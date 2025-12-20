SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
163 (73.09%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (26.91%)
En iyi işlem:
59.03 USD
En kötü işlem:
-46.81 USD
Brüt kâr:
1 138.79 USD (41 184 pips)
Brüt zarar:
-445.63 USD (27 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (146.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.86 USD (21)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.58
Alış işlemleri:
82 (36.77%)
Satış işlemleri:
141 (63.23%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
6.99 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-93.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.23 USD (3)
Aylık büyüme:
3.76%
Yıllık tahmin:
45.68%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.05 USD
Maksimum:
105.35 USD (3.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (105.35 USD)
Varlığa göre:
0.37% (10.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 129
AUDNZD 30
AUDCAD 23
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 410
AUDNZD 70
AUDCAD 166
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.03 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +146.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
100 daha fazla...
Live Signal for Fundamentals EA
İnceleme yok
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.