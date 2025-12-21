SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 18%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
556 (76.68%)
Loss Trade:
169 (23.31%)
Best Trade:
26.68 USD
Worst Trade:
-26.55 USD
Profitto lordo:
2 157.31 USD (214 623 pips)
Perdita lorda:
-1 980.26 USD (197 423 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (230.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
230.68 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
292 (40.28%)
Short Trade:
433 (59.72%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-11.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-231.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-231.19 USD (10)
Crescita mensile:
19.94%
Previsione annuale:
241.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
346.83 USD
Massimale:
508.76 USD (43.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.79% (508.76 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 723
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 157
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.68 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +230.68 USD
Massima perdita consecutiva: -231.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.72 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
67 più
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
