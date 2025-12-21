리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 FXOpen-ECN Live Server 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live18 0.54 × 13 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live22 0.71 × 146 ICMarketsSC-Live05 0.81 × 16 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live04 0.82 × 17 ICMarketsSC-Live16 0.85 × 327 ICMarketsSC-Live24 0.90 × 31 Tickmill-Live09 0.92 × 38 Exness-Real17 1.12 × 25 ICMarketsSC-Live10 1.15 × 651 ICMarketsSC-Live23 1.23 × 10767 ICMarketsSC-Live12 1.25 × 102 ICMarketsSC-Live25 1.35 × 3724 ICMarketsSC-Live33 1.38 × 13 ICMarketsSC-Live03 1.47 × 1057 67 더...