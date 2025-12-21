- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
556 (76.68%)
Loss Trade:
169 (23.31%)
Best Trade:
26.68 USD
Worst Trade:
-26.55 USD
Profitto lordo:
2 157.31 USD (214 623 pips)
Perdita lorda:
-1 980.26 USD (197 423 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (230.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.68 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
292 (40.28%)
Short Trade:
433 (59.72%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-11.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-231.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-231.19 USD (10)
Crescita mensile:
19.94%
Previsione annuale:
241.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
346.83 USD
Massimale:
508.76 USD (43.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.79% (508.76 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|723
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|157
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.68 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +230.68 USD
Massima perdita consecutiva: -231.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.72 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Using the Fundamentals EA bot algo.
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
