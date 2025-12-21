SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 18%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
556 (76.68%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (23.31%)
En iyi işlem:
26.68 USD
En kötü işlem:
-26.55 USD
Brüt kâr:
2 157.31 USD (214 623 pips)
Brüt zarar:
-1 980.26 USD (197 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (230.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.68 USD (62)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
292 (40.28%)
Satış işlemleri:
433 (59.72%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
3.88 USD
Ortalama zarar:
-11.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-231.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-231.19 USD (10)
Aylık büyüme:
19.94%
Yıllık tahmin:
241.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
346.83 USD
Maksimum:
508.76 USD (43.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.79% (508.76 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 723
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 157
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.68 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +230.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -231.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.72 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
67 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
İnceleme yok
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol