Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
762
利益トレード:
585 (76.77%)
損失トレード:
177 (23.23%)
ベストトレード:
26.68 USD
最悪のトレード:
-29.37 USD
総利益:
2 255.88 USD (224 460 pips)
総損失:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
最大連続の勝ち:
62 (230.68 USD)
最大連続利益:
230.68 USD (62)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
21.27%
最大入金額:
4.99%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
292 (38.32%)
短いトレード:
470 (61.68%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
3.86 USD
平均損失:
-11.94 USD
最大連続の負け:
10 (-231.19 USD)
最大連続損失:
-231.19 USD (10)
月間成長:
16.45%
年間予想:
199.60%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
346.83 USD
最大の:
508.76 USD (43.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.79% (508.76 USD)
エクイティによる:
9.43% (110.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 760
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 123
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
67 より多く...
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
レビューなし
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Fundamentals GOLD EA
30 USD/月
14%
0
0
USD
1.1K
USD
29
98%
762
76%
21%
1.06
0.19
USD
44%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください