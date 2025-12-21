- 자본
- 축소
트레이드:
821
이익 거래:
628 (76.49%)
손실 거래:
193 (23.51%)
최고의 거래:
26.68 USD
최악의 거래:
-29.37 USD
총 수익:
2 428.19 USD (241 667 pips)
총 손실:
-2 388.39 USD (238 220 pips)
연속 최대 이익:
62 (230.68 USD)
연속 최대 이익:
230.68 USD (62)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
3.74%
최대 입금량:
5.78%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
337 (41.05%)
숏(주식차입매도):
484 (58.95%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
3.87 USD
평균 손실:
-12.38 USD
연속 최대 손실:
10 (-231.19 USD)
연속 최대 손실:
-231.19 USD (10)
월별 성장률:
-0.47%
연간 예측:
-5.75%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
346.83 USD
최대한의:
508.76 USD (43.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.79% (508.76 USD)
자본금별:
9.43% (110.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|819
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.3K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.68 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 62
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +230.68 USD
연속 최대 손실: -231.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.71 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Using the Fundamentals EA bot algo.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
31
98%
821
76%
4%
1.01
0.05
USD
USD
44%
1:500