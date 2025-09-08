- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
49 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (12.50%)
En iyi işlem:
72.10 EUR
En kötü işlem:
-5.29 EUR
Brüt kâr:
256.16 EUR (17 026 pips)
Brüt zarar:
-26.60 EUR (3 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (32.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
125.00 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.52%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
27.10
Alış işlemleri:
37 (66.07%)
Satış işlemleri:
19 (33.93%)
Kâr faktörü:
9.63
Beklenen getiri:
4.10 EUR
Ortalama kâr:
5.23 EUR
Ortalama zarar:
-3.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.47 EUR (2)
Aylık büyüme:
114.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
8.47 EUR (2.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
22.34% (48.75 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|3
|USDJPY
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|EURAUD
|3
|NZDCHF
|3
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|6
|EURCHF
|10
|EURJPY
|120
|CHFJPY
|3
|EURUSD
|9
|GBPCAD
|9
|USDJPY
|6
|EURNZD
|10
|CADCHF
|7
|EURAUD
|2
|NZDCHF
|18
|CADJPY
|4
|USDCHF
|7
|GBPCHF
|6
|EURCAD
|10
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|14
|GBPNZD
|0
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|571
|EURCHF
|590
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|883
|GBPCAD
|-50
|USDJPY
|862
|EURNZD
|-40
|CADCHF
|500
|EURAUD
|385
|NZDCHF
|-327
|CADJPY
|541
|USDCHF
|595
|GBPCHF
|497
|EURCAD
|-21
|GBPJPY
|579
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|115
|GBPNZD
|79
|USDCAD
|285
|NZDUSD
|295
|AUDCAD
|297
|EURGBP
|179
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.10 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.47 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
OrbexGlobal-Live
|0.18 × 51
|
Exness-Real3
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live02
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.39 × 150
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live25
|0.87 × 715
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|1.05 × 736
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 39
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|1.33 × 189
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live14
|1.39 × 354
|
ICMarketsSC-Live18
|1.57 × 89
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 224
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.13 × 56
|
ICMarketsSC-Live26
|2.19 × 510
|
ICMarketsSC-Live03
|2.27 × 105
|
Pepperstone-Edge07
|2.44 × 9
Scalping D with ATR and Bollinger signals.
Fast as a snail and reliable as a truffle.
If you see DD higher than 50%, run – just take your money and run!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
430
EUR
EUR
5
100%
56
87%
100%
9.63
4.10
EUR
EUR
22%
1:500