Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 527%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
234
盈利交易:
185 (79.05%)
亏损交易:
49 (20.94%)
最好交易:
72.10 EUR
最差交易:
-17.69 EUR
毛利:
733.03 EUR (43 996 pips)
毛利亏损:
-149.11 EUR (19 481 pips)
最大连续赢利:
18 (32.79 EUR)
最大连续盈利:
125.00 EUR (10)
夏普比率:
0.31
交易活动:
98.08%
最大入金加载:
85.21%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
19.55
长期交易:
135 (57.69%)
短期交易:
99 (42.31%)
利润因子:
4.92
预期回报:
2.50 EUR
平均利润:
3.96 EUR
平均损失:
-3.04 EUR
最大连续失误:
3 (-7.76 EUR)
最大连续亏损:
-29.87 EUR (2)
每月增长:
52.34%
年度预测:
635.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
29.87 EUR (3.95%)
相对跌幅:
结余:
8.31% (29.87 EUR)
净值:
71.53% (153.59 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 84
EURAUD 11
GBPCAD 10
EURCHF 10
AUDCAD 10
USDJPY 8
CHFJPY 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
AUDCHF 6
USDCHF 6
CADCHF 6
CADJPY 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
EURCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 115
EURAUD 9
GBPCAD 29
EURCHF 29
AUDCAD 25
USDJPY 15
CHFJPY 9
USDCAD 37
NZDCHF 52
EURJPY 126
EURNZD 20
GBPCHF 24
GBPJPY 13
AUDCHF 10
USDCHF 23
CADCHF 20
CADJPY 9
NZDUSD 41
EURGBP 13
NZDJPY 20
GBPNZD 6
EURCAD 10
AUDJPY 7
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 3.8K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 727
EURCHF 298
AUDCAD 1.4K
USDJPY 2.2K
CHFJPY -1.5K
USDCAD -1.1K
NZDCHF -231
EURJPY 6.1K
EURNZD -136
GBPCHF 1.3K
GBPJPY 1.9K
AUDCHF 876
USDCHF 1.4K
CADCHF 142
CADJPY 1.4K
NZDUSD 555
EURGBP 953
NZDJPY 924
GBPNZD 990
EURCAD -13
AUDJPY 1.1K
AUDNZD -174
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +72.10 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +32.79 EUR
最大连续亏损: -7.76 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real3
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
OrbexGlobal-Live
0.87 × 61
ICMarketsSC-Live25
0.89 × 736
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 737
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
Exness-Real17
1.15 × 66
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.26 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 356
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.82 × 225
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 511
47 更多...
Scalping Positive-Swap Pairs using ATR & Bollinger Signals.

The strategy is as fast as a snail and as reliable as a truffle — slow, steady, and surprisingly consistent.

Risk Management Guidelines:

  • Do not exceed 0.01 lot per 200 currency units of balance.

  • Withdraw your initial deposit as soon as possible.

  • If you ever see a drawdown above 50%, stop trading. Just take your money and run!

Expected Performance:
If a return sounds too good to be true, it probably is. A realistic expectation is around 20% per month (30% max) under favorable conditions. Anything beyond that is a mirage.

Suggested Cash managementEarn 2, withdraw 1. Repeat weekly.

BTW! This signal is based on a free EA that can be downloaded from MQL4 :) It’s the set file that really matters.

没有评论
2026.01.07 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 17:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Venue parking
每月30 USD
527%
0
0
USD
259
EUR
18
100%
234
79%
98%
4.91
2.50
EUR
72%
1:500
