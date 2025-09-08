SeñalesSecciones
Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 530%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
186 (79.14%)
Transacciones Irrentables:
49 (20.85%)
Mejor transacción:
72.10 EUR
Peor transacción:
-17.69 EUR
Beneficio Bruto:
734.51 EUR (44 297 pips)
Pérdidas Brutas:
-149.11 EUR (19 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (32.79 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
125.00 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
98.08%
Carga máxima del depósito:
85.21%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
19.60
Transacciones Largas:
136 (57.87%)
Transacciones Cortas:
99 (42.13%)
Factor de Beneficio:
4.93
Beneficio Esperado:
2.49 EUR
Beneficio medio:
3.95 EUR
Pérdidas medias:
-3.04 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.87 EUR (2)
Crecimiento al mes:
51.61%
Pronóstico anual:
626.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
29.87 EUR (3.95%)
Reducción relativa:
De balance:
8.31% (29.87 EUR)
De fondos:
71.53% (153.59 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 84
EURAUD 11
GBPCAD 10
EURCHF 10
AUDCAD 10
USDJPY 8
CHFJPY 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
AUDCHF 6
USDCHF 6
CADCHF 6
GBPNZD 5
CADJPY 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
NZDJPY 5
EURCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 115
EURAUD 9
GBPCAD 29
EURCHF 29
AUDCAD 25
USDJPY 15
CHFJPY 9
USDCAD 37
NZDCHF 52
EURJPY 126
EURNZD 20
GBPCHF 24
GBPJPY 13
AUDCHF 10
USDCHF 23
CADCHF 20
GBPNZD 7
CADJPY 9
NZDUSD 41
EURGBP 13
NZDJPY 20
EURCAD 10
AUDJPY 7
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.8K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 727
EURCHF 298
AUDCAD 1.4K
USDJPY 2.2K
CHFJPY -1.5K
USDCAD -1.1K
NZDCHF -231
EURJPY 6.1K
EURNZD -136
GBPCHF 1.3K
GBPJPY 1.9K
AUDCHF 876
USDCHF 1.4K
CADCHF 142
GBPNZD 1.3K
CADJPY 1.4K
NZDUSD 555
EURGBP 953
NZDJPY 924
EURCAD -13
AUDJPY 1.1K
AUDNZD -174
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +72.10 EUR
Peor transacción: -18 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +32.79 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -7.76 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real3
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
OrbexGlobal-Live
0.87 × 61
ICMarketsSC-Live25
0.89 × 736
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 737
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
Exness-Real17
1.15 × 66
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.26 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 356
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.82 × 225
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 511
otros 47...
Scalping Positive-Swap Pairs using ATR & Bollinger Signals.

The strategy is as fast as a snail and as reliable as a truffle — slow, steady, and surprisingly consistent.

Risk Management Guidelines:

  • Do not exceed 0.01 lot per 200 currency units of balance.

  • Withdraw your initial deposit as soon as possible.

  • If you ever see a drawdown above 50%, stop trading. Just take your money and run!

Expected Performance:
If a return sounds too good to be true, it probably is. A realistic expectation is around 20% per month (30% max) under favorable conditions. Anything beyond that is a mirage.

Suggested Cash managementEarn 2, withdraw 1. Repeat weekly.

BTW! This signal is based on a free EA that can be downloaded from MQL4 :) It’s the set file that really matters.

No hay comentarios
2026.01.07 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 17:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Venue parking
30 USD al mes
530%
0
0
USD
261
EUR
19
100%
235
79%
98%
4.92
2.49
EUR
72%
1:500
Copiar

