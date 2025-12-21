SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
762
Negociações com lucro:
585 (76.77%)
Negociações com perda:
177 (23.23%)
Melhor negociação:
26.68 USD
Pior negociação:
-29.37 USD
Lucro bruto:
2 255.88 USD (224 460 pips)
Perda bruta:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (230.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
230.68 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
21.27%
Depósito máximo carregado:
4.99%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
292 (38.32%)
Negociações curtas:
470 (61.68%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
3.86 USD
Perda média:
-11.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-231.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-231.19 USD (10)
Crescimento mensal:
16.45%
Previsão anual:
199.60%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
346.83 USD
Máximo:
508.76 USD (43.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.79% (508.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.43% (110.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 760
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 123
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.68 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 62
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +230.68 USD
Máxima perda consecutiva: -231.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
67 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Sem comentários
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fundamentals GOLD EA
30 USD por mês
14%
0
0
USD
1.1K
USD
29
98%
762
76%
21%
1.06
0.19
USD
44%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.