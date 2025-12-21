SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
774
Gewinntrades:
597 (77.13%)
Verlusttrades:
177 (22.87%)
Bester Trade:
26.68 USD
Schlechtester Trade:
-29.37 USD
Bruttoprofit:
2 290.29 USD (227 890 pips)
Bruttoverlust:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (230.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
230.68 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
21.27%
Max deposit load:
4.99%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
304 (39.28%)
Short-Positionen:
470 (60.72%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-231.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-231.19 USD (10)
Wachstum pro Monat :
16.77%
Jahresprognose:
203.54%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
346.83 USD
Maximaler:
508.76 USD (43.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.79% (508.76 USD)
Kapital:
9.43% (110.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 772
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 158
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.68 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +230.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -231.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live25" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
noch 67 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Keine Bewertungen
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Fundamentals GOLD EA
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
1.2K
USD
30
98%
774
77%
21%
1.08
0.23
USD
44%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.