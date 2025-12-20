- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
163 (73.09%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (26.91%)
En iyi işlem:
59.03 USD
En kötü işlem:
-46.81 USD
Brüt kâr:
1 138.79 USD (41 184 pips)
Brüt zarar:
-445.63 USD (27 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (146.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.86 USD (21)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.58
Alış işlemleri:
82 (36.77%)
Satış işlemleri:
141 (63.23%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
6.99 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-93.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.23 USD (3)
Aylık büyüme:
3.76%
Yıllık tahmin:
45.68%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.05 USD
Maksimum:
105.35 USD (3.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (105.35 USD)
Varlığa göre:
0.37% (10.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|AUDNZD
|30
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|14
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|410
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|166
|NZDCAD
|118
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|-91
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|15K
|AUDNZD
|338
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|-9.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.03 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +146.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 122
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 591
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 46
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live18
|0.92 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2066
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 654
|
ICMarketsSC-Live04
|1.17 × 157
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
Live Signal for Fundamentals EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
29
96%
223
73%
100%
2.55
3.11
USD
USD
4%
1:500