시그널 / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
821
이익 거래:
628 (76.49%)
손실 거래:
193 (23.51%)
최고의 거래:
26.68 USD
최악의 거래:
-29.37 USD
총 수익:
2 428.19 USD (241 667 pips)
총 손실:
-2 388.39 USD (238 220 pips)
연속 최대 이익:
62 (230.68 USD)
연속 최대 이익:
230.68 USD (62)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
3.74%
최대 입금량:
5.78%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
337 (41.05%)
숏(주식차입매도):
484 (58.95%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
3.87 USD
평균 손실:
-12.38 USD
연속 최대 손실:
10 (-231.19 USD)
연속 최대 손실:
-231.19 USD (10)
월별 성장률:
-0.47%
연간 예측:
-5.75%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
346.83 USD
최대한의:
508.76 USD (43.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.79% (508.76 USD)
자본금별:
9.43% (110.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 819
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 20
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 2.3K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +26.68 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 62
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +230.68 USD
연속 최대 손실: -231.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.71 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
67 더...
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
리뷰 없음
2025.12.31 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
