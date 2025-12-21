- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
762
Negociações com lucro:
585 (76.77%)
Negociações com perda:
177 (23.23%)
Melhor negociação:
26.68 USD
Pior negociação:
-29.37 USD
Lucro bruto:
2 255.88 USD (224 460 pips)
Perda bruta:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (230.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
230.68 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
21.27%
Depósito máximo carregado:
4.99%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
292 (38.32%)
Negociações curtas:
470 (61.68%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
3.86 USD
Perda média:
-11.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-231.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-231.19 USD (10)
Crescimento mensal:
16.45%
Previsão anual:
199.60%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
346.83 USD
Máximo:
508.76 USD (43.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.79% (508.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.43% (110.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|760
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.68 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 62
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +230.68 USD
Máxima perda consecutiva: -231.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
67 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Using the Fundamentals EA bot algo.
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
98%
762
76%
21%
1.06
0.19
USD
USD
44%
1:500