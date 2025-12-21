SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 18%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
725
Bénéfice trades:
556 (76.68%)
Perte trades:
169 (23.31%)
Meilleure transaction:
26.68 USD
Pire transaction:
-26.55 USD
Bénéfice brut:
2 157.31 USD (214 623 pips)
Perte brute:
-1 980.26 USD (197 423 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (230.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
230.68 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
292 (40.28%)
Courts trades:
433 (59.72%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
3.88 USD
Perte moyenne:
-11.72 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-231.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-231.19 USD (10)
Croissance mensuelle:
19.94%
Prévision annuelle:
241.93%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
346.83 USD
Maximal:
508.76 USD (43.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.79% (508.76 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 723
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 157
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.68 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 62
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +230.68 USD
Perte consécutive maximale: -231.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.72 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
67 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Aucun avis
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire