- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
762
Прибыльных трейдов:
585 (76.77%)
Убыточных трейдов:
177 (23.23%)
Лучший трейд:
26.68 USD
Худший трейд:
-29.37 USD
Общая прибыль:
2 255.88 USD (224 460 pips)
Общий убыток:
-2 113.07 USD (210 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (230.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.68 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
21.27%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
292 (38.32%)
Коротких трейдов:
470 (61.68%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
3.86 USD
Средний убыток:
-11.94 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-231.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-231.19 USD (10)
Прирост в месяц:
16.45%
Годовой прогноз:
199.60%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
346.83 USD
Максимальная:
508.76 USD (43.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.79% (508.76 USD)
По эквити:
9.43% (110.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|760
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|956
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.68 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +230.68 USD
Макс. убыток в серии: -231.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
еще 67...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Using the Fundamentals EA bot algo.
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Link: https://www.mql5.com/en/market/product/158998?source=Site+Profile+Seller
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
98%
762
76%
21%
1.06
0.19
USD
USD
44%
1:500