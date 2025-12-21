- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
762
利益トレード:
585 (76.77%)
損失トレード:
177 (23.23%)
ベストトレード:
26.68 USD
最悪のトレード:
-29.37 USD
総利益:
2 255.88 USD (224 460 pips)
総損失:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
最大連続の勝ち:
62 (230.68 USD)
最大連続利益:
230.68 USD (62)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
21.27%
最大入金額:
4.99%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
292 (38.32%)
短いトレード:
470 (61.68%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
3.86 USD
平均損失:
-11.94 USD
最大連続の負け:
10 (-231.19 USD)
最大連続損失:
-231.19 USD (10)
月間成長:
16.45%
年間予想:
199.60%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
346.83 USD
最大の:
508.76 USD (43.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.79% (508.76 USD)
エクイティによる:
9.43% (110.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|760
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.68 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 62
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +230.68 USD
最大連続損失: -231.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
67 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Using the Fundamentals EA bot algo.
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
14%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
98%
762
76%
21%
1.06
0.19
USD
USD
44%
1:500