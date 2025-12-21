СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fundamentals GOLD EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals GOLD EA

Giam Zhen Rong Colin
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
762
Прибыльных трейдов:
585 (76.77%)
Убыточных трейдов:
177 (23.23%)
Лучший трейд:
26.68 USD
Худший трейд:
-29.37 USD
Общая прибыль:
2 255.88 USD (224 460 pips)
Общий убыток:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (230.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.68 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
21.27%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
292 (38.32%)
Коротких трейдов:
470 (61.68%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
3.86 USD
Средний убыток:
-11.94 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-231.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-231.19 USD (10)
Прирост в месяц:
16.45%
Годовой прогноз:
199.60%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
346.83 USD
Максимальная:
508.76 USD (43.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.79% (508.76 USD)
По эквити:
9.43% (110.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 760
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 123
EURUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 956
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.68 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +230.68 USD
Макс. убыток в серии: -231.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
еще 67...
Using the Fundamentals EA bot algo.

Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Нет отзывов
2025.12.21 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.04% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
