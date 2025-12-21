- Büyüme
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
556 (76.68%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (23.31%)
En iyi işlem:
26.68 USD
En kötü işlem:
-26.55 USD
Brüt kâr:
2 157.31 USD (214 623 pips)
Brüt zarar:
-1 980.26 USD (197 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (230.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.68 USD (62)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
292 (40.28%)
Satış işlemleri:
433 (59.72%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
3.88 USD
Ortalama zarar:
-11.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-231.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-231.19 USD (10)
Aylık büyüme:
19.94%
Yıllık tahmin:
241.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
346.83 USD
Maksimum:
508.76 USD (43.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.79% (508.76 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|723
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|157
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.68 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +230.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -231.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.72 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Using the Fundamentals EA bot algo.
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
