Total de Trades:
762
Transacciones Rentables:
585 (76.77%)
Transacciones Irrentables:
177 (23.23%)
Mejor transacción:
26.68 USD
Peor transacción:
-29.37 USD
Beneficio Bruto:
2 255.88 USD (224 460 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (230.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
230.68 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
21.27%
Carga máxima del depósito:
4.99%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
292 (38.32%)
Transacciones Cortas:
470 (61.68%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
3.86 USD
Pérdidas medias:
-11.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-231.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-231.19 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.45%
Pronóstico anual:
199.60%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
346.83 USD
Máxima:
508.76 USD (43.79%)
Reducción relativa:
De balance:
43.79% (508.76 USD)
De fondos:
9.43% (110.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|760
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.68 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +230.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -231.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
otros 67...
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
