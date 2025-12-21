SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 14%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
762
Transacciones Rentables:
585 (76.77%)
Transacciones Irrentables:
177 (23.23%)
Mejor transacción:
26.68 USD
Peor transacción:
-29.37 USD
Beneficio Bruto:
2 255.88 USD (224 460 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (230.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
230.68 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
21.27%
Carga máxima del depósito:
4.99%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
292 (38.32%)
Transacciones Cortas:
470 (61.68%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
3.86 USD
Pérdidas medias:
-11.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-231.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-231.19 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.45%
Pronóstico anual:
199.60%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
346.83 USD
Máxima:
508.76 USD (43.79%)
Reducción relativa:
De balance:
43.79% (508.76 USD)
De fondos:
9.43% (110.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 760
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 123
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.68 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +230.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -231.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
otros 67...
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
No hay comentarios
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
