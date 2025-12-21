- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
774
Gewinntrades:
597 (77.13%)
Verlusttrades:
177 (22.87%)
Bester Trade:
26.68 USD
Schlechtester Trade:
-29.37 USD
Bruttoprofit:
2 290.29 USD (227 890 pips)
Bruttoverlust:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (230.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
230.68 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
21.27%
Max deposit load:
4.99%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
304 (39.28%)
Short-Positionen:
470 (60.72%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-231.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-231.19 USD (10)
Wachstum pro Monat :
16.77%
Jahresprognose:
203.54%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
346.83 USD
Maximaler:
508.76 USD (43.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.79% (508.76 USD)
Kapital:
9.43% (110.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|772
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|158
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.68 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +230.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -231.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live25" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Using the Fundamentals EA bot algo.
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
30
98%
774
77%
21%
1.08
0.23
USD
USD
44%
1:500