它，得出我们正在应对横盘走势。

这种结构称为希夫草叉

希夫（Schiff）草叉

当然，也可以用同样的方式测量很陡峭的走势，例如：

衡量陡峭趋势的草叉

在这种情况下，移动第一个点可能会让您提前找到入场点，因为它可以更准确地指示反弹点。


改编希夫草叉

如果我们将草叉的开头也水平移动到 [0]-[1] 区间的中间，我们就会得到改编的希夫草叉。 它们通常能更准确地描绘横盘期间的走势。 此外，它们提供更清晰的反弹点。

改编希夫草叉

当 [0]-[1] 区域中的柱线数量远大于 [1]-[2] 中的柱线时，这种草叉通常很有用。

改编希夫草叉

很明显，这两个选项都起作用 — “标准”和“改编”，但在我看来，在给定的情况下，查看橙色条纹上的目标更方便。


警告线

在上一章节的图例中，我们可以看到带有标签 100.0 的虚线。 安德鲁斯称它们为“警告线”。 它们反映了相同的作用-反应原则：“行动和反应是平等的，也是相反的”。 在行驶一定距离后，价格往往会掉头并走向“中线”。 如果价格从中线反弹，并突破 MLH，那么，会试图走出它曾穿行过的相同距离，那么它将不得不达到这条“警告”线。 然后，转身，它将返回 MLH，将其用作“中位”。 事实证明，主草叉似乎已经“偏移”向下。 在最近的时间内（当然，是在给定的时段内），走势将在这个“偏移”通道中进行。

我真的很喜欢 MetaTrader 5 现在拥有这项功能。 在 MetaTrader 4 中，这样的线只能手动制作。 这既不方便又耗时。

在下面的图例中，我继续绘制与上一节相同的欧元图表，用于绘制上一节修改后的希夫草叉后的下一个时段。 添加了传统的草叉。


警告线

于 1 月 27 日，欧元突破淡紫色草叉边界，但未能突破橙色阻力线，再次继续下跌。

一般来说，价格可以多次从警告线反弹，并且沿着趋势移动的距离比草叉内的任何极值都要远得多。 因此，如果我在较高的时间间隔上看到趋势，如果价格没有突破较低时间间隔的警告线，那么我会尽量不改变持仓的方向。 相反，突破警告线可能表明一个好的走向，所以如果突破对我来说是有说服力的，我可能会在突破蜡烛之后入场，或者如果我认为它可能奏效，则回滚到突破点。 最有可能的是，它会更有益处。

反向（或“向内”）草叉

在突发的脉动走势之后，价格在新的突破之前稳固。 为了阐述这种稳固，我们可以使用“反转（向内）草叉”。 为了构建它们，我们需要选择三角形的三个点，以及构建一条规则的中线，但我们需要将 [0]-[1] 分成两半，而非 [1]-[2]。 趋势线将穿过中间 [0]-[1] 和点 [2]。

大多数情况下，在这种情况下，走势保持在由这条线创建的走廊内，并与之平行，穿过点 [1]，因此通常在通道内标记额外的警告线。 斐波那契额通道工具也许刻在此派上用场。 我喜欢将这种通道的内部间隔分为 4 个部分：0.25、0.5 和 0.75。 外部级别为通道宽度的 0.5。

向内草叉

虽然“经典”草叉试图描述脉冲走势，但“向内”干草叉试图描述包括各种旗帜、三角旗等在内的调整走势。

作用-反应线

平行于任何有意义的直线的线都可以用作作用-反应线。 这意味着，通过绘制中线 [0] ML [1][2]，我们可以留出从它到点 [-1] 向右的距离，这条线在接近价格时很可能会作为反转线，如果线的方向朝下，我们则应预期向下反转， 反之亦然。

这种“基本”线不仅可以在 ML 的帮助下构建，还可以在许多其它线的帮助下构建。 例如，安德鲁斯建议采用以下选项：

  • 0-3;
  • 0-4;
  • 反向 ML (来自前一部分);
  • 多枢轴线 — 通过 3 个或更多历史枢轴点的线;
  • 缺口-2;
  • 由它们形成的移动平均线和通道线;
  • 任何清晰可见趋势的高-低和低-高;
  • 等等。

我们来更详细地查看一下。

作用-反应线

您可以检查其余的线。

我只补充一点，我不喜欢使用移动平均线作为“基准”线。

我再次讲述构建动作-反应线的算法：

  1. 选择并绘制一条“基准”线（请参阅上面的清单）。
  2. 在历史记录上选择一个反转点（在动画上标记为 A）。
  3. 将标准安德鲁斯草叉工具的第一个点放在基准线的起点上。
  4. 将第二个点放在选定的历史极值上。 对于向上的线，通常最好选择上极值。
  5. 设置草叉的第三个点，令草叉的中线与基准线匹配。
  6. 当靠近以这种方式建造的草叉的边界时，价格可能会反转或形成缺口。


