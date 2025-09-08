SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Venue parking
Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
49 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (12.50%)
En iyi işlem:
72.10 EUR
En kötü işlem:
-5.29 EUR
Brüt kâr:
256.16 EUR (17 026 pips)
Brüt zarar:
-26.60 EUR (3 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (32.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
125.00 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.52%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
27.10
Alış işlemleri:
37 (66.07%)
Satış işlemleri:
19 (33.93%)
Kâr faktörü:
9.63
Beklenen getiri:
4.10 EUR
Ortalama kâr:
5.23 EUR
Ortalama zarar:
-3.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.47 EUR (2)
Aylık büyüme:
114.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
8.47 EUR (2.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
22.34% (48.75 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF 4
EURCHF 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
USDJPY 3
EURNZD 3
CADCHF 3
EURAUD 3
NZDCHF 3
CADJPY 2
USDCHF 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPNZD 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF 6
EURCHF 10
EURJPY 120
CHFJPY 3
EURUSD 9
GBPCAD 9
USDJPY 6
EURNZD 10
CADCHF 7
EURAUD 2
NZDCHF 18
CADJPY 4
USDCHF 7
GBPCHF 6
EURCAD 10
GBPJPY 4
AUDJPY 7
NZDJPY 14
GBPNZD 0
USDCAD 2
NZDUSD 3
AUDCAD 2
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF 571
EURCHF 590
EURJPY 5.2K
CHFJPY 12
EURUSD 883
GBPCAD -50
USDJPY 862
EURNZD -40
CADCHF 500
EURAUD 385
NZDCHF -327
CADJPY 541
USDCHF 595
GBPCHF 497
EURCAD -21
GBPJPY 579
AUDJPY 1.1K
NZDJPY 115
GBPNZD 79
USDCAD 285
NZDUSD 295
AUDCAD 297
EURGBP 179
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.10 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
OrbexGlobal-Live
0.18 × 51
Exness-Real3
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live25
0.87 × 715
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 736
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.33 × 189
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.39 × 354
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 224
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 510
ICMarketsSC-Live03
2.27 × 105
Pepperstone-Edge07
2.44 × 9
42 daha fazla...
Scalping D with ATR and Bollinger signals.

Fast as a snail and reliable as a truffle.

If you see DD higher than 50%, run – just take your money and run!

İnceleme yok
2025.10.06 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.