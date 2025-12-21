- 成长
交易:
762
盈利交易:
585 (76.77%)
亏损交易:
177 (23.23%)
最好交易:
26.68 USD
最差交易:
-29.37 USD
毛利:
2 255.88 USD (224 460 pips)
毛利亏损:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
最大连续赢利:
62 (230.68 USD)
最大连续盈利:
230.68 USD (62)
夏普比率:
0.02
交易活动:
21.27%
最大入金加载:
4.99%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.28
长期交易:
292 (38.32%)
短期交易:
470 (61.68%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
3.86 USD
平均损失:
-11.94 USD
最大连续失误:
10 (-231.19 USD)
最大连续亏损:
-231.19 USD (10)
每月增长:
16.45%
年度预测:
199.60%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
346.83 USD
最大值:
508.76 USD (43.79%)
相对跌幅:
结余:
43.79% (508.76 USD)
净值:
9.43% (110.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|760
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.68 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 62
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +230.68 USD
最大连续亏损: -231.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Using the Fundamentals EA bot algo.
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