丰盛之角交易方式

如果我们画一个扇形骨架线相距 10°，从 10° 到 80°，那么价格就会“注意到”这些线，如果我们看到这种情况发生，我们可以获得一个强大的交易基础。

这条规则似乎只适用于纸面，但奇怪的是，它也适用于电子图表。 然而，当尺度发生变化时，价格沿线移动的角度也会发生变化，但尽管如此，价格仍然沿着扇形继续稳定地移动。

距离为 10 度的扇形骨架线（图表的尺度不同）

在动画中，我们可以看到在 4px 和 32px 尺度下获得最佳结果，但其它尺度也给出了相当丰盛的结果。

这些条纹的要点是价格倾向于保持在一定范围内，如果它收于之前干扰它的某条线后面，那么很可能有机会朝着下一条线或更远的方向发展。

安德鲁斯是这样阐述的：

如果我们注意到价格急剧上涨或下跌，那么这是一个信号，表明可以绘制一系列 10 度线。

只要价格长期滞留在前两条（最陡峭的）线内，交易者就不比担心他的持仓，因为它仍会增长。

当价格穿过 20° 线时，它通常走到 30° 线，这就给了加仓的机会。 最有可能的是，只要价格保持在 40° 线内，价格就会沿着趋势进一步移动。

如果价格突破 40° 线，则可能会出现急剧的趋势逆转。 如果在这个交叉路口之前出现其它剧烈的波动，则这种情况就变得尤其可能。

丰盛之角 — 日线图

当然，最好收集自己的统计数据 — 通过货币对、尺度、时间间隔等。就我而言，这种估算价格变动情况的方法适用于所有间隔。

文后附有允许您绘制扇型线的脚本。 只需将其放在图表上靠近所需的顶部或底部即可。 如果从图表顶部扔出，则扇型会向下；如果从底部抛出，扇型会向上。


安德鲁斯解释的五个反转法则或波浪

几乎在课程结束时，安德鲁斯才讲述如何计算枢轴点。 他知道艾略特的工作，但他认为艾略特没能足够精确地定义规则。 实际上，它们应该看起来像这样：

突破 0-4 线后，您在需要采取任何操作之前，通常计算至少 5 个枢轴点

这听起来不是很清楚。 我们来看一下图表。

突破 0-4 线即可触发轴点计数开始 — 至少应该有五个轴点才可入场或逆转

所以，之前趋势的 0-4 线已经被突破，这意味着有很大的机会出现大的下行。 现在我们可以开始数轴点了。 我们应该只对那些与所需利润大小相对应的轴点感兴趣，也就是说，每个轴点的大小应与创建前一个趋势点的走势大致成正比。

我们来看看状况是如何发展的：

第二条线突破

尽管 0-4 线被突破，价格继续下跌（可能触及我们的止损位）。

并无大碍...

我们可以再次入场 — 从点 2（如果构建了 4 ML 5-1 - 它几乎与 04 重合，因此，新趋势的第 2 点应该据其反弹）。 自然地，没有人可以阻止我们在 1 个新（较小）趋势的顶部建造一个小型草叉。

然而，在 0-4 线突破后价格没有好转的情况表明，最有可能的是，现在市场上开始横盘。 故此，如果您专注于长期趋势，则可以开始数轴点。 这个“波浪”在时间和振幅上都比“主浪”要小。 然后我们只需要等待新的第 5 个轴点。 价格可能会从它开始转向，并大幅下跌，但实际上，价格只是转为横盘走势。 我们可以添加“a”、“b” 和 “c” 峰，并在 3-b 线突破后入场。 也许，在这种情况下，这种方法会更可靠，并且可以令交易者受于一些额外的损失。


扩展轴点

如果价格形成这样的形态，当在长期或非常快的趋势之后，在第 1 个点出现反转时，那么轴点 2 出现在轴点 1 的下方，然后是轴点 3 高于轴点 1，然后是轴点 4 低于轴点 2，最后是轴点 5 高于轴点 3，那么依据安德鲁斯，我们将这种形态称为扩展轴点 （EP）。 逆转通常是从“三峰”朝向“两峰”，而且往往非常迅速和遥远。 在这种情况下，我通常会尝试在最后一个趋势上画一个小草叉，并在它们被突破后，立即按与走势相反的方向在第 5 个点入场。

扩展轴点

在这张图片中，3 和 5 之间还有另一个轴点，但结果低于 3，但随后 5 达到了所有预期。 这就是为什么我以这种方式画出这些线的原因...

