Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 527%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
234
Прибыльных трейдов:
185 (79.05%)
Убыточных трейдов:
49 (20.94%)
Лучший трейд:
72.10 EUR
Худший трейд:
-17.69 EUR
Общая прибыль:
733.03 EUR (43 996 pips)
Общий убыток:
-149.11 EUR (19 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (32.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
125.00 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
98.08%
Макс. загрузка депозита:
85.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
19.55
Длинных трейдов:
135 (57.69%)
Коротких трейдов:
99 (42.31%)
Профит фактор:
4.92
Мат. ожидание:
2.50 EUR
Средняя прибыль:
3.96 EUR
Средний убыток:
-3.04 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-29.87 EUR (2)
Прирост в месяц:
52.34%
Годовой прогноз:
635.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
29.87 EUR (3.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.31% (29.87 EUR)
По эквити:
71.53% (153.59 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 84
EURAUD 11
GBPCAD 10
EURCHF 10
AUDCAD 10
USDJPY 8
CHFJPY 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
AUDCHF 6
USDCHF 6
CADCHF 6
CADJPY 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
EURCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 115
EURAUD 9
GBPCAD 29
EURCHF 29
AUDCAD 25
USDJPY 15
CHFJPY 9
USDCAD 37
NZDCHF 52
EURJPY 126
EURNZD 20
GBPCHF 24
GBPJPY 13
AUDCHF 10
USDCHF 23
CADCHF 20
CADJPY 9
NZDUSD 41
EURGBP 13
NZDJPY 20
GBPNZD 6
EURCAD 10
AUDJPY 7
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.8K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 727
EURCHF 298
AUDCAD 1.4K
USDJPY 2.2K
CHFJPY -1.5K
USDCAD -1.1K
NZDCHF -231
EURJPY 6.1K
EURNZD -136
GBPCHF 1.3K
GBPJPY 1.9K
AUDCHF 876
USDCHF 1.4K
CADCHF 142
CADJPY 1.4K
NZDUSD 555
EURGBP 953
NZDJPY 924
GBPNZD 990
EURCAD -13
AUDJPY 1.1K
AUDNZD -174
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.10 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.79 EUR
Макс. убыток в серии: -7.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real3
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
OrbexGlobal-Live
0.87 × 61
ICMarketsSC-Live25
0.89 × 736
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 737
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
Exness-Real17
1.15 × 66
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.26 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 356
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.82 × 225
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 511
еще 47...
Scalping Positive-Swap Pairs using ATR & Bollinger Signals.

The strategy is as fast as a snail and as reliable as a truffle — slow, steady, and surprisingly consistent.

Risk Management Guidelines:

  • Do not exceed 0.01 lot per 200 currency units of balance.

  • Withdraw your initial deposit as soon as possible.

  • If you ever see a drawdown above 50%, stop trading. Just take your money and run!

Expected Performance:
If a return sounds too good to be true, it probably is. A realistic expectation is around 20% per month (30% max) under favorable conditions. Anything beyond that is a mirage.

Suggested Cash managementEarn 2, withdraw 1. Repeat weekly.

BTW! This signal is based on a free EA that can be downloaded from MQL4 :) It’s the set file that really matters.

Нет отзывов
2026.01.07 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 17:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