顺便说一句，如果按照 0-4 突破规则，那么在计数时再次出现相同的魔幻比例（5 或 8 个轴点，可以重复多次），因此我们可以说于 3 月 4 日入场白银几乎是强制性的（更准确地说，在 3 月 4 日开盘后）。 或者，更好的是，我们可以计算顶点（幸运的是，草叉为此提供了很多机会），并在那里放置一个具有短暂止损级别的“停止”订单。 如果它被触发，到 2 月 3 日我们已经有可观的利润。

如此，如果您能够识别这种形态，那么您的交易获利的可能性将大大增加。


结束语

本文中讲述的所有图表分析方法的效率都是相同的。 如果我们仔细观察它之前所走的路径，它们中的任何一个都能帮助交易者了解价格在任何给定时间的表现。 此外，它们中的任何一个也都可以粗略地判断价格在相应时刻的所处位置。 然而，它们的组合会产生更好的结果。 在我看来，它们都值得一试，以便您可以定义更符合您喜好的那些。

安德鲁斯本人建议交易者首先在中位线的帮助只在纸面上学习交易。

当掌握了这种交易，并且两份合约的“纸面”交易的利润超过 100%（可能每年）时，交易者才可以把行动反应方法运用到真实交易

在掌握了这种方法之后，交易者可以向安德鲁斯寻求新的知识（关于扇形，计数、等等）。

而事实证明，不需要额外的指标。 该系统已十分自洽，并给出了非常清晰的时间表，以及非常准确的入场和离场时机。 如果有人习惯于移动平均线或 RSI，也很有可能将它们与草叉无缝融合。 只要确保这是您经过深思熟虑的决定。

在互联网时代，免费操作的交易策略，智能程序，高波动性，保证金交易的巨大杠杆的可能性，以及虚拟测试任何复杂策略的能力，令交易者能在充分完成“家庭作业”，收集统计数据，并严格遵守他们选择的系统的情况下，实现利润变得更加可观。

我们有一个测试器，可以根据这里介绍的材料构建我们自己的系统。 有若干种智能系统依据绘制直线的图形形态进行交易。 此外，我们有足够的能力相互沟通。

如果我们有自己的系统，非常契合我们，并提供准确的进出时机，世界将因此而改变。

安德鲁斯草叉可以成为这样的系统，因为它能准确地判定趋势、入场-离场价位和交易时间。

与往常一样，明智地交易并获利。


本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
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Oleh Fedorov
Oleh Fedorov

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最近评论 | 前往讨论 (40)
Oleh Fedorov
Oleh Fedorov | 12 11月 2023 在 18:31
Bogard_11 #:

耶，这个周末有人可以和我交锋了!!!!！不是为了争论，只是摆个姿势。))



没有剑 :-)只是犹太人对经典的又一次诠释....的确，它不是用 MT 绘制的，但我希望能得到原谅....

Bogard_11
Bogard_11 | 12 11月 2023 在 18:44
Oleh Fedorov #:


没有剑 :-)只是犹太人对经典的又一次诠释....的确，它不是用 MT 绘制的，但我希望能得到原谅....

在旧硬盘的某个地方，有这样一个MT4 的诱导器，但在下一次更新时就停止工作了，代码应该已经修复。但我从来没怎么用过。
Oleh Fedorov
Oleh Fedorov | 12 11月 2023 在 18:49

好吧，那就把它放在正题上吧 :-)


Bogard_11
Bogard_11 | 12 11月 2023 在 19:08
Oleh Fedorov #:

好吧，那就把它放在正题上吧 :-)


我也最喜欢英镑。


附注- 我主要观看和交易 M5，一小时纯粹用于中期分析。

Bogard_11
Bogard_11 | 12 11月 2023 在 21:02
Oleh Fedorov #:

附注：是的，他的系统非常准确。我不确定这是不是 "最准确 "的，我知道在准确度方面还有其他一些可比性（对我来说）....。但我个人非常尊重甘恩的工作。

我晚上会写一点东西，说明为什么还是没有比 Gunn 更准确的东西！:)

1 - 首先是模型的数学，过去的走势已经给出了第一反应的水平，您可以用最小的止损点进行修正。误差为+-3-4 点，通常为点与点之间的误差。

2 - 其次，模式的可视化。 即使您没有时间进入运动的起点，您也总能抓住模式修正的终点，并以最小的止损点进入第三个起点。此外，您还总能看到形态是否结束，即是反转还是趋势上的多头。

3 - 完全算法化。即同样清晰的决策行动算法。主要用于捕捉修正结束。

P.S.-交易技术 "丰饶之角 "强烈chikannya贡！;）扇（有角度），但没有价格和时间的约束。因此，目前尚不清楚该趋势是否仍然有效或已经耗尽。

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